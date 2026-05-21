JetBrains présente les nouveautés et les prochaines étapes en 2026 pour améliorer laccessibilité dans les EDI JetBrains

JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).
Pour rendre les logiciels accessibles, il faut souvent supprimer de petits points de friction récurrents dans les workflows quotidiens. Le 21 mai, à loccasion de la Journée mondiale de sensibilisation à laccessibilité, JetBrains présente les récentes améliorations apportées aux EDI JetBrains dans plusieurs domaines : la compatibilité avec les technologies dassistance sur plusieurs plateformes, la navigation au clavier et le retour dinformation non visuel. Certaines de ces améliorations sont déjà disponibles. Dautres arriveront au cours de lannée.
Une meilleure compatibilité avec les technologies dassistance
Lun des principaux aspects sur lesquels JetBrains travaille est la manière dont les EDI JetBrains interagissent avec les outils daccessibilité au niveau du système dexploitation.
Amélioration de la prise en charge de la loupe sous Windows
Les loupes décran font partie des technologies dassistance les plus couramment utilisées dans les EDI JetBrains . Jusquà récemment, la loupe Windows intégrée ne suivait pas correctement le curseur de texte dans léditeur, ce qui compliquait la navigation et lédition pour les utilisateurs malvoyants. Ils ont implémenté la prise en charge du suivi du curseur afin que la loupe suive le texte au fil de la saisie, comme elle le fait dans dautres applications.
Cette avancée sappuie sur les travaux antérieurs sur macOS, lors desquels ils ont mis en place le suivi du curseur de texte avec macOS Zoom. Cette prise en charge est à présent étendue à Windows.
Prise en charge dOrca et de la loupe GNOME sous Linux
À partir de la version 2026.2, qui sera publiée cet été, les EDI JetBrains permettront lutilisation du lecteur décran Orca et de la loupe GNOME dans les environnements Linux pris en charge. L'équipe de JetBrains travaille activement sur ce sujet, avec de nombreuses tâches connexes déjà en cours. Laccessibilité ne devrait pas dépendre de votre système dexploitation, et ils continuent à améliorer sa prise en charge sur toutes les plateformes.
Une navigation au clavier plus prévisible
Ils ont également facilité les déplacements dans lEDI sans avoir recours à la souris.
Accès au menu principal avec Alt sous Windows
Dans les applications Windows natives, appuyer sur la touche Alt déplace le focus vers le menu principal, ce qui permet de le parcourir à laide du clavier. Ce comportement nétait auparavant pas implémenté dans les EDI JetBrains, et les lecteurs décran, comme NVDA, annonçaient parfois le menu système à la place. Le menu principal se comporte à présent dune manière familière et prévisible pour les personnes qui naviguent uniquement au clavier et celles qui utilisent des lecteurs décran, et lindicateur de focus lumineux aide les utilisateurs malvoyants à identifier lélément sélectionné.
Navigation entre les principales parties de lEDI
Un autre aspect dU travail concerne lexpérience de déplacement entre les différentes parties de linterface de lEDI, comme les barres doutils, les panneaux et léditeur. Ils travaillent sur un modèle plus structuré pour naviguer entre les grands groupes de composants :
- Tab et Maj+Tab déplacent le focus au sein de la zone actuelle.
- Un raccourci dédié vous permet de basculer entre les plus grandes sections de lEDI.
Cela réduit leffort nécessaire pour accéder aux commandes essentielles et rend linterface générale plus facile à parcourir. Dans les versions actuelles, il est désormais possible de mettre en évidence la barre doutils principale et la barre détat. De plus, les widgets Projet et Git de la barre doutils ont été corrigés. Auparavant, ces widgets nétaient pas sélectionnables par les lecteurs décran, contrairement à dautres éléments.
Létape suivante consistera à peaufiner certains contrôles spécifiques et à inclure les barres des fenêtres doutils des deux côtés du cadre de lEDI dans le flux de navigation.
Exploration dun retour dinformation non visuel plus riche grâce à des signaux audio
Laccessibilité ne se limite pas à la capacité datteindre les commandes. Il sagit aussi de comprendre ce qui se passe pendant que vous travaillez. L'équipe de JetBrains étudie des moyens denrichir le retour audio dans lEDI. Voici les deux axes explorés actuellement :
- Signaux contextuels lorsque le curseur arrive sur des lignes contenant des erreurs, des avertissements, des points darrêt ou des modifications du contrôle de version. Ils voulent que lEDI fournisse instantanément un retour dinformation non visuel et contextuel.
- Notifications audio plus générales pour les actions et les changements détat de lEDI.
Lobjectif est de réduire la dépendance aux seuls indicateurs visuels ou aux changements de contexte pour comprendre ce qui a changé. Ils souhaiteraient que lEDI fournisse ces informations de manière plus directe.
Laccessibilité en tant queffort continu
JetBrains commente ces efforts : « Nous travaillons à améliorer laccessibilité dans les EDI JetBrains dans plusieurs domaines à la fois, notamment en assurant la compatibilité avec les technologies dassistance telles que les lecteurs décran et les loupes, ainsi quen offrant une navigation au clavier plus cohérente et un retour dinformation plus clair pour les événements généralement plus visuels. Ces améliorations sappuient sur des mises à jour antérieures, comme la prise en charge de VoiceOver et de NVDA, un thème dinterface utilisateur à contraste élevé et des palettes de couleurs adaptés aux déficiences de perception du rouge et du vert. Il reste encore du travail, et nous continuerons nos efforts dans ce sens. »
Dans ce contexte, JetBrains incite les développeurs qui utilisent les fonctions daccessibilité, ainsi que tous ceux qui souhaitent améliorer lexpérience dutilisation de ces fonctions à partager leurs retours d'informations, notamment via YouTrack ou via le formulaire de demande dassistance.
En savoir plus sur les EDI de JetBrains
Vous avez lu gratuitement 92 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.