DataGrip 2026.2, l'EDI JetBrains pour les bases de données, est disponible, avec des améliorations des compétences d'agents IA, des outils MCP et des commandes CLI pour la gestion des sources de données

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NOW()

UPDATE

INSERT

my_table01

my_table02

my_

table01

table02

_

-

$

SYSTEM

DATABASE ROLE

HASH



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DataGrip est un EDI multiplateforme puissant pour travailler avec les bases de données. Il prend en charge PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, et beaucoup dautres bases de données et sources de données DDL, et permet de voir la structure de vos bases de données et deffectuer diverses tâches dans lexplorateur de bases de données. DataGrip 2026.2, la deuxième mise à jour majeure de lannée, est disponible.Voici les améliorations de cette version :Cette version introduit trois compétences dagent IA dédiées au travail avec les bases de données :et. Ensemble, ils permettent aux agents dIA dexplorer et dinterroger les bases de données connectées, de configurer et de mettre à jour les connexions aux bases de données et de générer du code SQL basé sur votre schéma de base de données, directement depuis le chat IA. Ces compétences incluent également les outils MCP correspondants, ce qui permet de les utiliser sans configuration supplémentaire.Pour aider les agents à gérer les tâches de gestion des sources de données, l'équipe DataGrip a ajouté deux nouveaux outils MCP,et, et ils les ont inclus dans la compétence. Avec ces outils MCP et la nouvelle compétence vous pouvez, par exemple, demander à un agent de créer une nouvelle source de données dans le chat, en fournissant les informations de connexion dans votre prompt.Ils ont également introduit une mise à jour destinée aux utilisateurs qui travaillent avec des agents dIA en ligne de commande (CLI). Maintenant, avant deffectuer une opération sur une base de données, lagent demande votre consentement et affiche ce quil sapprête à faire. La syntaxe des requêtes SQL est mise en évidence pour une meilleure visibilité :Cette version apporte également plusieurs autres améliorations qui rendent les workflows de base de données assistés par IA plus fluides et plus fiables :- LAssistant IA mémorise désormais les résultats des requêtes précédentes, ce qui vous permet de récupérer des lignes supplémentaires sans avoir à réexécuter la requête.- Lorsquun agent dIA crée un objet de base de données, il saffiche immédiatement dans la fenêtre doutils- Les agents dIA sont désormais plus performants pour résoudre les objets de base de données. Ils peuvent faire la différence entre les objets qui nexistent pas et ceux qui nont pas encore été introspectés.- Les requêtes exécutées par les agents IA sont désormais incluses dans lhistorique des requêtes de la source de données, ce qui facilite la consultation des requêtes SQL générées par lIA aux côtés de vos propres requêtes.- Si une requête SQL échoue, les agents dIA reçoivent désormais le message derreur généré par la base de données au lieu dun message derreur générique, ce qui leur permet de répondre plus précisément.- Loutil MCPne renvoie plus une erreur de schéma de sortie lorsque des paramètres dotés de valeurs par défaut sont fournis.Ils ont remanié linterface utilisateur dattachement du schéma de la fenêtre doutils AI Chat et retiré lexigence dutilisation du plugin AI Assistant pour les outils MCP propres à la base de données.L'équipe DataGrip a remanié les premières étapes suivies par lutilisateur dans lEDI. Lécranqui saffichait lors du démarrage initial de DataGrip ou après la fermeture de tous les projets ne saffiche plus dans une boîte de dialogue modale, mais dans un onglet standard de lEDI. Vous pouvez laisser cet onglet ouvert tout en utilisant lEDI. Ce nouvel ongletsaffiche dans le projetDans cette version, ils introduisent également une présentation interactive de prise en main. Cette présentation porte sur les parties essentielles de linterface utilisateur et vous montre les principales fonctionnalités de lEDI. Elle présente les actions clés de la fenêtre doutils, la boîte de dialogue de configuration de la source de données, lexécution de requêtes dans la console, laffichage et lutilisation des ensembles de résultats de requêtes, ainsi que lenvoi de modifications à la base de données.Désormais vous pouvez exécuter certaines actions sur les sources de données depuis linterface de ligne de commande (CLI). L'équipe DataGrip a introduit les commandes list et manage pour vous permettre de gérer vos connexions et vos pilotes. La syntaxe sest :Cette interface utilise une approche de traitement par lots. Vous pouvez ainsi transmettre un fichier JSON contenant plusieurs instructions, plutôt que dexécuter une commande pour chaque action. Loutil les traite au cours dune seule session et renvoie les résultats au format JSON, ce qui est idéal pour les pipelines shell.Vous disposez désormais de trois modes de contrôle de session, selon la façon dont vous souhaitez répartir les sessions de connexion entre les clients (console de requêtes, éditeur de données, etc.) :- Le modeprend en charge les scénarios dans lesquels vous souhaitez partager une connexion unique entre plusieurs clients.crée deux sessions : une pour lintrospection et lautre pour tout le reste.crée une session pour chaque client.Pour vous aider à créer des sources de données plus rapidement sans avoir à attendre le téléchargement dun pilote JDBC, ils ont intégré quelques pilotes à lEDI. Désormais, DataGrip inclut les pilotes suivants :- Microsoft SQL Server ver. 13.2.1- MongoDB ver. 1.21- MySQL Connector/J ver. 9.5.0- PostgreSQL ver. 42.7.3- Redis ver. 1.6Le basculement entre les rôles de base de données et les entrepôts est devenu beaucoup plus rapide également. Si vous travaillez dans Snowflake, vous navez plus à exécuter manuellement des commandes SET ROLE ou à parcourir tous vos paramètres de connexion pour modifier vos autorisations pour la session en cours. Un nouveau menu déroulant dans la barre doutils de la console de requête permet de sélectionner immédiatement les rôles et les entrepôts disponibles.L'équipe de JetBrains a rendu possible lutilisation dexpressions SQL pour définir les valeurs des cellules de la grille, au lieu de se limiter à des valeurs littérales. Le nouveau mode SQL Expression de léditeur de données permet dentrer une expression SQL valide dans une cellule, par exemple. DataGrip utilisera le résultat obtenu comme nouvelle valeur de la cellule. Lorsque vous envoyez les modifications, lEDI incorpore votre expression directement dans linstructionougénérée, sans avoir à la convertir en chaîne de caractères.Ce nouveau mode permet également dentrer des valeurs commençant par 0x dans des colonnes numériques. À présent, il suffit dactiver le mode SQL Expression et dentrer la valeur au lieu dexécuter des commandes SQL pour mettre à jour la cellule.La fenêtre doutilsdispose désormais dun nouvel état vide associé à des actions rapides pour la création de sources de données, ce qui inclut celles qui sont décrites dans notre guide de démarrage rapide.Grâce au nouveau système de couleurs pour les bases de données, il est désormais plus facile dattribuer une couleur à une source de données, un objet de base de données ou un dossier via une interface repensée et cohérente. Le comportement des couleurs personnalisées a été considérablement amélioré, afin de mieux adapter les nuances aux thèmes clair et sombre de lEDI. Les couleurs personnalisées sont désormais également disponibles pour les dossiers de sources de données. Afin den faciliter laccès, ils ont déplacé les paramètres de couleur de la base de données vers la boîte de dialogueprincipale de lEDI, dans la sectionPour les objets de base de données qui ont le même préfixe, Database Explorer permet désormais de les placer dans des groupes individuels. Le groupe reprend le nom du préfixe. Par exemple,etsont regroupés souset leurs noms saffichent sous la formeetdans le groupe. Actuellement, les caractères suivants sont traités comme des délimiteurs de préfixe :etSi vous souhaitez supprimer les dossiers de sources de données contenant dautres dossiers ou des sources de données, sélectionnez les éléments, faites un clic droit dessus, puis sélectionnez. DataGrip demandera une confirmation et affichera la liste des éléments qui seront supprimés.À la demande des utilisateurs, l'équipe de DataGrip a rétabli les actions de format brut qui avaient été retirées dans la version précédente. Désormais, pour ouvrir un plan dexplication au format brut, cliquez sur le boutondans la barre doutils de gauche de longlet. Cela permet daccéder à longlet interne. Si le plan dexplication au format brut est déjà ouvert, ce bouton afficheet ouvre longlet interne. Pour faire apparaître les actions de format brut dans la liste déroulante, allez dans la section, sélectionnez, et cliquez surIl est désormais possible dutiliser des variables pour ajouter davantage dinformations à vos noms de consoles de requêtes dans les en-têtes des onglets de léditeur. Par exemple, vous pouvez ajouter la source de données jointe, la base de données, le schéma ou le chemin de recherche. Pour les utiliser, allez dans. Pour ajouter une variable à un nom de console, placez le caret au point dinsertion dans le champet cliquez sur le bouton de variable correspondant.Dans léditeur de code, le temps dexécution est indiqué juste à côté de chaque requête. Une fois la requête exécutée, DataGrip affiche son temps dexécution sur la première ligne de la requête.Ils ont considérablement enrichi la prise en charge du SQL pour ClickHouse et Snowflake en ajoutant de nouvelles syntaxes, en améliorant la reconnaissance de la syntaxe et en prenant en charge des instructions et des fonctions supplémentaires, notamment les paramètres de requête ClickHouse et les instructions, ainsi que les opérations de flux Snowflake, la syntaxeet les fonctions