JetBrains présente JetBrains Air dans les EDI, une expérience de développement agentique complète pour diriger et orchestrer les agents IA et vérifier leur travail au sein des EDI JetBrains

En septembre 2026, JetBrains a annoncé JetBrains Air : un système de produits ouvert et cohérent qui sadresse aux développeurs, aux équipes et aux organisations, dans les EDI JetBrains et au-delà. Il sagit dun système qui sétend sur plusieurs interfaces et plusieurs services. Chaque produit résout un problème distinct, mais les produits fonctionnent mieux ensemble. JetBrains Air intègre Air dans les EDI JetBrains : une expérience de développement agentique complète pour diriger et orchestrer les agents IA et vérifier leur travail au sein des EDI JetBrains.
Début octobre 2026, JetBrains a lancé le programme daccès anticipé (EAP) pour Air dans les EDI JetBrains. Il est disponible en tant que plugin sur la JetBrains Marketplace ou nativement dans les builds EAP 2026.3 des EDI JetBrains. Essayez Air avec des exécutions gratuites de Junie Lite, l'agent de programmation de JetBrains pour les tâches du quotidien. Avec le plugin Air pour les EDI JetBrains, vous accédez directement aux agents et aux abonnements que vous utilisez déjà. Air nest pas un fournisseur dIA et aucun agent nest installé par défaut avec le plugin.
Voici l'annonce de JetBrains :
Pourquoi une nouvelle expérience ?
Jusquici, lIA dans lEDI sest principalement concentrée sur le chat IA. Cependant, le développement agentique change le modèle dinteraction établi : vous déléguez des tâches plus importantes et laissez les agents travailler en parallèle. Vous devez donc pouvoir suivre leur travail et les guider à chaque étape. Nous avons cherché à intégrer cette fonctionnalité à notre solution AI Assistant existante en ajoutant de nouveaux agents au chat IA. Mais à mesure que ces workflows ont évolué, une chose est devenue claire : orchestrer plusieurs tâches en parallèle est fondamentalement différent davoir une conversation avec une IA.
Air a été conçu autour de cette différence. Derrière cela se cache un changement de paradigme plus large, et nous nallons pas y aller par quatre chemins : le développement agentique devient la norme, et un EDI qui tient les agents à distance aura du mal à rester pertinent.
Cela rend lEDI plus important, pas moins : alors que les agents effectuent de plu en plus de travail, en vérifier le résultat et en assumer la responsabilité devient la partie difficile, et cest précisément à cela que sert lEDI. Le centre de gravité des EDI JetBrains se déplace vers le développement agentique, et Air est notre façon dy parvenir.
Présentation de JetBrains Air dans les EDI
Air apporte le développement agentique dans lEDI sans vous limiter à un agent particulier ni changer la façon dont vous travaillez. Il repose sur trois principes. Nous vous avons déjà parlé des deux premiers. La nouveauté, cest un produit conçu dès le départ autour de ces principes.
1. Intégrez vos agents existants à votre EDI
Air fonctionne avec les agents que vous utilisez déjà, tels que Codex, GitHub Copilot, Junie, Cursor, et dautres agents compatibles avec lACP. Il détecte les agents déjà installés sur votre machine et permet de les intégrer directement dans lEDI facilement. Avec JetBrains Air dans les EDI, vous pouvez également utiliser votre abonnement à Claude dans le terminal et longlet plein écran dAir. Vous navez pas besoin dun abonnement à JetBrains AI pour utiliser vos agents avec Air. Utilisez les abonnements dont vous disposez déjà, quil sagisse dabonnements auprès de fournisseurs dIA ou à JetBrains AI.
2. Lintelligence de lEDI pour vous et pour vos agents
Le développement ne sarrête pas une fois le code généré : il faut encore lexécuter, le réviser et le valider. Cest exactement ce pour quoi un EDI est conçu. Il vous donne les outils pour comprendre et examiner le travail de lagent : des diffs à la navigation, en passant par les inspections et bien plus. Et les agents profitent eux aussi de toute la puissance de lEDI. Grâce aux fonctionnalités et outils intégrés à lEDI, les agents compatibles bénéficient de lexpertise et des workflows spécialisés de JetBrains pour déboguer, analyser les performances, explorer les bases de données et effectuer des recherches sémantiques dans le code. Cela peut aider les agents à produire de meilleurs résultats et, pour certaines tâches, à utiliser moins de tokens.
3. Une expérience utilisateur pensée dabord pour lagentique
Air est conçu pour travailler avec plusieurs agents en parallèle, et pas seulement pour interagir avec un seul à la fois. Le travail des agents est organisé en sessions, toutes visibles au même endroit, afin que vous puissiez suivre la progression, voir ce qui requiert votre attention, guider les agents et examiner leur travail sur tous vos projets.
Travailler avec Air
Voici ce à quoi cela ressemble en pratique :
Gardez le contrôle du travail parallèle des agents. Visualisez en un coup dil les sessions de tous vos projets au même endroit, avec lactivité, les mises à jour non lues, les fichiers modifiés et les commits sortants. Prenez connaissance du coût de chaque session au fil de votre travail, pour garder une visibilité claire sur vos dépenses entre agents et tâches. Cela facilite le suivi de la progression et permet de voir rapidement ce qui a changé et ce qui requiert votre attention.
Déléguez une tâche avec une seule touche. Appuyez deux fois sur Ctrl depuis nimporte où dans lIDE pour ouvrir une fenêtre de prompt et démarrer une nouvelle session dagent, avec votre contexte actuel déjà joint.
Choisissez linterface que vous préférez pour une session dagent. Les sessions souvrent directement dans léditeur sous forme donglets, donnant au travail des agents un véritable espace à lécran, aux côtés de votre code. Si vous préférez linterface du terminal, vous pouvez continuer à lutiliser directement dans lEDI. Ou alors choisir un chat graphique lorsque cela convient mieux à la tâche.
Exécutez les agents en local ou dans le cloud. Pour les tâches complexes, longues ou réalisables en arrière-plan, lancez les agents dans le cloud, puis éteignez votre machine. Suivez le travail de lagent sur mobile (bientôt disponible) pour le guider. Actuellement disponible pour les organisations disposant de licences IA.
Isolez le travail parallèle des agents grâce à des worktrees temporaires. Lancez une session depuis nimporte quelle branche, sur une nouvelle branche ou en mode détaché. Suivez les modifications et les commits depuis le chat, puis réintégrez le résultat dans votre projet principal avec un cherry-pick dès quil est prêt.
Vous gardez le contrôle
LAI Assistant reste disponible pendant que vous essayez Air dans votre EDI. Avec le temps, nous nous attendons à voir Air devenir lexpérience principale pour les workflows agentiques dans les EDI JetBrains. À mesure quAir prend une place croissante dans les EDI JetBrains, beaucoup dentre vous se poseront dabord une question essentielle concernant le contrôle : Puis-je désactiver Air et où mon code va-t-il ?
Pas dagents ? Rien ne quitte votre machine. Air est une fenêtre doutils, pas un fournisseur dIA, et aucun agent nest installé par défaut. Il détecte les agents déjà présents sur votre machine, de la même façon que lEDI détecte votre terminal, mais rien ne sexécute et aucune donnée ne quitte votre machine tant que vous ne vous connectez pas à un agent ou à un forfait JetBrains AI. Si votre organisation nautorise pas les agents, Air na rien à exécuter et rien à envoyer.
Vos données vont à votre fournisseur, pas à JetBrains. Avec un abonnement tiers, les données vont directement à ce fournisseur, dans le cadre de laccord que vous avez déjà conclu avec lui. Elles ne transitent pas par JetBrains. Si vous utilisez JetBrains AI, vous êtes soumis aux conditions dutilisation de JetBrains AI, comme cest déjà le cas pour lAI Assistant. Air najoute aucune nouvelle condition de traitement des données.
Vous pouvez le désactiver. Désactivez le plugin Air et rien dautre ne change.
Essayez-le gratuitement avec Junie Lite
Nous pensons quil est important doffrir une version gratuite de lIA dans nos EDI, cest pourquoi nous vous proposons dutiliser Air gratuitement avec Junie Lite, notre agent de programmation pour les tâches du quotidien.
Confiez à Air une vraie tâche : lancez des sessions dagent sur plusieurs projets et dites-nous comment cela sintègre à votre workflow. Partagez vos retours via YouTrack pour quils arrivent directement dans le backlog de nos équipes ou faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous.
Installez Air depuis la JetBrains Marketplace, via la notification dans lAI Assistant ou dans le cadre des builds EAP 2026.3 des JetBrains IDEs, puis connectez les agents que vous utilisez déjà ou utilisez ceux qui sont disponibles via JetBrains AI. Si vous installez Air à partir de la notification dans lAI Assistant, ce dernier sera désactivé afin déviter que les deux ne sexécutent en parallèle. Vous pouvez le réactiver à tout moment dans Settings | Plugins ou le réinstaller depuis la Marketplace.
Essayez Air dans votre EDI
Vous avez lu gratuitement 3 565 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.