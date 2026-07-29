JetBrains ReSharper 2026.2, l'extension Visual Studio destinée aux développeurs .NET, est disponible, apportant un écosystème d'IA ouvert pour les développeurs .NET et l'agent IA Junie en version preview

Notre vision : nimporte quel agent, votre choix, aucune dépendance



Le paysage de lIA évolue rapidement, et nous pensons que les développeurs .NET ne devraient pas être contraints de senfermer dans un écosystème unique pour mener à bien leur travail. Notre objectif pour lIA dans Visual Studio est simple : aucune dépendance vis-à-vis dun fournisseur, aucun choix imposé, juste la liberté dutiliser les agents et les modèles qui vous conviennent le mieux.



Cette liberté repose sur lAgent Client Protocol (ACP), une norme ouverte permettant de connecter des agents de codage à lEDI. Nous intégrons lACP à ReSharper afin que vous puissiez bientôt :



- Découvrir des agents locaux, distants et internes.

- Les connecter tous via la même interface.

- Passer dun agent à lautre pour choisir le plus adapté à chaque tâche.

- Rester à jour à mesure que de nouveaux modèles sont publiés.



Cette initiative est au cur de notre stratégie 2026 en matière dIA dans les EDI JetBrains. Nous sommes fermement convaincus que les workflows assistés par lIA et vos routines de codage classiques doivent coexister harmonieusement, sans jamais se gêner mutuellement. En adoptant des protocoles ouverts comme lACP et en privilégiant labsence totale de dépendance vis-à-vis dun fournisseur, nous garantissons que, tandis que les agents vous aident à développer plus rapidement, votre EDI reste le lieu par excellence pour réviser, comprendre et maîtriser le code que vous déployez. Le paysage de lIA évolue rapidement, et nous pensons que les développeurs .NET ne devraient pas être contraints de senfermer dans un écosystème unique pour mener à bien leur travail. Notre objectif pour lIA dans Visual Studio est simple : aucune dépendance vis-à-vis dun fournisseur, aucun choix imposé, juste la liberté dutiliser les agents et les modèles qui vous conviennent le mieux.Cette liberté repose sur lAgent Client Protocol (ACP), une norme ouverte permettant de connecter des agents de codage à lEDI. Nous intégrons lACP à ReSharper afin que vous puissiez bientôt :- Découvrir des agents locaux, distants et internes.- Les connecter tous via la même interface.- Passer dun agent à lautre pour choisir le plus adapté à chaque tâche.- Rester à jour à mesure que de nouveaux modèles sont publiés.Cette initiative est au cur de notre stratégie 2026 en matière dIA dans les EDI JetBrains. Nous sommes fermement convaincus que les workflows assistés par lIA et vos routines de codage classiques doivent coexister harmonieusement, sans jamais se gêner mutuellement. En adoptant des protocoles ouverts comme lACP et en privilégiant labsence totale de dépendance vis-à-vis dun fournisseur, nous garantissons que, tandis que les agents vous aident à développer plus rapidement, votre EDI reste le lieu par excellence pour réviser, comprendre et maîtriser le code que vous déployez.

Découvrez Junie dans Visual Studio (version préliminaire)

Le mode hors processus est désormais activé par défaut

Débogage pour les éditeurs compatibles avec VS Code

Analyse et refactorisation C# plus pointues

.editorconfig

.editorconfig

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#pragma

Mises à jour C++

Autres points forts de cette version

.ZIP

.EXE

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JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter sur une machine virtuelle Java (JVM)ReSharper est une extension de Visual Studio destinée aux développeurs .NET, lancée pour la première fois en 2004. Il s'agit du produit commercial le plus ancien de JetBrains. ReSharper fournit une analyse de la qualité du code en temps réel pour les langages C#, VB.NET, XAML, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML et XML. Parmi ses fonctionnalités, on trouve la refactorisation du code, la complétion de code, la navigation, la recherche d'occurrences et la mise en forme du code. L'extension propose plus de 2 200 inspections de code en temps réel, plus de 60 refactorisations et 450 actions contextuelles.La dernière version de l'extension, ReSharper 2026.2, est désormais disponible. ReSharper 2026.2 fait un premier pas vers la prise en charge des agents basés sur lACP dans Visual Studio, en commençant par Junie en version Preview. C'est le début d'un écosystème d'IA ouvert pour les développeurs .NET : vous pouvez choisir vos agents et vos modèles, connectés via un protocole unique, associés à l'intelligence de code qui fait la réputation de ReSharper. Cette version étend également le moteur de débogage de ReSharper aux éditeurs compatibles avec VS Code, affine l'analyse et la refactorisation C# de base, et élargit la prise en charge des outils en mode hors processus.Concernant la principale nouveauté de cette version, voici l'annonce de JetBrains :Voici les autres améliorations de cette version :Cette version préliminaire présente Junie, la première étape vers la prise en charge complète de lACP dans ReSharper au sein de Visual Studio. Junie est un agent indépendant du modèle de langage (LLM) : vous navez pas besoin dattendre que le registre complet soit disponible pour vous lancer  choisissez votre modèle et commencez dès maintenant. Dans la fenêtre doutils « Assistant IA », sélectionnez Junie dans la liste déroulante des agents disponibles pour passer du mode « Chat IA » au mode « Agent ».À partir de là, Junie peut :: transformer une invite en texte brut en logique complexe, ou laisser Junie détecter et corriger de lui-même le code sous-optimal.: confier-lui les tâches fastidieuses, comme le fractionnement dune classe massive et complexe en modules logiques distincts.: créer ou supprimer des fichiers et exécuter des commandes sans jamais ouvrir de ligne de commande.: initialiser des dépôts, travailler avec des branches, préparer des modifications et rédiger des messages de commit directement depuis le chat.: poser des questions spécifiques au projet, décrypter des algorithmes hérités complexes et obtenir des suggestions darchitecture.Junie étant indépendante du modèle LLM utilisé, vous nêtes pas lié à un modèle en particulier. Choisissez ou modifiez le modèle sur lequel elle sexécute dans. Veillez à sélectionner le plugin AI Assistant lorsque vous installez ou mettez à jour ReSharper. Junie est intégrée à ce plugin ; sans lui, le mode Agent napparaîtra pas dans la fenêtre doutils AI Assistant.Les interactions IA de Junie puisent dans votre quota JetBrains AI, qui est déjà inclus dans dotUltimate, un pack « All Products » ou un abonnement JetBrains AI distinct. Vous ne disposez encore daucun de ces abonnements ? Un essai gratuit est disponible, ce qui vous permet de tester le mode Agent avant de vous engager.Le mode hors processus (Out-of-Process, OOP) de ReSharper est désormais activé par défaut. Ce changement architectural déplace lanalyse de code de ReSharper hors du processus Visual Studio, ce qui élimine les blocages de linterface utilisateur, garantit une saisie fluide et assure la stabilité de votre EDI. Limpact sur la réactivité est considérable. Le mode OOP réduit de six fois le nombre de pauses perceptibles dans le thread de linterface utilisateur, ramène limpact de ReSharper au démarrage à moins dune seconde et améliore considérablement la latence de saisie.: si vous navez pas explicitement désactivé le mode « Out-of-Process » par le passé, ReSharper 2026.2 sexécutera désormais en mode OOP. Les utilisateurs ayant explicitement basculé vers le mode « In-Process » conserveront leur paramètre actuel. Vous pouvez vérifier le mode actuel et basculer dun mode à lautre à tout moment via lindicateur de la barre détat, le menu ReSharper ou la page doptions: certaines fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge en mode OOP. Veuillez consulter notre documentation pour obtenir la liste la plus récente.La fonctionnalité ReSharper la plus demandée pour VS Code est enfin disponible. Cette version introduit la première implémentation du débogage pour les éditeurs compatibles avec VS Code, notamment VS Code, Cursor, EDI Google Antigravity, Devin Desktop et Kiro. Reposant sur le même moteur central que celui de JetBrains Rider, elle offre :- La gestion des points d'arrêt, y compris les points d'arrêt conditionnels, à nombre de survenances défini, dépendants et de trace.- L'inspection en temps réel des variables et des expressions.- La navigation pas à pas complète.- Prise en charge de « Launch-and-attach », directement dans votre éditeur.Ensemble, ces fonctionnalités font de ReSharper lextension .NET la plus complète disponible pour les éditeurs compatibles avec VS Code. Pour en savoir plus sur cette version, consultez larticle de blog dédié.De nouvelles inspections suggèrent des expressions de collection dans des scénarios supplémentaires, vous aidant ainsi à conserver un code concis et, dans certains cas, à éviter la création de collections intermédiaires. La prise en charge des futures fonctionnalités du langage C# 15 est également en cours de développement, une compréhension complète du langage étant prévue pour la prochaine version majeure.» détecte désormais les doublons exacts et paramétrés du code sélectionné au sein dun fichier et vous permet de choisir les occurrences à remplacer, afin que vous puissiez regrouper la logique répétitive en une seule méthode bien nommée sans avoir à nettoyer chaque doublon à la main.. Ajustez les paramètresrelatifs aux avertissements du compilateur directement depuis le menudès lapparition des avertissements, et bénéficiez dune gestion plus précise de la configuration de lanalyseur Roslyn, y compris les paramètreset les règles de suppressionLa fenêtre contextuelle a été repensée avec un meilleur emplacement, sans scintillement, et un design qui ne vous gêne pas pendant que vous tapez.ReSharper 2026.2 ajoute une prise en charge initiale de la réflexion C++26, jetant ainsi les bases dune métaprogrammation de nouvelle génération à la compilation, ainsi que lévaluation constexpr pour les allocations de mémoire et les exceptions, une prise en charge de premier ordre de léditeur ISPC, une indexation nettement plus rapide dUnreal Engine pour le code C++ et de nouvelles inspections de code.Les outils de profilage des performances, de profilage de la mémoire et de couverture de code sont désormais installés automatiquement avec ReSharper et prêts à lemploi dans Visual Studio, sans téléchargement supplémentaire. Vous préférez une configuration allégée ? Vous pouvez les désactiver à tout moment sous, ou continuer à utiliser les applications autonomes dotTrace, dotMemory et dotCover.dotTrace, dotMemory et loutil Monitoring fonctionnent désormais lorsque ReSharper sexécute en mode « Out-of-Process ».La fonctionnalité de surveillance étant désormais disponible en mode « Out-of-Process », la transition annoncée dans la version précédente est achevée : la DPA sera supprimée dans la version 2026.2, et ses fonctionnalités principales sont intégrées à la nouvelle expérience de surveillance.Le traitement des fichiers .cshtml et .razor est plus rapide et plus économe en mémoire grâce à la mise en cache des arbres syntaxiques analysés, ce qui améliore des fonctionnalités telles que « Find Usages » et les refactorisations ; de plus, la réduction des allocations de mémoire accélère lindexation au démarrage.Le programme dinstallation hors ligne est désormais fourni sous forme darchiveau lieu dun fichierautonome. Extrayez larchive et exécutez le programme dinstallation inclus, en veillant à conserver ensemble le fichier exécutable du programme dinstallation et son fichierassocié (qui contient les binaires de Rider). Les scripts de déploiement devront peut-être tenir compte de cette étape dextraction supplémentaire.ReSharper 2026.2 marque le début dune approche plus ouverte de lIA pour .NET dans Visual Studio, tout en apportant de réels gains en matière de débogage, danalyse et doutillage. Téléchargez la dernière version et essayez le mode « Junies Agent ».