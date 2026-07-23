JetBrains annonce la disponibilité de PyCharm 2026.2, la dernière version de l'EDI destiné à la programmation en Python, apportant un nouveau plugin Rust pour créer des extensions Python

uvx



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 207 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

PyCharm est un environnement de développement intégré (EDI) destiné à la programmation en Python. Il offre des fonctionnalités d'analyse de code, un débogueur graphique, un outil de test unitaire intégré, une intégration avec les systèmes de contrôle de version, et prend en charge le développement web avec Django. PyCharm est développé par JetBrains et repose sur sa plateforme IntelliJ. PyCharm est multiplateforme et fonctionne sous Microsoft Windows, macOS et Linux.PyCharm 2026.2, la dernière version de l'EDI, est désormais disponible. Dans PyCharm 2026.2, vous pouvez créer des extensions Python avec le nouveau plugin Rust et les déboguer avec debugpy, qui est désormais le moteur par défaut. Lexécution des utilitaires externes est désormais gérée via une interface de paramètres repensée pour uvx, tandis que les configurations multi-projets sont prises en charge nativement pour les espaces de travail uv, Poetry et Hatch. Cette version introduit également une minimap dans léditeur, intègre le moteur Pyrefly pour accélérer lanalyse des types, ajoute la génération de projets par IA et bien plus encore.Voici les principales améliorations de cette version :: Travaillez en toute fluidité sur des projets Python qui utilisent des modules Rust pour accélérer les composants les plus critiques en matière de performances.: Suite à son introduction en tant que backend optionnel avec la version 2026.1, debugpy est désormais activé par défaut pour tous les projets Python et les notebooks Jupyter en utilisant le protocole Debug Adapter (DAP).: PyCharm sappuie désormais sur la chaîne doutils uv pour simplifier lexécution de vos utilitaires de développement externes, éliminant ainsi les installations manuelles de paquets qui encombrent votre environnement local.: Précédemment disponible en tant que fonctionnalité optionnelle dans PyCharm 2026.1.1, cette fonctionnalité est activée par défaut dans la version 2026.2. Elle simplifie la gestion de vos sous-projets et fournit des informations plus riches sur les dépendances, directement dans vos fichiers de configuration.: Naviguez parmi des fichiers source et des notebooks complexes plus efficacement avec la mini-carte officielle de léditeur. Elle offre une vue densemble visuelle de la structure de votre document pour tous les types de fichiers pris en charge, tout en proposant une présentation spécialement conçue pour les notebooks Jupyter.: Utilisez Pyrefly comme moteur de typage externe pour accélérer de façon significative les fonctionnalités danalyse de code pour les bases de code Python de grande envergure.: Si vous disposez dune licence JetBrains AI, vous pouvez désormais générer des projets entièrement configurés et exécutables en utilisant des instructions génératives (prompt) en langage naturel directement depuis lécran daccueil.: Lutilité des agents dIA dépend directement du contexte dont ils disposent. Si vous ne leur indiquez pas les frameworks, les conventions et les outils utilisés, vous devrez tout réexpliquer dans chaque nouvelle fenêtre de chat.Les compétences dagents corrigent cela. Il suffit de les installer une fois dans PyCharm pour que vos agents utilisent cette connaissance du domaine pour chaque projet et session, automatiquement. Parcourez et gérez les compétences directement depuis lEDI, enrichissez la bibliothèque intégrée avec des registres externes tels que des référentiels GitHub publics, ou laissez PyCharm importer les compétences que vous avez déjà configurées pour Claude Code ou Codex.