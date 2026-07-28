La dernière version de l'EDI JetBrains pour le développement .NET Rider 2026.2 est disponible, avec l'intelligence de l'EDI pour les agents IA et des mises à jour pour le développement de jeux

JetBrains annonce que Rider 2026.2 est disponible et met lintelligence propre à lEDI au service de vos agents de codage IA, afin quils puissent sappuyer sur une connaissance réelle du projet plutôt que de devoir la reconstituer à partir de fichiers et de la sortie du terminal. Un nouvel ensemble de compétences pour les agents couvre les tests, le profilage, la refactorisation et les workflows officiels Microsoft .NET, et GitHub Copilot rejoint désormais la gamme en tant quagent intégré en natif. Cette version apporte également une série daméliorations de performances qui rendent lIDE plus réactif tant pour le développement .NET que pour le développement de jeux vidéo.
Mettez lintelligence de Rider au service de vos agents IA
Rider 2026.2 connecte directement les agents de codage aux données de couverture de lEDI, aux informations du profileur, au moteur de refactorisation et aux conseils spécifiques au framework, ce qui leur permet de cerner plus rapidement le contexte et dapporter des modifications plus sûres, en réduisant les conjectures et le gaspillage de jetons. Les compétences intégrées sont fournies avec lEDI sous forme de workflows intégrés, aidant les agents à gérer des tâches spécifiques sans avoir à élaborer eux-mêmes chaque étape. Dautres compétences peuvent être ajoutées via le gestionnaire de compétences des agents.
Voici quelques-unes des compétences qui se démarquent dans cette version :
- dottrace-analyze est une compétence intégrée capable de lire un instantané dotTrace .dtp que vous lui fournissez, didentifier où le processeur a réellement été sollicité et de retracer le chemin daccès le plus fréquent dans votre code.
- Les hooks de vérification de la qualité du code pour Claude Code valident chaque modification effectuée par un agent avant quil ne puisse continuer, bloquant les erreurs et renvoyant des avertissements à titre de retour dinformation.
- finding-tests utilise les données dotCover pour indiquer à votre agent où placer de nouveaux tests et comment les formater pour respecter vos conventions.
- Des compétences Unreal Engine adaptées aux jeux pour la création en UE C++, le débogage en direct et la création de tests.
Outre les compétences propriétaires de JetBrains Rider, cette dernière version prend également en charge les compétences officielles Microsoft .NET, Aspire et Azure, qui sont faciles à trouver et à installer directement depuis lEDI. Vous pouvez consulter la liste complète des compétences dagent disponibles dans Settings/Preferences | Tools | AI Assistant | Skills. Les hooks de vérification de la qualité du code se trouvent et se configurent sous Tools | AI Agent Hooks.
Plus de choix en matière dIA : Copilot intégré, ainsi que vos propres modèles pour la complétion de code
GitHub Copilot est désormais un agent intégré en natif, fruit dun partenariat direct entre JetBrains et Microsoft. Copilot est disponible dès linstallation depuis le sélecteur dagents dans le chat IA, avec une connexion via OAuth et sans configuration du registre ACP requise (un abonnement Copilot actif est nécessaire).
La complétion IA prend désormais en charge les fournisseurs tiers. Outre les modèles entraînés par JetBrains, disponibles demblée pour tous les utilisateurs de lIA JetBrains, vous pouvez désormais connecter votre propre modèle de complétion, configuré indépendamment de votre fournisseur dagent. Les options prises en charge incluent des points de terminaison compatibles OpenAI tels que LM Studio ou llama.cpp, ainsi que Mercury dInception Labs.
Gains de performances pour .NET et Unreal Engine
Rider 2026.2 réduit les temps dattente qui interrompent votre flux de travail. Sous Windows, le lancement du débogueur est environ 2,8 secondes plus rapide pour les applications .NET, le changement de branche dans les solutions basées sur Roslyn est généralement 2 à 3 fois plus rapide, et les processus backend utilisent environ 7 à 8 % de mémoire en moins. Pour les projets Unreal Engine volumineux ouverts via le fichier .sln généré, lindexation C++ seffectue environ deux fois plus vite que dans la version 2026.1.
Rechargement à chaud pour WPF
Lun des plus grands gains de productivité .NET de cette version : le rechargement à chaud WPF vous permet de modifier votre code XAML pendant que lapplication sexécute sous le débogueur Rider et de voir les modifications enregistrées sappliquer instantanément. Modifiez les mises en page, les styles, les modèles et les ressources sans avoir à recompiler, redémarrer ou revenir à lécran sur lequel vous vous trouviez. Associé au « C# Hot Reload » existant de Rider, cette fonctionnalité transforme litération de linterface utilisateur en une boucle serrée et ininterrompue.
Développement de jeux
Le développement de jeux est une priorité à chaque nouvelle version, et la version 2026.2 apporte des avancées sur trois fronts : laccélération de lindexation Unreal, les compétences des agents IA adaptés aux jeux, et un débogage de premier ordre grâce à la prise en charge de base de Natvis sur Linux et macOS (y compris le chemin daccès recommandé godot-cpp.natvis pour les types Godot).
Le développement sous Godot semble également plus abouti, grâce à un nouveau formateur GDScript configurable, à la possibilité de glisser-déposer des nuds de scène dans le code sous forme de chemins daccès ou de variables @onready/@export, à lextension officielle dintégration JetBrains Rider disponible sur le Godot Asset Store, ainsi quà une résolution plus précise des Autoloads et des références uid://.
Du côté dUnreal, la navigation dans UInterface et lutilisation des balises de gameplay sont désormais disponibles à la fois en C++ et dans les Blueprints, et ISPC bénéficie dune prise en charge de premier ordre dans léditeur.
Prise en charge des derniers langages
- C# : Rider intègre les dernières mises à jour de ReSharper pour lanalyse, la refactorisation et la prise en charge des langages.
- C++ : prise en charge initiale de la réflexion C++26 (lopérateur ^^, le splicing et les blocs consteval), ainsi quun évaluateur constexpr qui gère désormais les allocations dynamiques et les exceptions.
- F# : une nouvelle action pour désactiver et rétablir les avertissements du compilateur, des importations de symboles plus fiables à partir des erreurs, une interopérabilité C# 14 plus fluide et des corrections supplémentaires pour le débogage.
Autres points forts de cette version
- Modèles dapplications C# basés sur des fichiers : créez, modifiez et exécutez des scripts C# à fichier unique, des utilitaires de dépôt et des aides à lintégration continue sans avoir à créer un projet complet.
- Prise en charge de TypeScript 7 : le compilateur basé sur Go réduit considérablement le temps de chargement des projets ; lors de nos tests sur le code source de Kibana, ce temps est passé denviron 12 secondes à environ 3 secondes.
- Azure Functions intégrées : créez, exécutez, déboguez et conteneurisez des projets Functions localement sans avoir besoin du plugin Azure Toolkit séparé.
- Demandes de modification (pull requests) Azure DevOps : répertoriez, filtrez, examinez, votez et créez des PR depuis une nouvelle fenêtre doutils, sans quitter Rider.
- Aperçus des intentions : visualisez les différences quune correction rapide ou une action contextuelle va générer avant de lappliquer.
- Fenêtre doutils NuGet repensée : la navigation, les paquets installés et les mises à jour disposent désormais de chemins daccès distincts et plus ciblés.
- Débogage plus intelligent : commande « Step Into » plus prévisible et valeurs de retour plus claires pour C#/F#, ainsi quun débogage plus fiable des générateurs de code source sous Linux et macOS.
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