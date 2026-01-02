JetBrains annonce l'intégration du LSP Pyrefly avec le moteur de types dans PyCharm 2026.1.2, l'EDI dédié à Python, pour accélérer les fonctionnalités d'analyse de code

Quest-ce que le LSP Pyrefly ?

Utilisation de Pyrefly dans PyCharm

Pyrefly vs. le moteur de types intégré

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JetBrains a annoncé que dans PyCharm 2026.1.2, vous pouvez activer Pyrefly en tant que fournisseur de types externe, ce qui accélère considérablement les fonctionnalités danalyse de code de lEDI.PyCharm est un environnement de développement intégré (EDI) destiné à la programmation en Python. Il offre des fonctionnalités d'analyse de code, un débogueur graphique, un outil de test unitaire intégré, une intégration avec les systèmes de contrôle de version, et prend en charge le développement web avec Django. PyCharm est développé par JetBrains et repose sur sa plateforme IntelliJ. PyCharm est multiplateforme et fonctionne sous Microsoft Windows, macOS et Linux. Certaines parties du code source de PyCharm sont publiées sous licence Apache et disponibles sur GitHub, et un abonnement est proposé pour accéder aux fonctionnalités propriétaires.Récemment, JetBrains a annoncé que dans PyCharm 2026.1.2, vous pouvez activer Pyrefly en tant que fournisseur de types externe, ce qui accélère considérablement les fonctionnalités danalyse de code de lEDI.« LSP » signifie(protocole de serveur de langage) : il s'agit d'un protocole standardisé qui permet aux éditeurs de code et aux EDI de communiquer avec des serveurs de langage. Le LSP permet aux serveurs de langage de fournir des fonctionnalités d'intelligence de code, telles que :- Complétion de code- Informations au survol (par exemple, documentation rapide)- Aller à la définition et autres actions- Vérification des erreurs et diagnostics liés aux typesLe principal avantage du LSP est qu'il permet d'utiliser un seul serveur de langage sur plusieurs outils. Cela signifie que lintelligence spécifique au langage na pas besoin dêtre implémentée séparément dans chaque éditeur, EDI ou pipeline CI.Pyrefly est le vérificateur de types Python de nouvelle génération de Meta, entièrement conçu en Rust pour remplacer son prédécesseur, Pyre (écrit en OCaml). Grâce au passage à Rust, Pyrefly offre des performances nettement plus rapides et une meilleure portabilité multiplateforme. Plus qu'une simple réécriture, il est conçu pour être plus performant et plus robuste, offrant un ensemble d'outils efficaces pour la maintenance de bases de code Python à grande échelle avec une grande précision et une surcharge minimale.Pyrefly offre les avantages suivants : Grâce à son architecture basée sur Rust, Pyrefly atteint des vitesses nettement plus élevées et améliore la portabilité multiplateforme. En tant que fournisseur de types externe, Pyrefly alimente des fonctionnalités essentielles danalyse de code dans lEDI, notamment linférence de types, les diagnostics liés aux types, la documentation rapide et les astuces intégrées. Pyrefly est conçu pour gérer des bases de code Python à grande échelle avec une grande précision et une surcharge minimale.Pyrefly est particulièrement utile pour les projets et les développeurs travaillant sur des bases de code Python volumineuses et complexes qui privilégient les performances et un typage robuste. L'intégration de Pyrefly via le LSP s'inscrit dans le cadre des efforts continus de JetBrains visant à améliorer les performances de l'analyse de code dans PyCharm.Une fois activé, Pyrefly alimente toutes les fonctionnalités d'analyse de code dans PyCharm, notamment l'inférence de types et les diagnostics liés aux types, la documentation rapide et les astuces intégrées. Le fait de déléguer l'analyse à ce moteur plus rapide offre des performances nettement améliorées.Pour commencer à utiliser Pyrefly dans votre projet PyCharm, accédez au widget Type situé en bas de la fenêtre. Par défaut, l'EDI utilise le moteur de types intégré. Cliquez sur le widget et sélectionnez l'option permettant d'utiliser Pyrefly. Si Pyrefly n'est pas encore installé, PyCharm l'installera automatiquement.Une fois que vous êtes passé au moteur de types Pyrefly, vous verrez une icône Pyrefly en bas, sur laquelle vous pouvez passer la souris pour vérifier la version utilisée.Veuillez noter que l'intégration fonctionne actuellement pour les configurations d'interpréteur local. La prise en charge de Docker, Docker Compose, WSL, SSH et des projets multi-modules est prévue pour les versions futures.Voyons maintenant comment Pyrefly et le moteur de types intégré se comportent dans un projet Python complexe. Dans cet exemple FastAPI, plusieurs fichiers sont typés, mais dans ce fichier, la variable ref est mal typée, ce qui provoque quatre erreurs. Lorsque l'on utilise le moteur de types intégré, l'EDI identifie qu'il y a un problème, mais il suggère d'effectuer une analyse plus approfondie pour le résoudre, ce qui nécessite une étape supplémentaire.En utilisant Pyrefly comme moteur de types, l'EDI signale immédiatement les erreurs et met en évidence leur emplacement. Il convient toutefois de noter que, dans notre exemple, il y a quatre erreurs, mais Pyrefly n'en détecte que trois. Il passe à côté de celle dansPrêt à faire un bond en avant spectaculaire en matière de performances de développement Python ? Le moteur de types Pyrefly de PyCharm 2026.1.2 offre la nouvelle génération de vérification des types. Conçu en Rust pour une vitesse inégalée, il analyse les fichiers en seulement 0,5 à 1 seconde, ce qui est nettement plus rapide que le moteur intégré. Si vous gérez des bases de code Python volumineuses et complexes et que vous privilégiez un typage robuste, cette fonctionnalité est indispensable, car elle vous permet de déléguer l'analyse à un moteur plus rapide et d'obtenir immédiatement des diagnostics liés aux types. Téléchargez la dernière version de PyCharm (2026.1.2) pour bénéficier d'une efficacité, d'une évolutivité et d'une visibilité sur le code supérieures.