JetBrains présente JetBrains Central, un système ouvert pour le développement de logiciels agentique, transformant les workflows isolés basés sur lIA en un système de production unifié

JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).
LIA commence à transformer la façon dont les logiciels sont produits. Au lieu de se contenter dassister les développeurs au sein de léditeur, les agents dIA analysent désormais les problèmes, génèrent du code, exécutent des tests et gèrent des workflows en plusieurs étapes. À mesure que le périmètre de travail des agents sélargit, le développement logiciel dépasse le cadre des outils ou des sessions individuelles. Il devient un système distribué dagents, denvironnements et de workflows fonctionnant à travers des EDI, des interfaces de ligne de commande, des pipelines et des outils de collaboration.
Dans ce nouveau modèle, la génération de code est peu coûteuse et ne constitue plus un goulot détranglement. Le véritable défi consiste à aligner les résultats sur les intentions, tout en gérant la complexité opérationnelle et économique croissante du travail piloté par les agents. Sans contrôle sur ces facteurs, il devient plus difficile de raisonner sur les systèmes, de les faire évoluer et de les maintenir.
Ce changement sopère rapidement. Parmi les 11 000 développeurs du monde entier ayant répondu à lenquête JetBrains AI Pulse de janvier 2026, 90 % utilisent déjà lIA au travail. Ladoption des agents de programmation accélère également : 22 % des développeurs en utilisent déjà et 66 % des entreprises disent prévoir den adopter dans les 12 prochains mois.
Limpact de lIA reste toutefois majoritairement limité à la productivité individuelle. Seuls 13 % des développeurs déclarent utiliser lIA tout au long du cycle de vie du développement logiciel, par exemple pour la révision du code ou dans le pipeline de publication, et les organisations peinent à traduire lutilisation de lIA en améliorations mesurables en termes de vitesse de livraison des logiciels, de fiabilité du système ou de rentabilité.
JetBrains Central : une plateforme de contrôle et dexécution pour la production de logiciels pilotée par agents
JetBrains Central transforme les workflows isolés basés sur lIA en un système de production unifié. Il connecte les outils, les agents et linfrastructure pour permettre lexécution, la surveillance et la gestion des tâches automatisées au sein des équipes, avec une visibilité claire sur les résultats, les coûts et les performances.
Les développeurs peuvent initier et gérer les workflows des agents à partir des outils quils utilisent déjà : les EDI JetBrains, les EDI tiers, outils en ligne de commande, interfaces web ou intégrations. Les agents peuvent provenir de JetBrains ou décosystèmes externes, notamment Claude Agent, Codex, Gemini CLI ou des solutions personnalisées.
Sanj Bhayro, directeur général des ventes EMEA chez OpenAI : « Les agents et les outils tels que Codex ont révolutionné l'ingénierie logicielle. Ils ont accéléré la manière dont les développeurs peuvent créer des applications et ont ouvert le développement logiciel à un public bien plus large. Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de JetBrains et de regrouper ces workflows pilotés par des agents via JetBrains Central, aidant ainsi les équipes à mettre en uvre et à gérer un développement alimenté par l'IA à travers les outils et les environnements qu'elles utilisent déjà. »
Ritika Suri, Directrice générale, Partenariats IA et données, Google Cloud : « Donner les moyens aux équipes d'ingénierie, c'est leur offrir la flexibilité de choisir les outils qui répondent le mieux à leurs besoins. Google Cloud est ravi de collaborer avec JetBrains pour intégrer directement la puissance de Gemini CLI et des modèles Gemini à JetBrains Central. En développant ensemble cet écosystème ouvert, nous fournissons aux organisations les outils robustes et la gouvernance dont elles ont besoin pour créer une valeur commerciale mesurable à laide dagents IA. »
Guillaume Princen, Responsable mondial des activités numériques natives, Anthropic : « Les outils agentiques optimisés par Claude ont déjà transformé la façon dont les développeurs écrivent du code. JetBrains Central fournit linfrastructure nécessaire pour déployer à grande échelle le développement de logiciels dIA agentique dans lensemble des organisations, avec une gouvernance et une sécurité de niveau entreprise. Les agents IA étant désormais profondément intégrés dans les workflows des développeurs, les équipes exigent les plus hauts niveaux de performance, de fiabilité et de contrôle, et nous sommes fiers de faire partie intégrante de cette plateforme. »
JetBrains Central offre trois fonctionnalités principales :
1. Gouvernance et contrôle : Application des politiques, gestion des identités et des accès, observabilité, capacités daudit et attribution des coûts pour le travail mené par les agents. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles via JetBrains Central Console.
2. Infrastructure dexécution des agents : Provisionnement de lenvironnement dexécution et des ressources de calcul des agents cloud pour permettre aux agents de fonctionner de manière fiable dans divers environnements de développement.
3. Optimisation et contexte des agents : Un contexte sémantique partagé entre les référentiels et les projets, permettant aux agents daccéder aux connaissances pertinentes et dacheminer les tâches vers les modèles ou outils les plus appropriés.
JetBrains Central nest pas une plateforme monolithique. Il fonctionne plutôt comme un système à plusieurs niveaux qui connecte les outils de développement, les agents dIA et linfrastructure de développement.
Cette architecture met en place une approche du développement piloté par lIA sans dépendance aux fournisseurs, qui permet aux organisations dintégrer de nouveaux outils et modèles tout en préservant et en étendant les systèmes dans lesquels elles ont déjà investi. Cela évite ainsi de devoir procéder à une migration coûteuse vers une nouvelle plateforme.
Contexte, sémantique et intégrations au sein du système de livraison logicielle
Pour être efficaces, les agents dIA doivent opérer au sein de systèmes de production logicielle réels et de contextes organisationnels, non de manière isolée.
JetBrains Central connecte les agents directement aux systèmes où les logiciels sont développés et exécutés, notamment les référentiels, les bases de connaissances, les pipelines de livraison et linfrastructure. Cela permet aux agents dexécuter des tâches au sein des workflows de développement existants, plutôt que dans des environnements dIA distincts.
Au cur de ce système, nous construisons une couche sémantique qui agrège et structure en continu les informations provenant du code, de larchitecture, du comportement dexécution et des connaissances organisationnelles. Cela permet aux agents daller au-delà des interactions par prompts et dopérer avec une compréhension à léchelle du système de la conception du logiciel, de son comportement en production et des résultats attendus.
Partant de cette base, JetBrains Central assure un routage intelligent et une optimisation des tâches, en sélectionnant les modèles, les outils et les chemins dexécution les plus appropriés pour chaque tâche.
Les agents collaborent avec leurs coéquipiers humains grâce aux outils que les équipes utilisent déjà (tels que Slack, les produits Atlassian ou Linear) pour garantir que les workflows pilotés par des agents restent intégrés aux systèmes de développement existants au lieu de devenir des workflows dIA isolés.
Coordination des workflows humains et agentiques avec JetBrains Air
La nouvelle application Air App offre un espace de travail dédié dans lequel les développeurs peuvent organiser leurs tâches, lancer des workflows assistés par un agent et examiner les résultats tout en restant proches de leurs environnements de développement.
Pour les équipes, JetBrains développe Air Team, un espace de coordination du travail entre humains et agents. Il permet aux équipes dorganiser les tâches, dexécuter des workflows en plusieurs étapes et de rester alignées lorsque le travail est effectué sur différents systèmes. Il sappuie sur JetBrains Central et intègre ces capacités dans les workflows quotidiens des équipes.
Les fondements dun système de production logicielle avec IA native
JetBrains Central est conçu pour aider les individus, les équipes et les organisations à sadapter à lévolution du développement logiciel.
Les développeurs individuels sont libres dutiliser les outils et les agents quils préfèrent. Les agents peuvent apporter leur aide pour des tâches dingénierie complexes, tandis que les développeurs restent maîtres du processus de développement et de ses résultats.
Les équipes dingénierie peuvent coordonner le travail entre humains et agents dIA de manière structurée. Elles peuvent organiser les tâches, partager le contexte et exécuter des workflows dagents en plusieurs étapes qui accélèrent le développement tout en sassurant que le travail reste transparent et puisse être révisé.
Les organisations bénéficient dune visibilité et dun contrôle centralisés sur le développement piloté par IA. JetBrains Central assure la gouvernance des équipes et des outils, notamment lapplication des politiques, les contrôles de sécurité, les capacités daudit et la gestion des coûts.
En intégrant ces couches dans un système de production unique, nous garantissons que les opérations basées sur lIA peuvent être déployées de manière prévisible à léchelle de toute lentreprise.
Hadi Hariri, Vice-président senior des opérations, JetBrains : « Nous faisons de plus en plus appel à des agents et à des workflows pilotés par lIA, nous avons donc besoin dune meilleure visibilité sur les coûts et la gouvernance. Cest pourquoi nous avons commencé à tester JetBrains Central en interne. Cest un processus évolutif, mais il reflète notre façon de créer chez JetBrains : en utilisant nos propres produits pour mieux les comprendre et les façonner. »
Disponibilité et partenaires de conception
Le programme daccès anticipé sera lancé dans le courant du deuxième trimestre 2026 avec un groupe limité de partenaires de conception pour tester JetBrains Central dans des workflows agentiques concrets. Les organisations souhaitant participer en tant que partenaires de conception peuvent nous envoyer une demande pour rejoindre le programme daccès anticipé.
Au fil de lévolution de JetBrains Central, les équipes pourront adapter lutilisation de lIA à la hausse ou à la baisse, répartir les capacités entre les équipes et aligner leurs dépenses de manière flexible en fonction des changements dans leurs priorités de développement. Afin de favoriser cette flexibilité, nous allons prochainement modifier les tarifs de JetBrains AI pour les entreprises.
JetBrains Central est une étape vers un système ouvert intégrant nativement lIA pour la production de logiciels, dans lequel humains et agents collaborent tout au long du cycle de développement pour accélérer la commercialisation et améliorer les résultats de façon mesurable.
LIA ne remplacera pas le développement logiciel, mais elle est déjà en train de le redéfinir en tant que système. Notre objectif est de garantir que ce système reste contrôlable, fiable et aligné sur des résultats commerciaux réels.
Devenez partenaire de conception
Vous avez lu gratuitement 79 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.