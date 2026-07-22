WebStorm 2026.2, l'EDI pour le développement web avec JavaScript et TypeScript, est disponible, apportant la prise en charge de TypeScript 7 et l'intégration de GitHub Copilot

TypeScript 7

Développement assisté par lIA

Mises à jour des frameworks et de lécosystème

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node_modules

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JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. WebStorm est l'EDI pour le développement web avec JavaScript et TypeScript. De nombreux autres EDI de JetBrains intègrent les fonctionnalités de WebStorm via des plugins.Récemment, JetBrains annonce que WebStorm 2026.2 est désormais disponible. Si vous travaillez sur une base de code TypeScript volumineuse, cette version constitue une mise à jour importante. La prise en charge de TypeScript 7 est intégrée demblée pour les projets qui lutilisent déjà, offrant une vérification des types plus rapide sans nécessiter de migration complète du projet. GitHub Copilot est désormais intégré en natif  sans plugin séparé ni configuration supplémentaire. Le nouveau gestionnaire de compétences des agents vous permet de fournir aux agents IA des connaissances réutilisables sur votre pile technologique, quils conservent dun projet à lautre et dune session à lautre.Cette version apporte également une prise en charge complète de React 19 dans React Buddy, ainsi quun ensemble de corrections de qualité les plus plébiscitées dans léditeur, les outils Git, les paramètres et bien plus encore. En résumé, cette version se concentre sur les aspects de lEDI qui comptent le plus pour les développeurs JavaScript et TypeScript : garantir une vérification des types rapide et réactive, connecter vos outils dIA préférés en toute simplicité, et rester à la pointe de lécosystème.Voici les points forts de cette version :: Un compilateur réécrit pour des performances accrues dans les bases de code TypeScript volumineuses, disponible sans migration du projet- Intégration native de GitHub Copilot : accédez à lassistant de codage IA depuis le chat IA de WebStorm sans avoir à configurer de plugin- Gestionnaire de compétences des agents : dotez vos agents IA de connaissances techniques réutilisables pour chaque session: Prise en charge complète de React 19 dans React BuddyCette version comprend également de nombreuses corrections et améliorations de lexpérience utilisateur. Vous pouvez passer à WebStorm 2026.2 via lapplication Toolbox ou le télécharger directement depuis le site web de JetBrains.Si votre projet TypeScript a pris une telle ampleur que les suggestions de code sont lentes et que les refactorisations semblent laborieuses, TypeScript 7 peut vous aider. Microsoft a réécrit le compilateur et le serveur de langage en Go, ce qui permet une vérification des types plus rapide, des complétions plus réactives et des refactorisations plus fluides, en particulier dans les bases de code volumineuses où l'ancienne chaîne d'outils rencontrait le plus de difficultés. Lors de nos tests sur de grands projets réels, WebStorm avec TypeScript 7 a chargé les projets nettement plus rapidement qu'avec le serveur de langage classique. Par exemple, le temps de chargement du projet sur la base de code Kibana est passé denviron 12 secondes à environ 3 secondes, ce qui signifie que la réactivité de léditeur a été multipliée par quatre environ.WebStorm 2026.2 prend en charge TypeScript 7 par défaut pour les projets qui lutilisent déjà, avec une procédure de mise à niveau facultative pour ceux qui utilisent encore des versions antérieures. Vous bénéficiez immédiatement de tous les gains de vitesse  aucune migration complète du projet nest nécessaire.Si vous travaillez dans un monorepo TypeScript de grande envergure et que le chargement des projets ou la réactivité de léditeur constituent un frein quotidien, cette version est celle que vous attendiez.Vous pouvez désormais utiliser GitHub Copilot dans WebStorm sans aucune configuration supplémentaire. Copilot est intégré en natif et accessible directement depuis le sélecteur dagents du chat IA  fruit dun partenariat direct entre JetBrains et Microsoft. Comme toute autre fonctionnalité native de lEDI, elle est stable, testée conjointement avec lEDI et évite toute dérive de configuration.Connectez-vous avec votre compte GitHub via OAuth, et Copilot est prêt à lemploi. Aucune installation de plugin ni configuration du registre nest requise.Nouveauté de WebStorm 2026.2, les compétences des agents fournissent à ces derniers des connaissances réutilisables sur les frameworks, les conventions et les outils. Au lieu de réexpliquer la même configuration dans chaque nouvelle fenêtre de chat, vous pouvez installer une compétence une seule fois et rendre ce contexte disponible dans tous vos projets et toutes vos sessions.Grâce au nouveau gestionnaire de compétences, vous pouvez parcourir et gérer les compétences directement depuis lEDI, connecter des registres externes tels que des dépôts GitHub publics, ou importer des compétences que vous avez déjà configurées pour Claude Code ou Codex.WebStorm utilise désormais des serveurs de langage intégrés mis à jour pour Astro et Prisma. Les workflows Angular ont été améliorés grâce à des corrections concernant les mises à jour derreurs TypeScript et Angular trop lentes ou manquantes, ainsi quà un traitement plus efficace des dépendances.React Buddy est un plugin WebStorm (disponible sur JetBrains Marketplace) qui apporte des outils visuels pour les composants à votre workflow React dans lEDI : palettes de composants, aperçus interactifs et création de stories Storybook. Si vous êtes passé tôt à React 19, vous avez probablement remarqué que le plugin navait pas suivi le rythme. Dans la version 2026.2, React Buddy prend en charge React 19.La prise en charge de Vue a été mise à jour avec lintégration du serveur de langage Vue 3.0. Cela améliore la compatibilité avec les derniers outils Vue et corrige plusieurs problèmes de fiabilité, notamment des types de survol incorrects, des débordements de pile lors de la résolution et des problèmes de chargement de plugins dans les projets où des plugins associés tels que Webpack ou PostCSS sont désactivés.Cette version améliore considérablement la prise en charge de Svelte. WebStorm intègre désormais un serveur de langage Svelte et un plugin TypeScript mis à jour, améliore la prise en charge des hooks partagés de SvelteKit et des snippets nommés de Svelte 5, et corrige plusieurs problèmes danalyse syntaxique et de mise en évidence concernant, les expressions en ligne, les commentaires, les caractères spéciaux et les sélecteurs CSS utilisés avec. Certaines de ces améliorations ont également été rétroportées vers la version mineure 2026.1.3.La prise en charge des feuilles de style a également été peaufinée. Les refactorisations impliquant des importations de feuilles de style sont désormais plus sûres, grâce à des corrections concernant les importations globales SCSS et Sass, ainsi que la réécriture inattendue des chemins dimportation absolus CSS/SCSS. Les aperçus de couleur pour les fonctions CSS modernes telles queetfonctionnent désormais dans les fichiers Sass, SCSS et Less. Cette version met également à jour les données de syntaxe CSS et corrige un faux positif lié aux sélecteurs imbriqués.Le débogage et les configurations dexécution sont plus prévisibles dans WebStorm 2026.2. Vous pouvez désormais désactiver les cartes de sources lors du débogage ; la combinaisonlance correctement une session de débogage au lieu de se contenter douvrir le navigateur ; et le débogage JavaScript gère les cas derreur de manière plus fiable. Lexécution des tests Cypress et Playwright est plus stable, et Playwright ne se bloque plus dans les scénarios concernés.Les workflows Node.js ont également été améliorés. WebStorm gère désormais mieux les variables denvironnement provenant des shells interactifs de connexion pour les processus Node.js, détecte les environnements dexécution Node.js dans les Dev Containers natifs, corrige les données de dépendances vides pour les projets Node.js et évite dignorer par erreur les racines de contenu nomméesCette version inclut également une série de corrections liées aux performances et à la stabilité. Elle corrige les blocages lors des vérifications de configuration dexécution NPM, de la complétion de, du démarrage du serveur de langage Tailwind, de JSHint et du traitement des web-types. Elle corrige également des régressions liées à la saisie, à lindexation et à lanalyse initiale du code, réduit lutilisation excessive de mémoire lors de la gestion des PSI JavaScript et améliore les performances de recherche pour les frameworks de test JavaScript.De plus, WebStorm 2026.2 apporte des améliorations notables en matière dexpérience utilisateur. La fonctionnalité « Search Everywhere » conserve désormais sa portée entre les redémarrages, la prise en charge de Markdown inclut demblée les notes de bas de page et les diagrammes Mermaid, et vous pouvez personnaliser les raccourcis à deux touches dans la configuration du clavier. LEDI détecte désormais les arborescences Git pouvant être élaguées et améliore la prise en charge des arborescences dans les environnements WSL ; les signets peuvent être conservés lors du changement de branche, et vous pouvez glisser-déposer un fichier dans le terminal pour insérer son chemin daccès.