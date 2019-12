Gestion de version

JetBrains a annoncé Space, un nouveau produit de sa marque, le jeudi dernier lors de l’édition 2019 de KotlinConf – une conférence annuelle organisée par l'éditeur JetBrains et dédiée au langage Kotlin, qui a leu lieu cette année du 4 au 6 décembre à Copenhague au Danemark. Dès l’annonce, JetBrains a ouvert l’EAP (Early Access Program) de Space au grand public. Vous voulez essayer le nouveau produit de JetBrains et créer votre propre Space, allez ici JetBrains Space est un environnement d'équipe intégré qui fournit aux équipes et aux organisations l’ensemble des outils dont elles ont besoin pour collaborer de façon efficace et efficiente. Space dispose de plusieurs fonctionnalités, dont un système de gestion de versions basé sur Git, la revue de code, l'automatisation (CI/CD) basée sur Kotlin Scripting, les dépôts de packages, les outils de planification, le tracker des problèmes, les Chats, les blogs, les espaces de réunions et le répertoire de l’équipe, entre autres.Selon le billet de blog de l’éditeur de logiciels, Space est né des besoins internes de la société. En effet, en tant qu'entreprise, JetBrains a vu son effectif grandir passant d'une équipe de 3 développeurs à plus de 1 200 personnes, dont 60 % sont des techniciens. Avec cette croissance de son personnel, l’utilisation des outils indépendants, comme il l’a fait jusqu’à présent, a souvent créé des silos d’informations, ce qui a parfois occasionné des problèmes de communication, une collaboration moins efficace et une perte d'information.Space permet une gestion unifiée des accès avec une structure d'équipe entièrement intégrée. Il vous suffit de définir l'équipe une seule fois et vous pourrez la réutiliser dans tous les domaines de l’environnement. Selon l’article de blog de JetBrains, dès lors que vous rejoignez une équipe sur Space, vous êtes automatiquement inclus dans tout ce qui s'y rapporte, que ce soit les réunions, les blogs, le contrôle des sources, les calendriers, les vacances, etc. Il n'est donc plus nécessaire de créer des concepts tels que des groupes et de s'assurer que chaque membre de l'équipe fait également partie du groupe correspondant.Cette intégration étroite, prévue par l’équipe JetBrains, entre les différents composants de Space offre de nombreux avantages pour les équipes tels que la connaissance de la disponibilité d'une personne. Ce qui est utile lorsqu’un membre de l’équipe tente de joindre ses collègues avec un message, une mention, une tâche ou une revue de code.Space vous évite également de vous laisser distraire par des notifications supplémentaires et le changement de contexte. En effet, lorsque quelqu'un met à jour une revue de code, crée un problème ou publie un commentaire sur le blog, vous recevez des notifications pour tous ces événements directement dans les chats. Vous pouvez réagir sur place ou encore ajouter l’événement à votre liste de choses à faire.Space vous permet de tirer parti de la plateforme de multiples façons. Quel que soit ce que vous décidez de faire à l'aide de Webhooks, d'API HTTP ou même de plugins (sur la version hébergée), vous pouvez étendre les fonctionnalités existantes de Space et utiliser les informations mises à votre disposition sans avoir besoin de connecter de nombreuses solutions différentes qui créent des silos de données.Space peut être également utilisé en tant que service ou en tant qu'hébergement personnel : Jetbrains proposera son environnement d’équipe soit en tant que service, hébergé et géré entièrement par JetBrains, soit en version hébergée par ses soins – non encore disponible. Le plan tarifaire comporte quatre niveaux – du niveau gratuit, idéal pour les petites équipes, jusqu'au niveau entreprise, qui répond aux besoins des grandes entreprises.Space est aussi disponible partout : construits à partir de zéro avec la technologie multiplateforme de Kotlin, les clients Space sont disponibles pour les plateformes Web, de bureau et mobiles, et offrent une intégration EDI complète avec la plateforme IntelliJ. Avec l’application mobile Space, vous pouvez accéder à tout ce dont vous avez besoin pour rester à la pointe de la communication au bureau ou en voyage d'affaires.Dès son annonce le jeudi dernier, Space disponible en EAP vient avec un certain nombre de fonctionnalités :L’équipe Jetbrains ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle prévoit plusieurs autres fonctionnalités pour Space, dont :Pour le programme EAP, l’équipe JetBrains vous invite à vous inscrire dès maintenant pour obtenir votre Space pour votre équipe Sources : JetBrains Que pensez-vous du nouveau produit Space de JetBrains ?Quelles sont les fonctionnalités qui retiennent votre attention ?Que pensez-vous de l’incursion de JetBrains dans le domaine de logiciels de collaboration destinés aux équipes et organisations ?