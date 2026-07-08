Webinaire gratuit en replay : améliorer la qualité des logiciels embarqués grâce à un workflow optimisé avec Parasoft C/C++test, CLion, l'EDI JetBrains pour C et C++, et l'IA

JetBrains permet d'améliorer la qualité des logiciels embarqués grâce à Parasoft C/C++test, CLion, l'EDI JetBrains pour C et C++, et l'IA



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. CLion (prononcé « sea lion ») est un EDI C et C++ pour Linux, macOS et Windows, intégré au système de construction CMake. La version initiale prend en charge les compilateurs GNU Compiler Collection (GCC) et Clang, ainsi que le débogueur GDB, LLDB et Google Test.Le développement de logiciels embarqués saccompagne dun ensemble de contraintes spécifiques : des normes strictes en matière de sûreté et de sécurité, des chaînes doutils complexes et le défi permanent de détecter les défauts le plus tôt possible. À partir de CLion 2026.1.2, vous pouvez ouvrir directement dans CLion les résultats SARIF issus des analyses de Parasoft C/C++test pour des normes telles que MISRA C/C++, AUTOSAR C++14, CERT C/C++ et CWE. De là, vous pouvez accéder au code source correspondant et intégrer lensemble du processus de triage à votre workflow de développement.JetBrains sest associé à Parasoft pour organiser un webinaire visant à montrer comment CLion et C/C++test fonctionnent ensemble pour intégrer une analyse statique avancée directement dans votre workflow de développement.Cette démonstration en direct et cette session de questions-réponses se concentrent sur les workflows pratiques de développement embarqué. Que vous travailliez sur des logiciels critiques pour la sécurité, la sûreté ou à haute fiabilité, vous repartirez avec des techniques concrètes pour :- Effectuer une analyse statique avancée du code sans quitter CLion.- Détecter les défauts et les violations des normes de codage plus tôt dans le cycle de développement.- Assurer la conformité aux normes industrielles, notamment MISRA C/C++, AUTOSAR C++14, CERT C/C++ et CWE.- Réduire les changements de contexte entre les activités de développement et de vérification.- Tirer parti des workflows assistés par lIA et compatibles MCP pour comprendre les violations et accélérer leur correction.CLion appelle le lanceur en ligne de commande de Parasoft C/C++test, qui génère un rapport SARIF dans votre projet. Vous pouvez ouvrir ce rapport directement dans la visionneuse SARIF intégrée à CLion, ce qui vous permet de passer directement des résultats au code source concerné. Il en résulte une boucle de rétroaction étroite : configurez, analysez, examinez les violations et corrigez les problèmes directement depuis lIDE.CLion propose déjà de solides inspections intégrées pour le code C et C++. Parasoft C/C++test y ajoute une analyse de conformité spécialement conçue pour les projets embarqués et critiques pour la sécurité.Cela se traduit par des ensembles complets de règles et une documentation détaillée pour des normes telles que MISRA C/C++, AUTOSAR C++14, CERT C/C++ et CWE, ainsi que par des rapports de traçabilité et de conformité qui résistent aux audits et aux activités de certification. Pour les équipes développant des logiciels destinés à lautomobile (ISO 26262), aux dispositifs médicaux (IEC 62304), au secteur ferroviaire (EN 50716), à laérospatiale ou à lautomatisation industrielle, ce niveau de prise en charge de la conformité nest pas facultatif. Il est essentiel.Cette intégration permet également une vérification cohérente tout au long du cycle de vie du développement : les mêmes configurations danalyse de Parasoft C/C++test utilisées dans CLion peuvent être réutilisées dans les pipelines CI/CD, de sorte que les contrôles qui détectent les problèmes pendant le développement sont les mêmes que ceux exécutés au moment de lintégration.Lun des aspects les plus novateurs de cette intégration est la prise en charge des workflows assistés par lIA. Les développeurs peuvent utiliser les capacités dIA de Parasoft C/C++test et ses fonctionnalités MCP pour mieux comprendre pourquoi une violation a été signalée, examiner les exigences pertinentes des normes de codage et obtenir des suggestions pour corriger le problème, tout en gardant le contrôle total des modifications apportées au code. Cela savère particulièrement utile lorsquon travaille avec des normes complexes telles que MISRA ou AUTOSAR, où la justification dune règle nest pas toujours évidente.