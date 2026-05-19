Donner à lIA quelque chose qui mérite dêtre amplifié : JetBrains présente trois priorités pour les responsables techniques pour tirer davantage parti de l'IA

La plupart des organisations demandent ce que lIA peut faire pour leurs développeurs. Une question plus complexe est : quest-ce que vos développeurs apportent à lIA ? Le rapport 2025 sur le modèle des capacités de lIA de DORA soutient que lIA ne nivelle pas les équipes ; elle amplifie ce quelle y trouve. Les organisations les plus performantes en tirent davantage parti, tandis que les faiblesses des équipes en difficulté deviennent plus visibles.
Il semble quil en va de même au niveau individuel. Lanalyse de GitClear de janvier 2026 portant sur 2 172 semaines de développement a révélé que les utilisateurs réguliers de lIA produisaient environ 320 % (4,2 fois) plus de code durable que les non-utilisateurs. Ces mêmes utilisateurs ont également augmenté leur production de 25 % entre 2024 et 2025. Il sagit dune amélioration significative, mais qui nexplique pas à elle seule lensemble de lécart. La conclusion de GitClear est que lIA a accentué une différence de performance qui existait déjà. Les ingénieurs expérimentés et très productifs ont souvent été les premiers à adopter lIA.
Cela compte, car lIA ne fonctionne pas dans le vide. Elle vient se superposer aux habitudes, systèmes et contraintes déjà présents dans votre équipe. Si les fondations sont solides, lIA peut aider. Si elles sont fragiles, lIA donne simplement plus despace aux faiblesses pour se propager. Certaines de ces fondations sont faciles à voir. Linfrastructure apparait sur votre bilan et les outils peuvent être inventoriés.
JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).
Dans ce contexte, JetBrains présente 3 priorités pour les responsables techniques. Cette présentation se concentre sur trois domaines plus faciles à négliger : la révision du code, la dette technique et le jugement des développeurs. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais lIA les rend plus faciles à ignorer tout en rendant leurs conséquences plus difficiles à éviter.
Priorité n° 1 : renforcer la révision du code
LIA permet aux développeurs décrire plus de code plus vite, mais cela nest utile que si le processus de révision peut gérer le volume supplémentaire. Si le pipeline de révision est déjà sous pression, lIA ne résout pas le problème : elle envoie simplement plus de code dans le même goulot détranglement. Des lots de modifications plus importants arrivent plus rapidement, la responsabilité devient plus floue et les révisions se limitent à repérer les signaux dalerte évidents au lieu de comprendre globalement les changements.
Les données le montrent déjà. Le Rapport 2026 sur les benchmarks en en ingénierie logicielle de LinearB a constaté que les pull requests contenant du code assisté par IA attendaient environ 2,5 fois plus longtemps avant dêtre révisées que celles écrites sans IA. Lorsque les agents dIA avaient écrit le code de manière autonome, ce délai montait à 5,3 fois plus. Leur explication est simple : les développeurs hésitent à prendre en charge une tâche de révision perçue comme plus longue et plus risquée.
Le problème ne vient donc pas seulement du volume. Cest le volume combiné à lincertitude, injecté dans un processus qui na pas changé. Cest pourquoi la réponse réside dans les processus, pas dans les effectifs.
Prochaines actions à envisager :
- Mettre en place ou resserrer votre norme de taille de lot maximale pour les pull requests. DORA a déterminé que les petits lots formaient lune des meilleures protections contre les pavés de code difficiles à réviser, et lIA facilite la création de ces pavés.
- Faire de lanalyse statique une véritable barrière, pas une suggestion. Les évaluations des réviseurs ne permettent pas à elles seules de distinguer de manière fiable les pull requests de haute qualité des autres. Une étude de 2019 portant sur 4,7 millions de problèmes de qualité du code dans 36 000 pull requests a montré que les pull requests acceptées et rejetées se ressemblaient étonnamment sur le plan des indicateurs de qualité. Une étude réalisée en janvier 2026 a confirmé ce schéma pour le code généré par IA. Lanalyse statique réduit la part de subjectivité dans la décision daccepter ou non une modification.
Priorité n° 2 : faire preuve de discipline en matière de dette technique
LIA peut aider à réduire la dette technique existante, à améliorer la documentation, à ajouter des tests et à effectuer un nettoyage répétitif. Mais elle peut aussi faciliter laccumulation dune nouvelle dette plus rapidement que la base de code ne peut labsorber. Trois séries de données indépendantes vont dans ce même sens.
- Lanalyse longitudinale de 211 millions de lignes de code réalisée par GitClear en 2025 a révélé que le volume de modifications du code a augmenté de 84 % entre 2020 et 2024. La refactorisation a fortement chuté, passant de 25 % des lignes modifiées en 2021 à moins de 10 % en 2024. On trouve plus de 10 fois plus de blocs de code dupliqués en 2024 quen 2022. GitClear relie ces changements à lessor de la programmation assistée par IA après 2022.
- Lanalyse de télémétrie réalisée par Faros AI en 2025, portant sur plus de 10 000 développeurs a révélé que les équipes passant dune faible adoption de lIA à une forte adoption de lIA ont constaté 9 % de bugs supplémentaires par développeur, des pull requests dune taille supérieure de 154 % en moyenne ainsi que des délais de révision allongés de 91 %. La production individuelle a augmenté, mais pas la performance organisationnelle.
- Une étude réalisée en 2025 par Carnegie Mellon a abouti à des conclusions similaires. Les chercheurs ont suivi 806 équipes ayant adopté un outil de programmation par IA et les ont comparées à 1 380 équipes qui ne lavaient pas fait. Les avertissements de lanalyse statique ont augmenté denviron 30 % après ladoption et sont restés élevés. La complexité cognitive a augmenté denviron 41 % et est restée élevée, même après la prise en compte de la croissance de la base de code par les chercheurs. Le code nétait pas juste plus volumineux, il était aussi plus difficile à comprendre.
Le schéma est difficile à ignorer : la production augmente plus vite que les mécanismes de contrôle de la qualité qui lentourent. Cela nimplique pas que les équipes ont besoin de moins dIA. Cela signifie quelles ont besoin de plus de discipline dans lallocation de leur temps.
Prochaines actions à envisager :
- Protéger explicitement la capacité de sprint pour réduire la dette technique. Si lIA augmente la pression pour livrer rapidement, alors la refactorisation et lanalyse statique deviennent plus importantes, pas moins.
- Cartographier les risques liés aux connaissances avant que lIA ne les aggrave. Demandez à vos développeurs quelles parties du code ils hésiteraient à modifier sans une longue phase dapprentissage. Utilisez ces informations pour prioriser la refactorisation, la documentation et la rotation volontaire des réviseurs.
Priorité n° 3 : donner un terrain dexpérimentation au jugement des développeurs
Une meilleure révision du code et une meilleure discipline en matière de dette technique dépendent dun élément plus fondamental : des personnes capables de réellement comprendre ce quelles regardent. Cette compétence narrive pas automatiquement, et lIA permet déviter plus facilement de la travailler.
- Lessai contrôlé randomisé réalisé par Anthropic en janvier 2026 rend ce risque concret. Les chercheurs ont réparti des développeurs juniors apprenant une nouvelle bibliothèque Python en deux groupes, lun assisté par IA, lautre codant manuellement. Les développeurs qui avaient délégué la génération de code à lIA avant de passer à autre chose ont obtenu un score compris entre 24 % et 39 % lors dune évaluation ultérieure de leur compréhension. Les développeurs qui avaient utilisé lIA tout en développant activement leur compréhension ont obtenu un score compris entre 65 % et 86 %. La conclusion dAnthropic est sans détour : « Les gains de productivité peuvent se faire au détriment des compétences nécessaires pour valider le code écrit par lIA ».
- Le CTO dAzure et vice-président de la communauté des développeurs de Microsoft a décrit ce constat comme un « changement technologique biaisé par lancienneté ».Les ingénieurs seniors en bénéficient, car ils ont déjà le jugement nécessaire pour orienter, vérifier et intégrer les résultats de lIA. Cest rarement le cas des ingénieurs moins expérimentés. Pour eux, les mêmes outils peuvent devenir un frein plutôt quun levier.
Cela crée une logique tentante à court terme : embaucher des profils seniors, automatiser les tâches confiées aux juniors et passer à autre chose. Cela peut sembler pertinent pendant un trimestre ou deux, mais cela risque aussi de vider le pipeline dont vous aurez besoin à lavenir. Le jugement qui rend lIA utile doit être développé avant dêtre amplifié.
Prochaines actions à envisager :
- Réexaminer votre stratégie de recrutement junior sous langle de la continuité métier. Doù viendront vos développeurs seniors dans quatre ans ? Une étude de Stanford Digital Economy de 2025 a révélé une baisse relative de lemploi de 16 % parmi les personnes âgées de 22 à 25 ans dans les professions exposées à lIA, même après la prise en comte des tendances dembauche plus générales.
- Réduire le déficit de mentorat créé par lIA. Le rapport 2025 sur limpact de lIA de LeadDev a révélé que 38 % des responsables dingénierie estimaient que les outils dIA avaient réduit le mentorat direct pour les ingénieurs juniors. Ce transfert de connaissances ne se fait pas tout seul lorsque les deux parties ont un assistant dIA sous la main.
- Sélectionner et intégrer les candidats en fonction de leur capacité de jugement de lIA, et non pas seulement de leur connaissance des outils dIA. La question nest plus de savoir si quelquun utilise lIA, mais sil sait quand ne pas le faire.
Remarque tactique : définissez lorientation, pas les outils
La façon dappliquer ces priorités a son importance. Les développeurs ressentiront la différence entre le leadership et le contrôle. Lenquête 2025 de Stack Overflow auprès des développeurs a révélé que « lautonomie et la confiance » étaient les principaux facteurs de satisfaction professionnelle des développeurs. On retrouve cette même envie dindépendance dans le choix des outils dIA. Le rapport 2025 sur létat de la livraison de logiciels de Harness a révélé que 52 % des développeurs nutilisent pas les outils dIA fournis par leur service informatique. Ce nest probablement pas sur ce point quil faut tenter dimposer une standardisation. Nimposez pas un choix de modèle. Nimposez pas un assistant. Vos normes doivent concerner la couche daccès.
JetBrains conclut sa présentation :
« Les EDI JetBrains offrent à vos développeurs un environnement cohérent pour travailler avec pratiquement nimporte quel LLM ou agent de programmation compatible avec lACP. Cela leur permet dessayer de nouveaux outils sans avoir à reconstruire leur workflow à chaque évolution du marché.
Sous cette flexibilité se cache quelque chose de plus stable : le modèle structurel de lEDI pour votre base de code. Il nessaie pas de deviner ce que le code peut signifier. Il comprend réellement le code en tant que tel. Si lIA génère quelque chose de plausible mais qui casse quelque chose ailleurs, lEDI peut le signaler avant que la modification arrive en révision. Ajoutez JetBrains Qodana, et ce même modèle structurel sétend à lanalyse statique continue de lensemble de votre base de code.
Le point essentiel, en pratique : standardisez seulement que ce qui doit lêtre, et préservez la flexibilité pour le reste. Le All Products Pack sinscrit dans la même logique. Il inclut tous les EDI JetBrains dans un seul abonnement, chacun étant conçu pour un langage majeur utilisé aujourdhui ou nécessaire demain. Lorsquun développeur change de stack, il ny a ni demande de licence, ni délai dapprovisionnement, ni nouveau cycle dapprobation. »
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