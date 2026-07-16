JetBrains annonce JetBrains AI pour les équipes et les organisations, un nouvel ensemble de fonctionnalités IA qui offrent un contexte partagé, des workflows agentiques et une maîtrise des coûts

Les développeurs utilisent différents outils dIA en fonction de la tâche à accomplir des EDI JetBrains aux agents en ligne de commande tels que Claude Code, Codex et dautres solutions émergentes. Cette liberté est une bonne chose. Les équipes ne devraient pas avoir à sen tenir à un seul fournisseur pour tirer parti de lIA. Mais sans système partagé, cette liberté a un coût. Les développeurs individuels gagnent en productivité, tandis que les organisations se retrouvent avec des workflows fragmentés, un contexte isolé et des coûts croissants. LIA ne devrait pas obliger les organisations à choisir entre la flexibilité des développeurs et le contrôle organisationnel.
Cest pourquoi JetBrains annonce le lancement de JetBrains AI pour les équipes et les organisations : : un nouvel ensemble de fonctionnalités dIA ouvert et indépendant des fournisseurs, qui connecte les outils dIA déjà utilisés par les développeurs à un contexte partagé, à des workflows agentiques réutilisables, à une gouvernance à léchelle de lorganisation et à une maîtrise des coûts de développement logiciel. À partir de ce mois de juillet, JetBrains déploiera progressivement les premières fonctionnalités.
Ce qui sera disponible cet été
Au cours des prochaines semaines, JetBrains introduira progressivement les nouvelles fonctionnalités suivantes pour les équipes et les organisations :
Automatisations déquipe et agents cloud
Les développeurs pourront exécuter des agents dans des environnements cloud gérés. Cela permettra à des tâches dingénierie de longue durée de sexécuter de manière autonome tout en restant visibles et partagées entre les membres de léquipe. Les équipes pourront créer des automatisations qui déclenchent des agents cloud en réponse à des événements du dépôt, à des planifications ou à dautres workflows dingénierie.
JetBrains Context
JetBrains Context fournira aux agents lintelligence du dépôt dont ils ont besoin pour comprendre plus efficacement les bases de code complexes, afin quils passent moins de temps à les explorer et davantage à exécuter les tâches qui leur sont confiées. Un accès rapide aux connaissances partagées entre les dépôts, aux exemples de code et aux références permettra aux agents deffectuer leurs tâches en moins détapes, de réduire les coûts dexécution et daméliorer la qualité du code.
JetBrains Central
À mesure que les équipes dingénierie adoptent un nombre croissant doutils et de services de développement agentique, la gestion de ladoption de lIA devient de plus en plus complexe.
JetBrains Central fournira des outils de gestion de ladoption de lIA à léchelle de lorganisation, offrant aux responsables de lingénierie une visibilité centralisée sur les outils dIA utilisés par leurs équipes, ainsi que des fonctionnalités de gouvernance, de gestion des accès, de contrôle des modèles et des agents, de définition des politiques, danalyse et dattribution des coûts entre les équipes.
Les développeurs continuent de travailler avecles outils quils préfèrent, tandis que les organisations disposent dun espace unifié pour comprendre et gouverner ladoption de lIA.
JetBrains Central CLI
Les développeurs utilisent de plus en plus différents outils dIA, tels que Claude Code, Codex et Gemini CLI. JetBrains Central CLI intègrera ces workflows au même environnement organisationnel afin dassurer la gouvernance, la visibilité et lanalyse, et permettra aux développeurs de continuer à travailler avec leurs outils de prédilection.
Intégrations ouvertes
Il est rare que des organisations nutilisent quun seul outil dIA. JetBrains AI pour les équipes et les organisations est conçu pour être indépendant des fournisseurs. La solution connecte les outils externes via MCP et les agents externes via ACP, afin que les organisations puissent faire évoluer leur écosystème dIA sans compromettre leur gouvernance ni la liberté de choix des développeurs.
Voici comment JetBrains déploiera cette nouvelle offre :
Des licences dIA aux crédits dIA
Nous pensons que les entreprises ont besoin de tarifs transparents et durables dans le cadre de leur déploiement de lIA et du développement agentique à grande échelle. En pratique, cela signifie quil ny a ni frais cachés, ni offres fortement subventionnées, ni tarification indirecte susceptible dentraîner des hausses de coûts inattendues par la suite.
Cest pourquoi, parallèlement à ces nouvelles fonctionnalités, nous faisons évoluer notre modèle commercial afin de mieux accompagner le développement logiciel assisté par lIA. Pour les clients professionnels, nous allons passer des licences dIA à des crédits dIA flexibles à la demande.
Les crédits IA permettent aux organisations de réaffecter plus facilement leurs investissements en IA entre les développeurs et de les gérer dans la durée, puisque les crédits restent valables plus longtemps (douze mois au lieu dun seul). De plus, à terme, les crédits dIA ne se limiteront plus aux jetons LLM et pourront également servir à payer de nouveaux services que nous prévoyons de lancer prochainement.
Les licences dEDI qui incluent des ressources dIA (AI Free, All Products Pack, dotUltimate) continueront de les inclure, mais avec davantage de flexibilité.
En plus des nouvelles capacités de gouvernance de JetBrains Central, ce nouveau modèle commercial devrait permettre dapporter plus de valeur aux clients professionnels de loffre JetBrains AI.
Déploiement progressif
Nous avons testé ces nouvelles capacités avec nos premiers partenaires de conception et, compte tenu de la situation actuelle du marché, nous estimons nécessaire de les proposer plus rapidement à un plus grand nombre de clients.
Les capacités améliorées seront déployées progressivement auprès des clients professionnels tout au long des mois de juillet et août. Les utilisateurs individuels et non commerciaux ne seront pour la plupart pas encore concernés par ces changements et ces nouvelles capacités.
Futures orientations
Les équipes dingénierie ont besoin de plus que de simples modèles SOTA. Elles ont besoin de workflows partagés, dun contexte réutilisable, dune exécution gérée, dune visibilité à léchelle de lorganisation et dune gouvernance permettant dadopter lIA à grande échelle et en toute sécurité au sein des organisations dingénierie.
Notre objectif est de construire un système ouvert qui relie les développeurs, les agents dIA et les organisations, sans imposer à nos clients un modèle, une interface ou un workflow uniques.
Les EDI JetBrains restent lenvironnement dans lequel les développeurs réalisent leur meilleur travail de programmation. Autour deux, nous développons des services qui permettent aux équipes de coordonner le travail de lIA entre les dépôts, les terminaux, les agents et les environnements dexécution dans le cloud.
En savoir plus
Visitez notre nouveau site web JetBrains AI pour les équipes et les organisations afin dexplorer chaque fonctionnalité, de suivre le calendrier de déploiement et de contacter notre équipe.
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