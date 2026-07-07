Votre agent IA passe sans cesse à côté du véritable goulot détranglement : avec JetBrains Rider 2026.2 EAP, JetBrains présente une fonctionnalité de profilage basée sur dotTrace pour y remédier

JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux programmeurs (développeurs de logiciels) et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter sur une machine virtuelle Java (JVM). Rider est l'EDI pour le développement .NET (principalement en C# et F#) et le développement de jeux avec Unity (C#) et Unreal Engine (C++).
Voici un cas qui mérite réflexion : votre application se bloque pendant dix secondes, et vous demandez à un agent IA ce qui ne va pas. Que fait-il réellement ? Pendant longtemps, la réponse honnête était la suivante : il fouille dans votre code et avance une hypothèse au hasard.
Un instantané pris par un outil de profilage constitue une preuve dexécution. Il indique exactement où le processeur a été sollicité. Mais un agent qui na pas accès au profilage ne peut pas linterpréter. Il fait donc la seule chose quil peut faire : il analyse le projet, repère des inefficacités qui semblent plausibles et les présente avec assurance comme étant le goulot détranglement. Parfois, il a de la chance. Mais en cas de véritable blocage, ce nest généralement pas le cas.
JetBrains a développé une solution pour remédier à cela dans Rider : une fonctionnalité de profilage basée sur dotTrace pour les agents de lassistant IA, appelée dottrace-analyze. Le principe est très simple. Vous fournissez à lagent un instantané .dtp que vous avez déjà capturé avec dotTrace à laide du profileur autonome, de loutil en ligne de commande ou de dotTrace intégré à Rider et, au lieu de parcourir votre code source, il lit dabord le profil. Il identifie où le temps a réellement été consommé, remonte le chemin daccès le plus sollicité jusquà votre code, et explique ce qui est lent et pourquoi, en proposant des recommandations sur les éléments à examiner ensuite.
JetBrains a procédé aux évaluations. Pour éviter que la notation ne relève dun jugement subjectif, chaque réponse a été évaluée par rapport à une cause première de référence, selon une grille dévaluation fixe utilisant un LLM comme juge : lagent a-t-il identifié le principal point chaud, expliqué le mécanisme, évité les détours trompeurs et proposé une correction découlant des preuves ? Les résultats ont dépassé les attentes, alors pourquoi ne pas commencer par les plus spectaculaires :
Étude de cas : un blocage de linterface utilisateur que lagent naurait pas pu détecter sans dotTrace
Lun des scénarios de test concernait une ancienne version dAvalonia qui avait tendance à se bloquer lors de son arrêt. Ce problème sétait même glissé dans Rider lui-même il y a deux ans, ce qui illustre à quel point les baisses de performances issues de projets open source populaires peuvent facilement se répercuter sur vos applications.
Pour clarifier la méthodologie : l'équipe de JetBrains a intentionnellement testé une version dAvalonia antérieure au correctif apporté dans AvaloniaUI/Avalonia#16633. Il était crucial dutiliser un bug connu et depuis résolu, car cela fournissait une réponse de référence claire pour lévaluation.
Ils ont exécuté le même agent sur ce problème dix fois avec la compétence et dix fois sans, puis avons demandé à un modèle de langage de grande capacité (LLM) dévaluer chaque diagnostic par rapport à la cause première connue, sur une échelle de 0 à 10.
Sans la compétence, lagent a obtenu une note moyenne de 1,6 sur 10. Il a parcouru le code de rendu, a énuméré quelques suggestions générales, mais na jamais identifié le véritable problème.
Avec la compétence, il a obtenu la note de 10 sur 10 à chacune des dix exécutions.
Les résultats nétaient pas « légèrement meilleurs » : lagent est passé dune performance systématiquement erronée à une performance systématiquement correcte, sans aucune variation.
Et ce quil a découvert est le genre de chose qui est véritablement difficile à repérer en lisant le code (même si lon dispose de quelques heures devant soi). Le blocage ne se trouvait pas à un endroit évident. Il provenait dune simple opération caractère par caractère, enfouie au plus profond du chemin de mise en page du texte, peu coûteuse en soi mais exécutée un si grand nombre de fois quelle accaparait la majeure partie du CPU. Ce coût napparaît que lorsque lon peut voir où le temps a réellement été dépensé. Lagent a suivi linstantané jusquà cet endroit précis, a expliqué pourquoi cette opération était si coûteuse et a indiqué la modification qui permettrait dy remédier.
Le benchmark complet : huit scénarios, 80 exécutions
Ce scénario Avalonia ne représentait quune partie de l'évaluation. Après avoir vérifié ce cas au cours dexécutions répétées, l'équipe de JetBrains élargi le lot à huit scénarios danalyse des performances .NET issus de différents projets et avons comparé le même agent avec et sans accès au profileur. Voici comment la compétence a modifié le score moyen de précision pour chaque scénario, sur 10 :
Sur lensemble des 80 exécutions, le score moyen de précision est passé de 4,71 à 8,15. Le nombre dexécutions ayant obtenu un score de 8 ou plus a pratiquement doublé, passant de 29 à 59. Les exécutions ayant identifié la cause première avec exactitude (un 10 parfait) ont plus que doublé, passant de 20 à 48.
Il y a deux points dans ce tableau sur lesquels l'équipe de JetBrains tient à être honnêtes.
La première concerne les cas où la compétence fait véritablement la différence : les scénarios où la référence était désespérée. Partout où la réponse se trouvait réellement dans lexécution (les blocages dAvalonia, la charge de travail de Cyclops), la référence obtenait un score compris entre 1 et 2, tandis que la compétence le faisait grimper à 9 ou 10. Lagent a cessé de disperser son attention entre diverses idées doptimisation générales pour se concentrer sur ce qui était réellement à lorigine du ralentissement.
La deuxième concerne le bas du tableau, laissé figurer intentionnellement. Les cas game-of-life, checkers-copy et checkers-update étaient déjà bien gérés sans aucun outil de profilage, et sur les deux cas de checkers, la compétence a fait baisser le score de quelques dixièmes. La leçon à en tirer nest pas que la compétence nuit aux résultats, mais que certaines tâches nen ont pas besoin. Parfois, lancer un workflow de profilage complet alors quun rapide coup dil au code suffirait revient simplement à gaspiller des jetons.
Ce que cela coûte réellement
JetBrains a suivi les coûts avec autant de rigueur que la précision, car une compétence qui produit de meilleures réponses à un prix déraisonnable nest pas une compétence commercialisée. Commençons par la partie la plus simple : lanalyse dun instantané représente un véritable travail. Lagent charge les données du profileur, parcourt les arbres dappels et relie les éléments de preuve à votre source avant de commencer à raisonner. Dans le lot de 80 exécutions ci-dessus, cela sest répercuté sur la facture. Le coût est passé denviron 1,91 USD par exécution sans la compétence à environ 2,61 USD avec celle-ci. Le coût total du lot sélevait à environ 153 USD sans la compétence et à 209 USD avec celle-ci. Compte tenu de lamélioration significative des diagnostics, JetBrains pense que cest un bon compromis, mais il sagit bel et bien dune augmentation.
Il existe toutefois un deuxième effet, qui va dans le sens inverse. Dans un autre cas de test dAvalonia, concernant une application qui mettait du temps à se fermer, lagent sans la compétence na jamais trouvé la véritable cause. Sur dix exécutions, il na cessé délaborer la même théorie plausible mais erronée, effectuant des recherches à grande échelle et parcourant fichier après fichier au fur et à mesure, et a obtenu à chaque fois un score de 0 sur 10. Avec la compétence, il a dabord effectué des mesures, puis a suivi le profileur directement jusquau chemin de code responsable, et a obtenu un score de 10 sur 10. Le fait déviter toutes ces digressions a également rendu les exécutions moins coûteuses et plus rapides : 2,58 USD par exécution au lieu de 3,74 USD, et 206 secondes au lieu de 373.
En résumé, on peut donc dire que cette fonctionnalité modifie la répartition des ressources. Elle consacre davantage de temps à lanalyse des indices et moins à lexploration de fausses pistes. Parfois, cela revient plus cher, parfois moins, mais dans les deux cas, vous payez pour une réponse fondée sur ce que votre application a réellement fait, et cest là que réside tout lintérêt.
Ce que vous verriez dans Rider
Le workflow est volontairement simple : capturez un instantané .dtp avec dotTrace, que ce soit depuis Rider, depuis dotTrace Standalone ou avec loutil en ligne de commande dotTrace. Demandez ensuite à lagent de votre choix dans la fenêtre de lassistant IA danalyser cet instantané en indiquant son répertoire dans linstruction générative.
En arrière-plan, le système charge la compétence « dottrace-analyze » et utilise le SDK dotTrace pour lire le profil ; le résultat est un rapport ciblé :
- un bref résumé des goulots détranglement dominants ;
- les méthodes, les emplacements dans le code source et les chemins dappel qui accaparent le temps dexécution ;
- la cause première exprimée dans un langage clair pour les développeurs, et pas seulement sous la forme dun nom de méthode ;
- des recommandations sur les éléments à examiner ensuite.
Pour des analyses plus approfondies, il peut convertir ces informations en un rapport HTML concis que vous pouvez ouvrir dans un onglet et partager avec léquipe. Le travail sur les performances est souvent collaboratif, et un artefact clair est très pratique lorsque plusieurs développeurs travaillent à la résolution du problème.
Comment les trajectoires de recherche de lagent ont évolué
Le signal le plus fort issu de cette deuxième évaluation est la trajectoire : le parcours réel de lagent à travers les outils et les fichiers. Les exécutions sans expertise nont pas échoué parce quelles étaient paresseuses ou incohérentes. Elles ont effectué une recherche large, ont identifié un problème de temporisation qui semblait réel et ont construit une explication convaincante autour du mauvais sous-système. Les exécutions sappuyant sur lexpertise ont commencé par des mesures, de sorte que lespace de recherche sest réduit autour du chemin critique avant même que la lecture du code source ne commence.
Les preuves lemportent sur les suppositions
On peut résumer lensemble des résultats en un seul contraste. Sans linstantané, le mieux quun agent puisse proposer est : « Voici quelques anomalies de code susceptibles de ralentir le programme. » Avec cet instantané, lagent peut affirmer : « Cet instantané indique que 88 % de votre temps a été consacré ici, et voici pourquoi. » Cette deuxième phrase résume tout lintérêt de la démarche.
Loptimisation des performances impose une exigence stricte que la plupart des tâches de codage nont pas : la réponse doit correspondre à ce que le programme a réellement fait, et non à ce quil semble pouvoir faire. Les exécutions les plus performantes de nos évaluations présentaient toutes la même structure : elles ne se contentaient pas de nommer une méthode, elles expliquaient le chemin dappel, quantifiaient la zone critique, séparaient la cause première de ses symptômes et proposaient une correction découlant directement du profil. Cest ainsi que se déroule lanalyse dun expert, et cela nest possible que lorsque lagent part des mêmes éléments de preuve quun expert.
dotTrace sait déjà ce qui sest passé lors de lexécution. Lassistant IA est déjà capable de transformer ces éléments de preuve en une explication et en une prochaine étape. Cette fonctionnalité fait le lien entre les deux, et dans les cas les plus importants, elle fait la différence entre un agent qui devine et un agent qui sait.
Disponible dès maintenant dans Rider 2026.2 EAP 8
Pendant la durée du programme daccès anticipé (EAP) de Rider 2026.2, vous pouvez essayer gratuitement ce workflow dans la version EAP. Pour les licences de produit standard, la partie profilage de cette fonctionnalité repose sur dotTrace. Les plugins dotTrace et dotMemory de Rider sont disponibles avec les abonnements dotUltimate ou All Products Pack ; un abonnement Rider seul ninclut pas le profilage dotTrace.
Il sagit encore dune implémentation précoce et expérimentale dans le cadre du programme daccès anticipé, et il reste encore du travail à accomplir.
Téléchargez la dernière version EAP de Rider
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