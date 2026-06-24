JetBrains annonce une collaboration avec LinkedIn pour vous permettre de mettre en avant votre expertise des EDI JetBrains sur le réseau professionnel, en connectant votre EDI à LinkedIn

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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).Chaque développeur dispose doutils sur lesquels il compte au quotidien. Les workflows quil a mis en place autour de ces outils, les méthodes quil a apprises pour gagner en rapidité, déboguer plus efficacement et écrire un meilleur code : ce genre dexpérience pratique peut être difficile à exprimer avec des mots. JetBrains vient d'annoncer une collaboration avec LinkedIn pour vous permettre de mettre plus facilement en avant votre expertise des EDI JetBrains sur le plus grand réseau professionnel au monde. Vous pouvez désormais connecter votre EDI à LinkedIn et laisser votre utilisation réelle des outils parler delle-même. IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, PhpStorm, Rider, GoLand, CLion, RustRover et RubyMine sont déjà pris en charge via un plugin gratuit, tandis que la prise en charge de DataGrip sera bientôt disponible.Sappuyant sur une collaboration précoce avec Descript, Duolingo, Lovable, Relay.app et Replit, LinkedIn élargit la gamme dapplications que vous pouvez mettre en avant sur votre profil LinkedIn, transformant lutilisation concrète de ces produits en un indicateur crédible et visible de votre expérience pratique des outils. JetBrains est ravi de s'associer à eux pour proposer cette fonctionnalité aux utilisateurs des EDI JetBrains. Dan Shapero, PDG de LinkedIn, a déclaré : «Les applications connectées vous permettent de relier les outils que vous utilisez au quotidien directement à votre profil LinkedIn, où ils apparaissent en bonne place, ce qui vous aide à vous démarquer auprès de votre réseau professionnel. Une fois connectée, chaque application génère une brève description basée sur la façon dont vous lutilisez réellement. Contrairement aux compétences ajoutées manuellement, cette description repose sur une utilisation réelle et se met à jour automatiquement à mesure que votre expérience évolue.Ouvrez votre EDI JetBrains, accédez à, recherchez le plugin «» dans longlet, puis installez-le. Une fois installé, le plugin commence à collecter localement des données sur votre utilisation de lEDI. En fonction de votre historique dutilisation, vous pouvez recevoir immédiatement une première description, qui sera ensuite mise à jour dès que le plugin aura collecté suffisamment de données pour mieux refléter votre expertise réelle en matière dEDI.Vos données dutilisation de lEDI restent sur votre ordinateur. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez connecter votre compte LinkedIn et y partager votre badge dexpertise de lEDI. Si vous conservez le plugin installé, votre badge se mettra à jour automatiquement à mesure que votre utilisation de lEDI évoluera. Le plugin est gratuit pour tous les utilisateurs des EDI JetBrains.Il sagit de la première version de lintégration, fournie sous forme de plugin autonome plutôt que dêtre directement intégrée à lEDI. Elle couvre IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, GoLand, PhpStorm, Rider, CLion, RustRover et RubyMine ; DataGrip nest pas encore pris en charge. Lutilisation est détectée au sein même de lEDI ; par conséquent, si vous utilisez des fonctionnalités dIA via un outil externe ou un terminal, celles-ci ne seront pas encore prises en compte.Le modèle est volontairement simple pour linstant. Il est conçu pour refléter votre utilisation pratique des outils JetBrains, et non pour classer les développeurs ou certifier leurs niveaux de compétence. Notre objectif était de fournir un point de départ solide, mais nous savons quil y a encore beaucoup à découvrir sur la manière dont les développeurs travaillent avec leurs EDI. Les affirmations correspondent à différents niveaux dexpérience et sont générées en fonction de la manière dont vous interagissez avec votre EDI  de lécriture et de lédition de code à laide de fonctionnalités de base à lutilisation doutils de débogage, de contrôle de version et de workflows assistés par lIA.JetBrains travaille déjà sur la prochaine version, prévue pour la fin de lannée. Ils se concentrent sur lamélioration de la représentation de lutilisation de lEDI, y compris celle des fonctionnalités dIA, sur lextension de la prise en charge à DataGrip et sur une expérience globale plus intégrée.Voici la FAQ de JetBrains :IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, GoLand, PhpStorm, Rider, CLion, RustRover et RubyMine. La prise en charge de DataGrip sera bientôt disponible.DataGrip est conçu pour travailler avec des bases de données et inclut des workflows qui diffèrent de ceux de nos autres . Nous prévoyons de le prendre en charge prochainement.Oui, si vous utilisez plusieurs EDI JetBrains pris en charge, vous pouvez les connecter individuellement. Vous obtiendrez un badge pour chacun des EDI connectés.Remarque : si vous utilisez plusieurs comptes JetBrains sur différentes instances dEDI mais que vous les associez tous au même profil LinkedIn, les relevés dutilisation des EDI de chaque compte safficheront sur ce profil LinkedIn.Vous pouvez partager votre rapport dutilisation de lEDI une seule fois, puis désinstaller le plugin, mais notez quil doit rester installé si vous souhaitez suivre vos progrès au fur et à mesure et que les modifications soient prises en compte sur LinkedIn.Oui, elle est accessible gratuitement à tous les utilisateurs des EDI JetBrains.Les applications connectées reflètent l'utilisation réelle de l'EDI et sont conçues pour mettre en avant l'expérience pratique, et non pour servir de certification officielle ou de classement des compétences. Les certifications, les diplômes et les licences restent des indicateurs importants de la réussite professionnelle. Les applications connectées sur LinkedIn apportent un autre type d'indicateur : une utilisation des outils validée par nos partenaires, qui reflète le travail pratique et peut évoluer au fil du temps.Uniquement les informations nécessaires pour représenter votre compte connecté et votre historique dutilisation de lEDI.Le fait davoir des applications connectées sur votre profil LinkedIn constitue une preuve supplémentaire de votre expérience pratique avec des outils de pointe. Bien que les applications connectées mettent en avant votre expertise, elles ne représentent quune partie de votre profil. Considérez cela comme un moyen de laisser vos outils parler deux-mêmes.