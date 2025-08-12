JetBrains annonce que le plugin Laravel Idea est désormais gratuit pour les utilisateurs de PhpStorm

Laravel est un framework web gratuit et open source basé sur PHP, destiné à la création d'applications web. Il a été créé par Taylor Otwell et conçu pour le développement d'applications web suivant le modèle architectural MVC (modèle-vue-contrôleur) et basé sur Symfony. Le code source de Laravel est hébergé sur GitHub et distribué sous licence MIT. Parmi les fonctionnalités de Laravel, on peut citer un système de packaging modulaire avec un gestionnaire de dépendances dédié, différentes méthodes d'accès aux bases de données relationnelles, des utilitaires facilitant le déploiement et la maintenance des applications, et son orientation vers le sucre syntaxique.
JetBrains a récemment annoncé que, à partir du 30 juillet 2025, Laravel Idea devient gratuit pour les utilisateurs de PhpStorm. Si vous avez déjà installé le plugin Laravel Idea, vous bénéficiez maintenant dun accès complet à toutes les fonctionnalités du plugin sans frais supplémentaires.
Laravel Idea est un environnement de développement Laravel basé sur PhpStorm. Développé par Adel Faizrakhmanov, le plugin compte plus de 1,5 million de téléchargements sur la Marketplace JetBrains et il est très apprécié par les développeurs Laravel. Il étend la prise en charge de Laravel intégrée dans PhpStorm avec toute une gamme de fonctionnalités de productivité pour les développeurs, parmi lesquelles :
- Génération de code puissante.
- Routage avancé, validation, champs de requêtes, portes et policies, configurations, traductions, vues et de nombreuses autres fonctionnalités de saisie semi-automatique.
- Excellente compréhension de lORM Eloquent.
- Prise en charge complète des composants Blade.
- Prise en charge de Livewire, Inertia.js, Dusk, Laravel Modules et dautres paquets tiers.
Envoyé par Adel Faizrakhmanov, Créateur de Laravel Idea
Après linstallation, vous pouvez configurer les paramètres du plugin dans Settings | Languages & Frameworks | Laravel Idea.
Pourquoi choisir lIDE PhpStorm pour le développement Laravel ?
PhpStorm est recommandé par Laravel pour travailler sur des projets Laravel. Outre le plugin Laravel Idea, PhpStorm fournit automatiquement aux développeurs Laravel de nombreuses fonctionnalités de productivité, notamment :
- Junie, votre agent de programmation IA par JetBrains pour les tâches professionnelles.
- La prise en charge intégrée de Laravel Pint, Pest, Larastan et des commandes CLI Artisan.
- La mise en évidence de la syntaxe et la saisie semi-automatique de code dans les modèles Blade et les fichiers .env.
- La prise en charge dans lIDE des frameworks JavaScript/TypeScript, notamment Tailwind, Vue et React, ainsi que des bases de données.
- Les meilleurs outils de leur catégorie pour la navigation et la refactorisation du code.
JetBrains indique qu'à terme, le plugin Laravel Idea sera fourni avec PhpStorm et directement disponible pour les utilisateurs de lIDE.
Envoyé par Artemy Pestretsov, Chef de produit PhpStorm
Réponses aux Questions fréquentes
Jai un abonnement à IntelliJ Ultimate, est-ce que je peux également bénéficier du plugin Laravel Idea gratuitement ?
Oui, le plugin Laravel Idea est désormais disponible gratuitement pour les utilisateurs dIntelliJ Ultimate également.
Proposez-vous une compensation pour les licences Laravel Idea déjà achetées ?
Les utilisateurs individuels de PhpStorm qui ont acheté une licence personnelle mensuelle ou annuelle de Laravel Idea le 1er mai 2025 ou après sont éligibles à une compensation sous la forme dune remise de 50 % sur le prochain renouvellement de leur abonnement personnel à PhpStorm. Cette réduction compensatoire sera appliquée automatiquement sur le compte JetBrains de l'utilisateur à la date de facturation du prochain renouvellement de son abonnement.
Pourquoi tous les abonnements actifs à Laravel Idea ne sont-ils pas éligibles à une compensation ?
Le 1er mai 2025 correspond à la date à laquelle JetBrains a décidé en interne dintégrer le plugin Laravel Idea à PhpStorm et a commencé à travailler sur cette intégration. JetBrains pense quil est juste doffrir une compensation aux utilisateurs qui ont acheté des licences après cette date, car l'entreprise n'a pas annoncé cette décision publiquement à ce moment-là. Les utilisateurs qui ont acheté une licence annuelle auparavant lont fait lorsque JetBrains fonctionnait encore sous les conditions commerciales des plugins tiers.
Puis-je obtenir un remboursement pour mon achat de Laravel Idea ?
Vous pouvez demander un remboursement à condition deffectuer une demande pendant la période éligible au remboursement.
Jai un abonnement actif à Laravel Idea. Dois-je lannuler manuellement ?
Vous navez rien à faire. Vous ne serez pas facturé pour Laravel Idea lors du prochain renouvellement de votre abonnement, même si la licence est toujours active sur votre compte JetBrains.
Le cas de ma licence nest pas abordé dans cette FAQ. Que faire dans ce cas ?
Vous pouvez contacter l'équipe dassistance de JetBrains à ladresse phpstorm-support@jetbrains.com et fournir les détails de votre situation.
