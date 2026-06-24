JetBrains Qodana, l'outil d'analyse de la qualité du code, est finaliste des CODiE Awards 2026 dans la catégorie « Meilleur outil DevOps »

Pourquoi les équipes DevOps choisissent Qodana



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).Qodana est un outil d'analyse de la qualité du code qui utilise l'analyse statique pour aider les utilisateurs à réaliser des revues de code, à mettre en place des contrôles de qualité et à appliquer les directives relatives à la qualité du code. Lancé officiellement en juillet 2023, il est compatible avec les EDI de l'écosystème JetBrains, s'intègre aux pipelines CI/CD et prend en charge l'analyse de code dans plus de 60 langages de programmation.Les équipes DevOps modernes évoluent rapidement, mais la rapidité sans cohérence, sécurité et visibilité engendre des risques. JetBrains Qodana aide les équipes DevOps à développer et à livrer des logiciels de meilleure qualité et plus sécurisés en rendant les contrôles de qualité et de sécurité du code automatiques, cohérents et faciles à mettre en uvre tout au long du pipeline de livraison.Cest pourquoi Qodana est finaliste de la 40e édition des CODiE Awards dans la catégorie « Meilleur outil DevOps dans le domaine des technologies de développement et de lIA ». Restez à laffût des prochaines actualités concernant ces prix. En attendant, découvrez comment Qodana peut vous aider à renforcer la qualité et la sécurité dans le cadre de vos activités DevOps et de votre travail quotidien.En effectuant une analyse statique approfondie dès les premières étapes de lintégration continue (CI) et en affichant les résultats directement dans les pull requests et les EDI, Qodana réduit leffort de révision manuelle, prévient les erreurs humaines et bloque les problèmes bien avant quils natteignent la production. Les développeurs bénéficient dun retour dinformation rapide et exploitable là où ils travaillent, tandis que les équipes chargées de la plateforme et des opérations conservent un contrôle centralisé sur les normes, les politiques et la conformité.S'appuyant sur 26 ans dexpertise de JetBrains en analyse de code, Qodana permet aux équipes davancer plus vite sans sacrifier la qualité, la sécurité ni la confiance.Automatisez lapplication des normes de qualité et de sécurité tout au long du cycle CI/CD : plus de vérifications manuelles, plus de mauvaises surprises de dernière minute.- Sexécute automatiquement dans le cycle CI/CD pour détecter les problèmes en amont- Détecte les problèmes de qualité du code, les failles de sécurité et les risques liés aux licences avant la fusion- S'appuie sur plus de 2 500 inspections IDE éprouvées et une analyse avancée des contaminations- Applique des contrôles de qualité pour empêcher la progression du code à risqueQodana raccourcit les boucles de retour dinformation, accélère les revues et permet aux équipes de se concentrer sur la livraison, et non sur la gestion des urgences.Conçu pour améliorer la collaboration entre les développeurs, les équipes de plateforme et les opérations.- Affiche les résultats directement dans les pull requests et les IDE- Des rapports clairs et conviviaux, accessibles à toutes les parties prenantes- Applique des normes de codage communes à toutes les équipes et à tous les projets- Réduit les débats subjectifs en rendant les attentes explicitesDes tableaux de bord et des analyses au niveau de lorganisation créent une vision partagée de la santé du code et de lavancement du projet.Sintègre de manière transparente dans les écosystèmes DevOps existants  sans perturber les workflows.- Indépendant de lenvironnement de CI : GitHub Actions, Jenkins, TeamCity, Azure Pipelines, et plus encore- Fonctionne avec les IDE JetBrains, VS Code et Visual Studio- Déploiement flexible : CLI, Docker, plugins IDE, cloud ou auto-hébergé- API publique pour automatiser la configuration et lévolutivité entre les dépôtsCommencez modestement par une analyse locale, puis évoluez vers une application CI/CD entièrement automatisée à votre rythme.Chaque pipeline DevOps est unique  Qodana sadapte au vôtre.- FlexInspect pour des inspections personnalisées adaptées à votre architecture et à vos politiques- Règles spécifiques à chaque projet et à léchelle de lorganisation- Contrôles de qualité sur mesure appliqués automatiquement dans le CI/CD- Prise en charge étendue des langages et des formats via la plateforme IntelliJAssurez la cohérence entre tous les environnements, toutes les branches et toutes les équipes.Sécurité et conformité intégrées  automatisées, et non ajoutées après coup.- SAST pour prévenir les flux de données non sécurisés- Analyse des vulnérabilités des dépendances via OSV (Gradle, Maven, NPM, PyPI)- Audit des licences pour réduire les risques juridiques et de conformité- Données chiffrées au repos et en transit- Options cloud et auto-hébergées pour un contrôle total des donnéesVisibilité continue sur les tendances en matière de qualité et les performances des équipes.- Rapports générés à chaque commit- Agrégation centralisée entre les projets et les équipes- Comparaisons par rapport à des références pour suivre les progrès au fil du temps- Hiérarchies claires au niveau de lorganisation, des équipes et des projetsDes informations en temps réel aident les responsables DevOps à détecter les risques à un stade précoce et à agir en toute confiance.Une plateforme danalyse statique moderne conçue pour le DevOps en situation réelle.- QuickFix pour résoudre automatiquement les problèmes détectés- Contrôles de qualité pour appliquer des normes mesurables avant la fusion- Intégration approfondie dans lEDI pour un retour dinformation instantané aux développeurs- Des rapports intelligents qui sadaptent aussi bien aux équipes quaux entreprisesQodana complète les tests dynamiques pour créer un pipeline de livraison plus intelligent et plus fiable.Conçu pour évoluer avec votre organisation.- Stockage sécurisé des résultats danalyse et de lhistorique daudit sur linfrastructure JetBrains- Contrôles daccès basés sur les rôles et contrôles organisationnels- Option dauto-hébergement pour une maîtrise totale des données et des sauvegardes- Configuration globale des projets et tableaux de bord « Insight » pour une visibilité à léchelle de lorganisationÀ mesure que les charges de travail augmentent, Qodana contribue à garantir que la qualité, la sécurité et la cohérence évoluent au même rythme.Qodana permet aux équipes DevOps dautomatiser les processus de qualité et de sécurité, de réduire les risques et daccélérer la livraison, le tout avec une visibilité et un contrôle total. Grâce à des intégrations approfondies, une évolutivité adaptée aux grandes entreprises et une expertise inégalée en matière danalyse statique, Qodana aide les équipes à livrer de meilleurs logiciels, plus rapidement.