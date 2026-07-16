JetBrains annonce JetBrains AI pour les équipes et les organisations, un nouvel ensemble de fonctionnalités IA qui offrent un contexte partagé, des workflows agentiques et une maîtrise des coûts

Ce qui sera disponible cet été



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 192 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter sur une machine virtuelle Java (JVM).Les développeurs utilisent différents outils dIA en fonction de la tâche à accomplir  des EDI JetBrains aux agents en ligne de commande tels que Claude Code, Codex et dautres solutions émergentes. Cette liberté est une bonne chose. Les équipes ne devraient pas avoir à sen tenir à un seul fournisseur pour tirer parti de lIA. Mais sans système partagé, cette liberté a un coût. Les développeurs individuels gagnent en productivité, tandis que les organisations se retrouvent avec des workflows fragmentés, un contexte isolé et des coûts croissants. LIA ne devrait pas obliger les organisations à choisir entre la flexibilité des développeurs et le contrôle organisationnel.Cest pourquoi JetBrains annonce le lancement de JetBrains AI pour les équipes et les organisations : : un nouvel ensemble de fonctionnalités dIA ouvert et indépendant des fournisseurs, qui connecte les outils dIA déjà utilisés par les développeurs à un contexte partagé, à des workflows agentiques réutilisables, à une gouvernance à léchelle de lorganisation et à une maîtrise des coûts de développement logiciel. À partir de ce mois de juillet, JetBrains déploiera progressivement les premières fonctionnalités.Au cours des prochaines semaines, JetBrains introduira progressivement les nouvelles fonctionnalités suivantes pour les équipes et les organisations :Les développeurs pourront exécuter des agents dans des environnements cloud gérés. Cela permettra à des tâches dingénierie de longue durée de sexécuter de manière autonome tout en restant visibles et partagées entre les membres de léquipe. Les équipes pourront créer des automatisations qui déclenchent des agents cloud en réponse à des événements du dépôt, à des planifications ou à dautres workflows dingénierie.JetBrains Context fournira aux agents lintelligence du dépôt dont ils ont besoin pour comprendre plus efficacement les bases de code complexes, afin quils passent moins de temps à les explorer et davantage à exécuter les tâches qui leur sont confiées. Un accès rapide aux connaissances partagées entre les dépôts, aux exemples de code et aux références permettra aux agents deffectuer leurs tâches en moins détapes, de réduire les coûts dexécution et daméliorer la qualité du code.À mesure que les équipes dingénierie adoptent un nombre croissant doutils et de services de développement agentique, la gestion de ladoption de lIA devient de plus en plus complexe.JetBrains Central fournira des outils de gestion de ladoption de lIA à léchelle de lorganisation, offrant aux responsables de lingénierie une visibilité centralisée sur les outils dIA utilisés par leurs équipes, ainsi que des fonctionnalités de gouvernance, de gestion des accès, de contrôle des modèles et des agents, de définition des politiques, danalyse et dattribution des coûts entre les équipes.Les développeurs continuent de travailler avecles outils quils préfèrent, tandis que les organisations disposent dun espace unifié pour comprendre et gouverner ladoption de lIA.Les développeurs utilisent de plus en plus différents outils dIA, tels que Claude Code, Codex et Gemini CLI. JetBrains Central CLI intègrera ces workflows au même environnement organisationnel afin dassurer la gouvernance, la visibilité et lanalyse, et permettra aux développeurs de continuer à travailler avec leurs outils de prédilection.Il est rare que des organisations nutilisent quun seul outil dIA. JetBrains AI pour les équipes et les organisations est conçu pour être indépendant des fournisseurs. La solution connecte les outils externes via MCP et les agents externes via ACP, afin que les organisations puissent faire évoluer leur écosystème dIA sans compromettre leur gouvernance ni la liberté de choix des développeurs.Voici comment JetBrains déploiera cette nouvelle offre :Nous pensons que les entreprises ont besoin de tarifs transparents et durables dans le cadre de leur déploiement de lIA et du développement agentique à grande échelle. En pratique, cela signifie quil ny a ni frais cachés, ni offres fortement subventionnées, ni tarification indirecte susceptible dentraîner des hausses de coûts inattendues par la suite.Cest pourquoi, parallèlement à ces nouvelles fonctionnalités, nous faisons évoluer notre modèle commercial afin de mieux accompagner le développement logiciel assisté par lIA. Pour les clients professionnels, nous allons passer des licences dIA à des crédits dIA flexibles à la demande.Les crédits IA permettent aux organisations de réaffecter plus facilement leurs investissements en IA entre les développeurs et de les gérer dans la durée, puisque les crédits restent valables plus longtemps (douze mois au lieu dun seul). De plus, à terme, les crédits dIA ne se limiteront plus aux jetons LLM et pourront également servir à payer de nouveaux services que nous prévoyons de lancer prochainement.Les licences dEDI qui incluent des ressources dIA (AI Free, All Products Pack, dotUltimate) continueront de les inclure, mais avec davantage de flexibilité.En plus des nouvelles capacités de gouvernance de JetBrains Central, ce nouveau modèle commercial devrait permettre dapporter plus de valeur aux clients professionnels de loffre JetBrains AI.Nous avons testé ces nouvelles capacités avec nos premiers partenaires de conception et, compte tenu de la situation actuelle du marché, nous estimons nécessaire de les proposer plus rapidement à un plus grand nombre de clients.Les capacités améliorées seront déployées progressivement auprès des clients professionnels tout au long des mois de juillet et août. Les utilisateurs individuels et non commerciaux ne seront pour la plupart pas encore concernés par ces changements et ces nouvelles capacités.Les équipes dingénierie ont besoin de plus que de simples modèles SOTA. Elles ont besoin de workflows partagés, dun contexte réutilisable, dune exécution gérée, dune visibilité à léchelle de lorganisation et dune gouvernance permettant dadopter lIA à grande échelle et en toute sécurité au sein des organisations dingénierie.Notre objectif est de construire un système ouvert qui relie les développeurs, les agents dIA et les organisations, sans imposer à nos clients un modèle, une interface ou un workflow uniques.Les EDI JetBrains restent lenvironnement dans lequel les développeurs réalisent leur meilleur travail de programmation. Autour deux, nous développons des services qui permettent aux équipes de coordonner le travail de lIA entre les dépôts, les terminaux, les agents et les environnements dexécution dans le cloud.Visitez notre nouveau site web JetBrains AI pour les équipes et les organisations afin dexplorer chaque fonctionnalité, de suivre le calendrier de déploiement et de contacter notre équipe.