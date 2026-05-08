JetBrains annonce l'extension de la prise en charge de base du développement web dans PyCharm 2026.1, l'EDI JetBrains dédié à Python

Prise en charge de React, JavaScript, TypeScript et CSS

Navigation et intelligence du code

Frameworks et outils intégrés



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PyCharm est un environnement de développement intégré (EDI) destiné à la programmation en Python. Il offre des fonctionnalités d'analyse de code, un débogueur graphique, un outil de test unitaire intégré, une intégration avec les systèmes de contrôle de version, et prend en charge le développement web avec Django. PyCharm est développé par JetBrains et repose sur sa plateforme IntelliJ. PyCharm est multiplateforme et fonctionne sous Microsoft Windows, macOS et Linux. Certaines parties du code source de PyCharm sont publiées sous licence Apache et disponibles sur GitHub, et un abonnement est proposé pour accéder aux fonctionnalités propriétaires.Récemment, JetBrains a annoncé PyCharm 2026.1. Avec PyCharm 2026.1, lexpérience de base de lEDI continue dévoluer en mettant gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs un ensemble plus large doutils web professionnels. Des débutants aux développeurs spécialisés dans le backend, chacun a désormais accès à un ensemble important de fonctionnalités JavaScript, TypeScript et CSS auparavant réservées aux titulaires de labonnement Pro.Vous pouvez désormais tirer parti dun ensemble complet doutils dédition et de mise en forme pour les langages web modernes au sein de PyCharm, parmi lesquels :-Naviguez parmi les composants et les attributs avec une saisie semi-automatique dédiée.- Effectuez des refactorisations de renommage spécifiquement pour les composants et les propriétés React.- Profitez des importations automatiques JavaScript et TypeScript pendant que vous travaillez.- Fusionnez ou supprimez les références inutiles à laide de la fonctionnalité Optimize imports.- Obtenez automatiquement les importations requises lorsque vous collez du code dans léditeur.: Accédez à la saisie semi-automatique du code CSS, aux inspections et aux correctifs rapides, et visualisez les modifications en temps réel grâce à laperçu web intégré.: utilisez des touches intelligentes, des suggestions visuelles dinsertion de code et une complétion de suffixe conçues spécifiquement pour le développement web.Naviguer dans les projets web est devenu encore plus efficace grâce à des outils permettant :- Navigation de niveau professionnel : utilisez les icônes de gouttière dédiées pour les actions Jump to , les appels récursifs et le mappage de sources TypeScript.- Refactorisations web essentielles : effectuez des modifications de code essentielles grâce aux refactorisations Rename fiables et aux actions telles que Introduce variable, Change signature, Move members, et plus.- Contrôle de la qualité : maintenez des normes élevées pour votre code grâce à des inspections, des intentions et des correctifs rapides professionnels.- Nettoyage du code : identifiez les blocs de code redondants grâce à la détection des doublons en JavaScript et TypeScript.Grâce à la prise en charge essentielle des frameworks et outils frontend les plus populaires, vous avez désormais accès à :- Initialisation du projet : créez rapidement des projets web grâce au générateur Vite intégré.- Outils standard : standardisez la qualité du code grâce à la prise en charge intégrée de Prettier, ESLint, TSLint et StyleLint.- Gestion des scripts : découvrez et exécutez des scripts NPM directement depuis votre fichier package.json.- Sécurité : vérifiez les dépendances du projet afin de détecter les vulnérabilités de sécurité.JetBrains conclut son annonce : «