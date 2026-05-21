JetBrains présente les nouveautés et les prochaines étapes en 2026 pour améliorer laccessibilité dans les EDI JetBrains

Une meilleure compatibilité avec les technologies dassistance

Une navigation au clavier plus prévisible

Exploration dun retour dinformation non visuel plus riche grâce à des signaux audio

Laccessibilité en tant queffort continu



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JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).Pour rendre les logiciels accessibles, il faut souvent supprimer de petits points de friction récurrents dans les workflows quotidiens. Le 21 mai, à loccasion de la Journée mondiale de sensibilisation à laccessibilité, JetBrains présente les récentes améliorations apportées aux EDI JetBrains dans plusieurs domaines : la compatibilité avec les technologies dassistance sur plusieurs plateformes, la navigation au clavier et le retour dinformation non visuel. Certaines de ces améliorations sont déjà disponibles. Dautres arriveront au cours de lannée.Lun des principaux aspects sur lesquels JetBrains travaille est la manière dont les EDI JetBrains interagissent avec les outils daccessibilité au niveau du système dexploitation.Les loupes décran font partie des technologies dassistance les plus couramment utilisées dans les EDI JetBrains . Jusquà récemment, la loupe Windows intégrée ne suivait pas correctement le curseur de texte dans léditeur, ce qui compliquait la navigation et lédition pour les utilisateurs malvoyants. Ils ont implémenté la prise en charge du suivi du curseur afin que la loupe suive le texte au fil de la saisie, comme elle le fait dans dautres applications.Cette avancée sappuie sur les travaux antérieurs sur macOS, lors desquels ils ont mis en place le suivi du curseur de texte avec macOS Zoom. Cette prise en charge est à présent étendue à Windows.À partir de la version 2026.2, qui sera publiée cet été, les EDI JetBrains permettront lutilisation du lecteur décran Orca et de la loupe GNOME dans les environnements Linux pris en charge. L'équipe de JetBrains travaille activement sur ce sujet, avec de nombreuses tâches connexes déjà en cours. Laccessibilité ne devrait pas dépendre de votre système dexploitation, et ils continuent à améliorer sa prise en charge sur toutes les plateformes.Ils ont également facilité les déplacements dans lEDI sans avoir recours à la souris.Dans les applications Windows natives, appuyer sur la touche Alt déplace le focus vers le menu principal, ce qui permet de le parcourir à laide du clavier. Ce comportement nétait auparavant pas implémenté dans les EDI JetBrains, et les lecteurs décran, comme NVDA, annonçaient parfois le menu système à la place. Le menu principal se comporte à présent dune manière familière et prévisible pour les personnes qui naviguent uniquement au clavier et celles qui utilisent des lecteurs décran, et lindicateur de focus lumineux aide les utilisateurs malvoyants à identifier lélément sélectionné.Un autre aspect dU travail concerne lexpérience de déplacement entre les différentes parties de linterface de lEDI, comme les barres doutils, les panneaux et léditeur. Ils travaillent sur un modèle plus structuré pour naviguer entre les grands groupes de composants :etdéplacent le focus au sein de la zone actuelle.- Un raccourci dédié vous permet de basculer entre les plus grandes sections de lEDI.Cela réduit leffort nécessaire pour accéder aux commandes essentielles et rend linterface générale plus facile à parcourir. Dans les versions actuelles, il est désormais possible de mettre en évidence la barre doutils principale et la barre détat. De plus, les widgetsetde la barre doutils ont été corrigés. Auparavant, ces widgets nétaient pas sélectionnables par les lecteurs décran, contrairement à dautres éléments.Létape suivante consistera à peaufiner certains contrôles spécifiques et à inclure les barres des fenêtres doutils des deux côtés du cadre de lEDI dans le flux de navigation.Laccessibilité ne se limite pas à la capacité datteindre les commandes. Il sagit aussi de comprendre ce qui se passe pendant que vous travaillez. L'équipe de JetBrains étudie des moyens denrichir le retour audio dans lEDI. Voici les deux axes explorés actuellement :- Signaux contextuels lorsque le curseur arrive sur des lignes contenant des erreurs, des avertissements, des points darrêt ou des modifications du contrôle de version. Ils voulent que lEDI fournisse instantanément un retour dinformation non visuel et contextuel.- Notifications audio plus générales pour les actions et les changements détat de lEDI.Lobjectif est de réduire la dépendance aux seuls indicateurs visuels ou aux changements de contexte pour comprendre ce qui a changé. Ils souhaiteraient que lEDI fournisse ces informations de manière plus directe.JetBrains commente ces efforts : «Dans ce contexte, JetBrains incite les développeurs qui utilisent les fonctions daccessibilité, ainsi que tous ceux qui souhaitent améliorer lexpérience dutilisation de ces fonctions à partager leurs retours d'informations, notamment via YouTrack ou via le formulaire de demande dassistance.