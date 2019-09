JetBrains annonce la disponibilité de la version 2019.2 de ReSharper Ultimate Sa suite d'outils pour les développeurs .NET et C++ 0PARTAGES 11 0 Fin avril, JetBrains a lancé la première mise à jour annuelle majeure (version 2019.1) de

ReSharper C++ : une extension Visual Studio pour les développeurs C++ ;

dotMemory : un profileur de mémoire .NET ;

dotTrace : un profileur de performance .NET ;

dotCover : un exécuteur de test unitaire et un outil de couverture de code pour les logiciels .NET ; et

dotPeek : un décompilateur .NET.

ReSharper Ultimate 2019.1 est venu avec de nombreuses améliorations, et en particulier la prise en charge complète de Visual Studio 2019.1 et un premier support du langage C# 8.0. La plupart des nouvelles fonctionnalités du langage C# 8.0 étaient en effet déjà prises en charge, notamment les types Range et Index, les expressions Switch, les types de références nullables, les flux asynchrones, les déclarations using, entre autres.



Mais comme pour la plupart de ses environnements de développement, JetBrains a aussi annoncé la sortie de la version 2019.2 de ReSharper Ultimate. Et dans cette deuxième mise à jour majeure de l'EDI, JetBrains améliore la prise en charge de C# 8.0. ReSharper Ultimate 2019.2 supporte en effet les derniers changements apportés aux fonctionnalités de C# 8.0, en plus de nouveaux quick-fix, inspections et actions contextuelles.



Pour améliorer la prise en charge de C# 8.0, JetBrains a aussi ajouté de nouvelles options de formatage pour les expressions Switch. La prise en charge de .editorconfig, StyleCop.Settings et .clang-format est désormais meilleure et est activée par défaut pour la mise en surbrillance et Solution Wide Error Analysis (SWEA). Vous pouvez également modifier les propriétés EditorConfig directement dans la page Options.





Dans cette nouvelle version, ReSharper Ultimate a commencé à utiliser le modèle de projet basé sur MSBuild au lieu de l'API COM de Visual Studio. Cela permet d'optimiser les temps de chargement des solutions, car JetBrains réduit ainsi l'utilisation d'une API qui verrouille le thread d'interface utilisateur. JetBrains a également mis à jour la page "Guide de performance". Elle contient des descriptions de tous les conseils de performance (décrivant exactement ce qui sera fait après l’application d’une suggestion), ainsi qu'une nouvelle section Windows Defender. ReSharper Ultimate vous avertit maintenant lorsque Windows Defender affecte les performances de build et peut exclure automatiquement les répertoires de l'analyse en temps réel du logiciel de sécurité.





Certaines améliorations seront remarquables au niveau de la navigation et de la recherche des usages d'un symbole (Find Usages). En effet dans ReSharper Ultimate 2019.2, "Find Usages" commence à utiliser les données de Solution Wide Error Analysis pour collecter les résultats. Si vous activez SWEA pour votre solution, Find Usages vous montrera alors des résultats beaucoup plus rapidement. JetBrains a ajouté d'autres petites améliorations à la navigation. Vous pouvez par exemple effectuer une recherche dans un fichier directement depuis la boîte de dialogue "Go to File Member". La liste des résultats aura les noms de tous les membres correspondants et de tous les emplacements où la chaîne de recherche apparaît dans le fichier. En plus de cela, dans la fenêtre de résultats "Go To Text", vous pouvez maintenant filtrer les lignes de commentaires si vous n'êtes pas intéressé par la recherche d'occurrences dans les chaînes de commentaires.





Jusqu'ici, il s'agit de nouveautés et améliorations concernant principalement le plugin ReSharper pour les développeurs .NET. Mais les autres outils de la suite ReSharper Ultimate ont également bénéficié d'améliorations importantes.



ReSharper C++ 2019.2, par exemple, fournit une indexation nettement plus rapide grâce à une nouvelle implémentation de préprocesseur. Il améliore la navigation dans le code et les actions de complétion, ajoute plus de conseils d'améliorations de code dans l'éditeur et se dote de nouvelles inspections de code. La version 2019.2 de ReSharper C++ propose également une prise en charge plus avancée de la nouvelle norme C++ 20, ainsi qu'une meilleure intégration avec les projets Unreal Engine 4.



Pour revenir à la nouvelle implémentation de préprocesseur utilisée dans ReSharper C++, précisons qu'elle a permis d'accélérer l'indexation de solutions typiques, comme LLVM et Unreal Engine, de 15 à 25%





La version 2019.2 de dotCover, quant à elle, compte parmi ses nouveautés la prise en charge des applications Mono et des tests unitaires sous macOS, Linux et Windows. Notons encore que l'exécuteur de console de dotCover est maintenant disponible sur macOS et Linux.



En ce qui concerne dotMemory, sa version 2019.2 ne prend plus en charge le profilage à distance. Toutefois, pour vous offrir un remplacement adéquat, JetBrains a considérablement amélioré le profileur de la console dotMemory, qui prend désormais en charge presque tous les types d’applications, y compris les applications .NET Core, les applications hébergées IIS Express et les services Windows. Il est également intéressant de noter qu'à la fois dotTrace et dotMemory sont capables d’attacher et de profiler des applications .NET Core 3.0 Preview 7. dotTrace 2019.2 et dotPeek 2019.2 apportent aussi quelques petites améliorations.



