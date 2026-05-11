JetBrains introduit les Tableaux blancs dans son logiciel de suivi de bogues YouTrack 2026.1, simplifie la gestion des accès aux projets pour les administrateurs et intègre la plateforme d'automatisation n8n

Transformez vos plans en actions grâce aux Tableaux blancs

Améliorations du design pour les administrateurs et les équipes

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YouTrack est un logiciel propriétaire et commercial de suivi des bogues, de gestion des tickets et de gestion de projet, accessible via un navigateur et développé par JetBrains. Avec YouTrack 2026.1, JetBrains introduit les tableaux blancs, une nouvelle façon pour les équipes de planifier, de réfléchir ensemble et de collaborer. Connectez vos projets en cours pour obtenir une meilleure vue densemble et organiser votre travail, ou ajoutez des notes et transformez-les en tâches et en articles dès que vous êtes prêt. Cela permet aux chefs de projet et aux équipes de planifier à partir de zéro, de collaborer sur des projets en cours et de sassurer que chaque activité est reliée à votre travail dans YouTrack.L'équipe de JetBrains a également simplifié la gestion des accès aux projets pour les administrateurs et amélioré lexpérience du centre de notifications pour tous les utilisateurs. Pour les équipes utilisant des outils dIA dans leurs workflows quotidiens, ils proposent de nouvelles façons dutiliser YouTrack au sein de leur environnement exitstant, notamment lintégration de n8n et de nouvelles actions pour les serveurs distants du protocole MCP (Model Context Protocol) pour la base de connaissances. Lécosystème dapplications de YouTrack poursuit sa croissance, avec désormais 50 applications disponibles sur JetBrains Marketplace. JetBrains présente certaines des dernières applications destinées entre autres aux chefs de projet, aux équipes dassurance qualité et aux équipes dassistance.JetBrains présente les tableaux blancs, un nouvel espace flexible où vous pouvez visualiser vos projets au fur et à mesure que vous travaillez dessus. Les tableaux blancs étendent les fonctionnalités intégrées de YouTrack et sont accessibles à tous les utilisateurs et agents.Que vous soyez un chef de projet structurant un plan, une équipe faisant du brainstorming ou un utilisateur souhaitant organiser son propre travail, les tableaux blancs sont là pour vous aider. Vous pouvez restructurer les projets, planifier la suite et tout consigner au fil du temps, de façon centralisée.: Travaillez seul ou en équipe sur vos tableaux blancs, en utilisant des cartes et des blocs de texte pour structurer vos idées et les transformer en tâches ou en documentation en un clic.Vous pouvez également connecter des notes entre elles à laide de liens, afin que les cartes ainsi liées reflètent les relations réelles entre les tâches de vos projets.: Pour réorganiser votre travail en cours, vous pouvez importer des tâches, des tickets et des articles existants sur votre tableau blanc et les mettre à jour directement au fil de lévolution de vos plans. Chaque modification apportée est instantanément répercutée dans tous vos projets, aussi bien pour les éléments importés que pour ceux créés sur le tableau blanc. Les dépendances des tâches sont également synchronisées automatiquement.: Vous pouvez revenir à nimporte quel tableau blanc à tout moment pour voir comment vos plans ont évolué. Zoomez pour vous concentrer sur des zones spécifiques, passez en mode plein écran pour une vue densemble, ou utilisez la recherche pour trouver et accéder rapidement au contenu pertinent.Vous pouvez également contrôler qui peut consulter ou modifier votre travail. La visibilité des tableaux blancs partagés dépend des autorisations de votre projet YouTrack.Puisque les tableaux blancs sont initialement une page blanche, vous pouvez les adapter à nimporte quel scénario de travail, de la création dune vue densemble transversale à létude détaillée de sujets spécifiques. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez les utiliser.: La planification commence souvent par des idées plutôt que par des tâches structurées. Les chefs de projet peuvent définir les feuilles de route de léquipe, restructurer le travail en cours ou visualiser de nouveaux projets. Comme les cartes sont converties en tâches et en articles YouTrack, votre équipe peut continuer à travailler sur ses projets sans interruption.: Chaque membre de léquipe peut ajouter et mettre à jour des cartes, des blocs de texte et leurs connexions en temps réel ou de manière asynchrone. Que vous organisiez une rétrospective, construisiez une carte mentale ou esquissiez des idées ensemble, les tableaux blancs sadaptent précisément aux workflows de votre équipe. Par exemple, les équipes produits peuvent concevoir de nouvelles fonctionnalités, tandis que les équipes dassistance peuvent cartographier des parcours clients.: Les administrateurs peuvent créer des tableaux blancs partagés pour expliquer les workflows, les processus et les structures des projets aux utilisateurs ou aux invités. En combinant des notes dorientation avec des liens directs vers les tâches et articles pertinents, vous permettez un accès facile et centralisé à tout.: Les utilisateurs individuels peuvent également utiliser les tableaux blancs pour leur propre planification : noter des idées, organiser leur semaine ou prendre des notes visibles uniquement par eux. Une fois prêt, vous pouvez inviter dautres personnes à collaborer et transformer votre tableau blanc privé en espace de travail partagé.Ils ont ajouté dautres mises à jour de design à YouTrack pour faciliter le travail sur vos projets. Le nouvel ongletsur la page de présentation du projet simplifie la gestion des équipes de projet par les administrateurs. Les administrateurs peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs et des groupes, attribuer des rôles et filtrer les membres de...