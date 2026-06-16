La Fondation PHP et JetBrains invitent les développeurs PHP à participer à l'enquête « State of PHP », pour dresser un portrait représentatif de l'écosystème PHP et de sa communauté de développeurs

Participez à l'enquête « State of PHP »



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PHP est un langage de script polyvalent destiné au développement web. Il a été créé par le programmeur dano-canadien Rasmus Lerdorf en 1993 et publié en 1995. L'implémentation de référence de PHP est désormais développée par le PHP Group. À l'origine, PHP était l'abréviation de « Personal Home Page », mais il s'agit désormais d'un acronyme récursif : PHP : Hypertext Preprocessor.Le code PHP est généralement traité sur un serveur web par un interpréteur PHP implémenté sous forme de module, de démon ou d'exécutable CGI (Common Gateway Interface). Sur un serveur web, le résultat du code PHP interprété et exécuté  qui peut être n'importe quel type de données, tel que du code HTML généré ou des données d'image binaires  peut constituer tout ou partie d'une réponse HTTP. Il existe divers systèmes de modèles web, systèmes de gestion de contenu web et frameworks web pouvant être utilisés pour orchestrer ou faciliter la génération de cette réponse. PHP peut être utilisé pour des tâches de programmation en dehors du contexte web, bien que les utilisations non web soient rares. Le code PHP peut également être exécuté directement depuis la ligne de commande.JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, CLion, ou encore PhpStorm dédié à PHP. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).En collaboration avec la Fondation PHP, JetBrains lance le premier recensement annuel « State of PHP » (état de PHP), qui vise à recenser la population d'elePHPants à travers le monde. Les équipes de la Fondation PHP et de PhpStorm invitent les développeurs PHP à rejoindre cette enquête.Voici le communiqué concernant l'enquête :Avec l'aide de la communauté, nous avons conçu une enquête exhaustive visant à mettre en lumière les tendances chez les développeurs PHP  de leurs années d'expérience et de leurs frameworks préférés à leurs préférences en matière d'IA, et bien plus encore. Notre objectif est de dresser un portrait aussi représentatif que possible de l'écosystème PHP et des développeurs qui le composent, et de partager des informations qui profiteront à la communauté et contribueront à façonner l'orientation future de PHP.Pour que cette initiative soit couronnée de succès, nous avons besoin de votre aide. Notre enquête ne sera véritablement représentative que si des développeurs PHP de tous horizons y participent, quels que soient votre lieu de résidence, votre ancienneté en tant que développeur PHP, vos frameworks préférés ou les outils que vous utilisez. Participez donc dès maintenant à l'enquête « State of PHP » et aidez-nous à cartographier le troupeau !Les participants à l'enquête peuvent participer à un tirage au sort pour gagner l'un des cinq bons d'achat d'une valeur de 500 EUR (ou l'équivalent en devise locale), qu'ils pourront échanger contre le prix de leur choix via Tremendous (sous réserve des conditions générales applicables).Vous pourrez lire les carnets de bord de ce voyage en octobre 2026. Nous publierons les résultats agrégés dans le rapport « State of PHP 2026 », alors n'oubliez pas de suivre la Fondation PHP et PhpStorm sur X ou de vous inscrire à notre newsletter ci-dessous pour être parmi les premiers à découvrir les résultats.Merci d'avoir participé à la première édition de « State of PHP » !