GoLand 2026.2, la dernière version de l'EDI JetBrains pour le langage Go, est désormais disponible, avec pour objectif de vous aider à comprendre et à améliorer vos applications Go avec moins d'efforts

go fix

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Optimisation des performances Go

pprof

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sync.Mutex

sync.Cond

Modernisation du code

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Workflows applicatifs et dinfrastructure

docker-compose.yml

IA

Améliorations des performances et du flux de travail de lEDI



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GoLand est un environnement de développement intégré (EDI) spécialisé de JetBrains, conçu spécifiquement pour le langage Go. GoLand offre des outils complets et des fonctionnalités telles que la complétion intelligente du code, une conception ergonomique et des outils de débogage intégrés qui améliorent le développement du langage Go. GoLand 2026.2 est désormais disponible. GoLand 2026.2 a pour objectif de vous aider à comprendre et à améliorer vos applications Go avec moins defforts.Cette version introduit la nouvelle fenêtre doutils, qui regroupe le profilage, lanalyse des fuites de mémoire et loptimisation des structures au sein dun seul flux de travail. Vous pouvez désormais profiler des applications Go classiques sans configuration supplémentaire, analyser des profils de production, surveiller lutilisation du processeur et de la mémoire en temps réel, et visualiser les données de performances directement dans votre code.Il est également plus facile de maintenir votre base de code à jour. GoLand sintègre désormais à loutil officiel, intégrant ainsi les migrations du langage et de la bibliothèque standard directement dans léditeur. Vous pouvez examiner et appliquer les mises à jour officielles de Go sans quitter lEDI, voire exécuterautomatiquement dans le cadre de vos vérifications avant validation.Cette version étend également les capacités dIA de lEDI grâce à des compétences réutilisables, des modèles de complétion IA configurables et lintégration de GitHub Copilot. Outre ces mises à jour, vous trouverez des améliorations concernant Docker Compose, Terraform, les projets volumineux, les workflows Git et la réactivité globale de lEDI.Voici les nouveautés de cette version :Loptimisation des performances implique souvent de jongler entre plusieurs outils, les résultats du compilateur et le code source. GoLand 2026.2 regroupe ces workflows dans la nouvelle fenêtre doutils, ce qui facilite le profilage des applications, la compréhension des décisions du compilateur et loptimisation de lutilisation de la mémoire sans quitter lEDI.Que vous recherchiez des goulots détranglement en production, que vous souhaitiez réduire la consommation de mémoire ou que vous traquiez des allocations inutiles, GoLand vous fournit désormais les outils dont vous avez besoin au sein dun seul et même flux de travail.Lidentification des goulots détranglement en termes de performances ne devrait pas nécessiter de configurations de test particulières. Auparavant, le profilage dans GoLand nécessitait dutiliser un test comme point dentrée. GoLand 2026.2 étend le profilageau-delà des tests et prend désormais en charge le profilage dapplications Go classiques. Vous pouvez collecter des profils CPU, mémoire, mutex, bloc et goroutine directement à partir de configurations dexécution/de débogage standard.Contrairement aux workflowstraditionnels, aucune configuration supplémentaire nest requise. Vous navez pas besoin de configurer des points de terminaison de profilage, de lancer des outils externes ni de préparer manuellement les données de profil avant danalyser votre application.GoLand prend également en charge limportation et lexportation de profils pprof. Capturez des données de performances à partir denvironnements de production, ouvrez-les dans lIDE et naviguez directement depuis le profil vers le code source correspondant. Que vous optimisiez une application locale ou que vous enquêtiez sur des problèmes en production, le profilage est désormais disponible directement depuis votre workflow de développement quotidien.Go 1.27 introduit un nouveau profil de fuites de goroutines, et GoLand 2026.2 le prend entièrement en charge. Ce profil permet didentifier les goroutines bloquées de manière permanente parce que la primitive de synchronisation quelles attendent, telle quun canal, unou un, est devenue inaccessible. Vous pouvez capturer et analyser les profils de fuites de goroutines parallèlement aux profils CPU, mémoire, blocage, mutex et goroutine depuis la fenêtre doutils, ce qui facilite le diagnostic des problèmes de concurrence avant quils ne se transforment en incidents de production. Cette fonctionnalité est automatiquement disponible dès que votre projet utilise Go 1.27.Les données de performances ne sont utiles que si elles sont faciles à explorer. GoLand 2026.2 introduit une visionneuse de profils entièrement repensée, offrant plusieurs façons dinspecter vos résultats de profilage. Basculez entre les graphiques en flamme, les arbres dappels, les fonctions les plus utilisées et les visualisations graphiques pour comprendre lexécution de votre application sous différents angles. La nouvelle visualisation graphique facilite particulièrement la compréhension des relations entre les appelants et les appelés, le suivi des chemins dexécution et la navigation directe vers le code source correspondant.Lanalyse des performances ne nécessite plus de basculer constamment entre votre code source et la visionneuse de profils. GoLand affiche désormais les résultats de profilage directement dans la marge de léditeur, ce qui vous permet de voir où votre application consacre son temps. Les annotations de profilage restent synchronisées avec la visionneuse de profils, ce qui facilite le passage dune analyse de performances de haut niveau à des fonctions individuelles sans perdre le contexte.Certains problèmes de performances sont plus faciles à repérer lorsque lapplication est encore en cours dexécution. Les nouveaux graphiques de performances en temps réel affichent lutilisation du processeur et de la mémoire directement dans lEDI pendant lexécution de votre application. Vous pouvez observer la consommation des ressources en temps réel, vérifier limpact des optimisations et repérer les changements inattendus sans avoir à basculer vers des outils de surveillance externes. Lorsque vous identifiez une utilisation inhabituelle des ressources, vous pouvez immédiatement enregistrer un profil et poursuivre lanalyse dans la fenêtre doutilsLordre des champs au sein dune structure influe sur la quantité de mémoire quelle utilise. De petites inefficacités peuvent prendre de lampleur lorsquune structure est créée des milliers, voire des millions de fois. GoLand détecte désormais les possibilités de réduire lutilisation de la mémoire en réorganisant les champs des structures tout en préservant le comportement de votre programme. Une correction rapide applique automatiquement la disposition optimisée, ce qui vous aide à réduire la consommation de mémoire avec un minimum deffort. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les services qui traitent de grands ensembles de données ou conservent de nombreux objets en mémoire.Les décisions dallocation de mémoire affectent directement à la fois les performances de lapplication et lutilisation de la mémoire. GoLand visualise désormais lanalyse déchappement du compilateur Go directement dans léditeur, indiquant si les valeurs restent sur la pile, séchappent vers le tas ou si elles peuvent être optimisées davantage. Au lieu danalyser la sortie du compilateur, vous pouvez examiner les décisions dallocation parallèlement à votre code source, ce qui facilite grandement la compréhension des allocations inattendues sur le tas et loptimisation du code critique pour les performances.Pour maintenir une base de code à jour avec les dernières versions de Go, il faut souvent consulter les guides de migration, identifier le code concerné et appliquer les mises à jour manuellement. GoLand 2026.2 simplifie ce processus grâce à lintégration de loutil officiel « go fix », vous permettant de moderniser votre code sans quitter lEDI.Chaque version de Go offre de nouvelles possibilités pour simplifier le code ou adopter de nouvelles fonctionnalités du langage et de la bibliothèque standard. Jusquà présent, lapplication de ces mises à jour nécessitait souvent dexécuter des outils en ligne de commande et dexaminer les modifications en dehors de votre workflow de développement. GoLand sintègre désormais à loutil officielet affiche ses recommandations directement dans léditeur. Lorsque léquipe Go propose une migration, lEDI met en évidence le code concerné et propose les mêmes mises à jour que celles fournies par la chaîne doutils Go.Vous pouvez examiner chaque modification proposée avant de lappliquer, ce qui rend les migrations prévisibles, même dans le cadre de projets de grande envergure. Si vous préférez appliquer les modernisations automatiquement,peut également être ajouté à vos vérifications pré-commit, ce qui vous aide à maintenir votre base de code conforme aux dernières recommandations Go.Les applications Go modernes se composent rarement dun seul service. Que vous développiez en local avec Docker Compose ou que vous testiez une infrastructure avec Terraform, GoLand vous apporte désormais davantage dassistance directement dans léditeur, ce qui réduit les changements de contexte et vous aide à passer plus efficacement du code applicatif au code dinfrastructure.Travailler avec des applications multi-conteneurs implique souvent de passer sans cesse des fichiers de configuration aux fenêtres de terminal, aux journaux et aux navigateurs. GoLand propose désormais des actions intégrées directement dans les fichiers. Vous pouvez consulter létat des services, accéder aux journaux, ouvrir les points de terminaison exposés et effectuer des actions courantes de Docker Compose sans quitter léditeur.La création dune nouvelle configuration Docker Compose commence souvent par une recherche dans la documentation et la copie de définitions de services. GoLand inclut désormais des modèles intelligents pour les services courants tels que PostgreSQL, Redis, Kafka et bien dautres. Il suffit de commencer à saisir le nom dun service pour que lEDI génère une configuration prête à lemploi que vous pouvez personnaliser en fonction de votre environnement. Au lieu de créer des environnements de développement à partir de zéro, vous pouvez les assembler en quelques frappes seulement.Les tests sont devenus un élément essentiel du développement Terraform moderne, et les tests dinfrastructure méritent le même soutien en matière doutils que le code de production. GoLand 2026.2 ajoute la prise en charge du framework de tests Terraform, apportant ainsi la complétion de code, la navigation, les inspections, la validation et dautres aides de lEDI aux fichiers de test Terraform. Que vous écriviez de nouveaux tests dinfrastructure ou que vous mainteniez ceux qui existent déjà, vous bénéficiez désormais des mêmes fonctionnalités de productivité tout au long de votre workflow Terraform.GoLand continue détendre ses capacités en matière dIA, vous offrant ainsi davantage de flexibilité dans votre utilisation des outils et agents basés sur lIA.Le nouveau gestionnaire de compétences des agents vous offre un espace dédié pour visualiser et gérer les compétences des agents. Les compétences fournissent des connaissances réutilisables sur les workflows qui aident les agents IA à comprendre comment effectuer des tâches spécifiques et interagir avec les outils disponibles.GoLand 2026.2 vous permet de sélectionner des fournisseurs tiers pour la complétion de code par IA. Les fournisseurs de complétion sont configurés indépendamment des fournisseurs de chat et dagents, ce qui vous offre davantage de flexibilité dans lutilisation des fonctionnalités dIA.Vous pouvez désormais accéder aux modèles GitHub Copilot directement depuis lenvironnement IA de JetBrains et les utiliser aux côtés dautres agents pris en charge depuis une interface unifiée.GoLand 2026.2 intègre de nombreuses améliorations qui facilitent le développement au quotidien. Que ce soit pour ouvrir un grand dépôt pour la première fois, travailler dans WSL, basculer entre des arborescences Git ou analyser des bases de code volumineuses, lIDE réagit désormais plus rapidement et automatise davantage la configuration à votre place.La mise en route dun nouveau projet Go commence souvent par la création de configurations dexécution avant de pouvoir exécuter ou déboguer lapplication. GoLand peut désormais détecter automatiquement les paquets principaux et créer des configurations dexécution et de débogage pour ceux-ci lorsque vous ouvrez un projet. Au lieu de configurer manuellement les points dentrée, vous pouvez commencer immédiatement à exécuter, déboguer ou profiler vos applications depuis la marge ou le menu. Cela vous permet de rendre vos nouveaux projets opérationnels plus rapidement, en particulier dans les dépôts contenant plusieurs applications Go.Lenregistrement des fichiers ne devrait pas interrompre votre flux de travail. GoLand effectue désormais les écritures de fichiers de manière asynchrone, ce qui réduit les blocages de linterface utilisateur lorsque vous travaillez sur des projets volumineux, dans des environnements WSL, des conteneurs Docker et des systèmes de fichiers distants. Il en résulte une expérience dédition plus fluide, en particulier lorsque les opérations sur les fichiers sont plus lentes.À mesure que les projets prennent de lampleur, lanalyse de code peut devenir une source majeure de latence de lEDI. GoLand 2026.2 améliore les performances des inspections, de la mise en évidence dans léditeur, de lanalyse à léchelle du projet et des fonctionnalités de navigation associées. Les fichiers volumineux et les bases de code complexes sont analysés plus efficacement, ce qui contribue à maintenir la réactivité de lEDI pendant que vous éditez, naviguez, refactorisez et inspectez le code.Les arborescences de travail Git vous permettent de travailler simultanément sur plusieurs branches sans avoir à cloner le dépôt plusieurs fois. La version 2026.2 améliore la prise en charge des arborescences de travail par GoLand en ajoutant la compatibilité avec les environnements WSL, en simplifiant le nettoyage des arborescences de travail élaguées et en améliorant les workflows de suppression. Ces améliorations facilitent la gestion des tâches de développement parallèles directement depuis lEDI.Voilà qui conclut les points forts de GoLand 2026.2. Ces changements devraient rendre votre flux de travail plus fluide et plus agréable.