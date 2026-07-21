DataGrip 2026.2, l'EDI JetBrains pour les bases de données, est disponible, avec des améliorations des compétences d'agents IA, des outils MCP et des commandes CLI pour la gestion des sources de données

Voici les améliorations de cette version :
IA
Cette version introduit trois compétences dagent IA dédiées au travail avec les bases de données : database-tools, database-connection-management et database-text-to-sql. Ensemble, ils permettent aux agents dIA dexplorer et dinterroger les bases de données connectées, de configurer et de mettre à jour les connexions aux bases de données et de générer du code SQL basé sur votre schéma de base de données, directement depuis le chat IA. Ces compétences incluent également les outils MCP correspondants, ce qui permet de les utiliser sans configuration supplémentaire.
Pour aider les agents à gérer les tâches de gestion des sources de données, l'équipe DataGrip a ajouté deux nouveaux outils MCP, create_database_connection et edit_database_connection, et ils les ont inclus dans la compétence database-connection-management. Avec ces outils MCP et la nouvelle compétence vous pouvez, par exemple, demander à un agent de créer une nouvelle source de données dans le chat, en fournissant les informations de connexion dans votre prompt.
Ils ont également introduit une mise à jour destinée aux utilisateurs qui travaillent avec des agents dIA en ligne de commande (CLI). Maintenant, avant deffectuer une opération sur une base de données, lagent demande votre consentement et affiche ce quil sapprête à faire. La syntaxe des requêtes SQL est mise en évidence pour une meilleure visibilité :
Cette version apporte également plusieurs autres améliorations qui rendent les workflows de base de données assistés par IA plus fluides et plus fiables :
- LAssistant IA mémorise désormais les résultats des requêtes précédentes, ce qui vous permet de récupérer des lignes supplémentaires sans avoir à réexécuter la requête.
- Lorsquun agent dIA crée un objet de base de données, il saffiche immédiatement dans la fenêtre doutils Database Explorer.
- Les agents dIA sont désormais plus performants pour résoudre les objets de base de données. Ils peuvent faire la différence entre les objets qui nexistent pas et ceux qui nont pas encore été introspectés.
- Les requêtes exécutées par les agents IA sont désormais incluses dans lhistorique des requêtes de la source de données, ce qui facilite la consultation des requêtes SQL générées par lIA aux côtés de vos propres requêtes.
- Si une requête SQL échoue, les agents dIA reçoivent désormais le message derreur généré par la base de données au lieu dun message derreur générique, ce qui leur permet de répondre plus précisément.
- Loutil MCP list_database_connections ne renvoie plus une erreur de schéma de sortie lorsque des paramètres dotés de valeurs par défaut sont fournis.
Ils ont remanié linterface utilisateur dattachement du schéma de la fenêtre doutils AI Chat et retiré lexigence dutilisation du plugin AI Assistant pour les outils MCP propres à la base de données.
Démarrage plus fluide
L'équipe DataGrip a remanié les premières étapes suivies par lutilisateur dans lEDI. Lécran Welcome qui saffichait lors du démarrage initial de DataGrip ou après la fermeture de tous les projets ne saffiche plus dans une boîte de dialogue modale, mais dans un onglet standard de lEDI. Vous pouvez laisser cet onglet ouvert tout en utilisant lEDI. Ce nouvel onglet Welcome saffiche dans le projet default.
Dans cette version, ils introduisent également une présentation interactive de prise en main. Cette présentation porte sur les parties essentielles de linterface utilisateur et vous montre les principales fonctionnalités de lEDI. Elle présente les actions clés de la fenêtre doutils Database Explorer, la boîte de dialogue de configuration de la source de données, lexécution de requêtes dans la console, laffichage et lutilisation des ensembles de résultats de requêtes, ainsi que lenvoi de modifications à la base de données.
Commandes CLI pour les sources de données
Désormais vous pouvez exécuter certaines actions sur les sources de données depuis linterface de ligne de commande (CLI). L'équipe DataGrip a introduit les commandes list et manage pour vous permettre de gérer vos connexions et vos pilotes. La syntaxe sest :
datagrip dataSources [options] [arguments]
Cette interface utilise une approche de traitement par lots. Vous pouvez ainsi transmettre un fichier JSON contenant plusieurs instructions, plutôt que dexécuter une commande pour chaque action. Loutil les traite au cours dune seule session et renvoie les résultats au format JSON, ce qui est idéal pour les pipelines shell.
Connectivité
Vous disposez désormais de trois modes de contrôle de session, selon la façon dont vous souhaitez répartir les sessions de connexion entre les clients (console de requêtes, éditeur de données, etc.) :
- Le mode Single shared session prend en charge les scénarios dans lesquels vous souhaitez partager une connexion unique entre plusieurs clients.
- Two sessions: shared and introspection crée deux sessions : une pour lintrospection et lautre pour tout le reste.
- Dedicated sessions crée une session pour chaque client.
Pour vous aider à créer des sources de données plus rapidement sans avoir à attendre le téléchargement dun pilote JDBC, ils ont intégré quelques pilotes à lEDI. Désormais, DataGrip inclut les pilotes suivants :
- Microsoft SQL Server ver. 13.2.1
- MongoDB ver. 1.21
- MySQL Connector/J ver. 9.5.0
- PostgreSQL ver. 42.7.3
- Redis ver. 1.6
Le basculement entre les rôles de base de données et les entrepôts est devenu beaucoup plus rapide également. Si vous travaillez dans Snowflake, vous navez plus à exécuter manuellement des commandes SET ROLE ou à parcourir tous vos paramètres de connexion pour modifier vos autorisations pour la session en cours. Un nouveau menu déroulant dans la barre doutils de la console de requête permet de sélectionner immédiatement les rôles et les entrepôts disponibles.
Travailler avec les données
L'équipe de JetBrains a rendu possible lutilisation dexpressions SQL pour définir les valeurs des cellules de la grille, au lieu de se limiter à des valeurs littérales. Le nouveau mode SQL Expression de léditeur de données permet dentrer une expression SQL valide dans une cellule, par exemple NOW(). DataGrip utilisera le résultat obtenu comme nouvelle valeur de la cellule. Lorsque vous envoyez les modifications, lEDI incorpore votre expression directement dans linstruction UPDATE ou INSERT générée, sans avoir à la convertir en chaîne de caractères.
Ce nouveau mode permet également dentrer des valeurs commençant par 0x dans des colonnes numériques. À présent, il suffit dactiver le mode SQL Expression et dentrer la valeur au lieu dexécuter des commandes SQL pour mettre à jour la cellule.
Explorateur de bases de données
La fenêtre doutils Database Explorer dispose désormais dun nouvel état vide associé à des actions rapides pour la création de sources de données, ce qui inclut celles qui sont décrites dans notre guide de démarrage rapide.
Grâce au nouveau système de couleurs pour les bases de données, il est désormais plus facile dattribuer une couleur à une source de données, un objet de base de données ou un dossier via une interface repensée et cohérente. Le comportement des couleurs personnalisées a été considérablement amélioré, afin de mieux adapter les nuances aux thèmes clair et sombre de lEDI. Les couleurs personnalisées sont désormais également disponibles pour les dossiers de sources de données. Afin den faciliter laccès, ils ont déplacé les paramètres de couleur de la base de données vers la boîte de dialogue Settings principale de lEDI, dans la section Settings | Database | Database Explorer.
Pour les objets de base de données qui ont le même préfixe, Database Explorer permet désormais de les placer dans des groupes individuels. Le groupe reprend le nom du préfixe. Par exemple, my_table01 et my_table02 sont regroupés sous my_ et leurs noms saffichent sous la forme table01 et table02 dans le groupe. Actuellement, les caractères suivants sont traités comme des délimiteurs de préfixe : _, - et $.
Si vous souhaitez supprimer les dossiers de sources de données contenant dautres dossiers ou des sources de données, sélectionnez les éléments, faites un clic droit dessus, puis sélectionnez Drop. DataGrip demandera une confirmation et affichera la liste des éléments qui seront supprimés.
Menu Explain Plan et actions
À la demande des utilisateurs, l'équipe de DataGrip a rétabli les actions de format brut qui avaient été retirées dans la version précédente. Désormais, pour ouvrir un plan dexplication au format brut, cliquez sur le bouton Raw dans la barre doutils de gauche de longlet Query Plan. Cela permet daccéder à longlet interne Raw. Si le plan dexplication au format brut est déjà ouvert, ce bouton affiche Show Tree et ouvre longlet interne Operations Tree. Pour faire apparaître les actions de format brut dans la liste déroulante Explain Plan, allez dans la section Settings | Appearance & Behavior | Menus and Toolbars, sélectionnez Explain Plan, et cliquez sur Add.
Fichiers de requêtes et consoles
Il est désormais possible dutiliser des variables pour ajouter davantage dinformations à vos noms de consoles de requêtes dans les en-têtes des onglets de léditeur. Par exemple, vous pouvez ajouter la source de données jointe, la base de données, le schéma ou le chemin de recherche. Pour les utiliser, allez dans Settings | Database | Query Files and Consoles. Pour ajouter une variable à un nom de console, placez le caret au point dinsertion dans le champ Template et cliquez sur le bouton de variable correspondant.
Éditeur de code
Dans léditeur de code, le temps dexécution est indiqué juste à côté de chaque requête. Une fois la requête exécutée, DataGrip affiche son temps dexécution sur la première ligne de la requête.
Ils ont considérablement enrichi la prise en charge du SQL pour ClickHouse et Snowflake en ajoutant de nouvelles syntaxes, en améliorant la reconnaissance de la syntaxe et en prenant en charge des instructions et des fonctions supplémentaires, notamment les paramètres de requête ClickHouse et les instructions SYSTEM, ainsi que les opérations de flux Snowflake, la syntaxe DATABASE ROLE et les fonctions HASH.
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