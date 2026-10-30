Début septembre 2026, JetBrains a annoncé JetBrains Air : un système de produits ouvert et cohérent qui sadresse aux développeurs, aux équipes et aux organisations, dans les EDI JetBrains et au-delà. Il sagit dun système qui sétend sur plusieurs interfaces et plusieurs services. Chaque produit résout un problème distinct, mais les produits fonctionnent mieux ensemble. JetBrains Air intègre JetBrains Air Teams, lespace de collaboration dédié au développement agentique. Il fournit aux équipes et aux agents le contexte, les environnements, les outils et les instructions partagés dont ils ont besoin pour collaborer efficacement tout au long du cycle de développement.
Air Teams : des développeurs individuels aux équipes
Il y a plusieurs mois, JetBrains a présenté lapplication Air comme étant un premier pas dans le développement agentique. En travaillant au développement de Air, JetBrains rapporte deux éléments qui sont devenus de plus en plus évidents. Premièrement, les développeurs nont pas besoin dune énième application autonome : les outils et les agents doivent être intégrés à lenvironnement dans lequel ils travaillent déjà. Deuxièmement, à mesure que les développeurs individuels gagnaient en productivité grâce aux agents, le véritable goulot détranglement sest déplacé au niveau de léquipe.
Dans ce contexte l'équipe de JetBrains a déclaré : « Nous avons donc décidé de faire évoluer Air pour aller au-delà dune simple application de bureau autonome et proposer un système plus vaste et intégré. Air prend désormais en charge le développement agentique à trois niveaux : développeurs individuels, équipes et organisations. » Air Teams est un espace de travail partagé dans lequel les équipes dingénierie exécutent des agents de programmation et réutilisent ce qui fonctionne. Aujourdhui, la majeure partie du travail agentique se fait sur les ordinateurs portables des développeurs : chacun a sa propre configuration et ses propres prompts, et ce qui fonctionne pour lun ne se transmet pas facilement au reste de léquipe. Air Teams rassemble les workflows agentiques en un seul endroit : ce quun développeur découvre, toute léquipe peut lutiliser.
Air Teams comporte quatre parties :
- Les automatisations prennent en charge de manière autonome les tâches récurrentes, comme les révisions de code, les corrections de tickets et les mises à jour des dépendances. Un événement ou une planification déclenche chaque exécution.
- Les environnements cloud partagés fournissent aux agents les outils, les dépendances et les identifiants dont ils ont besoin pour compiler et tester le code. Léquipe le configure une fois, et tout le monde le réutilise.
- Les tâches cloud sexécutent dans ces environnements, en parallèle, sans monopoliser lordinateur portable de qui que ce soit. Vous pouvez les démarrer et les suivre depuis votre IDE ou votre navigateur, et bientôt depuis votre téléphone.
- Les projets relient le tout, avec des crédits partagés, des rôles clairs et des automatisations qui ne dépendent daucune personne en particulier.
Automatisations : fini de surveiller les agents en permanence
Les agents peuvent travailler vite, mais ils attendent encore que des humains démarrent les tâches, fournissent des instructions et passent à létape suivante. À un moment donné, orchestrer manuellement chaque exécution devient le goulot détranglement.
Les automatisations de Air sont des workflows agentiques qui sexécutent seuls, dans le cloud, déclenchés par un événement ou une planification plutôt que par une personne. Ce sont des ressources partagées par léquipe : un développeur peut créer une automatisation, et toute léquipe peut lexécuter, la réutiliser et laméliorer. Ce qui fonctionne bien pour une personne peut devenir une pratique commune à toute léquipe. Par exemple, une automatisation peut relire chaque nouvelle pull request dès son ouverture, ou mettre à jour les dépendances deux fois par semaine. Air Teams est fourni avec 10 modèles dautomatisation, notamment pour la révision de code, la correction de bugs, la mise à jour des dépendances et la maintenance de la documentation. Vous pouvez utiliser les modèles tels quels ou les adapter à la façon de travailler de votre équipe.
Comment fonctionnent les automatisations
Les automatisations sont conçues pour le travail récurrent qui suit un schéma : une pull request à relire, un ticket étiqueté à examiner, ou des dépendances à vérifier chaque semaine.
Vous configurez quatre éléments une seule fois, et lautomatisation les réutilise à chaque exécution :
Instructions : ce que lagent doit faire ;
Environnement : où lagent sexécute ;
Outils : ce que lagent peut utiliser, y compris Jira, Figma et Linear via des connecteurs ;
Déclencheur : le moment où lagent démarre, quil sagisse dun événement GitHub ou Jira, dun webhook ou dune planification, avec dautres types de déclencheurs à venir.
Voici un exemple : une automatisation déclenchée par lajout dun libellé. Lorsque quelquun ajoute le libellé Bug, lautomatisation lance un agent. Lagent lit le ticket et le ticket Jira associé, identifie la cause dans le code, puis ouvre une pull request avec une proposition de correctif quun ingénieur pourra vérifier.
Les automatisations font partie dun projet déquipe, si bien que toute léquipe utilise la même automatisation au lieu que chacun crée la sienne. Une fois quune automatisation a fait ses preuves, elle peut aller au-delà du projet : léquipe peut la réutiliser sur un autre dépôt ou lenregistrer comme un modèle que nimporte qui dans lorganisation peut utiliser tel quel ou adapter.
Exemples dautomatisations
Voici trois automatisations présentées par l'équipe de JetBrains :
Révisions de code. À louverture dune pull request, un agent analyse le code et les échanges concernés, publie des commentaires directement dans le code ainsi quun résumé, et peut approuver la pull request ou demander des modifications. Chaque nouveau commit déclenche une nouvelle exécution : lagent relit sa révision précédente ainsi que les éventuelles réponses, note les problèmes qui ont été corrigés et ceux qui subsistent, puis réduit ses anciennes révisions afin que seule la plus récente reste visible. Un agent dIA doit faciliter votre workflow, pas le bloquer. Lorsque vous décidez de traiter un problème dans une pull request distincte, lagent respecte votre choix et termine sa vérification.
Corrections de tickets. Lorsquun membre de léquipe attribue à un agent une tâche simple et bien définie dans YouTrack, lagent rassemble le contexte nécessaire, tente deffectuer la tâche et ouvre une pull request pour revue. Cette même automatisation gère également les retours concernant les révisions. Lorsquune pull request ouverte par une automatisation reçoit des commentaires de relecture, quils viennent dun membre de léquipe ou de lautomatisation de révision de code, lagent les prend en compte et fait les corrections.
Mises à jour des dépendances. Deux fois par semaine, un agent met à niveau les dépendances du projet, en ignorant celles que ses instructions indiquent de laisser telles quelles. Il compile le projet et exécute les tests. Lorsquune mise à niveau casse quelque chose, lagent corrige le code concerné sans en modifier le comportement, ou annule la mise à niveau sil ny parvient pas. Il ouvre ensuite une pull request répertoriant les mises à niveau appliquées, ignorées ou annulées. Si la pull request précédente na pas encore été fusionnée, lagent la ferme, de sorte que léquipe dispose toujours dune seule pull request à jour à fusionner quand elle est prête.
Gardez le contrôle
Une préoccupation légitime avec les agents IA est le bruit : des commentaires que personne ne lit et des pull requests que personne na demandées. Les automatisations laissent les décisions à léquipe. Les ingénieurs choisissent les tâches à confier aux agents et leurs instructions permettent de limiter leur périmètre dintervention, comme dans les exemples ci-dessus : une seule pull request pour les mises à jour de dépendances et une seule révision en cours par pull request.
Chaque exécution conserve également la conversation complète de lagent et ses appels doutils, de sorte que lorsquun résultat semble incorrect, léquipe puisse en comprendre la raison. Chaque modification de code arrive sous forme de pull request, et un ingénieur décide de la fusionner ou non.
Environnements cloud partagés : une configuration que votre équipe et vos agents peuvent réutiliser
Chaque automatisation, comme chaque tâche cloud, sexécute dans un environnement, et un agent ne peut pas faire mieux que ce que son environnement permet. Avant de pouvoir construire ou tester quoi que ce soit, il lui faut ce dont tout nouvel ingénieur a besoin dès son premier jour : les bons outils, les dépendances, les identifiants et les accès réseau nécessaires. Un petit projet peut fonctionner avec les paramètres par défaut, mais la plupart des bases de code nécessitent des éléments supplémentaires, comme un registre privé de paquets, des versions figées de la chaîne doutils ou un outil interne de suivi des tickets auquel lagent doit pouvoir accéder. Quelquun doit configurer cela, et une seule fois devrait suffire.
Dans Air Teams, cette configuration se trouve dans un environnement cloud partageable. Vous en créez un pour un dépôt dans votre projet déquipe. Vous choisissez la taille de la VM, déterminez quels domaines la machine peut atteindre, et ajoutez les variables et les secrets dont le build a besoin. La configuration elle-même se trouve dans votre dépôt, à lemplacement .air/cloud/startup.sh, ce qui permet à votre équipe de la versionner et de la relire avec le reste du code.
Vous pouvez aussi confier la première ébauche à un agent. Il inspecte le dépôt, exécute réellement linstallation et le build, demande les secrets manquants, puis valide un script de démarrage testé dans une branche distincte. Puis vous vérifiez, comme pour nimporte quelle autre modification. Une fois lenvironnement prêt, Air lenregistre sous forme dinstantané, et vous le partagez avec léquipe. Partager la configuration ne signifie pas partager les identifiants. Les secrets partagés permettent aux membres de léquipe et à vos automatisations dutiliser une valeur sans la voir, tandis que les secrets personnels et laccès au dépôt restent propres à chaque personne.
À partir de là, les membres de léquipe choisissent lenvironnement dans lequel exécuter leurs tâches dans le cloud, et les automatisations du projet sexécutent dans cet environnement. Aucun agent ne perd de temps ni de tokens à redécouvrir comment compiler le dépôt. Chaque tâche commence directement par le travail à effectuer.
Tâches cloud : travaillez depuis votre EDI et nimporte quel appareil
Une fois les environnements configurés, vous pouvez commencer à confier du travail aux agents. Choisissez un environnement et un agent, puis décrivez la tâche. Si votre dépôt na pas besoin dune configuration personnalisée, utilisez lenvironnement par défaut. Vous pouvez exécuter une tâche localement ou dans le cloud. Le bon choix dépend de la tâche, de la configuration quelle nécessite et du degré dinteraction que vous souhaitez avoir avec lagent.
La différence essentielle est que les tâches cloud ne sont pas liées à lappareil sur lequel vous les avez démarrées. Vous pouvez démarrer une tâche dans votre IDE et la reprendre plus tard sur le web. Lagent continue de travailler même après que vous ayez fermé votre ordinateur portable.
Projets déquipe : le travail appartient à léquipe
Un projet déquipe est un espace commun pour le travail agentique dune équipe. Il rassemble les membres de léquipe, les environnements partagés, les connecteurs MCP et les automatisations. Deux rôles définissent qui peut faire quoi. Les administrateurs du projet gèrent lappartenance à léquipe, les environnements, les connecteurs et les automatisations. Ils peuvent également autoriser certains membres à modifier un environnement. Les membres utilisent les environnements partagés, créent leurs propres automatisations et voient les résultats de chaque exécution.
Les automatisations ne dépendent pas nécessairement de la personne qui les a créées. Chaque projet dispose de son propre compte de service et de ses propres crédits IA, et un administrateur décide si les automatisations du projet consomment ces crédits ou ceux de leurs créateurs. Avec les crédits du projet, les automatisations sexécutent au nom du compte du projet et continuent de fonctionner même après le départ de leur créateur.
Premiers pas avec Air Teams
Avec Air Teams, le travail agentique devient une activité partagée par toute léquipe. Les automatisations gèrent le travail récurrent, les environnements partagés donnent la même configuration à chaque tâchn, les tâches cloud continuent de sexécuter après la fermeture de votre ordinateur portable, et les projets déquipe garantissent que rien de tout cela ne dépende dune seule personne.
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