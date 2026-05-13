JetBrains présente JetBrains Central, un système ouvert pour le développement de logiciels agentique, transformant les workflows isolés basés sur lIA en un système de production unifié



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).LIA commence à transformer la façon dont les logiciels sont produits. Au lieu de se contenter dassister les développeurs au sein de léditeur, les agents dIA analysent désormais les problèmes, génèrent du code, exécutent des tests et gèrent des workflows en plusieurs étapes. À mesure que le périmètre de travail des agents sélargit, le développement logiciel dépasse le cadre des outils ou des sessions individuelles. Il devient un système distribué dagents, denvironnements et de workflows fonctionnant à travers des EDI, des interfaces de ligne de commande, des pipelines et des outils de collaboration.Dans ce nouveau modèle, la génération de code est peu coûteuse et ne constitue plus un goulot détranglement. Le véritable défi consiste à aligner les résultats sur les intentions, tout en gérant la complexité opérationnelle et économique croissante du travail piloté par les agents. Sans contrôle sur ces facteurs, il devient plus difficile de raisonner sur les systèmes, de les faire évoluer et de les maintenir.Ce changement sopère rapidement. Parmi les 11 000 développeurs du monde entier ayant répondu à lenquête JetBrains AI Pulse de janvier 2026, 90 % utilisent déjà lIA au travail. Ladoption des agents de programmation accélère également : 22 % des développeurs en utilisent déjà et 66 % des entreprises disent prévoir den adopter dans les 12 prochains mois.Limpact de lIA reste toutefois majoritairement limité à la productivité individuelle. Seuls 13 % des développeurs déclarent utiliser lIA tout au long du cycle de vie du développement logiciel, par exemple pour la révision du code ou dans le pipeline de publication, et les organisations peinent à traduire lutilisation de lIA en améliorations mesurables en termes de vitesse de livraison des logiciels, de fiabilité du système ou de rentabilité.JetBrains Central transforme les workflows isolés basés sur lIA en un système de production unifié. Il connecte les outils, les agents et linfrastructure pour permettre lexécution, la surveillance et la gestion des tâches automatisées au sein des équipes, avec une visibilité claire sur les résultats, les coûts et les performances.Les développeurs peuvent initier et gérer les workflows des agents à partir des outils quils utilisent déjà : les EDI JetBrains, les EDI tiers, outils en ligne de commande, interfaces web ou intégrations. Les agents peuvent provenir de JetBrains ou décosystèmes externes, notamment Claude Agent, Codex, Gemini CLI ou des solutions personnalisées.Sanj Bhayro, directeur général des ventes EMEA chez OpenAI : «Ritika Suri, Directrice générale, Partenariats IA et données, Google Cloud : «Guillaume Princen, Responsable mondial des activités numériques natives, Anthropic : «JetBrains Central offre trois fonctionnalités principales :1.: Application des politiques, gestion des identités et des accès, observabilité, capacités daudit et attribution des coûts pour le travail mené par les agents. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles via JetBrains Central Console.2.: Provisionnement de lenvironnement dexécution et des ressources de calcul des agents cloud pour permettre aux agents de fonctionner de manière fiable dans divers environnements de développement.3.: Un contexte sémantique partagé entre les référentiels et les projets, permettant aux agents daccéder aux connaissances pertinentes et dacheminer les tâches vers les modèles ou outils les plus appropriés.JetBrains Central nest pas une plateforme monolithique. Il fonctionne plutôt comme un système à plusieurs niveaux qui connecte les outils de développement, les agents dIA et linfrastructure de développement.Cette architecture met en place une approche du développement piloté par lIA sans dépendance aux fournisseurs, qui permet aux organisations dintégrer de nouveaux outils et modèles tout en préservant et en étendant les systèmes dans lesquels elles ont déjà investi. Cela évite ainsi de devoir procéder à une migration coûteuse vers une nouvelle plateforme.Pour être efficaces, les agents dIA doivent opérer au sein de systèmes de production logicielle réels et de contextes organisationnels, non de manière isolée.JetBrains Central connecte les agents directement aux systèmes où les logiciels sont développés et exécutés, notamment les référentiels, les bases de connaissances, les pipelines de livraison et linfrastructure. Cela permet aux agents dexécuter des tâches au sein des workflows de développement existants, plutôt que dans des environnements dIA distincts.Au cur de ce système, nous construisons une couche sémantique qui agrège et structure en continu les informations provenant du code, de larchitecture, du comportement dexécution et des connaissances organisationnelles. Cela permet aux agents daller au-delà des interactions par prompts et dopérer avec une compréhension à léchelle du système de la conception du logiciel, de son comportement en production et des résultats attendus.Partant de cette base, JetBrains Central assure un routage intelligent et une optimisation des tâches, en sélectionnant les modèles, les outils et les chemins dexécution les plus appropriés pour chaque tâche.Les agents collaborent avec leurs coéquipiers humains grâce aux outils que les équipes utilisent déjà (tels que Slack, les produits Atlassian ou Linear) pour garantir que les workflows pilotés par des agents restent intégrés aux systèmes de développement existants au lieu de devenir des workflows dIA isolés.La nouvelle application Air App offre un espace de travail dédié dans lequel les développeurs peuvent organiser leurs tâches, lancer des workflows assistés par un agent et examiner les résultats tout en restant proches de leurs environnements de développement.Pour les équipes, JetBrains développe Air Team, un espace de coordination du travail entre humains et agents. Il permet aux équipes dorganiser les tâches, dexécuter des workflows en plusieurs étapes et de rester alignées lorsque le travail est effectué sur différents systèmes. Il sappuie sur JetBrains Central et intègre ces capacités dans les workflows quotidiens des équipes.JetBrains Central est conçu pour aider les individus, les équipes et les organisations à sadapter à lévolution du développement logiciel.sont libres dutiliser les outils et les agents quils préfèrent. Les agents peuvent apporter leur aide pour des tâches dingénierie complexes, tandis que les développeurs restent maîtres du processus de développement et de ses résultats.peuvent coordonner le travail entre humains et agents dIA de manière structurée. Elles peuvent organiser les tâches, partager le contexte et exécuter des workflows dagents en plusieurs étapes qui accélèrent le développement tout en sassurant que le travail reste transparent et puisse être révisé.bénéficient dune visibilité et dun contrôle centralisés sur le développement piloté par IA. JetBrains Central assure la gouvernance des équipes et des outils, notamment lapplication des politiques, les contrôles de sécurité, les capacités daudit et la gestion des coûts.En intégrant ces couches dans un système de production unique, nous garantissons que les opérations basées sur lIA peuvent être déployées de manière prévisible à léchelle de toute lentreprise.Hadi Hariri, Vice-président senior des opérations, JetBrains : «Le programme daccès anticipé sera lancé dans le courant du deuxième trimestre 2026 avec un groupe limité de partenaires de conception pour tester JetBrains Central dans des workflows agentiques concrets. Les organisations souhaitant participer en tant que partenaires de conception peuvent nous envoyer une demande pour rejoindre le programme daccès anticipé.Au fil de lévolution de JetBrains Central, les équipes pourront adapter lutilisation de lIA à la hausse ou à la baisse, répartir les capacités entre les équipes et aligner leurs dépenses de manière flexible en fonction des changements dans leurs priorités de développement. Afin de favoriser cette flexibilité, nous allons prochainement modifier les tarifs de JetBrains AI pour les entreprises.JetBrains Central est une étape vers un système ouvert intégrant nativement lIA pour la production de logiciels, dans lequel humains et agents collaborent tout au long du cycle de développement pour accélérer la commercialisation et améliorer les résultats de façon mesurable.Notre objectif est de garantir que ce système reste contrôlable, fiable et aligné sur des résultats commerciaux réels.