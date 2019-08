IntelliJ IDEA 2019.2 apporte des fonctionnalités en préversion de Java 13, des outils de profilage Et bien plus encore 36PARTAGES 15 0 La mise à jour IntelliJ IDEA 2019.2 a été publiée. Bien que de nombreuses mises à jour soient réservées aux utilisateurs d’Ultimate, de nombreuses modifications sont apportées pour tous.



Java



Java 13



IntelliJ IDEA se prépare à accueillir les nouvelles fonctionnalités de Java 13 Preview. L'EDI prend en charge les expressions switch mises à jour et leur nouvelle syntaxe : désormais, si vous devez renvoyer une valeur à partir d'un bloc multiligne dans Java 13, vous pouvez utiliser le mot-clé yield au lieu de break . Cette version s'accompagne également de la prise en charge des blocs de texte, ce qui vous permet d’incorporer des blocs de texte multilignes plus longs dans votre code source, par exemple HTML ou SQL.





Méthodes de refactoring avec plusieurs points de sortie



IntelliJ IDEA embarque une nouvelle intention que vous pouvez exécuter pour transformer une méthode avec plusieurs retours en un seul point de sortie et la préparer pour le refactoring de la méthode Inline. Une méthode peut inclure plusieurs points de sortie en définissant plusieurs instructions de retour. Lorsque vous insérez une telle méthode dans IntelliJ IDEA, vous pouvez la modifier pour ne définir qu'un seul point de sortie sous la forme d'une seule instruction return afin de quitter la méthode. De telles méthodes sont moins déroutantes car vous n’avez qu’un chemin à parcourir et vous n’avez pas besoin de rechercher la sortie.





Les «conditions et exceptions constantes» identifient la source du problème



JetBrains a complété la bonne et vieille inspection « Conditions constantes et exceptions » par une nouvelle action appelée « Trouver la cause ». En plus de vous informer de problèmes potentiels ou réels, l'inspection vous permet d'accéder à l'élément de code douteux. Plus besoin de lire le fichier et de rechercher la ligne nécessaire.



L'inspection modifiée élimine les doublons de votre code



Jetbrains a fusionné l’inspection ‘Fragments de code dupliqués’ pour Java avec l’outil ‘Localiser les doublons’ pour d’autres langages, afin de vous offrir une nouvelle inspection puissante qui combine le meilleur des deux mondes. Elle est configurable, fonctionne à la volée et prend en charge de nombreux langages autres que Java.





La fenêtre contextuelle de complétion suggère de corriger les modèles mal typés



Dans IntelliJ IDEA 2019.2, Jetbrains a modifié l’aspect de la fenêtre contextuelle de complétion du code pour la rendre encore plus utile. Dorénavant, la complétion reconnaît les modèles mal typés et suggère des correctifs possibles. Ainsi, si vous tapez «retru» par accident, l’EDI suggérera de le remplacer par «return».





Outils de profilage



IntelliJ IDEA offre maintenant des outils de profilage



Vous pouvez maintenant analyser les performances de votre application directement dans votre IDE, car IntelliJ IDEA est intégré à Java Flight Recorder sous Windows, macOS et Linux.



Les utilisateurs de macOS et de Linux peuvent également profiter du profileur Async. Cet outil dit tout sur la façon dont la mémoire et le processeur sont alloués dans votre application.





Services



Fenêtre outil Services : un seul panneau de commande pour toutes les connexions, les configurations, etc.



Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour tout contrôler sous une même vue. Une toute nouvelle fenêtre de l'outil Services condense et encapsule les outils les plus utiles: les vues RunDashboard, Database Console, Docker et Serveurs d'applications. Elle fournit également un seul point d’affichage et de contrôle pour les connexions, les configurations d’exécution et de débogage, les serveurs d’application, les consoles de base de données, etc. Pour les bases de données, la fenêtre d’outil contient le compteur de requêtes en temps réel, qui indique la durée de chaque connexion à l’aide d’une requête.



Un conteneur Docker en cours d'exécution vous permet d'afficher son système de fichiers



Dans IntelliJ IDEA 2019.2, vous pouvez afficher le système de fichiers d'un conteneur Docker en cours d'exécution dans l'onglet Fichiers du nœud Docker de la fenêtre de l'outil Services.





Éditeur



La coloration syntaxique est disponible dans plus de 20 langages



IntelliJ IDEA est maintenant intégré à l'éditeur TextMate pour fournir une coloration syntaxique prête à l'emploi pour plus de 20 langages de programmation différents. Si vous devez ajouter une surbrillance pour des langues supplémentaires, il vous suffit de télécharger le kit TextMate du langage et de l'importer dans l'EDI.



L’action « Déplacer le caret dans le mot suivant» offre des options



Le caret est un graphème ayant la forme d'un V inversé. Vous pouvez maintenant choisir où le placer : à la fin du mot en cours ou au début du mot suivant. Choisissez le comportement qui vous convient le mieux dans l'option Mouvement du caret dans Paramètres / Préférences | Éditeur | Général.



La tabulation vous conduit désormais en dehors des crochets / guillemets fermants



Une autre fonctionnalité pour vous aider à taper plus vite est maintenant activée : la touche de tabulation vous permet de naviguer en dehors des crochets ou des guillemets fermants. Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres / Préférences | Éditeur | Général | Smart Keys et décochez la case "Sauter en dehors des crochets/guillemets fermants lors des saisies".



Gradle



La complétion du code Gradle a été améliorée dans les fichiers build.gradle; cela fonctionne maintenant pour la déclaration de tâches, les notations et les blocs de dépendance. L'affichage de sortie pour les opérations Gradle fournit également des informations sur l'état actuel du processus de synchronisation / génération, et l'arborescence d'état et la console de sortie sont affichées côte à côte. Certaines options de paramètres de Gradle ont également été dépréciées pour faciliter la gestion. Le programme configure désormais automatiquement les paramètres de projet de Gradle.





Kotlin



En termes de Kotlin, le plugin utilisé dans IntelliJ IDEA a été mis à jour à la v1.3.41. Un nouveau mode interactif pour les fichiers de travail peut afficher les résultats des expériences sans réexécuter explicitement le script. Et si des annotations de nullabilité externes pour Java sont utilisées, IDEA vous avertit des utilisations incorrectes des méthodes Java annotées de Kotlin.





Scala



Scala dispose aussi d'améliorations de la complétion du code et la mise en évidence des incohérences de types. IntelliJ IDEA peut désormais aussi encapsuler des expressions au fur et à mesure de leur écriture. Enfin, Build Server Protocol est passé d’une fonctionnalité expérimentale à une fonctionnalité à part entière, normalisant la façon dont les outils de génération et les environnements de développement intégrés communiquent.



Télécharger IntelliJ IDEA 2019.2



