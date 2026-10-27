JetBrains présente JetBrains Air dans les EDI, une expérience de développement agentique complète pour diriger et orchestrer les agents IA et vérifier leur travail au sein des EDI JetBrains

Pourquoi une nouvelle expérience ?

Présentation de JetBrains Air dans les EDI

Travailler avec Air

Vous gardez le contrôle

Essayez-le gratuitement avec Junie Lite



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).En septembre 2026, JetBrains a annoncé JetBrains Air : un système de produits ouvert et cohérent qui sadresse aux développeurs, aux équipes et aux organisations, dans les EDI JetBrains et au-delà. Il sagit dun système qui sétend sur plusieurs interfaces et plusieurs services. Chaque produit résout un problème distinct, mais les produits fonctionnent mieux ensemble. JetBrains Air intègre Air dans les EDI JetBrains : une expérience de développement agentique complète pour diriger et orchestrer les agents IA et vérifier leur travail au sein des EDI JetBrains.Début octobre 2026, JetBrains a lancé le programme daccès anticipé (EAP) pour Air dans les EDI JetBrains. Il est disponible en tant que plugin sur la JetBrains Marketplace ou nativement dans les builds EAP 2026.3 des EDI JetBrains. Essayez Air avec des exécutions gratuites de Junie Lite, l'agent de programmation de JetBrains pour les tâches du quotidien. Avec le plugin Air pour les EDI JetBrains, vous accédez directement aux agents et aux abonnements que vous utilisez déjà. Air nest pas un fournisseur dIA et aucun agent nest installé par défaut avec le plugin.Voici l'annonce de JetBrains :Jusquici, lIA dans lEDI sest principalement concentrée sur le chat IA. Cependant, le développement agentique change le modèle dinteraction établi : vous déléguez des tâches plus importantes et laissez les agents travailler en parallèle. Vous devez donc pouvoir suivre leur travail et les guider à chaque étape. Nous avons cherché à intégrer cette fonctionnalité à notre solution AI Assistant existante en ajoutant de nouveaux agents au chat IA. Mais à mesure que ces workflows ont évolué, une chose est devenue claire : orchestrer plusieurs tâches en parallèle est fondamentalement différent davoir une conversation avec une IA.Air a été conçu autour de cette différence. Derrière cela se cache un changement de paradigme plus large, et nous nallons pas y aller par quatre chemins : le développement agentique devient la norme, et un EDI qui tient les agents à distance aura du mal à rester pertinent.Cela rend lEDI plus important, pas moins : alors que les agents effectuent de plu en plus de travail, en vérifier le résultat et en assumer la responsabilité devient la partie difficile, et cest précisément à cela que sert lEDI. Le centre de gravité des EDI JetBrains se déplace vers le développement agentique, et Air est notre façon dy parvenir.Air apporte le développement agentique dans lEDI sans vous limiter à un agent particulier ni changer la façon dont vous travaillez. Il repose sur trois principes. Nous vous avons déjà parlé des deux premiers. La nouveauté, cest un produit conçu dès le départ autour de ces principes.Air fonctionne avec les agents que vous utilisez déjà, tels que Codex, GitHub Copilot, Junie, Cursor, et dautres agents compatibles avec lACP. Il détecte les agents déjà installés sur votre machine et permet de les intégrer directement dans lEDI facilement. Avec JetBrains Air dans les EDI, vous pouvez également utiliser votre abonnement à Claude dans le terminal et longlet plein écran dAir. Vous navez pas besoin dun abonnement à JetBrains AI pour utiliser vos agents avec Air. Utilisez les abonnements dont vous disposez déjà, quil sagisse dabonnements auprès de fournisseurs dIA ou à JetBrains AI.Le développement ne sarrête pas une fois le code généré : il faut encore lexécuter, le réviser et le valider. Cest exactement ce pour quoi un EDI est conçu. Il vous donne les outils pour comprendre et examiner le travail de lagent : des diffs à la navigation, en passant par les inspections et bien plus. Et les agents profitent eux aussi de toute la puissance de lEDI. Grâce aux fonctionnalités et outils intégrés à lEDI, les agents compatibles bénéficient de lexpertise et des workflows spécialisés de JetBrains pour déboguer, analyser les performances, explorer les bases de données et effectuer des recherches sémantiques dans le code. Cela peut aider les agents à produire de meilleurs résultats et, pour certaines tâches, à utiliser moins de tokens.Air est conçu pour travailler avec plusieurs agents en parallèle, et pas seulement pour interagir avec un seul à la fois. Le travail des agents est organisé en sessions, toutes visibles au même endroit, afin que vous puissiez suivre la progression, voir ce qui requiert votre attention, guider les agents et examiner leur travail sur tous vos projets.Voici ce à quoi cela ressemble en pratique :Visualisez en un coup dil les sessions de tous vos projets au même endroit, avec lactivité, les mises à jour non lues, les fichiers modifiés et les commits sortants. Prenez connaissance du coût de chaque session au fil de votre travail, pour garder une visibilité claire sur vos dépenses entre agents et tâches. Cela facilite le suivi de la progression et permet de voir rapidement ce qui a changé et ce qui requiert votre attention.Appuyez deux fois sur Ctrl depuis nimporte où dans lIDE pour ouvrir une fenêtre de prompt et démarrer une nouvelle session dagent, avec votre contexte actuel déjà joint.Les sessions souvrent directement dans léditeur sous forme donglets, donnant au travail des agents un véritable espace à lécran, aux côtés de votre code. Si vous préférez linterface du terminal, vous pouvez continuer à lutiliser directement dans lEDI. Ou alors choisir un chat graphique lorsque cela convient mieux à la tâche.Pour les tâches complexes, longues ou réalisables en arrière-plan, lancez les agents dans le cloud, puis éteignez votre machine. Suivez le travail de lagent sur mobile (bientôt disponible) pour le guider. Actuellement disponible pour les organisations disposant de licences IA.Lancez une session depuis nimporte quelle branche, sur une nouvelle branche ou en mode détaché. Suivez les modifications et les commits depuis le chat, puis réintégrez le résultat dans votre projet principal avec un cherry-pick dès quil est prêt.LAI Assistant reste disponible pendant que vous essayez Air dans votre EDI. Avec le temps, nous nous attendons à voir Air devenir lexpérience principale pour les workflows agentiques dans les EDI JetBrains. À mesure quAir prend une place croissante dans les EDI JetBrains, beaucoup dentre vous se poseront dabord une question essentielle concernant le contrôle : Puis-je désactiver Air et où mon code va-t-il ?Air est une fenêtre doutils, pas un fournisseur dIA, et aucun agent nest installé par défaut. Il détecte les agents déjà présents sur votre machine, de la même façon que lEDI détecte votre terminal, mais rien ne sexécute et aucune donnée ne quitte votre machine tant que vous ne vous connectez pas à un agent ou à un forfait JetBrains AI. Si votre organisation nautorise pas les agents, Air na rien à exécuter et rien à envoyer.Avec un abonnement tiers, les données vont directement à ce fournisseur, dans le cadre de laccord que vous avez déjà conclu avec lui. Elles ne transitent pas par JetBrains. Si vous utilisez JetBrains AI, vous êtes soumis aux conditions dutilisation de JetBrains AI, comme cest déjà le cas pour lAI Assistant. Air najoute aucune nouvelle condition de traitement des données.Désactivez le plugin Air et rien dautre ne change.Nous pensons quil est important doffrir une version gratuite de lIA dans nos EDI, cest pourquoi nous vous proposons dutiliser Air gratuitement avec Junie Lite, notre agent de programmation pour les tâches du quotidien.Confiez à Air une vraie tâche : lancez des sessions dagent sur plusieurs projets et dites-nous comment cela sintègre à votre workflow. Partagez vos retours via YouTrack pour quils arrivent directement dans le backlog de nos équipes ou faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous.Installez Air depuis la JetBrains Marketplace, via la notification dans lAI Assistant ou dans le cadre des builds EAP 2026.3 des JetBrains IDEs, puis connectez les agents que vous utilisez déjà ou utilisez ceux qui sont disponibles via JetBrains AI. Si vous installez Air à partir de la notification dans lAI Assistant, ce dernier sera désactivé afin déviter que les deux ne sexécutent en parallèle. Vous pouvez le réactiver à tout moment dans Settings | Plugins ou le réinstaller depuis la Marketplace.