PhpStorm 2026.2, la dernière version de l'EDI JetBrains pour les développeurs PHP, est disponible, avec la prise en charge native de davantage de fournisseurs d'IA tiers

LIA dans PhpStorm

PHP

#[FileReference]

#[FileReference]

basePath

#[ArrayShape]

Laravel

Web

Contrôle de version

Terminal

Interface utilisateur

Bases de données

#RRGGBB

Performance

Cloud



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 199 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. PhpStorm est un environnement de développement intégré (EDI) JetBrains pour les développeurs PHP, conçu pour maximiser la productivité des développeurs. L'application de bureau de l'EDI vous aide à écrire, éditer, analyser, refactoriser, tester et déboguer le code PHP sur Windows, macOS et Linux.JetBrains annonce la dernière version en date de PhpStorm, la version 2026.2. Cette version fait évoluer PhpStorm en tant que plateforme pour vos agents de programmation, modèles et abonnements IA de prédilection, améliore la prise en charge de PHP et de Laravel, et apporte des gains de productivité pour le travail avec les référentiels Git, les bases de données et le terminal intégré.PhpStorm 2026.2 prend en charge nativement davantage de fournisseurs dIA tiers et offre aux agents de programmation un accès étendu aux fonctionnalités déterministes de l'EDI.Lutilité des agents dIA dépend directement du contexte dont ils disposent. Si vous ne leur indiquez pas les frameworks, les conventions et les outils utilisés, vous devrez tout réexpliquer dans chaque nouvelle fenêtre de chat.Les compétences dagents corrigent cela. Il suffit de les installer une fois dans PhpStorm pour que vos agents utilisent cette connaissance du domaine pour chaque projet et session, automatiquement. Parcourez et gérez les compétences directement depuis lEDI, enrichissez la bibliothèque intégrée avec des registres externes tels que des référentiels GitHub publics, ou laissez PhpStorm importer les compétences que vous avez déjà configurées pour Claude Code ou Codex.La saisie semi-automatique du code basée sur lIA est une fonctionnalité de suggestion de code dans léditeur qui combine la saisie semi-automatique inline et des suggestions de prochaine modification allant au-delà du curseur. Accessible demblée à tous les utilisateurs de JetBrains AI, elle sappuie sur des modèles entraînés par JetBrains et ne consomme pas vos crédits dIA.La dernière mise à jour vous permet de connecter vos propres fournisseurs de modèles compatibles OpenAI pour la saisie semi-automatique par IA.Résultat dun partenariat direct entre JetBrains et Microsoft, GitHub Copilot est désormais un agent nativement intégré dans les EDI JetBrains. Contrairement à la configuration précédente du registre ACP, Copilot est automatiquement disponible et offre une expérience plus cohérente.Vous pouvez accéder à Copilot directement depuis le sélecteur dagents dans le chat IA. Lauthentification seffectue via OAuth avec votre compte GitHub, et un abonnement GitHub Copilot actif est requis.Afin de mieux tirer parti des workflows des agents dIA dans le terminal, lEDI peut désormais vous inviter à configurer le serveur MCP de PhpStorm lors du démarrage dune nouvelle session avec votre agent de programmation préféré. Si aucun serveur MCP nest configuré, une notification saffiche automatiquement et vous amène directement vers les paramètres concernés.PhpStorm vous permet désormais de marquer les littéraux de chaîne comme des chemins de fichier ou de répertoire à laide de lattributsur les paramètres des fonctions, méthodes et constructeurs. Lorsquun chemin est passé sous forme de chaîne à un tel paramètre, il bénéficie dune prise en charge de premier ordre dans PhpStorm pour la navigation et la refactorisation.Les références de fichiers annotées sappliquent à léchelle du projet et persistent après le redémarrage de lEDI, ce qui en fait une meilleure solution que les injections manuelles de références. En plus des références simples, PhpStorm prend en charge des chemins relatifs définis avec, ainsi que des chemins construits de façon dynamique ou utilisant des variables et des constantes.Pour optimiser davantage les performances de lEDI, PhpStorm vous permet désormais de configurer la fréquence de déclenchement des outils tiers de qualité du code comme PHPStan ou Laravel Pint : à la volée pendant la saisie, en cas dinactivité ou à lenregistrement du fichier. Vous pouvez définir le paramètredansLes autres améliorations relatives à la prise en charge du langage incluent :- Prise en charge de PER Coding Style 3.0. Pour configurer loutil de mise en forme de PHP intégré à PhpStorm afin quil utilise la spécification PER Coding Style 3.0 dans les actions de mise en forme du code, allez danset sélectionnezdans la liste.- Saisie semi-automatique de lopérateur flèche après les variables dobjet. Ce nouveau paramètre est activé par défaut. Pour le désactiver, allez dans- Saisie semi-automatique du code pour les tableaux imbriqués sans clés explicites dansLa nouvelle fenêtre doutils Laravel vous permet de gérer vos projets Laravel sans quitter PhpStorm. Utilisez longlet Dashboard pour obtenir des informations générales sur le projet et un accès rapide aux commandes Artisan, longlet Errors pour parcourir les fichiers journaux locaux ou hébergés par Sentry et explorer ou corriger les erreurs avec lIA sans copier-coller les journaux, et longlet Laravel Cloud pour gérer les déploiements et les variables denvironnement.Les autres améliorations pour les développeurs Laravel incluent :- Prise en charge des paquets laravel/passport et stancl/tenancy.- Prise en charge de lopérateur pipe de PHP 8.5.- Options ide.json pour pointer vers des fichiers de schéma de base de données, mappage explicite des classes de modèles Eloquent vers des tables de base de données, chemins personnalisés vers des emplacements Laravel Livewire, et nouveaux types de saisie semi-automatique viteAsset, passportScopeId et staticStrings (avec liens vers les fichiers).Si votre projet TypeScript a grandi au point que la saisie semi-automatique connaît de la latence et que les refactorisations ralentissent, TypeScript 7 est la solution. Microsoft a réécrit le compilateur et le serveur de langage en Go, ce qui permet daccélérer la vérification des types jusquà quatre fois tout en offrant une complétion de code plus réactive et des refactorisations plus rapides, même sur les bases de code volumineuses.PhpStorm 2026.2 prend en charge TypeScript 7 par défaut pour les projets qui lutilisent déjà, avec une option de mise à niveau pour ceux qui sont encore sur des versions antérieures. Vous bénéficiez immédiatement de tous les gains de performances, sans avoir à migrer tout le projet le premier jour.La version 2026.2 simplifie la gestion des arbres de travail Git dans plusieurs environnements de développement, dont WSL. Vous pouvez en outre supprimer et nettoyer facilement les arbres de travail directement depuis lEDI.Ces mises à jour facilitent la gestion quotidienne des arbres de travail et réduisent le besoin de recourir à des outils Git externes.Dans les grands projets, les fusions entraînent souvent des dizaines de conflits de fichiers, dont beaucoup sont de simples problèmes de correspondances entre différentes importations ou de différences de mise en forme. PhpStorm 2026.2 améliore le flux de résolution des conflits. Il vous permet dappeler lactionResolve All Simple Conflicts, qui résout automatiquement les conflits standard dans lensemble des modifications au lieu douvrir tous les fichiers un par un. Vous pouvez également obtenir une vue densemble des fichiers résolus et non résolus, rouvrir des fichiers à tout moment et rétablir des blocs de conflit dans nimporte quel ordre.La mention des membres de léquipe dans les commentaires de révision de code est maintenant simplifiée. Il suffit de saisir @ dans un commentaire pour ouvrir une liste dutilisateurs à partir du référentiel GitHub ou GitLab actuel et sélectionner la personne que vous souhaitez mentionner.Plus besoin de copier-coller les chemins issus de votre projet ou dapplications externes lorsque vous travaillez dans le terminal ou avec des agents CLI. Vous pouvez désormais glisser-déposer directement un fichier ou un dossier dans le terminal pour insérer son chemin dans la commande en cours.Pour commencer rapidement à travailler à partir dun emplacement précis, déposez un fichier ou un dossier dans la zone de longlet du terminal afin douvrir un nouvel onglet avec son chemin racine déjà défini.Vous pouvez également coller directement des images depuis le presse-papiers dans les sessions dagents CLI prises en charge, ce qui facilite le partage dinformations visuelles avec votre agent.Lorsque la boîte de dialogue Settings est ouverte, vous navez plus besoin de la fermer pour interagir avec la fenêtre de lEDI. Cela facilite la copie des chemins de projet afin de configurer les portées, linsertion de valeurs à partir de fichiers de configuration dans les paramètres, laffichage immédiat des ajustements de lapparence du code, ou même le passage à un autre projet au milieu du processus de configuration.Par défaut, la fenêtre Settings reste visible au-dessus du projet à partir duquel elle a été appelée. Détachez-la pour lenvoyer en arrière-plan.Pour simplifier votre configuration initiale et offrir demblée une expérience prête à coder, l'équipe de PHPStorm a repensé létat vide dans la fenêtre doutils Database Explorer. Lors de louverture dun nouveau projet, la fenêtre doutils affiche désormais des actions rapides immédiates permettant de créer des sources de données.De plus, pour vous aider à découvrir les fonctionnalités essentielles des bases de données sans être distrait par la configuration, létat vide propose un accès en un clic à des bases de données de démonstration PostgreSQL, MySQL et SQLite depuis notre Guide de démarrage rapide.Vous pouvez désormais personnaliser laffichage des noms de consoles de requêtes dans les en-têtes donglets de léditeur, afin didentifier plus facilement les consoles et les fichiers ouverts.Auparavant, seul le nom de la source de données saffichait près du nom de fichier. Désormais, vous pouvez utiliser des variables pour ajouter des détails, tels que la source de données attachée, la base de données, le schéma ou le chemin de recherche. Pour configurer le modèle, allez dans Settings | Database | Query Files and Consoles, placez le curseur dans le champ Template, et insérez les variables dont vous avez besoin.Vous pouvez également appliquer le même modèle aux fichiers de requête en activant loptionLe système de couleurs de la base de données offre une nouvelle expérience utilisateur plus cohérente, ainsi que plusieurs améliorations concernant la facilité dutilisation. Cette version inaugure un moteur de couleurs adaptatif, accompagné de plusieurs améliorations structurelles de lutilisabilité :Les codes hexadécimaux statiquesrestaient auparavant identiques entre les thèmes clair et sombre, ce qui détruisait souvent le contraste visuel lors du changement. Il vous suffit maintenant de choisir une teinte et lEDI ajuste automatiquement les nuances pour le thème actif.Vous pouvez dorénavant appliquer des couleurs personnalisées aux dossiers ainsi quaux objets de base de données individuels.Le sous-menu des couleurs a été déplacé dun niveau pour faciliter la recherche, et tous les paramètres de couleur sont désormais disponibles directement dans la fenêtre Settings principale plutôt que dans une boîte de dialogue distincte.Comme annoncé dans larticle sur lEAP 2026.2, PhpStorm 2026.2 met fortement laccent sur la stabilité globale de lEDI et ses performances. Bien quelles napportent pas encore de bénéfices immédiats, si ce nest un gain pouvant atteindre 10 % sur le temps dindexation des projets, ces dernières évolutions posent les bases dune réduction du temps de démarrage, du temps dindexation et des blocages de lEDI, aussi bien pour le développement local que distant, dans les prochaines versions.Les fichiers Docker Compose sont désormais plus informatifs et interactifs. Vous pouvez consulter directement létat des conteneurs en cours dexécution dans votre fichier Docker Compose et accéder rapidement aux actions les plus utilisées sans quitter léditeur.Grâce à la possibilité daccéder directement aux journaux dun service spécifique, de créer une connexion à une base de données ou douvrir un service dans votre navigateur directement depuis lentrée correspondante dans le fichier Compose, il est plus simple de surveiller votre pile applicative et dy travailler.Ils ont simplifié la création de services dépendants dans Docker Compose grâce à des modèles prêts à lemploi pour des technologies populaires telles que PostgreSQL et Kafka.Commencez simplement à saisir le nom dun service ou sélectionnez-le dans la liste de suggestions, et lEDI générera automatiquement la configuration Docker Compose correspondante. Vous pouvez ainsi démarrer rapidement des services courants et réduire le travail de configuration manuelle.La version 2026.2 étend la prise en charge par lEDI des capacités dinfrastructure en tant que code de Terraform en introduisant la prise en charge native du framework de test Terraform. Cette intégration vient compléter la prise en charge de lécosystème de lEDI, ce qui vous permet de valider le comportement du module et dappliquer les politiques de configuration plus tôt au cours du cycle de vie de développement.Ces ajouts sappuient sur des outils dinfrastructure prêts à lemploi, ce qui garantit que vos configurations de déploiement restent facilement maintenables, prévisibles et propres.