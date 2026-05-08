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JetBrains annonce Air en préversion publique : un environnement de développement agentique permettant de déléguer des tâches de programmation à plusieurs agents d'IA

Le , par Jade Emy
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JetBrains annonce Air en préversion publique : un environnement de développement agentique permettant de déléguer des tâches de programmation à plusieurs agents dIA

JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).

L'approche de JetBrains du développement logiciel agentique est à la fois optimiste et pragmatique. L'entreprise déclare : « Après 26 ans passés à développer des outils pour les développeurs, nous avons une vision claire de ce qui doit être créé et la ferme conviction que les agents vont vraiment métamorphoser la façon dont les logiciels sont conçus. Mais les nouveaux concepts émergent trop vite pour quon puisse les valider. Nous préférons donc proposer ce qui fonctionne réellement plutôt que de mettre en avant quelque chose qui pourrait fonctionner. »

Létat actuel du travail avec les agents de programmation est fragmenté : chaque agent sexécute dans un outil distinct, avec une configuration différente, un contexte différent et un manque de compréhension structurelle de votre code. C'est dans ce contexte que JetBrains a lancé Air en préversion publique, qualifiant l'outil de « pièce essentielle à la résolution de ce puzzle. » Air est disponible pour les développeurs abonnés à JetBrains AI ou à un fournisseur dagent existant (à lexclusion dAnthropic) et disposant de clés API. Air est déjà disponible gratuitement pour macOS, les versions Windows et Linux seront bientôt disponibles.


Un véritable environnement de développement agentique, plutôt quune fenêtre de chat

JetBrains Air est un environnement de développement agentique permettant de déléguer des tâches de programmation à plusieurs agents dIA et de les exécuter simultanément. À linstar dun EDI tel quIntelliJ IDEA, Air repose sur lidée dintégrer les outils essentiels au sein dune expérience unique et cohérente. Mais il existe une différence essentielle : les EDI ajoutent des outils à léditeur de code, tandis quAir crée des outils autour de lagent. Cette nouvelle expérience de développement est optimisée pour permettre de guider lagent et daffiner ses résultats.

Air vous aide à naviguer dans votre base de code. Vous pouvez mentionner une ligne, un commit, une classe, une méthode ou tout autre symbole spécifique lorsque vous définissez une tâche. De ce fait, lagent bénéficie dun contexte précis au lieu dun ensemble de texte copié-collé. Et une fois la tâche terminée, votre révision ne sarrête pas à la simple vérification des différences : Air vous permet de visualiser les modifications dans le contexte de lensemble de votre base de code, et vous disposez doutils essentiels tels quun terminal, un client Git et un aperçu intégré prêts à lemploi.

« Soyons honnêtes : les bases de code complexes ne sont pas encore prêtes pour une programmation purement agentique. Cest là que nos 26 ans dexpérience dans la conception dEDI entrent en jeu. Air se concentre sur lorchestration des agents sans remplacer les workflows de développement existants. Air gère le développement basé sur les agents ; votre EDI gère le reste », commente l'équipe de Jetbrains.

Changez dagent librement, exécutez des tâches simultanément

Air prend directement en charge Codex, Claude Agent, Gemini CLI et Junie. Les fournisseurs dIA se surpassent régulièrement les uns les autres : Air fait du changement dagents dans les projets une partie naturelle du workflow, plutôt quune migration. Air prend en charge lAgent Client Protoco (ACP) et étendra bientôt la prise en charge de lACP à dautres agents via le registre des agents ACP.

Exécutez les agents localement par défaut, ou isolez-les dans des conteneurs Docker et des espaces de travail Git pour le sandboxing et le travail simultané.

Air vous permet déviter le désordre quentraîne louverture dune multitude de fenêtres et donglets de terminal pour chaque tâche. Vous voyez une seule tâche (cest-à-dire une session dagent) à la fois. Vous recevez une notification lorsquune autre tâche nécessite votre attention, ce qui vous permet de basculer rapidement vers celle-ci pendant que lagent continue de travailler. Air vous aide ensuite à transférer vos modifications dun conteneur ou dun espace de travail vers votre copie principale.


Commencer à lutiliser

Si vous avez un abonnement à JetBrains AI Pro (qui est inclus dans le All Products Pack et dotUltimate) ou à AI Ultimate, tous les agents sont inclus ; il vous suffit de vous connecter avec votre compte JetBrains. Vous préférez utiliser vos propres clés API dAnthropic, dOpenAI ou de Google ? Cest possible ! Vous pouvez également utiliser des abonnements à usage personnel de Google et dOpenAI. Si vous optez pour lapproche BYOK (Bring Your Own Key), vos propres clés seront toujours utilisées en premier, et toute utilisation non couverte par ces clés sera par défaut relèvera de votre abonnement JetBrains. Une offre dédiée aux entreprises sera bientôt disponible.

Lexécution dans le cloud (lexécution dagents à distance dans des environnements isolés) est au stade de préversion technique et sera bientôt disponible pour les utilisateurs de Air.

Prochaine étape : la collaboration en équipe

Cette version se concentre sur la productivité individuelle des développeurs. Selon l'équipe de JetBrains, cette étape n'est qu'un premier pas vers un avenir où les agents et les humains collaboreront de manière plus intégrée. « Lun des enseignements que nous avons tirés de notre travail avec des agents est que la collaboration ne commence pas au moment de lexamen de leurs résultats. Elle commence plus tôt, dès la définition de la tâche elle-même. Il est préférable que les équipes peaufinent la tâche ensemble et saccordent à ce sujet avant dimpliquer des agents », conclut JetBrains.

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