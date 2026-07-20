PhpStorm 2026.2, la dernière version de l'EDI JetBrains pour les développeurs PHP, est disponible, avec la prise en charge native de davantage de fournisseurs d'IA tiers

JetBrains annonce la dernière version en date de PhpStorm, la version 2026.2. Cette version fait évoluer PhpStorm en tant que plateforme pour vos agents de programmation, modèles et abonnements IA de prédilection, améliore la prise en charge de PHP et de Laravel, et apporte des gains de productivité pour le travail avec les référentiels Git, les bases de données et le terminal intégré.
LIA dans PhpStorm
PhpStorm 2026.2 prend en charge nativement davantage de fournisseurs dIA tiers et offre aux agents de programmation un accès étendu aux fonctionnalités déterministes de l'EDI.
Gestionnaire des compétences des agents
Lutilité des agents dIA dépend directement du contexte dont ils disposent. Si vous ne leur indiquez pas les frameworks, les conventions et les outils utilisés, vous devrez tout réexpliquer dans chaque nouvelle fenêtre de chat.
Les compétences dagents corrigent cela. Il suffit de les installer une fois dans PhpStorm pour que vos agents utilisent cette connaissance du domaine pour chaque projet et session, automatiquement. Parcourez et gérez les compétences directement depuis lEDI, enrichissez la bibliothèque intégrée avec des registres externes tels que des référentiels GitHub publics, ou laissez PhpStorm importer les compétences que vous avez déjà configurées pour Claude Code ou Codex.
Prise en charge des fournisseurs tiers dans la saisie semi-automatique du code basée sur lIA
La saisie semi-automatique du code basée sur lIA est une fonctionnalité de suggestion de code dans léditeur qui combine la saisie semi-automatique inline et des suggestions de prochaine modification allant au-delà du curseur. Accessible demblée à tous les utilisateurs de JetBrains AI, elle sappuie sur des modèles entraînés par JetBrains et ne consomme pas vos crédits dIA.
La dernière mise à jour vous permet de connecter vos propres fournisseurs de modèles compatibles OpenAI pour la saisie semi-automatique par IA.
GitHub Copilot dans PhpStorm
Résultat dun partenariat direct entre JetBrains et Microsoft, GitHub Copilot est désormais un agent nativement intégré dans les EDI JetBrains. Contrairement à la configuration précédente du registre ACP, Copilot est automatiquement disponible et offre une expérience plus cohérente.
Vous pouvez accéder à Copilot directement depuis le sélecteur dagents dans le chat IA. Lauthentification seffectue via OAuth avec votre compte GitHub, et un abonnement GitHub Copilot actif est requis.
Configuration accélérée du serveur MCP de PhpStorm pour des sessions dIA dans le terminal
Afin de mieux tirer parti des workflows des agents dIA dans le terminal, lEDI peut désormais vous inviter à configurer le serveur MCP de PhpStorm lors du démarrage dune nouvelle session avec votre agent de programmation préféré. Si aucun serveur MCP nest configuré, une notification saffiche automatiquement et vous amène directement vers les paramètres concernés.
PHP
Attribut #[FileReference] pour les références persistantes vers des fichiers
PhpStorm vous permet désormais de marquer les littéraux de chaîne comme des chemins de fichier ou de répertoire à laide de lattribut #[FileReference] sur les paramètres des fonctions, méthodes et constructeurs. Lorsquun chemin est passé sous forme de chaîne à un tel paramètre, il bénéficie dune prise en charge de premier ordre dans PhpStorm pour la navigation et la refactorisation.
Les références de fichiers annotées sappliquent à léchelle du projet et persistent après le redémarrage de lEDI, ce qui en fait une meilleure solution que les injections manuelles de références. En plus des références simples, PhpStorm prend en charge des chemins relatifs définis avec basePath, ainsi que des chemins construits de façon dynamique ou utilisant des variables et des constantes.
Options de déclenchement pour les outils de qualité du code
Pour optimiser davantage les performances de lEDI, PhpStorm vous permet désormais de configurer la fréquence de déclenchement des outils tiers de qualité du code comme PHPStan ou Laravel Pint : à la volée pendant la saisie, en cas dinactivité ou à lenregistrement du fichier. Vous pouvez définir le paramètre Run mode dans Settings | PHP | Quality Tools | {nom_de_loutil_qualité}.
Les autres améliorations relatives à la prise en charge du langage incluent :
- Prise en charge de PER Coding Style 3.0. Pour configurer loutil de mise en forme de PHP intégré à PhpStorm afin quil utilise la spécification PER Coding Style 3.0 dans les actions de mise en forme du code, allez dans Settings | Editor | Code Style | PHP | Set from et sélectionnez PER-CS 3.0.0 dans la liste.
- Saisie semi-automatique de lopérateur flèche après les variables dobjet. Ce nouveau paramètre est activé par défaut. Pour le désactiver, allez dans Settings | Editor | General | Smart Keys | PHP.
- Saisie semi-automatique du code pour les tableaux imbriqués sans clés explicites dans #[ArrayShape].
Laravel
Fenêtre doutils Laravel
La nouvelle fenêtre doutils Laravel vous permet de gérer vos projets Laravel sans quitter PhpStorm. Utilisez longlet Dashboard pour obtenir des informations générales sur le projet et un accès rapide aux commandes Artisan, longlet Errors pour parcourir les fichiers journaux locaux ou hébergés par Sentry et explorer ou corriger les erreurs avec lIA sans copier-coller les journaux, et longlet Laravel Cloud pour gérer les déploiements et les variables denvironnement.
Les autres améliorations pour les développeurs Laravel incluent :
- Prise en charge des paquets laravel/passport et stancl/tenancy.
- Prise en charge de lopérateur pipe de PHP 8.5.
- Options ide.json pour pointer vers des fichiers de schéma de base de données, mappage explicite des classes de modèles Eloquent vers des tables de base de données, chemins personnalisés vers des emplacements Laravel Livewire, et nouveaux types de saisie semi-automatique viteAsset, passportScopeId et staticStrings (avec liens vers les fichiers).
Web
Prise en charge de TypeScript 7 dans lEDI
Si votre projet TypeScript a grandi au point que la saisie semi-automatique connaît de la latence et que les refactorisations ralentissent, TypeScript 7 est la solution. Microsoft a réécrit le compilateur et le serveur de langage en Go, ce qui permet daccélérer la vérification des types jusquà quatre fois tout en offrant une complétion de code plus réactive et des refactorisations plus rapides, même sur les bases de code volumineuses.
PhpStorm 2026.2 prend en charge TypeScript 7 par défaut pour les projets qui lutilisent déjà, avec une option de mise à niveau pour ceux qui sont encore sur des versions antérieures. Vous bénéficiez immédiatement de tous les gains de performances, sans avoir à migrer tout le projet le premier jour.
Contrôle de version
Amélioration de la prise en charge des arbres de travail Git
La version 2026.2 simplifie la gestion des arbres de travail Git dans plusieurs environnements de développement, dont WSL. Vous pouvez en outre supprimer et nettoyer facilement les arbres de travail directement depuis lEDI.
Ces mises à jour facilitent la gestion quotidienne des arbres de travail et réduisent le besoin de recourir à des outils Git externes.
Flux de résolution simplifié des conflits Git
Dans les grands projets, les fusions entraînent souvent des dizaines de conflits de fichiers, dont beaucoup sont de simples problèmes de correspondances entre différentes importations ou de différences de mise en forme. PhpStorm 2026.2 améliore le flux de résolution des conflits. Il vous permet dappeler lactionResolve All Simple Conflicts, qui résout automatiquement les conflits standard dans lensemble des modifications au lieu douvrir tous les fichiers un par un. Vous pouvez également obtenir une vue densemble des fichiers résolus et non résolus, rouvrir des fichiers à tout moment et rétablir des blocs de conflit dans nimporte quel ordre.
Saisie semi-automatique du nom dutilisateur dans les révisions de code
La mention des membres de léquipe dans les commentaires de révision de code est maintenant simplifiée. Il suffit de saisir @ dans un commentaire pour ouvrir une liste dutilisateurs à partir du référentiel GitHub ou GitLab actuel et sélectionner la personne que vous souhaitez mentionner.
Terminal
Partage de fichiers et dimages facilité dans les sessions de terminal
Plus besoin de copier-coller les chemins issus de votre projet ou dapplications externes lorsque vous travaillez dans le terminal ou avec des agents CLI. Vous pouvez désormais glisser-déposer directement un fichier ou un dossier dans le terminal pour insérer son chemin dans la commande en cours.
Pour commencer rapidement à travailler à partir dun emplacement précis, déposez un fichier ou un dossier dans la zone de longlet du terminal afin douvrir un nouvel onglet avec son chemin racine déjà défini.
Vous pouvez également coller directement des images depuis le presse-papiers dans les sessions dagents CLI prises en charge, ce qui facilite le partage dinformations visuelles avec votre agent.
Interface utilisateur
Boîte de dialogue Settings non modale
Lorsque la boîte de dialogue Settings est ouverte, vous navez plus besoin de la fermer pour interagir avec la fenêtre de lEDI. Cela facilite la copie des chemins de projet afin de configurer les portées, linsertion de valeurs à partir de fichiers de configuration dans les paramètres, laffichage immédiat des ajustements de lapparence du code, ou même le passage à un autre projet au milieu du processus de configuration.
Par défaut, la fenêtre Settings reste visible au-dessus du projet à partir duquel elle a été appelée. Détachez-la pour lenvoyer en arrière-plan.
Bases de données
État vide repensé : démarrez vos projets plus rapidement
Pour simplifier votre configuration initiale et offrir demblée une expérience prête à coder, l'équipe de PHPStorm a repensé létat vide dans la fenêtre doutils Database Explorer. Lors de louverture dun nouveau projet, la fenêtre doutils affiche désormais des actions rapides immédiates permettant de créer des sources de données.
De plus, pour vous aider à découvrir les fonctionnalités essentielles des bases de données sans être distrait par la configuration, létat vide propose un accès en un clic à des bases de données de démonstration PostgreSQL, MySQL et SQLite depuis notre Guide de démarrage rapide.
Noms de console de requêtes personnalisés : davantage de contexte en un coup dil
Vous pouvez désormais personnaliser laffichage des noms de consoles de requêtes dans les en-têtes donglets de léditeur, afin didentifier plus facilement les consoles et les fichiers ouverts.
Auparavant, seul le nom de la source de données saffichait près du nom de fichier. Désormais, vous pouvez utiliser des variables pour ajouter des détails, tels que la source de données attachée, la base de données, le schéma ou le chemin de recherche. Pour configurer le modèle, allez dans Settings | Database | Query Files and Consoles, placez le curseur dans le champ Template, et insérez les variables dont vous avez besoin.
Vous pouvez également appliquer le même modèle aux fichiers de requête en activant loption Use this template for query files.
Couleurs de base de données : v2.0
Le système de couleurs de la base de données offre une nouvelle expérience utilisateur plus cohérente, ainsi que plusieurs améliorations concernant la facilité dutilisation. Cette version inaugure un moteur de couleurs adaptatif, accompagné de plusieurs améliorations structurelles de lutilisabilité :
- Couleurs personnalisées adaptées au thème. Les codes hexadécimaux statiques #RRGGBB restaient auparavant identiques entre les thèmes clair et sombre, ce qui détruisait souvent le contraste visuel lors du changement. Il vous suffit maintenant de choisir une teinte et lEDI ajuste automatiquement les nuances pour le thème actif.
- Prise en charge de la couleur des dossiers. Vous pouvez dorénavant appliquer des couleurs personnalisées aux dossiers ainsi quaux objets de base de données individuels.
- Accès facilité aux paramètres de couleur. Le sous-menu des couleurs a été déplacé dun niveau pour faciliter la recherche, et tous les paramètres de couleur sont désormais disponibles directement dans la fenêtre Settings principale plutôt que dans une boîte de dialogue distincte.
Performance
Comme annoncé dans larticle sur lEAP 2026.2, PhpStorm 2026.2 met fortement laccent sur la stabilité globale de lEDI et ses performances. Bien quelles napportent pas encore de bénéfices immédiats, si ce nest un gain pouvant atteindre 10 % sur le temps dindexation des projets, ces dernières évolutions posent les bases dune réduction du temps de démarrage, du temps dindexation et des blocages de lEDI, aussi bien pour le développement local que distant, dans les prochaines versions.
Cloud
États de Docker Compose directement dans léditeur
Les fichiers Docker Compose sont désormais plus informatifs et interactifs. Vous pouvez consulter directement létat des conteneurs en cours dexécution dans votre fichier Docker Compose et accéder rapidement aux actions les plus utilisées sans quitter léditeur.
Grâce à la possibilité daccéder directement aux journaux dun service spécifique, de créer une connexion à une base de données ou douvrir un service dans votre navigateur directement depuis lentrée correspondante dans le fichier Compose, il est plus simple de surveiller votre pile applicative et dy travailler.
Accélération de la configuration de Docker Compose grâce aux modèles de service
Ils ont simplifié la création de services dépendants dans Docker Compose grâce à des modèles prêts à lemploi pour des technologies populaires telles que PostgreSQL et Kafka.
Commencez simplement à saisir le nom dun service ou sélectionnez-le dans la liste de suggestions, et lEDI générera automatiquement la configuration Docker Compose correspondante. Vous pouvez ainsi démarrer rapidement des services courants et réduire le travail de configuration manuelle.
Prise en charge du framework de tests Terraform
La version 2026.2 étend la prise en charge par lEDI des capacités dinfrastructure en tant que code de Terraform en introduisant la prise en charge native du framework de test Terraform. Cette intégration vient compléter la prise en charge de lécosystème de lEDI, ce qui vous permet de valider le comportement du module et dappliquer les politiques de configuration plus tôt au cours du cycle de vie de développement.
Ces ajouts sappuient sur des outils dinfrastructure prêts à lemploi, ce qui garantit que vos configurations de déploiement restent facilement maintenables, prévisibles et propres.
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