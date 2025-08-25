JetBrains annonce le JetBrains Student Pack gratuit : votre kit d'outils pour votre avenir dans la tech

Pour réussir sa carrière dans la tech, disposer des bons outils dès le départ fait toute la différence. Cest pourquoi JetBrains a créé le JetBrains Student Pack, un kit de développement tout-en-un conçu pour vous aider à apprendre à programmer, à créer des projets concrets et à préparer votre carrière en utilisant les mêmes outils que les développeurs de Google, de la NASA et de bien dautres organisations reconnues.
Bénéficiez dEDI de qualité professionnelle, de cours de programmation avec des exercices pratiques, doutils dIA et de plugins boostant la productivité : tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos devoirs, créer des projets pour votre portfolio et vous préparer aux entretiens dembauche.
🎁 Bonus : postulez dici le 12 septembre 2025 pour tenter de gagner un MacBook Pro, un iPad Pro ou un reMarkable Paper Pro !
Pourquoi le JetBrains Student Pack change la donne
Développez vos compétences à laide doutils professionnels
Avec l'avis de plus de 23 900 étudiants dans le monde entier, professeurs et employeurs, l'équipe de JetBrains a pu déterminer ce dont les apprenants ont besoin pour réussir ainsi que les compétences attendues des professionnels juniors. Sur la base de ces informations, ils ont sélectionné les outils JetBrains les plus pertinents pour vous aider à acquérir les compétences concrètes dont vous aurez besoin pour votre premier emploi.
Apprenez comme dans les meilleures universités
Les meilleures écoles, comme le MIT, Cambridge, lUC Berkeley et lUniversité de Pékin, fournissent à leurs étudiants des outils JetBrains, car elles savent que la pratique transforme la théorie en compétences. Le JetBrains Student Pack vous aide à combler le fossé entre les cours et le monde réel.
Entraînez-vous comme des pros
Les outils JetBrains sont utilisés par plus de 300 000 entreprises, dont 88 figurent au classement Fortune Global 100. Vous programmerez avec les mêmes outils que les ingénieurs de Tesla, Ubisoft, Visa, NASA et Google.
Rejoignez plus de 3 millions détudiants développeurs
Plus de 3 millions détudiants dans le monde utilisent déjà les outils JetBrains pour étudier la programmation, la science des données, lIA et lingénierie logicielle.
Comment postuler
Si vous êtes étudiant dans un établissement denseignement accrédité (université, faculté, etc.), vous pouvez demander le JetBrains Student Pack en suivant cette simple procédure :
1 : Complétez le formulaire de candidature
Rendez-vous sur la page dinscription au JetBrains Student Pack et postulez à laide de vos identifiants détudiant∙e. Vous pouvez vérifier votre statut détudiant∙e en fournissant votre adresse e-mail officielle de létablissement dans lequel vous étudiez ou une carte ISIC/ITIC en utilisant votre compte GitHub Student Developer Pack ou en téléchargeant une autre preuve officielle dinscription.
2 : Vérifiez votre adresse e-mail
Après avoir postulé, vous recevrez un lien de vérification par e-mail. Cliquez sur ce lien pour confirmer votre adresse e-mail et votre statut détudiant∙e.
3 : Installez votre EDI
Une fois votre demande approuvée, connectez-vous à votre Compte JetBrains pour télécharger lIDE dont vous avez besoin : IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, CLion, Rider, PhpStorm, DataGrip, RubyMine, RustRover, DataSpell ou GoLand. Vos licences pour les JetBrains IDEs seront totalement gratuites et resteront valides tant que vous serez étudiant∙e. Vous recevrez également des instructions dinstallation détaillées par e-mail.
Remarque : votre accès gratuit reste actif tant que vous êtes étudiant∙e, mais il doit être renouvelé chaque année. JetBrains vous enverra un rappel à ce sujet. Il vous suffira de renvoyer une preuve de votre statut détudiant∙e au moment voulu.
4 : Activez les plugins
Ouvrez votre nouvel EDI et installez le plugin JetBrains Academy pour bénéficier de cours basés sur des projets et du formateur EDI Features Trainer pour maîtriser les raccourcis et les fonctionnalités essentiels. Ils sont tous les deux disponibles sur la marketplace des plugins. Vous pouvez également activer Code With Me pour programmer en binôme directement depuis votre projet.
5 : Essayez les outils dIA
Une fois que vous êtes prêt∙e, cliquez sur licône IA en haut à droite de votre IDE pour activer lAI Assistant et bénéficier de la génération de code, des explications et de la refactorisation. Vous pouvez également essayer Junie pour les tâches en plusieurs étapes et les défis complexes. Testez les outils JetBrains AI pendant votre période dessai, puis passez au forfait AI Free gratuit ou effectuez une mise à niveau à tout moment.
🎓 Réduction pour les jeunes diplômés : pour vous féliciter de votre réussite, à expiration de votre accès étudiant, JetBrains vous offre une réduction de 40 % sur tous les produits JetBrains pendant les deux années suivantes. Vous pourrez ainsi continuer à utiliser vos outils préférés même après lobtention de votre diplôme.
Prêt à passer au niveau supérieur ? Demandez dès aujourdhui le JetBrains Student Pack et améliorez votre parcours dapprentissage grâce à une suite doutils de qualité professionnelle gratuitement.
🎁 Bonus : postulez avant le 12 septembre 2025 pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un MacBook Pro, un iPad Pro ou un reMarkable Paper Pro !
Bonne chance et bon développement !
