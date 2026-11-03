Le terminal des EDI JetBrains fonctionne désormais avec libghostty, prennant en charge l'analyse syntaxique et l'état du terminal dans les EDI, tandis que l'EDI continue de gérer le rendu

Une part croissante de votre travail en terminal seffectue désormais via des outils qui sollicitent davantage le terminal quune simple invite de commande ne la jamais fait : des agents de codage basés sur lIA comme Claude Code et Codex, des applications en plein écran comme Neovim et tmux, ainsi que des outils de surveillance du système et des tableaux de bord. Ces outils sappuient sur des protocoles de terminal modernes, ceux-là mêmes sur lesquels reposent les meilleurs terminaux autonomes actuels.
À partir de la version 2026.3, le terminal intégré aux EDI JetBrains parle ce même langage. Il fonctionne désormais avec libghostty, la bibliothèque démulation de terminal qui alimente Ghostty lui-même. libghostty est une bibliothèque multiplateforme en C et Zig, sans aucune dépendance, permettant de développer des émulateurs de terminal ou d'exploiter des fonctionnalités de terminal (telles que l'analyse syntaxique des styles). De nombreux projets intègrent déjà libghostty, et celle-ci est largement considérée comme une bibliothèque fiable et performante.
Dans les EDI, libghostty remplace JediTerm, lémulateur de terminal sur lequel JetBrains utilise depuis de nombreuses années. Les applications TUI sappuient de plus en plus sur des protocoles modernes que JediTerm na jamais pris en charge. Cette lacune ressemblait davantage à un inconvénient mineur, car lexpérience nétait pas tout à fait à la hauteur de celle offerte par dautres terminaux, mais elle nétait pas suffisamment gênante pour justifier un rapport de bogue. Désormais, libghostty prend en charge lanalyse syntaxique et létat du terminal dans les EDI JetBrains, tandis que lEDI continue de gérer le rendu, ainsi que les fonctionnalités de haut niveau et les intégrations.
Voici ce que ces changements impliquent concrètement.
Les instructions génératives multilignes et les raccourcis clavier fonctionnent comme indiqué dans la documentation
Grâce à la prise en charge du protocole clavier Kitty, les applications de terminal peuvent désormais faire la distinction entre les combinaisons Entrée, Maj+Entrée et Ctrl+Entrée, et peuvent demander des événements de relâchement de touche et de répétition. Les agents IA en ligne de commande tels que Claude Code, Codex et Pi, ainsi que le shell fish et des applications comme Neovim, utilisent tous ce protocole. Le terminal prend également en charge la fonction `modifyOtherKeys` de xterm, un protocole de clavier plus ancien utilisé par Vim.
Concrètement, cela signifie que Maj+Entrée commence une nouvelle ligne dans votre invite au lieu denvoyer un message à moitié rédigé, et que les raccourcis combinant les touches Ctrl, Maj ou Alt avec dautres touches parviennent intacts à lapplication. Les éditeurs et outils basés sur le terminal réagissent comme ils le devraient, sans quil soit nécessaire de modifier les paramètres de lEDI. Lancien paramètre qui envoyait Esc+CR lors de la combinaison Shift+Entrée nest plus nécessaire et est ignoré.
Vos outils sadaptent au thème de votre EDI
Auparavant, le passage de lEDI en mode sombre semait la confusion chez les applications du terminal, et vous vous retrouviez avec du texte sombre sur un fond sombre ou une palette de couleurs claires au sein dun EDI sombre, à moins de configurer manuellement chaque outil.
Désormais, le terminal répond à la requête de mode sombre/clair (CSI ? 996 n) issue du thème actuel de lEDI et envoie une notification via le mode 2031 lorsque vous changez de mode. Claude Code, OpenCode, Pi, Neovim et tmux sont abonnés à ces notifications de changement de thème, de sorte que la plupart dentre eux basculent automatiquement en même temps que lIDE.
Le terminal répond également aux requêtes de palette OSC 4 et à la requête de couleur Kitty OSC 21, en plus des requêtes OSC 10/11 déjà gérées par JediTerm. OpenCode et Pi lisent la palette, tandis que Junie CLI demande si le terminal est en mode sombre ou clair. Les programmes peuvent désormais définir les couleurs de la palette étendue de 16 à 255 via OSC 4, tandis que les couleurs de 0 à 15 restent sous le contrôle du thème de lEDI.
Les applications de terminal à sortie riche saffichent désormais mieux
La qualité des agents IA, des moniteurs système, des gestionnaires de fichiers et des tableaux de bord dépend de celle du terminal qui les affiche. Le nouveau moteur gère près de 50 séquences de contrôle que JediTerm ignorait ou interprétait incorrectement. En voici quelques-unes que vous avez peut-être rencontrées :
- REP (CSI Ps b) : ncurses lutilise pour les séries de 7 caractères identiques ou plus, ce qui entraînait auparavant laffichage de certaines lignes avec des caractères manquants.
- Couleurs SGR séparées par des deux-points (38:2::r:g:b) : JediTerm affichait les deux-points et fusionnait les chiffres dans le mauvais attribut.
- Chaînes APC, SOS et PM inconnues : JediTerm les affichait sous forme de texte. Elles sont désormais ignorées sans message derreur.
Sont également pris en charge : les marges gauche/droite (DECSLRM), les zones protégées, le contrôle des tabulations, le mode insertion, XTSAVE/XTRESTORE, la séquence de défilement et deffacement Kitty CSI 22 J, ainsi que la gestion de la souris X10. Le mode de clignotement du curseur (?12) est désormais respecté ; auparavant, le curseur clignotait systématiquement.
En résumé : les lignes, les bordures et les séparateurs ne saffichent plus de manière incorrecte, laffichage en couleur ne présente plus de deux-points parasites ni de couleurs erronées, et les codes invisibles résiduels napparaissent plus sous forme de texte indéchiffrable.
Et ce nest quun début
La bibliothèque libghostty analyse déjà de nombreuses séquences que lEDI ne prend pas encore en charge : le presse-papiers OSC 52, les notifications sur le bureau (OSC 9/777), les barres de progression ConEmu, les graphiques Kitty, ainsi que les soulignements stylisés et colorés. Lanalyse nest plus le goulot détranglement. Il ne reste plus que le côté EDI à traiter ; attendez-vous donc à ce que ces fonctionnalités arrivent plus rapidement quavec JediTerm.
Concrètement, ces bases couvrent des fonctionnalités que vous connaissez peut-être déjà dans les terminaux autonomes : copier dans votre presse-papiers à partir dun programme sexécutant sur un serveur distant, être averti lorsque lapplication dans le terminal termine une tâche (par exemple, lorsque Claude a fini de traiter une invite et attend votre réponse), voir une barre de progression pour les tâches longues, et afficher des images directement dans le terminal.
Le moteur basé sur libghostty est déjà activé par défaut dans le terminal remanié des versions EAP 2026.3 des EDI JetBrains, et il le restera tout au long des versions bêta et des versions candidates, ainsi que dans la version stable. En cas de problème, vous pouvez revenir à JediTerm : allez dans Aide | Rechercher une action, ouvrez « Registre », puis désactivez terminal.use.ghostty.emulator.
En savoir plus sur les EDI JetBrains
Vous avez lu gratuitement 3 577 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.