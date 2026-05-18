JetBrains invite les développeurs PHP pour l'évènement en ligne gratuit PHPverse 2026 le 9 juin

À propos de PHPverse 2026

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PHP est un langage de script polyvalent destiné au développement web. Il a été créé par le programmeur dano-canadien Rasmus Lerdorf en 1993 et publié en 1995. L'implémentation de référence de PHP est désormais développée par le PHP Group. À l'origine, PHP était l'abréviation de « Personal Home Page », mais il s'agit désormais d'un acronyme récursif : PHP : Hypertext Preprocessor.Il y a un an, JetBrains a organisé l'évènement JetBrains PHPverse 2025 pour fêter les 30 ans du langage. Cette année, l'évènement JetBrains PHPverse revient pour une nouvelle édition. JetBrains PHPverse est un événement professionnel inspiré par la communauté développeurs PHP et conçu pour elle. Cet évènement en ligne est de retour le 9 juin 2026. Cette année, il rassemblera plusieurs acteurs influents de lécosystème PHP, qui partageront leurs réflexions et analyses sur lévolution du langage PHP moderne, les coulisses des outils et des frameworks de lécosystème, et ladoption de workflows agentiques pour la livraison de code PHP.Attendez-vous à un événement dune journée avec des conférences, des questions-réponses en direct avec les intervenants, plusieurs annonces spéciales et même quelques surprises (après tout, cest le 31e anniversaire de PHP).: de 13h00 à 17h50 CEST le 9 juin 2026.: Streaming en direct sur la chaîne YouTube PHP Annotated.: Brent Roose, Developer Advocate chez JetBrains pour PhpStorm et Créateur de la chaîne YouTube PHP Annotated, et par Nuno Maduro Créateur de Pest, Larastan et Laravel Pint, et Ingénieur logiciel chez Laravel.par Elizabeth Barron, Directrice exécutive de la PHP Foundation.par Ashley Hindle, Fondateur de Fuel et Créateur de Laravel Boost.par Jonathan Bossenger, Developer Advocate chez Automattic.par Nils Adermann, Cofondateur de Packagist.par Fabien Potencier, Fondateur et Chef de projet chez Symfony.par Larry Garfield, passionné de programmation fonctionnelle.par Jeffrey Way, Fondateur de Laracasts.Pour en savoir plus sur les intervenants et leurs conférences, consultez la page PHPverse 2026.JetBrains PHPverse 2026 est un événement en ligne gratuit et ouvert à tous. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir un e-mail de rappel avant lévénement. Vous pouvez rejoindre pour la journée ou ne participer quaux conférences qui vous intéressent le plus.Vous nêtes pas disponible le 9 juin ? Quoi quil en soit, votre inscription vous permettra de recevoir un e-mail content un lien vers les enregistrements des conférences après lévénement.