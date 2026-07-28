Récemment, JetBrains a lancé JetBrains Context, une nouvelle couche dintelligence de référentiel qui aide les agents de codage à travailler plus efficacement et à produire des résultats de meilleure qualité sur des bases de code complexes. Dans le cadre du déploiement de JetBrains AI for Teams and Organizations, JetBrains Context est désormais disponible en accès anticipé sans frais supplémentaires avec votre abonnement JetBrains AI. Il sintègre à Claude Code, Codex CLI et Junie CLI, et peut être utilisé depuis les EDI JetBrains, Air, VS Code et dautres éditeurs pris en charge.
JetBrains sest toujours attaché à améliorer lefficacité des développeurs, même lorsquils travaillent sur les bases de code les plus complexes. Historiquement, cela sest traduit par la mise à disposition de fonctionnalités intelligentes telles que lautocomplétion, lanalyse de code et la navigation. Avec cette annonce, l'équipe de JetBrains étend cette même productivité aux agents IA en leur fournissant les informations de référentiel dont ils ont besoin pour écrire, valider et réviser efficacement le code. Vlad Tankov, Directeur technique du département JetBrains Agent Systems a déclaré : « Nous avons passé des décennies à aider les développeurs à se familiariser avec des bases de code complexes. Il savère que les agents IA ont besoin dune aide similaire lorsquils travaillent sur un projet qui ne leur est pas familier. »
Dans les bases de code dentreprise, le contexte est essentiel. Cest ce qui fait la différence entre des résultats médiocres nécessitant une révision minutieuse et des retouches, et un codage efficace par les agents qui comprend votre base de code, vos API, vos dépendances, vos modèles dimplémentation et vos conventions dingénierie. Tout comme les développeurs, les agents nont pas besoin dêtre pris par la main sur des projets de validation de concept à petite échelle, mais ils ont besoin dun contexte supplémentaire : ce savoir institutionnel tacite et ces connaissances qui leur permettent de travailler efficacement avec de grandes bases de code.
La nouvelle réalité pour les agents
L'investissement de JetBrains dans le contexte fait écho à un besoin croissant chez les développeurs de perfectionner leurs agents. Alors que les développeurs se contentaient auparavant de pratiquement nimporte quel résultat généré par lIA, la « phase de lune de miel » touche désormais à sa fin et les choses se compliquent. Les attentes envers les développeurs augmentent, et le champ dapplication de lIA sélargit à mesure que les développeurs sefforcent de répondre aux nouvelles exigences. La demande de retour sur investissement de lIA se traduit par des délais raccourcis pour les équipes et lapparition de quotas dIA. Cela signifie que nous ne pouvons plus dépenser des jetons sans limite pour résoudre les problèmes par la force brute en faisant tourner les meilleurs modèles. Les exigences de la réalité rattrapent rapidement les nouveaux superpouvoirs des agents.
Ce qui nétait autrefois quun simple inconvénient se transforme peu à peu en goulot détranglement. La plupart des tâches de résolution de problèmes et de développement de fonctionnalités exigent des agents quils effectuent une exploration approfondie du code pour comprendre létat actuel ou obtenir une référence pour les modifications prévues. Dans la pratique, cela implique deffectuer des recherches, de lancer des agents dexploration et de lire des fichiers des activités qui consomment souvent du temps et des jetons. Même avec les modèles les plus performants daujourdhui, un contexte et une visibilité sur le dépôt limités peuvent empêcher les agents de trouver le bon code, de repérer de bons exemples dimplémentation ou didentifier des modèles existants méritant dêtre réutilisés. Le résultat est simple : moins les agents passent de temps à explorer les dépôts, plus ils peuvent se consacrer à la tâche à accomplir. Cest exactement le problème que JetBrains Context a été conçu pour résoudre.
Quest-ce que JetBrains Context ?
JetBrains Context est une couche dintelligence de référentiels destinée aux agents de codage tels que Claude Agent, OpenAI Codex et JetBrains Junie. Il construit de manière incrémentielle un index sémantique de vos référentiels et offre une recherche sémantique, aidant ainsi les agents à accéder aux connaissances pertinentes des référentiels au lieu de rechercher et de lire des fichiers à plusieurs reprises. Au lieu de sappuyer uniquement sur des recherches par mots-clés et lexploration répétée de fichiers, il peut poser directement nimporte quelle question ou rechercher des termes ou concepts associés. Pour que cela fonctionne, nous nous appuyons sur deux composants principaux : un backend qui indexe progressivement le dépôt et des outils de recherche sémantique qui permettent aux agents dinterroger ces données.
Lune des fonctionnalités importantes que nous sommes ravis de déployer est la recherche multi-dépôts. Au lieu dêtre limités au dépôt actuel, les agents peuvent découvrir du code pertinent dans lensemble de la base de code de votre organisation, y compris dans les dépôts qui ne sont pas extraits localement. Cela les aide à valider les API et les dépendances, à comprendre limpact des modifications ou à localiser du code réutilisable dans des projets distants. Au final, cela permet de maintenir un niveau de qualité du code plus élevé, déviter le travail superflu et daméliorer la cohérence architecturale au sein de la base de code.
Cest à lusage que lon juge (ou, devrions-nous dire, aux tests)
L'équipe de JetBrains rapporte avoir validé JetBrains Context sur 205 tâches open source SWE-bench, 175 tâches de monorepo de production et 1 953 tâches de localisation de code. Sur lensemble de ces benchmarks, JetBrains Context a réduit le nombre de tours dagent jusquà 68 %, la latence jusquà 59 % et le coût dexécution jusquà 48 %.
Il nest pas facile dévaluer les systèmes dIA de manière cohérente. Les agents de codage modernes sont intrinsèquement probabilistes ; cest pourquoi nous avons conçu notre évaluation autour de benchmarks reconnus du secteur et de référentiels à léchelle de production. Grâce à ces évaluations, nous avons réussi à améliorer cette technologie au point de pouvoir affirmer avec certitude quelle apporte une différence considérable en termes de temps, de coûts et de qualité du code pour les bases de code volumineuses.
Voici un extrait de l'annonce de JetBrains :
Laccès anticipé à JetBrains Context est déjà inclus dans votre abonnement !
Suivez les instructions sur notre page daccueil pour commencer :
1. Installez linterface de ligne de commande (CLI) à laide dune simple requête GET.
2. Authentifiez-vous à laide de la commande CLI jbcontext login. Vos identifiants fonctionneront tels quels. Une licence JetBrains AI est requise, mais JetBrains Context ne consommera aucun quota.
3. Accédez au dossier de votre projet et configurez JetBrains Context pour votre agent de codage préféré à laide de la commande jbcontext setup-agent. Vous pouvez également effectuer cette configuration de manière globale au niveau de lutilisateur.
4. JetBrains Context indexera automatiquement votre code via les hooks de lagent, mais vous pouvez également le faire explicitement en appelant la commande jbcontext index. Votre code source nest pas stocké sur les serveurs de JetBrains Context.
Désormais, au fur et à mesure que vous codez normalement, vous constaterez que lagent est doté de nouvelles fonctionnalités dintelligence de référentiel qui le rendent bien plus productif.
Après avoir testé JetBrains Context, si vous nêtes pas certain que cela vous aide ou non, vous pouvez consulter nos nouvelles analyses intégrées ! Il vous suffit de taper jbcontext analyze pour voir les économies de coûts et de temps réalisées sur la base de vos données en temps réel.
Nous serions ravis de connaître votre avis. Partagez vos commentaires, posez vos questions ou racontez-nous votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également utiliser la commande jbcontext send-feedback directement depuis linterface de ligne de commande (CLI).
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