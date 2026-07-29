JetBrains ReSharper 2026.2, l'extension Visual Studio destinée aux développeurs .NET, est disponible, apportant un écosystème d'IA ouvert pour les développeurs .NET et l'agent IA Junie en version preview

ReSharper est une extension de Visual Studio destinée aux développeurs .NET, lancée pour la première fois en 2004. Il s'agit du produit commercial le plus ancien de JetBrains. ReSharper fournit une analyse de la qualité du code en temps réel pour les langages C#, VB.NET, XAML, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML et XML. Parmi ses fonctionnalités, on trouve la refactorisation du code, la complétion de code, la navigation, la recherche d'occurrences et la mise en forme du code. L'extension propose plus de 2 200 inspections de code en temps réel, plus de 60 refactorisations et 450 actions contextuelles.
La dernière version de l'extension, ReSharper 2026.2, est désormais disponible. ReSharper 2026.2 fait un premier pas vers la prise en charge des agents basés sur lACP dans Visual Studio, en commençant par Junie en version Preview. C'est le début d'un écosystème d'IA ouvert pour les développeurs .NET : vous pouvez choisir vos agents et vos modèles, connectés via un protocole unique, associés à l'intelligence de code qui fait la réputation de ReSharper. Cette version étend également le moteur de débogage de ReSharper aux éditeurs compatibles avec VS Code, affine l'analyse et la refactorisation C# de base, et élargit la prise en charge des outils en mode hors processus.
Concernant la principale nouveauté de cette version, voici l'annonce de JetBrains :
Notre vision : nimporte quel agent, votre choix, aucune dépendance
Le paysage de lIA évolue rapidement, et nous pensons que les développeurs .NET ne devraient pas être contraints de senfermer dans un écosystème unique pour mener à bien leur travail. Notre objectif pour lIA dans Visual Studio est simple : aucune dépendance vis-à-vis dun fournisseur, aucun choix imposé, juste la liberté dutiliser les agents et les modèles qui vous conviennent le mieux.
Cette liberté repose sur lAgent Client Protocol (ACP), une norme ouverte permettant de connecter des agents de codage à lEDI. Nous intégrons lACP à ReSharper afin que vous puissiez bientôt :
- Découvrir des agents locaux, distants et internes.
- Les connecter tous via la même interface.
- Passer dun agent à lautre pour choisir le plus adapté à chaque tâche.
- Rester à jour à mesure que de nouveaux modèles sont publiés.
Cette initiative est au cur de notre stratégie 2026 en matière dIA dans les EDI JetBrains. Nous sommes fermement convaincus que les workflows assistés par lIA et vos routines de codage classiques doivent coexister harmonieusement, sans jamais se gêner mutuellement. En adoptant des protocoles ouverts comme lACP et en privilégiant labsence totale de dépendance vis-à-vis dun fournisseur, nous garantissons que, tandis que les agents vous aident à développer plus rapidement, votre EDI reste le lieu par excellence pour réviser, comprendre et maîtriser le code que vous déployez.
Le paysage de lIA évolue rapidement, et nous pensons que les développeurs .NET ne devraient pas être contraints de senfermer dans un écosystème unique pour mener à bien leur travail. Notre objectif pour lIA dans Visual Studio est simple : aucune dépendance vis-à-vis dun fournisseur, aucun choix imposé, juste la liberté dutiliser les agents et les modèles qui vous conviennent le mieux.
Cette liberté repose sur lAgent Client Protocol (ACP), une norme ouverte permettant de connecter des agents de codage à lEDI. Nous intégrons lACP à ReSharper afin que vous puissiez bientôt :
- Découvrir des agents locaux, distants et internes.
- Les connecter tous via la même interface.
- Passer dun agent à lautre pour choisir le plus adapté à chaque tâche.
- Rester à jour à mesure que de nouveaux modèles sont publiés.
Cette initiative est au cur de notre stratégie 2026 en matière dIA dans les EDI JetBrains. Nous sommes fermement convaincus que les workflows assistés par lIA et vos routines de codage classiques doivent coexister harmonieusement, sans jamais se gêner mutuellement. En adoptant des protocoles ouverts comme lACP et en privilégiant labsence totale de dépendance vis-à-vis dun fournisseur, nous garantissons que, tandis que les agents vous aident à développer plus rapidement, votre EDI reste le lieu par excellence pour réviser, comprendre et maîtriser le code que vous déployez.
Découvrez Junie dans Visual Studio (version préliminaire)
Cette version préliminaire présente Junie, la première étape vers la prise en charge complète de lACP dans ReSharper au sein de Visual Studio. Junie est un agent indépendant du modèle de langage (LLM) : vous navez pas besoin dattendre que le registre complet soit disponible pour vous lancer choisissez votre modèle et commencez dès maintenant. Dans la fenêtre doutils « Assistant IA », sélectionnez Junie dans la liste déroulante des agents disponibles pour passer du mode « Chat IA » au mode « Agent ».
À partir de là, Junie peut :
- Écrire et modifier du code : transformer une invite en texte brut en logique complexe, ou laisser Junie détecter et corriger de lui-même le code sous-optimal.
- Refactoriser de manière autonome : confier-lui les tâches fastidieuses, comme le fractionnement dune classe massive et complexe en modules logiques distincts.
- Exécuter des commandes dans le terminal : créer ou supprimer des fichiers et exécuter des commandes sans jamais ouvrir de ligne de commande.
- Gérer les workflows Git : initialiser des dépôts, travailler avec des branches, préparer des modifications et rédiger des messages de commit directement depuis le chat.
- Explorer et conseiller : poser des questions spécifiques au projet, décrypter des algorithmes hérités complexes et obtenir des suggestions darchitecture.
Junie étant indépendante du modèle LLM utilisé, vous nêtes pas lié à un modèle en particulier. Choisissez ou modifiez le modèle sur lequel elle sexécute dans Extensions | ReSharper | Options | AI Assistant | Junie. Veillez à sélectionner le plugin AI Assistant lorsque vous installez ou mettez à jour ReSharper. Junie est intégrée à ce plugin ; sans lui, le mode Agent napparaîtra pas dans la fenêtre doutils AI Assistant.
Licence
Les interactions IA de Junie puisent dans votre quota JetBrains AI, qui est déjà inclus dans dotUltimate, un pack « All Products » ou un abonnement JetBrains AI distinct. Vous ne disposez encore daucun de ces abonnements ? Un essai gratuit est disponible, ce qui vous permet de tester le mode Agent avant de vous engager.
Le mode hors processus est désormais activé par défaut
Le mode hors processus (Out-of-Process, OOP) de ReSharper est désormais activé par défaut. Ce changement architectural déplace lanalyse de code de ReSharper hors du processus Visual Studio, ce qui élimine les blocages de linterface utilisateur, garantit une saisie fluide et assure la stabilité de votre EDI. Limpact sur la réactivité est considérable. Le mode OOP réduit de six fois le nombre de pauses perceptibles dans le thread de linterface utilisateur, ramène limpact de ReSharper au démarrage à moins dune seconde et améliore considérablement la latence de saisie.
Ce que cela signifie pour vous : si vous navez pas explicitement désactivé le mode « Out-of-Process » par le passé, ReSharper 2026.2 sexécutera désormais en mode OOP. Les utilisateurs ayant explicitement basculé vers le mode « In-Process » conserveront leur paramètre actuel. Vous pouvez vérifier le mode actuel et basculer dun mode à lautre à tout moment via lindicateur de la barre détat, le menu ReSharper ou la page doptions Environment | Products & Features.
Limitations actuelles : certaines fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge en mode OOP. Veuillez consulter notre documentation pour obtenir la liste la plus récente.
Débogage pour les éditeurs compatibles avec VS Code
La fonctionnalité ReSharper la plus demandée pour VS Code est enfin disponible. Cette version introduit la première implémentation du débogage pour les éditeurs compatibles avec VS Code, notamment VS Code, Cursor, EDI Google Antigravity, Devin Desktop et Kiro. Reposant sur le même moteur central que celui de JetBrains Rider, elle offre :
- La gestion des points d'arrêt, y compris les points d'arrêt conditionnels, à nombre de survenances défini, dépendants et de trace.
- L'inspection en temps réel des variables et des expressions.
- La navigation pas à pas complète.
- Prise en charge de « Launch-and-attach », directement dans votre éditeur.
Ensemble, ces fonctionnalités font de ReSharper lextension .NET la plus complète disponible pour les éditeurs compatibles avec VS Code. Pour en savoir plus sur cette version, consultez larticle de blog dédié.
Analyse et refactorisation C# plus pointues
- Davantage de cas dexpressions de collection. De nouvelles inspections suggèrent des expressions de collection dans des scénarios supplémentaires, vous aidant ainsi à conserver un code concis et, dans certains cas, à éviter la création de collections intermédiaires. La prise en charge des futures fonctionnalités du langage C# 15 est également en cours de développement, une compréhension complète du langage étant prévue pour la prochaine version majeure.
- Fonctionnalité « Extract Method » améliorée. « Extract Method » détecte désormais les doublons exacts et paramétrés du code sélectionné au sein dun fichier et vous permet de choisir les occurrences à remplacer, afin que vous puissiez regrouper la logique répétitive en une seule méthode bien nommée sans avoir à nettoyer chaque doublon à la main.
- Intégration de .editorconfig et de lanalyseur Roslyn. Ajustez les paramètres .editorconfig relatifs aux avertissements du compilateur directement depuis le menu Alt+Entrée dès lapparition des avertissements, et bénéficiez dune gestion plus précise de la configuration de lanalyseur Roslyn, y compris les paramètres .editorconfig et les règles de suppression #pragma.
- Fenêtre contextuelle « Importer les références manquantes » plus fluide. La fenêtre contextuelle a été repensée avec un meilleur emplacement, sans scintillement, et un design qui ne vous gêne pas pendant que vous tapez.
Mises à jour C++
ReSharper 2026.2 ajoute une prise en charge initiale de la réflexion C++26, jetant ainsi les bases dune métaprogrammation de nouvelle génération à la compilation, ainsi que lévaluation constexpr pour les allocations de mémoire et les exceptions, une prise en charge de premier ordre de léditeur ISPC, une indexation nettement plus rapide dUnreal Engine pour le code C++ et de nouvelles inspections de code.
Autres points forts de cette version
- Outils de profilage et de couverture intégrés. Les outils de profilage des performances, de profilage de la mémoire et de couverture de code sont désormais installés automatiquement avec ReSharper et prêts à lemploi dans Visual Studio, sans téléchargement supplémentaire. Vous préférez une configuration allégée ? Vous pouvez les désactiver à tout moment sous Options | Products and Features, ou continuer à utiliser les applications autonomes dotTrace, dotMemory et dotCover.
- Prise en charge étendue des outils « Out-of-Process ». dotTrace, dotMemory et loutil Monitoring fonctionnent désormais lorsque ReSharper sexécute en mode « Out-of-Process ».
- Lanalyse dynamique des programmes (DPA) a été retirée. La fonctionnalité de surveillance étant désormais disponible en mode « Out-of-Process », la transition annoncée dans la version précédente est achevée : la DPA sera supprimée dans la version 2026.2, et ses fonctionnalités principales sont intégrées à la nouvelle expérience de surveillance.
- Performances. Le traitement des fichiers .cshtml et .razor est plus rapide et plus économe en mémoire grâce à la mise en cache des arbres syntaxiques analysés, ce qui améliore des fonctionnalités telles que « Find Usages » et les refactorisations ; de plus, la réduction des allocations de mémoire accélère lindexation au démarrage.
- Mise à jour du programme dinstallation hors ligne dotUltimate pour Windows. Le programme dinstallation hors ligne est désormais fourni sous forme darchive .ZIP au lieu dun fichier .EXE autonome. Extrayez larchive et exécutez le programme dinstallation inclus, en veillant à conserver ensemble le fichier exécutable du programme dinstallation et son fichier .dat associé (qui contient les binaires de Rider). Les scripts de déploiement devront peut-être tenir compte de cette étape dextraction supplémentaire.
ReSharper 2026.2 marque le début dune approche plus ouverte de lIA pour .NET dans Visual Studio, tout en apportant de réels gains en matière de débogage, danalyse et doutillage. Téléchargez la dernière version et essayez le mode « Junies Agent ».
Téléchargez ReSharper 2026.2
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