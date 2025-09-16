IntelliJ IDEA Conf 2025 : le replay de l'événement virtuel gratuit JetBrains pour les développeurs Java et Kotlin est disponible

30 Years of Java The Journey Continues par Sharat Chander

par Sharat Chander Kotlin Notebooks for Spring Developers par Ignat Beresnev

par Ignat Beresnev Tips and Tricks for GraalVM and Graal Languages in IntelliJ IDEA par Fabio Niephaus

par Fabio Niephaus Valhalla Nullness Emotion par Rémi Forax

par Rémi Forax Next-Level Features of LangChain4j for Production-Ready AI

Applications par Lize Raes

par Lize Raes From Zero to Hero: Java on Azure Integration With IntelliJ IDEA par Sandra Ahlgrimm

par Sandra Ahlgrimm Bootiful IntelliJ IDEA by Josh Long

Sudo, Make Me a Sandwich!  Live Coding With Agentic AI in IntelliJ IDEA par Anton Arhipov

par Anton Arhipov IntelliJ IDEA  The IDE That Speaks Gradle par Paul Merlin et Dmitrii Smirnov

par Paul Merlin et Dmitrii Smirnov From Tower of Babel to Babel Fish: Evolving Your Kafka Architecture with Schema Registry par Viktor Gamov

par Viktor Gamov Catching Up With JUnit par Marc Philipp

par Marc Philipp The Modern Database Debate: Documents, Tables, or Documents in Tables? par Franck Pachot

par Franck Pachot Null Safety in Spring Applications With JSpecify and NullAway par Sébastien Deleuze

par Sébastien Deleuze Hacking and Securing AI Systems: Playing With Fire and Controlling the Flare of AI par Bar-El Tayouri

par Bar-El Tayouri OOP vs. DOP: Which One to Choose? par Venkat Subramaniam



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 589 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les 3 et 4 juin 2025 dernier, JetBrains a tenu la nouvelle édition d'IntelliJ IDEA Conf, une conférence en ligne gratuite pour les développeurs. IntelliJ IDEA Conf 2025 a proposé un large éventail de sessions couvrant les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de développement de logiciels. Que vous soyez un développeur expérimenté ou que vous débutiez, la conférence de cette année offre des informations qui vous aideront à écrire plus rapidement du code de haute qualité, à augmenter votre productivité et à vous tenir au courant des technologies de pointe.Le programme a couvert un large éventail de sujets, du développement Java et Kotlin à l'intégration de l'IA, en passant par Spring Boot, Gradle, Kafka et la gestion des bases de données. Elle présente également l'intégration dans le cloud, des pratiques de codage sécurisé, des améliorations des performances des développeurs et des techniques de développement avancées. Le replay de l'évènement est disponible.Voici le programme de la conférence :