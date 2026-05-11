JetBrains a annoncé que son agent de codage IA, Junie CLI, peut désormais se connecter à tous les EDI JetBrains en cours dexécution, et travailler avec votre EDI de la même manière que vous le faites

Ce que Junie peut faire avec votre EDI

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Junie est un agent de codage IA développé par JetBrains, lancé en janvier 2025 en préversion fermée. Contrairement à l'assistant IA, qui se concentre sur la complétion de code, Junie est conçu pour fonctionner comme un agent IA dédié au codage. En avril 2025, JetBrains a rendu Junie accessible au grand public. Jusquà présent, Junie CLI fonctionnait comme tout autre agent autonome. Cétait un outil puissant, mais il ne sintégrait pas aux workflows mis en place pour un projet spécifique.Cela change à partir de maintenant : JetBrains a annoncé que Junie CLI peut désormais se connecter à votre EDI JetBrains en cours dexécution et tirer parti de la puissante intelligence du code de l'EDI, notamment de lindexation, de lanalyse sémantique et des divers outils que vous utilisez déjà. Lagent travaille avec votre EDI de la même manière que vous le faites. Il voit ce que vous voyez, sait ce sur quoi vous avez travaillé et utilise les configurations de build et de test que vous avez déjà définies. Aucune configuration manuelle nest nécessaire. Junie CLI détecte automatiquement lEDI en cours dexécution. Si vous avez un abonnement à JetBrains AI, tout fonctionne immédiatement.La plupart des agents de programmation par IA fonctionnent de manière isolée. Ils lisent vos fichiers, devinent la structure de votre projet et tentent dexécuter des builds ou des tests sans avoir tout le contexte. Cela peut fonctionner pour des projets simples, mais savère vite défaillant dans les bases de code réelles, telles que des monorepos avec des configurations de build complexes, des projets comptant des centaines de modules ou des configurations de tests qui ont demandé des semaines de travail à votre équipe.Junie ne joue pas aux devinettes. Il interroge votre EDI, ce qui lui permet de :: Junie voit sur quoi vous travaillez en ce moment : le fichier ouvert, le code sélectionné, les builds et les tests exécutés récemment. Au lieu de scanner lensemble de votre référentiel pour comprendre ce qui est pertinent, il commence avec le même contexte que vous.: Sur un monorepo ou tout projet avec une configuration de tests complexe, Junie utilise les outils dexécution de tests préconfigurés de lEDI. Pas besoin de deviner les commandes ni de gérer des configurations défaillantes.: Lorsque Junie renomme un symbole, il utilise lindex sémantique de lEDI pour trouver chacune de ses occurrences. Il parcourt lintégralité du fichier, tient compte de la portée et gère toutes les surcharges et variables portant le même nom dans différents contextes. Cest le genre de refactorisation que la recherche textuelle ne peut pas effectuer.: Junie exécute les builds et des tests en utilisant les configurations de votre EDI. ommandes de builds personnalisées, outils dexécution de tests non évidents, cibles de compilation croisée : si votre EDI les comprend, Junie les comprend aussi.: À partir de lindex de lEDI, Junie accède à la structure du projet sans lire les fichiers ligne par ligne. Sa recherche tient compte des synonymes et trouve des « variantes » lorsque vous recherchez des « options ». Il navigue dans le code comme vous le feriez, et non comme le fait grep.Lintégration de Junie CLI fonctionne dans tous les EDI JetBrains. La prise en charge dAndroid Studio sera disponible prochainement. Assurez-vous que votre EDI JetBrains est en cours dexécution, puis lancez Junie CLI dans le répertoire de votre projet. Il détectera automatiquement lEDI et vous invitera à installer le plugin dintégration. En un clic, vous êtes connecté. Si vous êtes abonné à JetBrains AI, lauthentification est automatique, mais le BYOK (pour Anthropic, OpenAI, etc.) est également entièrement pris en charge.Cette intégration est actuellement en version bêta. JetBrains étendra activement les fonctionnalités auxquelles Junie peut accéder grâce à votre EDI, et vos retours dexpérience façonneront directement son évolution.