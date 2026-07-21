GoLand 2026.2, la dernière version de l'EDI JetBrains pour le langage Go, est désormais disponible, avec pour objectif de vous aider à comprendre et à améliorer vos applications Go avec moins d'efforts

Cette version introduit la nouvelle fenêtre doutils Go Optimization, qui regroupe le profilage, lanalyse des fuites de mémoire et loptimisation des structures au sein dun seul flux de travail. Vous pouvez désormais profiler des applications Go classiques sans configuration supplémentaire, analyser des profils de production, surveiller lutilisation du processeur et de la mémoire en temps réel, et visualiser les données de performances directement dans votre code.
Il est également plus facile de maintenir votre base de code à jour. GoLand sintègre désormais à loutil officiel go fix, intégrant ainsi les migrations du langage et de la bibliothèque standard directement dans léditeur. Vous pouvez examiner et appliquer les mises à jour officielles de Go sans quitter lEDI, voire exécuter go fix automatiquement dans le cadre de vos vérifications avant validation.
Cette version étend également les capacités dIA de lEDI grâce à des compétences réutilisables, des modèles de complétion IA configurables et lintégration de GitHub Copilot. Outre ces mises à jour, vous trouverez des améliorations concernant Docker Compose, Terraform, les projets volumineux, les workflows Git et la réactivité globale de lEDI.
Voici les nouveautés de cette version :
Optimisation des performances Go
Loptimisation des performances implique souvent de jongler entre plusieurs outils, les résultats du compilateur et le code source. GoLand 2026.2 regroupe ces workflows dans la nouvelle fenêtre doutils Go Optimization, ce qui facilite le profilage des applications, la compréhension des décisions du compilateur et loptimisation de lutilisation de la mémoire sans quitter lEDI.
Que vous recherchiez des goulots détranglement en production, que vous souhaitiez réduire la consommation de mémoire ou que vous traquiez des allocations inutiles, GoLand vous fournit désormais les outils dont vous avez besoin au sein dun seul et même flux de travail.
Profilage pprof sans configuration supplémentaire
Lidentification des goulots détranglement en termes de performances ne devrait pas nécessiter de configurations de test particulières. Auparavant, le profilage dans GoLand nécessitait dutiliser un test comme point dentrée. GoLand 2026.2 étend le profilage pprof au-delà des tests et prend désormais en charge le profilage dapplications Go classiques. Vous pouvez collecter des profils CPU, mémoire, mutex, bloc et goroutine directement à partir de configurations dexécution/de débogage standard.
Contrairement aux workflows pprof traditionnels, aucune configuration supplémentaire nest requise. Vous navez pas besoin de configurer des points de terminaison de profilage, de lancer des outils externes ni de préparer manuellement les données de profil avant danalyser votre application.
GoLand prend également en charge limportation et lexportation de profils pprof. Capturez des données de performances à partir denvironnements de production, ouvrez-les dans lIDE et naviguez directement depuis le profil vers le code source correspondant. Que vous optimisiez une application locale ou que vous enquêtiez sur des problèmes en production, le profilage est désormais disponible directement depuis votre workflow de développement quotidien.
Prise en charge du profil de fuites de goroutines
Go 1.27 introduit un nouveau profil de fuites de goroutines, et GoLand 2026.2 le prend entièrement en charge. Ce profil permet didentifier les goroutines bloquées de manière permanente parce que la primitive de synchronisation quelles attendent, telle quun canal, un sync.Mutex ou un sync.Cond, est devenue inaccessible. Vous pouvez capturer et analyser les profils de fuites de goroutines parallèlement aux profils CPU, mémoire, blocage, mutex et goroutine depuis la fenêtre doutils Optimisation Go, ce qui facilite le diagnostic des problèmes de concurrence avant quils ne se transforment en incidents de production. Cette fonctionnalité est automatiquement disponible dès que votre projet utilise Go 1.27.
Visualiseur de profils repensé
Les données de performances ne sont utiles que si elles sont faciles à explorer. GoLand 2026.2 introduit une visionneuse de profils entièrement repensée, offrant plusieurs façons dinspecter vos résultats de profilage. Basculez entre les graphiques en flamme, les arbres dappels, les fonctions les plus utilisées et les visualisations graphiques pour comprendre lexécution de votre application sous différents angles. La nouvelle visualisation graphique facilite particulièrement la compréhension des relations entre les appelants et les appelés, le suivi des chemins dexécution et la navigation directe vers le code source correspondant.
Données de profilage dans la marge de léditeur
Lanalyse des performances ne nécessite plus de basculer constamment entre votre code source et la visionneuse de profils. GoLand affiche désormais les résultats de profilage directement dans la marge de léditeur, ce qui vous permet de voir où votre application consacre son temps. Les annotations de profilage restent synchronisées avec la visionneuse de profils, ce qui facilite le passage dune analyse de performances de haut niveau à des fonctions individuelles sans perdre le contexte.
Graphiques en temps réel de lutilisation du processeur et de la mémoire
Certains problèmes de performances sont plus faciles à repérer lorsque lapplication est encore en cours dexécution. Les nouveaux graphiques de performances en temps réel affichent lutilisation du processeur et de la mémoire directement dans lEDI pendant lexécution de votre application. Vous pouvez observer la consommation des ressources en temps réel, vérifier limpact des optimisations et repérer les changements inattendus sans avoir à basculer vers des outils de surveillance externes. Lorsque vous identifiez une utilisation inhabituelle des ressources, vous pouvez immédiatement enregistrer un profil et poursuivre lanalyse dans la fenêtre doutils Go Optimization.
Outil doptimisation des structures
Lordre des champs au sein dune structure influe sur la quantité de mémoire quelle utilise. De petites inefficacités peuvent prendre de lampleur lorsquune structure est créée des milliers, voire des millions de fois. GoLand détecte désormais les possibilités de réduire lutilisation de la mémoire en réorganisant les champs des structures tout en préservant le comportement de votre programme. Une correction rapide applique automatiquement la disposition optimisée, ce qui vous aide à réduire la consommation de mémoire avec un minimum deffort. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les services qui traitent de grands ensembles de données ou conservent de nombreux objets en mémoire.
Prise en charge de lanalyse déchappement
Les décisions dallocation de mémoire affectent directement à la fois les performances de lapplication et lutilisation de la mémoire. GoLand visualise désormais lanalyse déchappement du compilateur Go directement dans léditeur, indiquant si les valeurs restent sur la pile, séchappent vers le tas ou si elles peuvent être optimisées davantage. Au lieu danalyser la sortie du compilateur, vous pouvez examiner les décisions dallocation parallèlement à votre code source, ce qui facilite grandement la compréhension des allocations inattendues sur le tas et loptimisation du code critique pour les performances.
Modernisation du code
Pour maintenir une base de code à jour avec les dernières versions de Go, il faut souvent consulter les guides de migration, identifier le code concerné et appliquer les mises à jour manuellement. GoLand 2026.2 simplifie ce processus grâce à lintégration de loutil officiel « go fix », vous permettant de moderniser votre code sans quitter lEDI.
Prise en charge de go fix.
Chaque version de Go offre de nouvelles possibilités pour simplifier le code ou adopter de nouvelles fonctionnalités du langage et de la bibliothèque standard. Jusquà présent, lapplication de ces mises à jour nécessitait souvent dexécuter des outils en ligne de commande et dexaminer les modifications en dehors de votre workflow de développement. GoLand sintègre désormais à loutil officiel go fix et affiche ses recommandations directement dans léditeur. Lorsque léquipe Go propose une migration, lEDI met en évidence le code concerné et propose les mêmes mises à jour que celles fournies par la chaîne doutils Go.
Vous pouvez examiner chaque modification proposée avant de lappliquer, ce qui rend les migrations prévisibles, même dans le cadre de projets de grande envergure. Si vous préférez appliquer les modernisations automatiquement, go fix peut également être ajouté à vos vérifications pré-commit, ce qui vous aide à maintenir votre base de code conforme aux dernières recommandations Go.
Workflows applicatifs et dinfrastructure
Les applications Go modernes se composent rarement dun seul service. Que vous développiez en local avec Docker Compose ou que vous testiez une infrastructure avec Terraform, GoLand vous apporte désormais davantage dassistance directement dans léditeur, ce qui réduit les changements de contexte et vous aide à passer plus efficacement du code applicatif au code dinfrastructure.
Actions de service intégrées dans Docker Compose
Travailler avec des applications multi-conteneurs implique souvent de passer sans cesse des fichiers de configuration aux fenêtres de terminal, aux journaux et aux navigateurs. GoLand propose désormais des actions intégrées directement dans les fichiers docker-compose.yml. Vous pouvez consulter létat des services, accéder aux journaux, ouvrir les points de terminaison exposés et effectuer des actions courantes de Docker Compose sans quitter léditeur.
Modèles de services pour Docker Compose
La création dune nouvelle configuration Docker Compose commence souvent par une recherche dans la documentation et la copie de définitions de services. GoLand inclut désormais des modèles intelligents pour les services courants tels que PostgreSQL, Redis, Kafka et bien dautres. Il suffit de commencer à saisir le nom dun service pour que lEDI génère une configuration prête à lemploi que vous pouvez personnaliser en fonction de votre environnement. Au lieu de créer des environnements de développement à partir de zéro, vous pouvez les assembler en quelques frappes seulement.
Prise en charge du framework de test Terraform
Les tests sont devenus un élément essentiel du développement Terraform moderne, et les tests dinfrastructure méritent le même soutien en matière doutils que le code de production. GoLand 2026.2 ajoute la prise en charge du framework de tests Terraform, apportant ainsi la complétion de code, la navigation, les inspections, la validation et dautres aides de lEDI aux fichiers de test Terraform. Que vous écriviez de nouveaux tests dinfrastructure ou que vous mainteniez ceux qui existent déjà, vous bénéficiez désormais des mêmes fonctionnalités de productivité tout au long de votre workflow Terraform.
IA
GoLand continue détendre ses capacités en matière dIA, vous offrant ainsi davantage de flexibilité dans votre utilisation des outils et agents basés sur lIA.
Gestionnaire de compétences des agents
Le nouveau gestionnaire de compétences des agents vous offre un espace dédié pour visualiser et gérer les compétences des agents. Les compétences fournissent des connaissances réutilisables sur les workflows qui aident les agents IA à comprendre comment effectuer des tâches spécifiques et interagir avec les outils disponibles.
Modèles de complétion IA configurables
GoLand 2026.2 vous permet de sélectionner des fournisseurs tiers pour la complétion de code par IA. Les fournisseurs de complétion sont configurés indépendamment des fournisseurs de chat et dagents, ce qui vous offre davantage de flexibilité dans lutilisation des fonctionnalités dIA.
GitHub Copilot intégré à GoLand
Vous pouvez désormais accéder aux modèles GitHub Copilot directement depuis lenvironnement IA de JetBrains et les utiliser aux côtés dautres agents pris en charge depuis une interface unifiée.
Améliorations des performances et du flux de travail de lEDI
GoLand 2026.2 intègre de nombreuses améliorations qui facilitent le développement au quotidien. Que ce soit pour ouvrir un grand dépôt pour la première fois, travailler dans WSL, basculer entre des arborescences Git ou analyser des bases de code volumineuses, lIDE réagit désormais plus rapidement et automatise davantage la configuration à votre place.
Création automatique de configurations dexécution et de débogage
La mise en route dun nouveau projet Go commence souvent par la création de configurations dexécution avant de pouvoir exécuter ou déboguer lapplication. GoLand peut désormais détecter automatiquement les paquets principaux et créer des configurations dexécution et de débogage pour ceux-ci lorsque vous ouvrez un projet. Au lieu de configurer manuellement les points dentrée, vous pouvez commencer immédiatement à exécuter, déboguer ou profiler vos applications depuis la marge ou le menu Run/Debug Configurations. Cela vous permet de rendre vos nouveaux projets opérationnels plus rapidement, en particulier dans les dépôts contenant plusieurs applications Go.
Amélioration des performances lors de lenregistrement des fichiers
Lenregistrement des fichiers ne devrait pas interrompre votre flux de travail. GoLand effectue désormais les écritures de fichiers de manière asynchrone, ce qui réduit les blocages de linterface utilisateur lorsque vous travaillez sur des projets volumineux, dans des environnements WSL, des conteneurs Docker et des systèmes de fichiers distants. Il en résulte une expérience dédition plus fluide, en particulier lorsque les opérations sur les fichiers sont plus lentes.
Analyse de code plus rapide pour les grands projets
À mesure que les projets prennent de lampleur, lanalyse de code peut devenir une source majeure de latence de lEDI. GoLand 2026.2 améliore les performances des inspections, de la mise en évidence dans léditeur, de lanalyse à léchelle du projet et des fonctionnalités de navigation associées. Les fichiers volumineux et les bases de code complexes sont analysés plus efficacement, ce qui contribue à maintenir la réactivité de lEDI pendant que vous éditez, naviguez, refactorisez et inspectez le code.
Améliorations apportées aux arborescences de travail Git
Les arborescences de travail Git vous permettent de travailler simultanément sur plusieurs branches sans avoir à cloner le dépôt plusieurs fois. La version 2026.2 améliore la prise en charge des arborescences de travail par GoLand en ajoutant la compatibilité avec les environnements WSL, en simplifiant le nettoyage des arborescences de travail élaguées et en améliorant les workflows de suppression. Ces améliorations facilitent la gestion des tâches de développement parallèles directement depuis lEDI.
Voilà qui conclut les points forts de GoLand 2026.2. Ces changements devraient rendre votre flux de travail plus fluide et plus agréable.
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