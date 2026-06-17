JetBrains lance l'enquête 2026 sur lÉcosystème des Développeurs : participez à lune des plus grandes études sur les développeurs et gagnez un MacBook Pro 16"



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).Depuis 2017, ils interrogent chaque année les développeurs du monde entier pour mieux comprendre lévolution du secteur et les prochaines orientations du développement logiciel. Cette année marque la dixième édition de lEnquête sur lécosystème des Développeurs, et l'équipe JetBrains serait ravis que vous y participiez.Au moment du lancement de la première enquête, Kotlin émergeait à peine et les outils dIA pour la programmation nétaient pas encore disponibles. Aujourdhui, ils font partie du quotidien des activités de développement.Chaque année, des dizaines de milliers de développeurs partagent leur expérience avec nous, et contribuent à dresser lun des tableaux les plus complets des outils, des technologies et des défis qui composent lenvironnement de développement moderne. Les conclusions de cette enquête sont largement utilisées au sein de la communauté des développeurs, des chercheurs et analystes du secteur aux équipes qui conçoivent des outils de développement.Que vous construisiez des systèmes à grande échelle, des applications mobiles, des jeux ou que vous expérimentiez sur des projets personnels, votre point de vue est important. Réservez 30 minutes de votre temps, mettez-vous à laise et parlez-nous de votre expérience en tant que développeur.Afin de vous remercier pour le temps que vous consacrez, JetBrains met en jeu :Plus les développeurs seront nombreux à participer, plus nous pourrons nous faire une idée précise de lécosystème actuel du développement logiciel. Lorsque vous aurez terminé de répondre au questionnaire, vous recevrez un lien de parrainage personnel que vous pourrez partager avec vos amis et collègues développeurs. Les participants qui apporteront le plus de participants via leur lien de parrainage recevront un prix supplémentaire.JetBrains publiera les résultats sous forme dinfographies et de rapports détaillés, et mettra les données brutes anonymisées à la disposition de toutes les personnes souhaitant approfondir les conclusions. L'équipe JetBrains déclare : «