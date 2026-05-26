JetBrains présente les nouveautés et corrections d'IntelliJ IDEA 2026.1, son EDI pour le développement en Java et Kotlin, améliorant les performances de l'application

Performances

Terminal

Prise en charge des langages JVM

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (EDI) écrit en Java, destiné au développement de logiciels en Java, Kotlin, Groovy et d'autres langages basés sur la JVM. Il est développé par JetBrains et est disponible sous forme d'édition communautaire sous licence Apache 2, avec une licence propriétaire pour certains plugins intégrés, ainsi que sous forme d'édition commerciale propriétaire. Les deux peuvent être utilisées pour le développement commercial.En mars 2026, JetBrains a annoncé IntelliJ IDEA 2026.1. Dans cette version, ils ont corrigé plus de 1 000 bogues et problèmes d'ergonomie, dont 334 signalés par les utilisateurs. Voici les modifications les plus importantes qui vous permettront de travailler en toute confiance au quotidien.JetBrains continue à donner la priorité à la fiabilité, en s'efforçant d'améliorer les performances de l'application, de corriger les blocages, d'optimiser les opérations et de couvrir les cas d'utilisation les plus courants à l'aide de métriques. À l'aide de de ces outils internes, ils ont identifié et résolu 40 scénarios spécifiques qui provoquaient des blocages de l'interface utilisateur.Cependant, les outils internes ne suffisent pas à eux seuls à détecter tous les problèmes. Afin didentifier dautres cas, ils ont activé le signalement automatique des erreurs et des blocages dans les versions EAP. En collectant ces données, l'équipe de JetBrains obtient une image réelle et non filtrée de ce qui ne fonctionne pas, de la fréquence à laquelle cela se produit et du nombre dutilisateurs concernés. Cela permet de hiérarchiser les corrections en fonction de limpact réel plutôt que de se baser sur des suppositions.JetBrains accorde également la priorité à la confidentialité et à la sécurité. Lorsque vous utilisez les versions EAP, vous gardez le contrôle total et pouvez désactiver le signalement automatique des erreurs et des blocages dansLa version 2026.1 améliore votre productivité en rationalisant l'expérience offerte par le terminal, un espace de travail crucial pour les workflows des développeurs impliquant des agents IA basés sur l'interface en ligne de commande (CLI).Tout d'abord, ils ont corrigé le comportement de la touche Échap : celle-ci est désormais gérée par le shell au lieu de basculer le focus vers l'éditeur, ce qui évite d'interrompre le flux de travail de l'agent IA. De plus, la combinaison Maj + Entrée insère désormais une nouvelle ligne, ce qui facilite la saisie directe de invites et de commandes sur plusieurs lignes. Ce comportement peut être désactivé dans Paramètres | Paramètres avancés | Terminal.Ils ont également amélioré la détection des chemins d'accès absolus et relatifs dans la sortie du terminal, ce qui vous permet d'ouvrir des fichiers et des dossiers d'un simple clic, quel que soit le contexte. Lorsque vous rencontrez des erreurs de compilation ou de build, ou que vous soumettez une tâche à un agent de codage IA, vous pouvez accéder directement au fichier concerné et examiner ou corriger les problèmes plus rapidement.La navigation par lien sactive en maintenant la touche Ctrl (ou Cmd sur macOS) enfoncée et en cliquant, tout comme dans les terminaux externes.Les puissantes capacités DSL de Kotlin sadaptent parfaitement à lAPI BeanRegistrar de Spring Framework 7. Dans la version 2026.1, l'équipe de JetBrains a rendu le travail avec lenregistrement programmatique aussi productif que la configuration basée sur les annotations.L'EDI garantit une visibilité complète sur la structure de votre application grâce à la fenêtre d'outils Structure, offrant une meilleure visibilité des points de terminaison, une navigation intuitive avec des icônes de marge, la génération intégrée de requêtes HTTP et la prise en charge des variables de chemin.Pour aider à maintenir la qualité du code, JetBrains introduit un ensemble de nouvelles inspections pour la bibliothèque de coroutines Kotlin, couvrant les pièges courants.Travailler avec des projets sbt dans WSL et les conteneurs Docker est désormais aussi fluide que de travailler avec des projets locaux. Ils ont également amélioré les performances de la coloration du code et accéléré la synchronisation des...