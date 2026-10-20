JetBrains présente les nouveautés concernant la complétion de commandes dans IntelliJ IDEA, son EDI pour le développement en Java et Kotlin

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Les points de journalisation sont plus faciles daccès

println ( )

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Assistance IA en contexte

Complétion postfixée et modèles dynamiques

Davantage de contextes

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Essayez la nouvelle fonctionnalité

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IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (EDI) écrit en Java, destiné au développement de logiciels en Java, Kotlin, Groovy et dautres langages basés sur la JVM. Il est développé par JetBrains et est disponible sous forme d'édition communautaire sous licence Apache 2, avec une licence propriétaire pour certains plugins intégrés, ainsi que sous forme d'édition commerciale propriétaire. Les deux peuvent être utilisées pour le développement commercial.Récemment, JetBrains a présenté les nouveautés concernant la complétion de commandes dans IntelliJ IDEA. Les EDI modernes regorgent de fonctionnalités puissantes. Le véritable défi ne réside pas dans la capacité de votre EDI à effectuer une tâche, mais dans le fait de se souvenir comment la déclencher.Certaines fonctionnalités sont accessibles via des raccourcis clavier. Dautres sont disponibles via les menus dintention, la recherche globale, la complétion postfixée, les modèles dynamiques ou les fenêtres doutils. La recherche de ces fonctionnalités sollicite constamment lattention du développeur : à mesure que les capacités dun EDI senrichissent, il devient plus difficile de garder toutes les fonctionnalités à portée de main. Cest pourquoi JetBrains a créé la complétion de commandes, un point daccès contextuel à des fonctionnalités utiles depuis lendroit où vous passez le plus de temps : léditeur.Tapernimporte où dans un fichier fait apparaître des actions intelligentes adaptées à votre code actuel et à la position du curseur. Que vous ayez besoin de refactoriser, de naviguer, de générer, de documenter, dexpliquer ou de corriger du code, vous pouvez agir immédiatement sans interrompre votre flux de travail. Plutôt que de répondre à la question «», la complétion de commandes répond à une question plus utile : «Cette fonctionnalité existe déjà depuis un certain temps. Dans IntelliJ IDEA 2026.3 EAP, elle franchit une nouvelle étape importante pour devenir votre interface principale dassistance au codage au quotidien.Voici les nouveautés et les améliorations :Le débogage à laide dinstructionstemporaires est une habitude dont beaucoup ont du mal à se défaire. Vous ajoutez des instructions dimpression, relancez lapplication, lisez la console, puis nettoyez manuellement le code par la suite. Les logpoints constituent une alternative plus propre et non intrusive  et ils sont désormais accessibles directement via la complétion de commandes :Il suffit de taperau-dessus dune expression ou dun bloc pour insérer instantanément un logpoint, en utilisant lexpression ou le contexte actuel comme valeur enregistrée. Mieux encore : IntelliJ IDEA vous suggère désormais de remplacer les instructions print existantes par des logpoints, vous aidant ainsi à passer déditions de code désordonnées à une journalisation propre et prise en charge par le débogueur.Si vous découvrez les logpoints (points de journalisation), vous pouvez consulter le tutoriel dédié. Il explique comment les associer à vos agents IA dans IntelliJ IDEA. Si vous avez manqué les mises à jour de la version 2026.2, sachez que les points de journalisation bénéficient désormais dune interface utilisateur remaniée, de la prise en charge des agents IA, dune navigation améliorée et dune évaluation plus rapide, ce qui en fait lun des outils de débogage les plus polyvalents de votre boîte à outils.Vous pouvez désormais déclencher des actions IA en utilisant le même flux de travail « .. ». Vous avez besoin dexpliquer une méthode complexe, de générer des chaînes de documentation ou de refactoriser un bloc ? Vous navez plus besoin dinterrompre votre flux de travail, de changer doutil ou de décrire lemplacement exact à lagent. Comme lEDI connaît déjà votre fichier actif, le langage, le numéro de ligne et lexpression sélectionnée, il peut fournir à lagent ce contexte riche.Remarque : si le plugin Air est installé, vos requêtes seront automatiquement acheminées via celui-ci.Pour les actions qui affectent une classe, une méthode ou une déclaration spécifique, IntelliJ IDEA met désormais en surbrillance la cible afin que vous sachiez plus clairement à quoi sappliquera la commande sélectionnée avant de lexécuter.Dans le cadre d'un effort visant à unifier les workflows de complétion, JetBrains annonce que la complétion postfixée, les modèles dynamiques et la complétion des commandes partagent désormais une interface cohérente. Vous remarquerez un filtrage plus clair, des panneaux daperçu plus nets et une recherche plus intuitive directement depuis la fenêtre contextuelle de complétion.La complétion des commandes savère également utile dans davantage de contextes, notamment les fichiers binaires et le code décompilé.L'équipe d'IntelliJ IDEA a également étendu la prise en charge aux environnements structurés et spécifiques à certains frameworks. Vous pouvez désormais utiliserdans les fichiers de propriétés, les workflows Spring et dautres formats spécifiques à un domaine ; la prise en charge des scripts de build sera bientôt disponible.La complétion de commandes nest pas simplement une variante de lautocomplétion. Il sagit dun changement fondamental dans la manière dont vous découvrez les fonctionnalités de lEDI. Au lieu de parcourir les menus de niveau supérieur ou de mémoriser des raccourcis clavier, vous pouvez partir de là où vous vous trouvez déjà : le code. IntelliJ IDEA analyse en permanence votre arbre syntaxique, votre portée, létat des inspections et les actions disponibles pour ne présenter que ce qui est pertinent à ce moment précis.Pour les actions fréquentes, les raccourcis restent le choix le plus rapide. Pour tout le reste, la complétion des commandes vous offre un chemin daccès directement depuis votre code. Pour l'essayer, vous pouvez ouvrir nimporte quel fichier Java, Kotlin ou Scala dans IntelliJ IDEA 2026.2 ou 2026.3 EAP et tapeznimporte où dans léditeur. Essayez-la à proximité dune méthode, dune expression, dune expression régulière, dune déclaration nécessitant de la documentation, ou à un endroit où vous ouvririez normalement la fonction. La fenêtre contextuelle de complétion reflétera ce qui est possible à cet endroit précis.JetBrains commande cette annonce : "".