JetBrains annonce l'extension de la prise en charge de base du développement web dans PyCharm 2026.1, l'EDI JetBrains dédié à Python

PyCharm est un environnement de développement intégré (EDI) destiné à la programmation en Python. Il offre des fonctionnalités d'analyse de code, un débogueur graphique, un outil de test unitaire intégré, une intégration avec les systèmes de contrôle de version, et prend en charge le développement web avec Django. PyCharm est développé par JetBrains et repose sur sa plateforme IntelliJ. PyCharm est multiplateforme et fonctionne sous Microsoft Windows, macOS et Linux. Certaines parties du code source de PyCharm sont publiées sous licence Apache et disponibles sur GitHub, et un abonnement est proposé pour accéder aux fonctionnalités propriétaires.
Récemment, JetBrains a annoncé PyCharm 2026.1. Avec PyCharm 2026.1, lexpérience de base de lEDI continue dévoluer en mettant gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs un ensemble plus large doutils web professionnels. Des débutants aux développeurs spécialisés dans le backend, chacun a désormais accès à un ensemble important de fonctionnalités JavaScript, TypeScript et CSS auparavant réservées aux titulaires de labonnement Pro.
Prise en charge de React, JavaScript, TypeScript et CSS
Vous pouvez désormais tirer parti dun ensemble complet doutils dédition et de mise en forme pour les langages web modernes au sein de PyCharm, parmi lesquels :
Prise en charge de React :
-Naviguez parmi les composants et les attributs avec une saisie semi-automatique dédiée.
- Effectuez des refactorisations de renommage spécifiquement pour les composants et les propriétés React.
Gestion avancée des importations :
- Profitez des importations automatiques JavaScript et TypeScript pendant que vous travaillez.
- Fusionnez ou supprimez les références inutiles à laide de la fonctionnalité Optimize imports.
- Obtenez automatiquement les importations requises lorsque vous collez du code dans léditeur.
Style amélioré : Accédez à la saisie semi-automatique du code CSS, aux inspections et aux correctifs rapides, et visualisez les modifications en temps réel grâce à laperçu web intégré.
Comportement intelligent de léditeur : utilisez des touches intelligentes, des suggestions visuelles dinsertion de code et une complétion de suffixe conçues spécifiquement pour le développement web.
Navigation et intelligence du code
Naviguer dans les projets web est devenu encore plus efficace grâce à des outils permettant :
- Navigation de niveau professionnel : utilisez les icônes de gouttière dédiées pour les actions Jump to , les appels récursifs et le mappage de sources TypeScript.
- Refactorisations web essentielles : effectuez des modifications de code essentielles grâce aux refactorisations Rename fiables et aux actions telles que Introduce variable, Change signature, Move members, et plus.
- Contrôle de la qualité : maintenez des normes élevées pour votre code grâce à des inspections, des intentions et des correctifs rapides professionnels.
- Nettoyage du code : identifiez les blocs de code redondants grâce à la détection des doublons en JavaScript et TypeScript.
Frameworks et outils intégrés
Grâce à la prise en charge essentielle des frameworks et outils frontend les plus populaires, vous avez désormais accès à :
- Initialisation du projet : créez rapidement des projets web grâce au générateur Vite intégré.
- Outils standard : standardisez la qualité du code grâce à la prise en charge intégrée de Prettier, ESLint, TSLint et StyleLint.
- Gestion des scripts : découvrez et exécutez des scripts NPM directement depuis votre fichier package.json.
- Sécurité : vérifiez les dépendances du projet afin de détecter les vulnérabilités de sécurité.
JetBrains conclut son annonce : « Nous sommes ravis de proposer gratuitement ces fonctionnalités éprouvées à lexpérience de base de PyCharm ! Nous sommes convaincus que ces outils aideront les débutants, les étudiants et les amateurs à réaliser de véritables tâches de développement au sein dun seul et puissant EDI. Mieux encore, les fonctionnalités essentielles de PyCharm peuvent être utilisées aussi bien dans des projets commerciaux que non commerciaux. Ainsi, il évoluera avec vous, de lapprentissage au développement professionnel. »
Nouveautés et téléchargement de PyCharm 2026.1
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