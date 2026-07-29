JetBrains ReSharper C++ 2026.2, l'extension Visual Studio pour le développement C++, est disponible, avec la prise en charge de la réflexion C++26 et la prise en charge du langage ISPC

ReSharper est une extension de Visual Studio destinée aux développeurs .NET, lancée pour la première fois en 2004. Il s'agit du produit commercial le plus ancien de JetBrains. ReSharper fournit une analyse de la qualité du code en temps réel pour les langages C#, VB.NET, XAML, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML et XML. ReSharper C++ est l'extension Visual Studio pour le développement C++.
ReSharper C++ 2026.2 est désormais disponible et apporte une première prise en charge de la réflexion C++26, lajout le plus attendu au langage C++ ces dernières années. Cette version introduit également la prise en charge des agents ACP dans ReSharper, avec Junie comme premier agent disponible, ajoute la prise en charge du langage ISPC et accélère considérablement lindexation dans les projets Unreal Engine. Parmi les autres points forts, citons les mises à jour de lévaluateur constexpr, de nouvelles inspections de code et des améliorations en matière de refactorisation.
Voici les changements et améliorations les plus importants dans cette version :
Prise en charge du C++
Réflexion C++26
La fonctionnalité phare de cette version est la réflexion C++26, un ajout tant attendu au langage qui permet lintrospection et la génération de code à la compilation. Grâce à cette mise à jour, ReSharper C++ reconnaît les primitives de réflexion de base :
- Lopérateur ^^ (reflect), qui produit une valeur std::meta::info représentant lentité réfléchie.
- La syntaxe [: ... :] (splice), qui reconvertit une valeur de réflexion en une construction du langage.
- Les requêtes à la compilation sur les types, membres, énumérateurs et autres entités reflétés.
Parmi les principaux compilateurs C++, seul GCC 16 prend actuellement en charge la réflexion C++26. Pour tester dès maintenant la réflexion C++26 dans Visual Studio, vous pouvez notamment créer un projet C++ sous Linux et le compiler à laide de WSL sur une distribution Linux incluant GCC 16, comme Fedora 44.
Fonctionnalités C++26 associées
La prise en charge de la réflexion est complétée par deux fonctionnalités linguistiques C++26 associées :
- ReSharper C++ prend désormais en charge les blocs consteval { ... } qui sont évalués à la compilation et peuvent injecter des déclarations dans la portée englobante. Les blocs consteval offrent un moyen propre de déclencher des effets secondaires à la compilation, ce qui les rend particulièrement utiles pour la métaprogrammation pratique avec la réflexion.
- Des annotations définies par lutilisateur peuvent désormais être associées à des déclarations et interrogées via lAPI de réflexion, ce qui permet une génération de code personnalisée pilotée par des métadonnées.
Évaluation constexpr.
L'équipe de JetBrains a également mis à jour lévaluateur constexpr en y ajoutant deux fonctionnalités importantes :
- Lévaluateur prend désormais en charge lallocation dynamique de mémoire lors de lévaluation des constantes une fonctionnalité introduite dans C++20. Cela permet une évaluation correcte du code constexpr utilisant new/delete ou des conteneurs standard tels que std::vector et std::string.
- Lévaluateur prend désormais en charge les exceptions constexpr de C++26 et gère les expressions try/catch et throw lors de lévaluation des constantes.
Prise en charge du langage ISPC
Ils ont ajouté la prise en charge dISPC (Intel SPMD Program Compiler), un langage conçu pour la programmation parallèle haute performance sur les processeurs. ISPC repose sur le modèle de programmation SPMD, dans lequel vous écrivez du code qui ressemble à un programme série standard, mais où, lors de lexécution, plusieurs instances du programme sexécutent en parallèle sur le matériel cible. ISPC est largement utilisé dans les moteurs de jeux, les systèmes de rendu et le calcul scientifique, notamment dans les projets Unreal Engine.
ReSharper C++ propose désormais la coloration syntaxique, lanalyse de code, la navigation et laide à la programmation pour les fichiers ISPC, offrant ainsi à votre code ISPC la même qualité de prise en charge que celle que vous attendez pour le C++.
Unreal Engine
Performances
Cette version apporte des améliorations majeures en termes de performances lors du démarrage des projets Unreal Engine. ReSharper C++ utilise désormais les informations de projet provenant de UnrealBuildTool pour accélérer lindexation initiale en analysant uniquement les fichiers inclus dans le modèle de projet Unreal Engine. Combiné à dautres optimisations, notamment des améliorations de lindexation multithread, cela se traduit par un gain de vitesse significatif.
Daprès les mesures effectuées sur la solution dexemple Lyra :
- Lindexation initiale du code C++ est jusquà 55 % plus rapide.
- Le chargement des caches C++ lors dun démarrage à chaud est jusquà 35 % plus rapide.
Vous pouvez désactiver ce nouveau comportement dindexation en décochant loption Index only files in Unreal Engine project model sur la page de paramètres Code Editing | C/C++ | Unreal Engine.
Prise en charge des Blueprints
La prise en charge des Blueprints a également fait lobjet dune refonte majeure, ce qui se traduit par une réduction significative du temps dindexation. Sur la solution dexemple Lyra, lindexation des Blueprints est jusquà 40 % plus rapide, mais le gain de vitesse exact dans votre projet dépend de la structure de vos ressources. ReSharper C++ détecte désormais également les utilisations des balises de gameplay au sein des ressources Blueprint et les affiche dans Code Vision et dans Find usages, vous offrant ainsi une vue densemble complète des emplacements où vos balises de gameplay sont utilisées dans lensemble du projet.
Analyse du code
Liaison interne
La nouvelle fonctionnalité dinspection Entity can have internal linkage détecte les fonctions, variables et classes qui ne sont pas utilisées en dehors de leur unité de traduction. Vous pouvez utiliser les corrections proposées pour marquer ces entités comme static ou les déplacer dans un espace de noms anonyme, ce qui aide le compilateur à optimiser le code et évite les conflits de liaison indésirables.
Initialiseurs désignés dans linitialisation dagrégats
ReSharper C++ suggère désormais dajouter des désignateurs aux listes dinitialiseurs entre accolades dans linitialisation dagrégats. Les initialiseurs désignés, disponibles depuis C++20 et C99, indiquent explicitement à quel membre correspond chaque initialiseur, ce qui améliore la lisibilité du code et réduit le risque derreurs en cas de réorganisation des membres. Une action contextuelle correspondante est également disponible et peut être utilisée même lorsque linspection est désactivée.
Appels à des fonctions de base redéfinies
Une autre nouvelle inspection détecte les appels qualifiés à des fonctions virtuelles de base qui sont redéfinies dans une classe dérivée. Appeler directement une fonction virtuelle de la classe de base plutôt que via un dispatch virtuel peut être source de bogues subtils, et cette inspection permet de détecter de tels cas.
Attribut [[jetbrains::used_implicitly]].
ReSharper C++ reconnaît désormais lattribut [[jetbrains::used_implicitly]], qui peut être appliqué à des symboles afin de désactiver les inspections qui suggéreraient autrement de modifier leur signature ou leur liaison. Cela savère utile pour les symboles utilisés via la réflexion, la génération de code ou dautres mécanismes invisibles à lanalyse statique.
Aide au codage
Améliorations de la refactorisation
Deux améliorations apportées à la refactorisation facilitent la restructuration du code :
- Lappel de la fonction Inline Function sur une déclaration de fonction intègre désormais toutes les utilisations de la fonction dans lensemble du code, et pas seulement celle située sous le curseur.
- La refactorisation Extract Method est désormais disponible à lintérieur des corps de lambda, ce qui vous permet dextraire des parties dun lambda pour les placer dans une fonction distincte.
Actions contextuelles
De nouvelles actions contextuelles facilitent les tâches quotidiennes :
- Une nouvelle action contextuelle vous permet dactiver ou de désactiver facilement le qualificateur const sur une fonction membre.
- Vous pouvez désormais insérer rapidement une directive #pragma clang diagnostic ignored pour supprimer un diagnostic Clang spécifique sur la ligne actuelle.
- Dans les projets Unreal Engine, vous pouvez désormais copier le chemin dinclusion du fichier den-tête actuellement ouvert à partir du menu Copy Code Reference, ce qui facilite le collage de la directive #include correcte.
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