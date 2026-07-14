JetBrains présente le Benchmark Kotlin : un benchmark destiné à évaluer les agents de codage IA sur des tâches d'ingénierie logicielle Kotlin

Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, à typage statique, polyvalent et de haut niveau, doté dune inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin sappuie sur la bibliothèque de classes Java. L'inférence de types permet une syntaxe plus concise que celle de Java, tandis que les fonctionnalités de sécurité null réduisent une catégorie courante d'erreurs d'exécution. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin.
Les benchmarks de codage par agents se rapprochent de plus en plus du développement logiciel en conditions réelles. Pour les équipes Kotlin, la question la plus importante est de savoir dans quelle mesure les agents IA sont capables daccomplir de manière fiable des tâches Kotlin de bout en bout, depuis la lecture dun ticket jusquà la production dune solution validée.
L'équipe de JetBrains franchit une première étape pour combler cette lacune en lançant le Benchmark Kotlin, le benchmark officiel de JetBrains destiné à évaluer les agents de codage IA sur des tâches dingénierie logicielle Kotlin. L'objectif est doffrir aux développeurs un moyen public et fiable dévaluer les performances de différents agents sur Kotlin et de comparer leurs configurations à laide de tâches plus proches du travail quotidien des développeurs. Parallèlement à la publication du benchmark, ils mettent à disposition les ressources associées sur GitHub et lancent le classement officiel permettant de suivre les résultats des évaluations.
Fonctionnement du Benchmark Kotlin
La première version publique du Benchmark Kotlin sappuie sur la méthodologie SWE-bench et se concentre sur des tâches dingénierie logicielle Kotlin au niveau des dépôts. Kotlin dispose déjà de solides ressources dévaluation axées sur les modèles, notamment Kotlin_HumanEval et Kotlin_QA, qui permettent de mesurer la compréhension par un modèle de la syntaxe et des concepts fondamentaux du langage. Le Benchmark Kotlin sintéresse à un autre niveau : la capacité dun agent de codage IA à mener à bien des tâches dingénierie logicielle validées dans des projets Kotlin existants.
Lensemble de données comprend 105 tâches dingénierie issues de dépôts open source actifs. Chaque tâche exige de lagent IA quil interprète la description dun véritable ticket, quil soriente dans le contexte du projet et quil génère un correctif fonctionnel. Les solutions sont rigoureusement vérifiées dans des environnements conteneurisés, et une tâche nest considérée comme résolue que lorsque la solution générée passe avec succès les tests de vérification requis.
Premiers résultats
Les premières évaluations montrent que les principaux agents de codage sont capables de mener à bien une grande partie des tâches actuelles du Benchmark Kotlin. Ces résultats reflètent la première itération publique du benchmark et nincluent pas encore les versions les plus récentes des modèles. JetBrains travaille déjà sur la deuxième itération et met à jour le classement à mesure que de nouvelles évaluations seront ajoutées.
Lors de cette série de tests, le meilleur résultat a été obtenu par Claude Code avec Opus 4.7 xhigh, qui a résolu 90 tâches sur 105, soit un taux de résolution de 85,71 %. JetBrains Junie avec Opus 4.7 max (81,9 %) et Codex avec GPT 5.5 xhigh (81,9 %) suivaient de près. Le classement complet est disponible, et vous pouvez comparer en détail les agents et les configurations.
Pour les équipes qui évaluent des agents de codage, ce benchmark fournit un cadre de référence commun permettant de comparer les configurations sur des tâches Kotlin, plutôt que de se fier uniquement aux affirmations des fournisseurs. Les scores sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie pour chaque base de code. Les résultats concrets dépendent de votre architecture, de vos API internes, de vos normes de codage, de vos outils et de votre processus de validation.
Voici les prochaines étapes du Benchmark d'après JetBrains :
Prochaines étapes
Nous privilégions une approche ouverte, cest pourquoi nous avons développé ce benchmark sur linfrastructure open source Multi-SWE-bench et rendu publics tous les ensembles de données et les harnais de test.
Nous considérons les benchmarks comme un pipeline continu de mesure de la qualité. À lavenir, nous prévoyons détendre le cadre dans les domaines suivants :
- Une couverture plus large de lécosystème Kotlin : nous souhaitons que léventail des tâches reflète mieux la manière dont Kotlin est utilisé dans la pratique, notamment dans des domaines tels quAndroid et Kotlin Multiplatform, et couvre un éventail plus large de niveaux de difficulté des tâches.
- Davantage de métriques dévaluation : la réussite des tests est un indicateur utile de la justesse, mais ce nest quune partie de lévaluation des agents. Les prochaines itérations prendront en compte le coût, les performances, la maintenabilité et la qualité du code.
- Davantage dagents et de configurations de modèles : nous prévoyons dévaluer davantage dagents commerciaux, de configurations dagents et de modèles à poids ouverts, afin que les équipes puissent comparer un éventail plus large de configurations.
Le benchmark est ouvert : vous pouvez donc examiner les tâches, comparer les résultats et nous indiquer quels scénarios Kotlin nous devrions aborder ensuite.
Consultez le Benchmark Kotlin
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