JetBrains annonce que CLion 2026.2, la dernière version de son EDI C et C++, est disponible, avec une compétence de débogage dédiée aux agents IA et la prise en charge de la réflexion C++26

JetBrains annonce que CLion 2026.2 est désormais disponible. Cette dernière version de lEDI JetBrains pour C et C++ apporte une compétence de débogage dédiée aux agents IA, des profils de débogage pour simplifier la configuration du débogueur et la prise en charge de la réflexion C++26. En outre, cette version prend en charge de STM32 Cube CLI, un nouveau gestionnaire de paquets ST. Vous pouvez télécharger CLion 2026.2 à partir du lien ci-dessous, via lapplication Toolbox, ou sous forme de paquet Snap si vous utilisez Ubuntu, ou encore appliquer une mise à jour par correctif à partir de la version 2026.1.
Pour cette annonce, JetBrains déclare : « Nous vous invitons à essayer CLion 2026.2. Si vous disposez dun abonnement actif, vous pouvez effectuer la mise à jour immédiatement. Vous découvrez CLion ? Vous pouvez utiliser lEDI gratuitement pour des projets non commerciaux ou éducatifs. Sinon, il vous suffit de démarrer un essai gratuit de 30 jours pour accéder à toutes les dernières fonctionnalités et améliorations. Vos retours sont précieux pour nous ! Si vous souhaitez partager vos impressions ou si vous rencontrez des problèmes, nhésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous, sur X ou via notre outil de suivi des problèmes. »
Fonctionnalité de débogage pour les agents IA
CLion 2026.2 introduit une fonctionnalité intégrée qui offre aux agents IA un accès direct au débogueur. Les agents peuvent utiliser les traces de pile, les points darrêt et les valeurs des variables pour identifier les causes profondes sans interrompre leur flux de travail autonome. Cette fonctionnalité fonctionne avec les débogueurs GDB, LLDB et basés sur DAP, et est disponible pour les agents compatibles avec lACP (Agent Client Protocol). Pour linvoquer, utilisez /clion-debugger dans Claude Code ou $clion-debugger dans Codex. L'équipe CLion prévoie dajouter dautres fonctionnalités de débogage liées à lembarqué dans une prochaine mise à jour.
Développement embarqué
Prise en charge du gestionnaire de bundles STM32
La mise en place dun environnement de développement embarqué STM32 nécessite actuellement linstallation du package tout-en-un STM32CubeCLT, même si vous navez besoin que doutils spécifiques ou dune version particulière du bundle. CLion 2026.2 ajoute la prise en charge de STM32 Cube CLI, un nouveau gestionnaire de bundles STM32 qui vous permet de télécharger uniquement les outils dont vous avez besoin tels que CMake, le serveur GDB ST-LINK ou les outils GNU et de gérer vos bundles de développement directement dans lEDI.
Vous pouvez utiliser STM32 Cube CLI dans le terminal ou via Tools | STM32 Cube CLI.. LEDI prend également en charge linstallation simultanée de paquets de projet dans tous les environnements lorsque vous travaillez avec des chaînes doutils via WSL ou SSH. Lorsque des paquets requis sont manquants, CLion affiche une notification dans la sortie CMake avec une action en un clic pour les installer. Dautres options sont attendues dans CLion 2026.3.
Prise en charge des structures et des tableaux dans les observateurs en direct
Grâce aux observateurs en direct, vous pouvez surveiller les variables globales en temps réel, sans avoir à arrêter le débogueur ni à interrompre lexécution dun programme. Dans cette version, JetBrains a étendu la prise en charge des types de variables, ce qui permet désormais dinspecter les tableaux et les structures. Un nouveau bouton vous permet également deffacer lhistorique des valeurs des variables afin que laffichage reste centré sur les données actuelles.
Débogueur
Configuration simplifiée du débogueur grâce aux profils de débogage
Auparavant, la configuration du débogueur impliquait de gérer différents paramètres de lEDI. Cela devenait encore plus compliqué pour les projets embarqués, qui ajoutent des couches supplémentaires telles que des interfaces matérielles et des sondes. Dans la version 2026.2, une nouvelle section de paramètres offre un emplacement unique pour configurer tous vos paramètres de débogage locaux, distants et embarqués. Que vous utilisiez GDB, LLDB, SEGGER J-Link ou ST-LINK, tout est désormais regroupé dans Settings | Debugger | Debug Profiles.
Inspection simplifiée des champs et des variables globales
Lors du débogage, CLion suit automatiquement les variables locales dans le volet Threads & Variables. Pour inspecter les champs et les variables globales, vous deviez auparavant configurer manuellement des observateurs, ce qui alourdissait le processus alors quils étaient tout aussi pertinents dans le contexte actuel. CLion 2026.2 introduit un nouveau paramètre de débogueur qui affiche automatiquement les champs et les variables globales aux côtés des variables locales, tout en les distinguant visuellement. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver dans Settings | Build, Execution, Deployment | Debugger | Data Views | C/C++ | Variables.
Points darrêt spécifiques à une configuration
Lors du débogage de systèmes multiprocessus ou de lutilisation de différentes plateformes cibles, la gestion des points darrêt entre les configurations peut savérer fastidieuse. Des points darrêt définis pour un processus ou une cible peuvent être déclenchés de manière inattendue dans un autre. CLion 2026.2 introduit une fonctionnalité qui facilite lisolation et le diagnostic des problèmes dans ces cas-là. Vous pouvez désormais attribuer des points darrêt à une configuration de débogage spécifique dans la boîte de dialogue Breakpoints dialog (Run | View Breakpoints). Lorsque cette configuration est active, le débogueur sarrête uniquement aux points darrêt qui lui sont attribués et ignore les autres.
Prise en charge de Natvis sous Linux et macOS
Auparavant, les utilisateurs de macOS et de Linux devaient écrire des formateurs de données Python pour LLDB afin daméliorer la visualisation des types dans le débogueur un processus chronophage et source derreurs. CLion 2026.2 ajoute la prise en charge de Natvis pour macOS et Linux, éliminant ainsi cette contrainte. Il vous suffit désormais de décrire lapparence souhaitée de votre type en quelques lignes dans votre fichier Natvis, et le débogueur de CLion se charge du reste.
Cette fonctionnalité est disponible pour les projets dont les fichiers .natvis se trouvent à la racine du projet et dans les répertoires supplémentaires spécifiés dans les paramètres de lEDI. Elle ne fonctionne quavec le LLDB fourni avec lEDI ou avec une version personnalisée ; si vous utilisez un LLDB personnalisé, assurez-vous quil inclut Python 3.10 ou une version ultérieure. Pour activer le rendu Natvis, accédez à Settings | Build, Execution, Deployment | Debugger | Data Views | C/C++ et cochez la case Enable Natvis renderers for LLDB.
Outils de compilation et formats de projet
Améliorations apportées à la prise en charge de Bazel
Selon l'équipe de CLion, cela fait près dun an qu'ils ont repris à Google le développement et la maintenance du plugin Bazel pour CLion, et ils restent déterminés à offrir une expérience Bazel stable, rapide et intuitive. Dans cette version, le plugin a bénéficié de plusieurs améliorations :
- Au démarrage dune session de débogage, CLion vérifie désormais si votre projet a été compilé avec des symboles de débogage, au lieu dinjecter automatiquement des indicateurs de débogage. Si des symboles de débogage manquent, lEDI affiche un avertissement à partir duquel vous pouvez injecter directement des indicateurs de débogage. La session de débogage se poursuit alors.
- Vous pouvez désormais basculer entre plusieurs configurations lorsquil en existe plusieurs pour un même fichier. Auparavant, cela nétait possible que pour les utilisateurs de lancien moteur CLion Classic.
- Le plugin sélectionne automatiquement la bonne configuration lorsque vous déboguez ou exécutez une cible, garantissant ainsi que laperçu de votre code reflète toujours la cible active.
Renommage plus facile des cibles CMake
Les cibles CMake sont des exécutables, des bibliothèques et des utilitaires créés à laide de commandes telles que add_executable ou add_library. Auparavant, renommer une cible dans CLion nécessitait de modifier manuellement toutes ses occurrences. Désormais, vous pouvez renommer automatiquement les cibles dans vos fichiers CMakeLists.txt à laide de laction de refactorisation Rename (Maj+F6). Elle met à jour toutes les définitions et toutes les occurrences du nom de la cible dans lensemble de votre projet.
Mises à jour de la chaîne doutils intégrée
JetBrains a mis à jour plusieurs outils fournis avec CLion :
- CMake mis à jour vers la version 4.3
- GCC mis à jour vers la version 15.2.0
- GDB mis à jour vers la version 17.1
- Mingw-w64 mis à jour vers la version 13
Mises à jour du langage
Prise en charge des nouvelles fonctionnalités C++
Réflexion C++26 : la réflexion à la compilation en C++26 est lun des ajouts les plus significatifs au langage depuis des années. Auparavant, vous deviez parfois écrire des passages de code répétitifs et fastidieux lorsque le code devait inspecter ou parcourir des types, des fonctions ou des membres lors de la compilation par exemple, pour lister les membres dune structure ou convertir des valeurs dénumération en chaînes de caractères. La réflexion C++26 réduit ce code répétitif en offrant aux programmes un moyen standard daccéder aux informations sur les types, les fonctions, les variables et autres déclarations au moment de la compilation.
CLion 2026.2 ajoute la mise en évidence et lanalyse de code pour la réflexion, disponibles avec GCC 16.1 ou une version plus récente. Grâce à cet ajout, lEDI prend désormais en charge la plupart des fonctionnalités de C++26.
Fonctionnalités liées à la réflexion : la prise en charge de la réflexion est complétée par deux fonctionnalités linguistiques associées de C++26 :
- LEDI prend désormais en charge les blocs consteval { ... }, qui sont évalués lors de la compilation et peuvent injecter des déclarations dans la portée qui les entoure. Les blocs consteval offrent un moyen simple de déclencher des effets secondaires lors de la compilation, ce qui les rend particulièrement utiles pour la métaprogrammation pratique avec la réflexion.
- Des annotations définies par lutilisateur peuvent désormais être associées aux déclarations et interrogées via lAPI de réflexion, ce qui permet une génération de code personnalisée pilotée par des métadonnées.
Évaluation constexpr : CLion 2026.2 étend son évaluateur constexpr avec deux capacités importantes :
- Lévaluateur prend désormais en charge lallocation dynamique de mémoire lors de lévaluation des constantes une fonctionnalité introduite dans C++20. Cela permet lévaluation correcte du code constexpr utilisant new/delete ou des conteneurs standard tels que std::vector et std::string.
- Lévaluateur prend désormais également en charge les exceptions constexpr de C++26 et gère les expressions try/catch et throw lors de lévaluation des constantes.
Suppression du moteur CLion Classic
CLion Classic, lancien moteur C et C++, a été dissocié de lEDI et nest désormais disponible que sous forme de plugin sur JetBrains Marketplace. Cela marque la fin de notre transition vers CLion Nova, qui est désormais le moteur par défaut pour tous les utilisateurs. Pour continuer à utiliser CLion Classic, installez C/C++ Language Support via Classic Engine plugin from Settings | Plugins | Marketplace. Notez que CLion Classic nest plus en cours de développement : toutes les nouvelles fonctionnalités du langage sont développées exclusivement pour CLion Nova.
Autres mises à jour
Améliorations Git
- Résolution simplifiée des conflits Git : dans les grands projets, les fusions entraînent souvent des dizaines de conflits. Resolve All Simple Conflicts est une nouvelle action qui résout automatiquement les conflits standard sur lensemble du jeu de modifications en une seule fois, plutôt que douvrir chaque fichier individuellement. Ce nouveau flux offre également une vue densemble des fichiers résolus et non résolus.
- Prise en charge améliorée des arborescences de travail Git : vous pouvez désormais utiliser des arborescences de travail dans des environnements WSL, nettoyer les arborescences de travail élaguées directement depuis lEDI et bénéficier de scénarios de suppression darborescences de travail plus fiables.
- Saisie semi-automatique des noms dutilisateur dans les révisions de code : tapez @ dans un commentaire de révision de code pour obtenir des suggestions de noms dutilisateur provenant de votre dépôt GitHub ou GitLab.
Améliorations du terminal
- Prise en charge du glisser-déposer de fichiers et de dossiers : vous pouvez désormais faire glisser un fichier ou un dossier directement dans le terminal pour insérer son chemin daccès dans la commande en cours, ou le déposer sur un onglet du terminal pour ouvrir un nouvel onglet dont le répertoire racine correspond à cet emplacement. Vous pouvez également coller des images depuis le presse-papiers directement dans les sessions dagent CLI prises en charge.
- Configuration plus rapide du MCP : lorsque vous démarrez une nouvelle session dIA dans le terminal sans serveur MCP configuré, CLion vous invite désormais à en configurer un et vous redirige directement vers les paramètres correspondants.
Corrections
Voici quelques-unes des corrections notables de cette version :
- Amélioration de linterface utilisateur pour les sources externes dans la fenêtre doutils Projet : lorsque des fichiers source externes portent les mêmes noms que les sources de votre projet, il peut être difficile de les distinguer dans la fenêtre doutils Project, en particulier dans les projets embarqués comportant de longs chemins daccès aux fichiers. CLion 2026.2 regroupe toutes les sources externes sous un nud dédié, ce qui permet de les distinguer facilement des fichiers de votre projet.
- Dépréciation du plugin de complétion de code par apprentissage automatique : la complétion par IA, les suggestions dédition suivantes et les agents assurant désormais lassistance intelligente, le plugin de classement de complétion basé sur lapprentissage automatique nest plus inclus. Il reste disponible sur JetBrains Marketplace si nécessaire.
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