JetBrains introduit les Tableaux blancs dans son logiciel de suivi de bogues YouTrack 2026.1, simplifie la gestion des accès aux projets pour les administrateurs et intègre la plateforme d'automatisation n8n

L'équipe de JetBrains a également simplifié la gestion des accès aux projets pour les administrateurs et amélioré lexpérience du centre de notifications pour tous les utilisateurs. Pour les équipes utilisant des outils dIA dans leurs workflows quotidiens, ils proposent de nouvelles façons dutiliser YouTrack au sein de leur environnement exitstant, notamment lintégration de n8n et de nouvelles actions pour les serveurs distants du protocole MCP (Model Context Protocol) pour la base de connaissances. Lécosystème dapplications de YouTrack poursuit sa croissance, avec désormais 50 applications disponibles sur JetBrains Marketplace. JetBrains présente certaines des dernières applications destinées entre autres aux chefs de projet, aux équipes dassurance qualité et aux équipes dassistance.
Transformez vos plans en actions grâce aux Tableaux blancs
JetBrains présente les tableaux blancs, un nouvel espace flexible où vous pouvez visualiser vos projets au fur et à mesure que vous travaillez dessus. Les tableaux blancs étendent les fonctionnalités intégrées de YouTrack et sont accessibles à tous les utilisateurs et agents.
Que vous soyez un chef de projet structurant un plan, une équipe faisant du brainstorming ou un utilisateur souhaitant organiser son propre travail, les tableaux blancs sont là pour vous aider. Vous pouvez restructurer les projets, planifier la suite et tout consigner au fil du temps, de façon centralisée.
Le fonctionnement des tableaux blancs en quelques mots
- Transformez des idées en tâches et en articles : Travaillez seul ou en équipe sur vos tableaux blancs, en utilisant des cartes et des blocs de texte pour structurer vos idées et les transformer en tâches ou en documentation en un clic.
Vous pouvez également connecter des notes entre elles à laide de liens, afin que les cartes ainsi liées reflètent les relations réelles entre les tâches de vos projets.
- Importez et travaillez sur les projets en cours : Pour réorganiser votre travail en cours, vous pouvez importer des tâches, des tickets et des articles existants sur votre tableau blanc et les mettre à jour directement au fil de lévolution de vos plans. Chaque modification apportée est instantanément répercutée dans tous vos projets, aussi bien pour les éléments importés que pour ceux créés sur le tableau blanc. Les dépendances des tâches sont également synchronisées automatiquement.
- Naviguez et suivez votre progression : Vous pouvez revenir à nimporte quel tableau blanc à tout moment pour voir comment vos plans ont évolué. Zoomez pour vous concentrer sur des zones spécifiques, passez en mode plein écran pour une vue densemble, ou utilisez la recherche pour trouver et accéder rapidement au contenu pertinent.
Vous pouvez également contrôler qui peut consulter ou modifier votre travail. La visibilité des tableaux blancs partagés dépend des autorisations de votre projet YouTrack.
Adaptez les tableaux blancs à votre travail
Puisque les tableaux blancs sont initialement une page blanche, vous pouvez les adapter à nimporte quel scénario de travail, de la création dune vue densemble transversale à létude détaillée de sujets spécifiques. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez les utiliser.
- Planification de projets : La planification commence souvent par des idées plutôt que par des tâches structurées. Les chefs de projet peuvent définir les feuilles de route de léquipe, restructurer le travail en cours ou visualiser de nouveaux projets. Comme les cartes sont converties en tâches et en articles YouTrack, votre équipe peut continuer à travailler sur ses projets sans interruption.
- Brainstorming en équipe : Chaque membre de léquipe peut ajouter et mettre à jour des cartes, des blocs de texte et leurs connexions en temps réel ou de manière asynchrone. Que vous organisiez une rétrospective, construisiez une carte mentale ou esquissiez des idées ensemble, les tableaux blancs sadaptent précisément aux workflows de votre équipe. Par exemple, les équipes produits peuvent concevoir de nouvelles fonctionnalités, tandis que les équipes dassistance peuvent cartographier des parcours clients.
- Partage de connaissances avec vos utilisateurs : Les administrateurs peuvent créer des tableaux blancs partagés pour expliquer les workflows, les processus et les structures des projets aux utilisateurs ou aux invités. En combinant des notes dorientation avec des liens directs vers les tâches et articles pertinents, vous permettez un accès facile et centralisé à tout.
- Organisation du travail personnel : Les utilisateurs individuels peuvent également utiliser les tableaux blancs pour leur propre planification : noter des idées, organiser leur semaine ou prendre des notes visibles uniquement par eux. Une fois prêt, vous pouvez inviter dautres personnes à collaborer et transformer votre tableau blanc privé en espace de travail partagé.
Améliorations du design pour les administrateurs et les équipes
Gestion simplifiée des accès aux projets
Ils ont ajouté dautres mises à jour de design à YouTrack pour faciliter le travail sur vos projets. Le nouvel onglet Personnel sur la page de présentation du projet simplifie la gestion des équipes de projet par les administrateurs. Les administrateurs peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs et des groupes, attribuer des rôles et filtrer les membres de...
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