JetBrains annonce qu'IntelliJ IDEA, son EDI pour le développement en Java et Kotlin, passe à un mode de distribution unifié

Le plan de transition

Le parcours vers la distribution unique

Divers problèmes résolus avec la distribution unifiée

Plus de fonctionnalités disponibles gratuitement pour offrir une expérience exceptionnelle à chaque développeur Java et Kotlin

Plus de détails sur l’open source

Sauvegarde et synchronisation : synchronise les paramètres de votre IDE et vos plugins sur plusieurs machines à l’aide de votre compte JetBrains

Package Checker : analyse les dépendances pour révéler les vulnérabilités de sécurité connues

Classement IA pour la saisie semi-automatique du code et Search everywhere : améliore le tri des sorties pour la saisie semi-automatique du code et Search everywhere

AI Assistant : fournit une puissante assistance par IA dans les JetBrains IDE

Plugin Qodana : maintient un haut niveau de qualité du code et de conformité grâce à l’analyse de code statique

Plugins de localisation (japonais, coréen, chinois) : traduisent l’interface utilisateur de l’IDE en plusieurs langues

Kotlin Notebook : active des notebooks interactifs pour Kotlin, ciblant les tâches de programmation exploratoire et de science des données

Fonctionnalités WSL : permettent de développer dans un environnement Linux réel tout en utilisant Windows

Code With Me : offre des capacités collaboratives pour un développement en temps réel

Modifications concernant le développement de plugins

Nous sommes ravis de continuer à vous fournir les outils professionnels que vous aimez. Avec ce passage à une distribution unique et unifiée, nous espérons améliorer encore IntelliJ IDEA : une qualité supérieure, plus de fonctionnalités et la fin de la confusion quant à la version à télécharger. Notre engagement envers l’open source reste plus fort que jamais : l’édition Community restera entièrement disponible sur GitHub, accompagnée de pipelines de CI/CD et de builds nocturnes.



Nous sommes ravis de continuer à vous fournir les outils professionnels que vous aimez. Avec ce passage à une distribution unique et unifiée, nous espérons améliorer encore IntelliJ IDEA : une qualité supérieure, plus de fonctionnalités et la fin de la confusion quant à la version à télécharger. Notre engagement envers l'open source reste plus fort que jamais : l'édition Community restera entièrement disponible sur GitHub, accompagnée de pipelines de CI/CD et de builds nocturnes.

Nous espérons que tous nos utilisateurs, des étudiants et nouveaux venus aux gourous d'entreprise chevronnés, bénéficieront de ces changements. Vos commentaires nous sont extrêmement précieux au cours du déploiement de ce nouveau modèle. N'hésitez pas à partager vos questions, idées ou suggestions ou à envoyer un e-mail. Vous pouvez également consulter notre FAQ sur la distribution unifiée pour plus de détails. Merci de faire partie de la communauté IntelliJ IDEA ! Nous avons hâte de construire l'avenir de notre EDI avec vous !



IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (EDI) pour le développement professionnel en Java et Kotlin. Il est conçu pour maximiser la productivité des développeurs et met l'accent sur la confidentialité et la sécurité. Il effectue les tâches routinières et répétitives à votre place en fournissant une complétion de code intelligente, une analyse statique du code et des refactorisations. Il vous permet de vous concentrer sur le côté positif du développement de logiciels, le rendant non seulement productif mais aussi une expérience agréable.JetBrains vient d'annoncer une nouvelle étape pour IntelliJ IDEA : IntelliJ IDEA passe à une distribution unique et unifiée. Il n’y aura désormais plus qu’un seul programme d’installation d’IntelliJ IDEA, qui remplacera les téléchargements séparés pour les éditions Community et Ultimate. Dans cette nouvelle configuration, l’accès à l’ensemble des fonctionnalités de l’édition Ultimate nécessitera toujours un abonnement. Mais même sans abonnement, l’EDI restera entièrement fonctionnel, gratuit pour les projets commerciaux et non commerciaux, et inclura plus de fonctionnalités que l’actuelle Community Edition.Cet article explique le plan de transition concret, ses conséquences pour votre travail de développement au quotidien (améliorer votre expérience), les raisons expliquant ce changement, comment JetBrains continuera à maintenir son soutien à l’open source, et des réponses aux questions sur cette nouvelle distribution unifiée.Le passage à une distribution unifiée se fera en plusieurs étapes afin d’assurer une expérience fluide et transparente pour tous les utilisateurs. Voici le déroulement de la transition et ses conséquences pour vous. Elle comprendra trois étapes, telles qu’illustrées dans les images ci-dessous.JetBrains facilitera la création de builds IntelliJ IDEA à partir du code source. Pour prendre en charge les workflows open source et améliorer la transparence, ils commenceront par publier les builds open source directement sur GitHub Releases. Ces builds incluront uniquement les composants open source.JetBrains introduira également des pipelines de CI/CD prêts à l’emploi utilisant GitHub Actions. En quelques étapes seulement, n’importe qui peut forker le projet et produire un build fonctionnel à partir de la source.À partir d’IntelliJ IDEA 2025.2, JetBrains modifiera l’expérience de licence pour les utilisateurs d’Ultimate. Si votre abonnement expire, vous ne perdrez pas votre accès à l’EDI. Au lieu de cela, vous pourrez toujours utiliser l’IDE complet, mais avec l’ensemble de fonctionnalités correspondant à ce qui est disponible gratuitement (anciennement Community Edition).Ainsi, votre travail ne sera pas interrompu, même si votre abonnement expire pendant que vous êtes en vacances ou entre deux renouvellements. Vous pourrez toujours ouvrir vos projets, écrire du code et rester productif.À partir de la version 2025.3, IntelliJ IDEA Community Edition ne sera plus distribué en tant que produit distinct. Tous les utilisateurs téléchargeront une même distribution d’IntelliJ IDEA : un seul programme d’installation et un seul flux de mise à jour.Si vous utilisez actuellement Community Edition, votre EDI sera automatiquement mis à jour vers la distribution unifiée via le processus habituel de mise à jour des correctifs. Vous aurez accès à des fonctionnalités supplémentaires gratuitement et à une expérience plus fluide. Vous pourrez également essayer les fonctionnalités Ultimate en un clic.Lorsque du lancement d'IntelliJ IDEA Community Edition en 2009, ce fut une étape importante, non seulement pour l’EDI, mais également pour JetBrains en tant qu’entreprise. Pour la première fois, ils ont ouvert le code source de l'EDI et fourni gratuitement un environnement de développement Java complet. JetBrains estime que c’était une décision audacieuse et, avec le recul, l’une des meilleures décisions prises.La Community Edition est devenue la pierre angulaire des efforts de JetBrains en faveur de l’open source. Elle a permis à des millions de développeurs de commencer à utiliser IntelliJ IDEA et a contribué à créer un solide écosystème de contributeurs, de créateurs de plugins, de formateurs et d’étudiants. De nombreuses personnes ont ainsi eu la possibilité de s’initier à la programmation Java ou Kotlin et de découvrir IntelliJ IDEA.Toutefois, au fil du temps, la frontière entre composants open source et composants propriétaires s’est brouillée. Aujourd’hui, même la Community Edition inclut certaines fonctionnalités qui ne sont pas open source. Ce n’était pas l’intention initiale. Ces ajouts se sont fait de façon progressive, l’un après l’autre, et incrémentaux, pour répondre aux besoins réels des utilisateurs. Après des années, ils ont atteint une masse critique qui a introduit une incohérence par rapport au nom donné à l’origine à la « Community Edition ».JetBrains commente notamment : "Plusieurs autres raisons ont amené JetBrains à passer à une distribution unique. Chacune reflète des objectifs à long terme : offrir une meilleure qualité, simplifier l’expérience utilisateur et rendre IntelliJ IDEA plus accessible à tous.Maintenir les versions Community et Ultimate sépares a toujours nécessité des tests, des validations et des paquets en parallèle. En unifiant la distribution, nous pouvons rationaliser le développement et concentrer nos efforts plus efficacement, ce qui permet une itération plus rapide, moins d’incohérences et une qualité globalement plus élevée.De nombreux enseignants ont signalé que gérer plusieurs versions créait des frictions dans le cadre des cours. Il n’est pas toujours facile de déterminer quelle édition installer ou que faire lorsqu’une version d’essai expire. La distribution unifiée nous permet d’offrir une configuration plus simple pour l’enseignement et l’apprentissage. Il convient également de souligner que la version Ultimate d’IntelliJ IDEA a toujours été gratuite pour les étudiants et pour un usage en cours. JetBrains continuera d’améliorer la manière dont les enseignants et les étudiants accèdent à toute la puissance d’IntelliJ IDEA à des fins éducatives.Bien que l'engagement envers l’open source reste le même, toutes les fonctionnalités ne peuvent pas être proposées de cette façon. JetBrains souhaite toutefois que davantage de développeurs puissent en bénéficier. Avec ce changement, certaines fonctionnalités auparavant réservées à Ultimate seront désormais disponibles gratuitement, même si elles restent propriétaires. Selon JetBrains, "" ne devrait pas se limiter à "Essayer IntelliJ IDEA Ultimate doit être simple. La distribution unifiée élimine les complications de l’expérience d’essai en permettant aux développeurs d’explorer les fonctionnalités premium sans avoir à changer d’installateur ou d’environnement.JetBrains a toujours voulu soutenir les développeurs débutants, qui ont besoin d’explorer différents frameworks sans rencontrer d’obstacles supplémentaires. En débloquant gratuitement les fonctionnalités suivantes, JetBrains cherche à éliminer les obstacles pour les personnes qui débutent leurs parcours professionnel.est essentielle pour un code clair et lisible, en particulier lors de l’apprentissage d’un nouveau framework ou d’un nouveau langage. Désormais, IntelliJ IDEA (sans abonnement) fournit la mise en évidence de la syntaxe pour les frameworks populaires comme Spring, Jakarta EE, Quarkus, Micronaut, JPA (JPQL/HQL), des moteurs de création de modèles tels que Thymeleaf, Velocity, FreeMarker et JSP, les manifestes Kubernetes et les graphiques Helm, et enfin, les langages non JVM.Laest essentielle pour pouvoir démarrer rapidement. Dans la distribution unifiée d’IntelliJ IDEA, la liste des assistants de configuration d’un nouveau projet sera étendue pour inclure Spring, Jakarta EE, Quarkus, Micronaut et Ktor. Nous allons aussi travailler à renforcer la prise en charge pour les langages non JVM à l’avenir.L’vous aide à visualiser plus clairement et à comprendre la structure de votre base de données. Dans la distribution unifiée, IntelliJ IDEA vous permet de vous connecter à votre base de données et de visualiser son schéma (tables, colonnes, index) directement dans l’IDE, même sans abonnement. Bien que vous n’ayez pas accès aux données ou à l’exécution SQL sans abonnement, cette fonctionnalité offre aux débutants une vue claire de la conception de votre base de données.Pour les développeurs à la recherche d’outils avancés et d’un confort de développement ultime, IntelliJ IDEA offre des fonctionnalités puissantes telles que la prise en charge intelligente des frameworks, la programmation assistée par IA (disponible pour les abonnés au All Products Pack ou avec un abonnement IA supplémentaire), le développement à distance, des outils de base de données avancés, une expérience polyglotte transparente, des outils de création de diagrammes, des frameworks de tests d’interface utilisateur, un profileur puissant, un client HTTP, et plus. Ces fonctionnalités resteront disponibles pour les abonnés uniquement, mais grâce à la distribution unifiée, tout le monde pourra facilement les essayer dans le cadre d’un essai en un clic.Suivant son engagement envers l’open source, JetBrains maintiendra les parties open source de la base de code d’IntelliJ IDEA sur GitHub à jour et ouvertes à tous. Cette base de code alimente non seulement IntelliJ IDEA, mais également d’autres produits bien connus comme Android Studio, HCL Volt MX Iris et Adobe AEM Developer Tools, ainsi que de nombreux outils internes dans diverses entreprises, utilisés par des développeurs au quotidien. JetBrains assumera l’entière responsabilité de continuer à assurer la fiabilité et la durabilité de ces outils.Pour faciliter l’utilisation et les contributions par la communauté, JetBrains fournira des pipelines de CI/CD (GitHub Actions), afin que tout le monde puisse créer sa propre version à partir du code source. JetBrains commencera également à publier des versions open source directement sur GitHub, afin que vous puissiez les télécharger et les utiliser immédiatement sans avoir à configurer d’environnement de build.Ces builds incluront seulement les parties open source, tout comme l’édition Community originale. Concrètement, cela signifie que les builds GitHub n’incluront pas les fonctionnalités suivantes :La plupart de ces fonctionnalités, à l’exception de la prise en charge de WSL, seront toutefois disponibles sous forme de plugins gratuits sur la Marketplace JetBrains. Ainsi, si vous souhaitez personnaliser votre propre configuration d’IntelliJ IDEA, vous pourrez installer manuellement les plugins que vous trouvez utiles. Et ils seront toujours disponibles gratuitement dans le cadre de la version unifiée d’IntelliJ IDEA.Pour les builds open source, il n’y aura pas de mise à jour intégrée au produit, les nouvelles versions seront publiées sur GitHub et pourront y être téléchargées.Le passage à une distribution unifiée entraînera des changements pour les développeurs de plugins. Ces modifications s’appliqueront uniquement aux plugins ciblant IntelliJ IDEA 2025.3 et les versions ultérieures. JetBrains fournira plus de détails à l’approche du lancement du programme d’accès anticipé de la version 2025.3.JetBrains conclut l'annonce en déclarant :