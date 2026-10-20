JetBrains présente les nouveautés concernant la complétion de commandes dans IntelliJ IDEA, son EDI pour le développement en Java et Kotlin

Récemment, JetBrains a présenté les nouveautés concernant la complétion de commandes dans IntelliJ IDEA. Les EDI modernes regorgent de fonctionnalités puissantes. Le véritable défi ne réside pas dans la capacité de votre EDI à effectuer une tâche, mais dans le fait de se souvenir comment la déclencher.
Certaines fonctionnalités sont accessibles via des raccourcis clavier. Dautres sont disponibles via les menus dintention, la recherche globale, la complétion postfixée, les modèles dynamiques ou les fenêtres doutils. La recherche de ces fonctionnalités sollicite constamment lattention du développeur : à mesure que les capacités dun EDI senrichissent, il devient plus difficile de garder toutes les fonctionnalités à portée de main. Cest pourquoi JetBrains a créé la complétion de commandes, un point daccès contextuel à des fonctionnalités utiles depuis lendroit où vous passez le plus de temps : léditeur.
Taper .. nimporte où dans un fichier fait apparaître des actions intelligentes adaptées à votre code actuel et à la position du curseur. Que vous ayez besoin de refactoriser, de naviguer, de générer, de documenter, dexpliquer ou de corriger du code, vous pouvez agir immédiatement sans interrompre votre flux de travail. Plutôt que de répondre à la question « Que puis-je taper ici ? », la complétion de commandes répond à une question plus utile : « Que puis-je faire ici ? »
Cette fonctionnalité existe déjà depuis un certain temps. Dans IntelliJ IDEA 2026.3 EAP, elle franchit une nouvelle étape importante pour devenir votre interface principale dassistance au codage au quotidien.
Voici les nouveautés et les améliorations :
Les points de journalisation sont plus faciles daccès
Le débogage à laide dinstructions println() temporaires est une habitude dont beaucoup ont du mal à se défaire. Vous ajoutez des instructions dimpression, relancez lapplication, lisez la console, puis nettoyez manuellement le code par la suite. Les logpoints constituent une alternative plus propre et non intrusive et ils sont désormais accessibles directement via la complétion de commandes :
Il suffit de taper .. au-dessus dune expression ou dun bloc pour insérer instantanément un logpoint, en utilisant lexpression ou le contexte actuel comme valeur enregistrée. Mieux encore : IntelliJ IDEA vous suggère désormais de remplacer les instructions print existantes par des logpoints, vous aidant ainsi à passer déditions de code désordonnées à une journalisation propre et prise en charge par le débogueur.
Si vous découvrez les logpoints (points de journalisation), vous pouvez consulter le tutoriel dédié. Il explique comment les associer à vos agents IA dans IntelliJ IDEA. Si vous avez manqué les mises à jour de la version 2026.2, sachez que les points de journalisation bénéficient désormais dune interface utilisateur remaniée, de la prise en charge des agents IA, dune navigation améliorée et dune évaluation plus rapide, ce qui en fait lun des outils de débogage les plus polyvalents de votre boîte à outils.
Assistance IA en contexte
Vous pouvez désormais déclencher des actions IA en utilisant le même flux de travail « .. ». Vous avez besoin dexpliquer une méthode complexe, de générer des chaînes de documentation ou de refactoriser un bloc ? Vous navez plus besoin dinterrompre votre flux de travail, de changer doutil ou de décrire lemplacement exact à lagent. Comme lEDI connaît déjà votre fichier actif, le langage, le numéro de ligne et lexpression sélectionnée, il peut fournir à lagent ce contexte riche.
Remarque : si le plugin Air est installé, vos requêtes seront automatiquement acheminées via celui-ci.
Pour les actions qui affectent une classe, une méthode ou une déclaration spécifique, IntelliJ IDEA met désormais en surbrillance la cible afin que vous sachiez plus clairement à quoi sappliquera la commande sélectionnée avant de lexécuter.
Complétion postfixée et modèles dynamiques
Dans le cadre d'un effort visant à unifier les workflows de complétion, JetBrains annonce que la complétion postfixée, les modèles dynamiques et la complétion des commandes partagent désormais une interface cohérente. Vous remarquerez un filtrage plus clair, des panneaux daperçu plus nets et une recherche plus intuitive directement depuis la fenêtre contextuelle de complétion.
Davantage de contextes
La complétion des commandes savère également utile dans davantage de contextes, notamment les fichiers binaires et le code décompilé.
L'équipe d'IntelliJ IDEA a également étendu la prise en charge aux environnements structurés et spécifiques à certains frameworks. Vous pouvez désormais utiliser .. dans les fichiers de propriétés, les workflows Spring et dautres formats spécifiques à un domaine ; la prise en charge des scripts de build sera bientôt disponible.
Essayez la nouvelle fonctionnalité
La complétion de commandes nest pas simplement une variante de lautocomplétion. Il sagit dun changement fondamental dans la manière dont vous découvrez les fonctionnalités de lEDI. Au lieu de parcourir les menus de niveau supérieur ou de mémoriser des raccourcis clavier, vous pouvez partir de là où vous vous trouvez déjà : le code. IntelliJ IDEA analyse en permanence votre arbre syntaxique, votre portée, létat des inspections et les actions disponibles pour ne présenter que ce qui est pertinent à ce moment précis.
Pour les actions fréquentes, les raccourcis restent le choix le plus rapide. Pour tout le reste, la complétion des commandes vous offre un chemin daccès directement depuis votre code. Pour l'essayer, vous pouvez ouvrir nimporte quel fichier Java, Kotlin ou Scala dans IntelliJ IDEA 2026.2 ou 2026.3 EAP et tapez .. nimporte où dans léditeur. Essayez-la à proximité dune méthode, dune expression, dune expression régulière, dune déclaration nécessitant de la documentation, ou à un endroit où vous ouvririez normalement la fonction Rechercher partout. La fenêtre contextuelle de complétion reflétera ce qui est possible à cet endroit précis.
JetBrains commande cette annonce : " La complétion des commandes évolue en permanence, et nous avons de grands projets pour les prochaines versions. Notre mission principale reste simple : un point dentrée unique et familier pour tout ce que vous souhaitez faire ensuite dans votre code ".
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