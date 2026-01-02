Le visualiseur SARIF est désormais disponible dans CLion 2026.1.2, l'EDI JetBrains pour les langages C et C++, utile pour les équipes spécialisées dans l'embarqué et l'automobile

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CLion (prononcé « sea lion ») est un environnement de développement intégré (EDI) pour les langages C et C++ distribué par JetBrains, disponible sous Linux, macOS et Windows, et intégré au système de compilation CMake. La version initiale prend en charge les compilateurs GNU Compiler Collection (GCC) et Clang, ainsi que le débogueur GDB, LLDB et Google Test.SARIF fournit un format commun pour analyser les problèmes, les règles, les niveaux de gravité, les emplacements de code et les flux d'exécution. Cela est important lorsqu'un projet s'appuie simultanément sur plusieurs outils, tels que l'analyse C/C++, les vérifications du compilateur et les contrôles de qualité internes.À partir de la version 2026.1.2, CLion intègre le visualiseur SARIF, disponible dès l'installation. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes spécialisées dans l'embarqué et l'automobile, pour lesquelles l'analyse statique externe fait souvent partie de la chaîne d'outils de conformité. Si vous utilisez des outils qui génèrent des rapports SARIF  tels que Parasoft C/C++test, Clang Static Analyzer ou des vérificateurs internes , vous pouvez désormais examiner leurs résultats directement dans l'EDI, accéder au code source correspondant et intégrer le processus de triage à votre workflow de développement.Les rapports MISRA, AUTOSAR, CERT C/C++ et ISO 26262 ne doivent plus se limiter à un artefact CI, un tableau de bord web ou un outil spécifique à un fournisseur. Vous pouvez les ouvrir dans CLion à côté du code sur lequel vous travaillez.1. Sélectionnezpuis sélectionnez votre fichierou. Vous pouvez également faire glisser le rapport dans la fenêtre d'outilsde l'EDI. CLion validera le rapport, ajoutera un ongletà la fenêtre d'outilset regroupera les résultats par outil et par règle.2. Double-cliquez sur un résultat pour ouvrir l'emplacement correspondant dans l'éditeur.Les rapports importés sont stockés par projet, de sorte que l'état de triage est restauré lorsque vous rouvrez le projet. Vous pouvez également effacer, réimporter, filtrer et regrouper les résultats à partir de la barre d'outils Résultats SARIF. Pour en savoir plus, consultez la documentation.Si votre projet n'utilise pas de rapports SARIF, vous pouvez désactiver le plugin viaLe visualiseur SARIF est disponible dès l'installation dans CLion 2026.1.2. Essayez-le avec vos propres rapports ou tout autre résultat compatible avec SARIF 2.1.0, et dites-nous ce qui améliorerait le flux de travail selon vous.