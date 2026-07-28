La dernière version de l'EDI JetBrains pour le développement .NET Rider 2026.2 est disponible, avec l'intelligence de l'EDI pour les agents IA et des mises à jour pour le développement de jeux

Mettez lintelligence de Rider au service de vos agents IA

dottrace-analyze

.dtp

finding-tests

Plus de choix en matière dIA : Copilot intégré, ainsi que vos propres modèles pour la complétion de code

llama.cpp

Gains de performances pour .NET et Unreal Engine

Rechargement à chaud pour WPF

Développement de jeux

godot-cpp.natvis

@onready

@export

uid://

Prise en charge des derniers langages

^^

Autres points forts de cette version



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JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. JetBrains Rider est l'EDI pour le développement .NET (principalement en C# et F#) et le développement de jeux avec Unity (C#) et Unreal Engine (C++).JetBrains annonce que Rider 2026.2 est disponible et met lintelligence propre à lEDI au service de vos agents de codage IA, afin quils puissent sappuyer sur une connaissance réelle du projet plutôt que de devoir la reconstituer à partir de fichiers et de la sortie du terminal. Un nouvel ensemble de compétences pour les agents couvre les tests, le profilage, la refactorisation et les workflows officiels Microsoft .NET, et GitHub Copilot rejoint désormais la gamme en tant quagent intégré en natif. Cette version apporte également une série daméliorations de performances qui rendent lIDE plus réactif tant pour le développement .NET que pour le développement de jeux vidéo.Rider 2026.2 connecte directement les agents de codage aux données de couverture de lEDI, aux informations du profileur, au moteur de refactorisation et aux conseils spécifiques au framework, ce qui leur permet de cerner plus rapidement le contexte et dapporter des modifications plus sûres, en réduisant les conjectures et le gaspillage de jetons. Les compétences intégrées sont fournies avec lEDI sous forme de workflows intégrés, aidant les agents à gérer des tâches spécifiques sans avoir à élaborer eux-mêmes chaque étape. Dautres compétences peuvent être ajoutées via le gestionnaire de compétences des agents.Voici quelques-unes des compétences qui se démarquent dans cette version :est une compétence intégrée capable de lire un instantané dotTraceque vous lui fournissez, didentifier où le processeur a réellement été sollicité et de retracer le chemin daccès le plus fréquent dans votre code.valident chaque modification effectuée par un agent avant quil ne puisse continuer, bloquant les erreurs et renvoyant des avertissements à titre de retour dinformation.utilise les données dotCover pour indiquer à votre agent où placer de nouveaux tests et comment les formater pour respecter vos conventions.pour la création en UE C++, le débogage en direct et la création de tests.Outre les compétences propriétaires de JetBrains Rider, cette dernière version prend également en charge les compétences officielles Microsoft .NET, Aspire et Azure, qui sont faciles à trouver et à installer directement depuis lEDI. Vous pouvez consulter la liste complète des compétences dagent disponibles dans. Les hooks de vérification de la qualité du code se trouvent et se configurent sous, fruit dun partenariat direct entre JetBrains et Microsoft. Copilot est disponible dès linstallation depuis le sélecteur dagents dans le chat IA, avec une connexion via OAuth et sans configuration du registre ACP requise (un abonnement Copilot actif est nécessaire).Outre les modèles entraînés par JetBrains, disponibles demblée pour tous les utilisateurs de lIA JetBrains, vous pouvez désormais connecter votre propre modèle de complétion, configuré indépendamment de votre fournisseur dagent. Les options prises en charge incluent des points de terminaison compatibles OpenAI tels que LM Studio ou, ainsi que Mercury dInception Labs.Rider 2026.2 réduit les temps dattente qui interrompent votre flux de travail. Sous Windows, le lancement du débogueur est environ 2,8 secondes plus rapide pour les applications .NET, le changement de branche dans les solutions basées sur Roslyn est généralement 2 à 3 fois plus rapide, et les processus backend utilisent environ 7 à 8 % de mémoire en moins. Pour les projets Unreal Engine volumineux ouverts via le fichier .sln généré, lindexation C++ seffectue environ deux fois plus vite que dans la version 2026.1.Lun des plus grands gains de productivité .NET de cette version : le rechargement à chaud WPF vous permet de modifier votre code XAML pendant que lapplication sexécute sous le débogueur Rider et de voir les modifications enregistrées sappliquer instantanément. Modifiez les mises en page, les styles, les modèles et les ressources sans avoir à recompiler, redémarrer ou revenir à lécran sur lequel vous vous trouviez. Associé au « C# Hot Reload » existant de Rider, cette fonctionnalité transforme litération de linterface utilisateur en une boucle serrée et ininterrompue.Le développement de jeux est une priorité à chaque nouvelle version, et la version 2026.2 apporte des avancées sur trois fronts : laccélération de lindexation Unreal, les compétences des agents IA adaptés aux jeux, et un débogage de premier ordre grâce à la prise en charge de base de Natvis sur Linux et macOS (y compris le chemin daccès recommandépour les types Godot).Le développement sous Godot semble également plus abouti, grâce à un nouveau formateur GDScript configurable, à la possibilité de glisser-déposer des nuds de scène dans le code sous forme de chemins daccès ou de variables, à lextension officielle dintégration JetBrains Rider disponible sur le Godot Asset Store, ainsi quà une résolution plus précise des Autoloads et des référencesDu côté dUnreal, la navigation dans UInterface et lutilisation des balises de gameplay sont désormais disponibles à la fois en C++ et dans les Blueprints, et ISPC bénéficie dune prise en charge de premier ordre dans léditeur.: Rider intègre les dernières mises à jour de ReSharper pour lanalyse, la refactorisation et la prise en charge des langages.: prise en charge initiale de la(lopérateur, le splicing et les blocs consteval), ainsi quun évaluateur constexpr qui gère désormais les allocations dynamiques et les exceptions.: une nouvelle action pour désactiver et rétablir les avertissements du compilateur, des importations de symboles plus fiables à partir des erreurs, une interopérabilité C# 14 plus fluide et des corrections supplémentaires pour le débogage.: créez, modifiez et exécutez des scripts C# à fichier unique, des utilitaires de dépôt et des aides à lintégration continue sans avoir à créer un projet complet.: le compilateur basé sur Go réduit considérablement le temps de chargement des projets ; lors de nos tests sur le code source de Kibana, ce temps est passé denviron 12 secondes à environ 3 secondes.: créez, exécutez, déboguez et conteneurisez des projets Functions localement sans avoir besoin du plugin Azure Toolkit séparé.: répertoriez, filtrez, examinez, votez et créez des PR depuis une nouvelle fenêtre doutils, sans quitter Rider.: visualisez les différences quune correction rapide ou une action contextuelle va générer avant de lappliquer.: la navigation, les paquets installés et les mises à jour disposent désormais de chemins daccès distincts et plus ciblés.: commande « Step Into » plus prévisible et valeurs de retour plus claires pour C#/F#, ainsi quun débogage plus fiable des générateurs de code source sous Linux et macOS.