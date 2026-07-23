JetBrains annonce la disponibilité de PyCharm 2026.2, la dernière version de l'EDI destiné à la programmation en Python, apportant un nouveau plugin Rust pour créer des extensions Python

PyCharm 2026.2, la dernière version de l'EDI, est désormais disponible. Dans PyCharm 2026.2, vous pouvez créer des extensions Python avec le nouveau plugin Rust et les déboguer avec debugpy, qui est désormais le moteur par défaut. Lexécution des utilitaires externes est désormais gérée via une interface de paramètres repensée pour uvx, tandis que les configurations multi-projets sont prises en charge nativement pour les espaces de travail uv, Poetry et Hatch. Cette version introduit également une minimap dans léditeur, intègre le moteur Pyrefly pour accélérer lanalyse des types, ajoute la génération de projets par IA et bien plus encore.
Voici les principales améliorations de cette version :
Développement dextensions Python avec le plugin Rust [Bêta][Pro] : Travaillez en toute fluidité sur des projets Python qui utilisent des modules Rust pour accélérer les composants les plus critiques en matière de performances.
debugpy en tant que débogueur par défaut : Suite à son introduction en tant que backend optionnel avec la version 2026.1, debugpy est désormais activé par défaut pour tous les projets Python et les notebooks Jupyter en utilisant le protocole Debug Adapter (DAP).
Prise en charge des outils gérés par uv et uvx : PyCharm sappuie désormais sur la chaîne doutils uv pour simplifier lexécution de vos utilitaires de développement externes, éliminant ainsi les installations manuelles de paquets qui encombrent votre environnement local.
Prise en charge des projets multiples uv, Poetry et Hatch, ainsi que des espaces de travail uv [Bêta] : Précédemment disponible en tant que fonctionnalité optionnelle dans PyCharm 2026.1.1, cette fonctionnalité est activée par défaut dans la version 2026.2. Elle simplifie la gestion de vos sous-projets et fournit des informations plus riches sur les dépendances, directement dans vos fichiers de configuration.
Mini-carte de léditeur : Naviguez parmi des fichiers source et des notebooks complexes plus efficacement avec la mini-carte officielle de léditeur. Elle offre une vue densemble visuelle de la structure de votre document pour tous les types de fichiers pris en charge, tout en proposant une présentation spécialement conçue pour les notebooks Jupyter.
Intégration du moteur de type Pyrefly : Utilisez Pyrefly comme moteur de typage externe pour accélérer de façon significative les fonctionnalités danalyse de code pour les bases de code Python de grande envergure.
Commencez de nouveaux projets avec lIA : Si vous disposez dune licence JetBrains AI, vous pouvez désormais générer des projets entièrement configurés et exécutables en utilisant des instructions génératives (prompt) en langage naturel directement depuis lécran daccueil.
Gestionnaire des compétences des agents : Lutilité des agents dIA dépend directement du contexte dont ils disposent. Si vous ne leur indiquez pas les frameworks, les conventions et les outils utilisés, vous devrez tout réexpliquer dans chaque nouvelle fenêtre de chat.
Les compétences dagents corrigent cela. Il suffit de les installer une fois dans PyCharm pour que vos agents utilisent cette connaissance du domaine pour chaque projet et session, automatiquement. Parcourez et gérez les compétences directement depuis lEDI, enrichissez la bibliothèque intégrée avec des registres externes tels que des référentiels GitHub publics, ou laissez PyCharm importer les compétences que vous avez déjà configurées pour Claude Code ou Codex.
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