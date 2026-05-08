JetBrains annonce Air en préversion publique : un environnement de développement agentique permettant de déléguer des tâches de programmation à plusieurs agents d'IA

JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).
L'approche de JetBrains du développement logiciel agentique est à la fois optimiste et pragmatique. L'entreprise déclare : « Après 26 ans passés à développer des outils pour les développeurs, nous avons une vision claire de ce qui doit être créé et la ferme conviction que les agents vont vraiment métamorphoser la façon dont les logiciels sont conçus. Mais les nouveaux concepts émergent trop vite pour quon puisse les valider. Nous préférons donc proposer ce qui fonctionne réellement plutôt que de mettre en avant quelque chose qui pourrait fonctionner. »
Létat actuel du travail avec les agents de programmation est fragmenté : chaque agent sexécute dans un outil distinct, avec une configuration différente, un contexte différent et un manque de compréhension structurelle de votre code. C'est dans ce contexte que JetBrains a lancé Air en préversion publique, qualifiant l'outil de « pièce essentielle à la résolution de ce puzzle. » Air est disponible pour les développeurs abonnés à JetBrains AI ou à un fournisseur dagent existant (à lexclusion dAnthropic) et disposant de clés API. Air est déjà disponible gratuitement pour macOS, les versions Windows et Linux seront bientôt disponibles.
Un véritable environnement de développement agentique, plutôt quune fenêtre de chat
JetBrains Air est un environnement de développement agentique permettant de déléguer des tâches de programmation à plusieurs agents dIA et de les exécuter simultanément. À linstar dun EDI tel quIntelliJ IDEA, Air repose sur lidée dintégrer les outils essentiels au sein dune expérience unique et cohérente. Mais il existe une différence essentielle : les EDI ajoutent des outils à léditeur de code, tandis quAir crée des outils autour de lagent. Cette nouvelle expérience de développement est optimisée pour permettre de guider lagent et daffiner ses résultats.
Air vous aide à naviguer dans votre base de code. Vous pouvez mentionner une ligne, un commit, une classe, une méthode ou tout autre symbole spécifique lorsque vous définissez une tâche. De ce fait, lagent bénéficie dun contexte précis au lieu dun ensemble de texte copié-collé. Et une fois la tâche terminée, votre révision ne sarrête pas à la simple vérification des différences : Air vous permet de visualiser les modifications dans le contexte de lensemble de votre base de code, et vous disposez doutils essentiels tels quun terminal, un client Git et un aperçu intégré prêts à lemploi.
« Soyons honnêtes : les bases de code complexes ne sont pas encore prêtes pour une programmation purement agentique. Cest là que nos 26 ans dexpérience dans la conception dEDI entrent en jeu. Air se concentre sur lorchestration des agents sans remplacer les workflows de développement existants. Air gère le développement basé sur les agents ; votre EDI gère le reste », commente l'équipe de Jetbrains.
Changez dagent librement, exécutez des tâches simultanément
Air prend directement en charge Codex, Claude Agent, Gemini CLI et Junie. Les fournisseurs dIA se surpassent régulièrement les uns les autres : Air fait du changement dagents dans les projets une partie naturelle du workflow, plutôt quune migration. Air prend en charge lAgent Client Protoco (ACP) et étendra bientôt la prise en charge de lACP à dautres agents via le registre des agents ACP.
Exécutez les agents localement par défaut, ou isolez-les dans des conteneurs Docker et des espaces de travail Git pour le sandboxing et le travail simultané.
Air vous permet déviter le désordre quentraîne louverture dune multitude de fenêtres et donglets de terminal pour chaque tâche. Vous voyez une seule tâche (cest-à-dire une session dagent) à la fois. Vous recevez une notification lorsquune autre tâche nécessite votre attention, ce qui vous permet de basculer rapidement vers celle-ci pendant que lagent continue de travailler. Air vous aide ensuite à transférer vos modifications dun conteneur ou dun espace de travail vers votre copie principale.
Commencer à lutiliser
Si vous avez un abonnement à JetBrains AI Pro (qui est inclus dans le All Products Pack et dotUltimate) ou à AI Ultimate, tous les agents sont inclus ; il vous suffit de vous connecter avec votre compte JetBrains. Vous préférez utiliser vos propres clés API dAnthropic, dOpenAI ou de Google ? Cest possible ! Vous pouvez également utiliser des abonnements à usage personnel de Google et dOpenAI. Si vous optez pour lapproche BYOK (Bring Your Own Key), vos propres clés seront toujours utilisées en premier, et toute utilisation non couverte par ces clés sera par défaut relèvera de votre abonnement JetBrains. Une offre dédiée aux entreprises sera bientôt disponible.
Lexécution dans le cloud (lexécution dagents à distance dans des environnements isolés) est au stade de préversion technique et sera bientôt disponible pour les utilisateurs de Air.
Prochaine étape : la collaboration en équipe
Cette version se concentre sur la productivité individuelle des développeurs. Selon l'équipe de JetBrains, cette étape n'est qu'un premier pas vers un avenir où les agents et les humains collaboreront de manière plus intégrée. « Lun des enseignements que nous avons tirés de notre travail avec des agents est que la collaboration ne commence pas au moment de lexamen de leurs résultats. Elle commence plus tôt, dès la définition de la tâche elle-même. Il est préférable que les équipes peaufinent la tâche ensemble et saccordent à ce sujet avant dimpliquer des agents », conclut JetBrains.
Téléchargez Air, connectez-vous et lancez votre première tâche.
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