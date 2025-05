L'AI Assistant de JetBrains est maintenant disponible dans Visual Studio Code, JetBrains affirme son engagement en faveur d’une assistance par IA indépendante de ses EDI

Pourquoi essayer JetBrains AI Assistant dans Visual Studio Code ?

La longue expérience et l’expertise de JetBrains dans les langages de programmation, dans la création d’outils de développement de premier ordre et dans la prise en charge avancée du processus de collecte d’informations contextuelles pour les LLM. JetBrains AI Assistant pour Visual Studio Code est maintenant disponible pour les langages Java, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Python, C#, C++ et C. Mellum, le LLM propriétaire de JetBrains (désormais open source) entraîné à partir de zéro spécifiquement pour alimenter la saisie semi-automatique du code cloud dans JetBrains AI Assistant. Il permet de bénéficier de suggestions de complétion de code précises pour une seule ligne ou pour des blocs entiers de code. JetBrains AI Assistant s’appuie sur des modèles d’IA locaux et cloud de premier plan. Les utilisateurs sont libres de choisir le LLM le plus adapté à leurs tâches en cours ou à leurs préférences, pour garantir l’atteinte de résultats optimaux à chaque fois. Avec JetBrains AI Assistant pour Visual Studio Code, vous avez le choix entre Gemini, Claude et divers modèles GPT.



Les modèles locaux ne sont pas encore disponibles dans la preview pour Visual Studio Code, mais ils seront ajoutés ultérieurement. Découvrez toute la puissance de l’IA : déléguez des tâches complexes à l’agent IA de programmation intégré et exploitez ses points forts pour obtenir des résultats optimaux, toujours sous votre supervision.



L’agent utilisé dans AI Assistant pour Visual Studio Code est un outil différent de Junie. Dans le domaine du développement actuel, les agents d’IA évoluent rapidement et apportent aux développeurs une aide efficace pour la gestion des tâches complexes. Actuellement, la consommation du quota de LLM par l’agent peut être assez élevée dans certains cas. Vous recevez une notification dans le produit lorsque vous approchez du quota. Un chat IA capable de comprendre l’ensemble de la base de code et doté d’une connaissance approfondie du langage de programmation cible. Posez-lui des questions en langage naturel et affinez votre prompt de manière itérative. Vous pouvez même apporter des modifications dans plusieurs fichiers simultanément sans quitter l’interface du chat. D’autres actions d’IA permettent notamment de générer des messages de commits et de la documentation inline, de demander à l’IA d’expliquer ce que fait un bloc de code, de trouver des erreurs, et même de suggérer des améliorations pour le bloc de code sélectionné.

Détails de l’installation

Remarques importantes et limitations connues



Chez JetBrains, ils ont pour objectif que l’IA améliore les outils des développeurs et simplifie leur processus de développement grâce à des fonctionnalités d’IA intégrées directement dans leur éditeur. Depuis son lancement, l’AI Assistant n’était disponible que dans les EDI JetBrains et dans Android Studio, basés sur la plateforme IntelliJ. Cependant, les développeurs ont établi des workflows différents et ont des préférences autres que les produits JetBrains et la plateforme IntelliJ. En outre, les innovations en matière d’IA ne doivent pas se limiter à un seul fournisseur de technologie, ni à un seul EDI ou à une gamme d’EDI d’un même fournisseur.Afin de proposer JetBrains AI Assistant à davantage de développeurs et d’affirmer son engagement en faveur d’une assistance par IA indépendante de ses EDI, JetBrains annonce que l'AI Assistant est maintenant disponible dans Visual Studio Code. Cette évolution s’inscrit dans une approche d’investissement continu dans la création d’un écosystème complet qui permette un accès aux technologies d’IA de pointe à un grand nombre de développeurs et pas seulement aux utilisateurs des EDI JetBrains.Aujourd’hui, JetBrains lance la preview publique de JetBrains AI Assistant pour Visual Studio Code . Au cours de la phase de preview publique, vous pouvez utiliser votre abonnement JetBrains AI actuel ou, si vous n’en avez pas, obtenir automatiquement une licence AI EAP gratuite en vous connectant à votre compte JetBrains.Vous pouvez trouver une présentation complète des fonctionnalités disponibles sur le site web de JetBrains Au cours de la preview publique, vous pouvez utiliser votre abonnement actuel à JetBrains AI ou, si vous n’en avez pas, obtenir automatiquement une licence AI EAP gratuite en vous connectant à votre Compte JetBrains. Les forfaits et tarifs de JetBrains AI s’appliqueront après la sortie de la version publique complète. Pour les entreprises, la preview de JetBrains AI Assistant pour Visual Studio Code est également disponible avec AI Enterprise.L’extension est disponible sur Visual Studio Code marketplace . Vous avez aussi la possibilité d’installer l'extension JetBrains dans d’autres éditeurs compatibles avec Visual Studio Code, sans aucune restriction à une utilisation de ce type. Les liens vers les fichierssont disponibles dans notre documentation en ligne.JetBrains AI Assistant ne fournit pas de fonctionnalités de prise en charge des langages telles que la mise en évidence du code, l’analyse du code ou la refactorisation. Pour disposer de ces fonctionnalités, vous pouvez installer une extension de prise en charge du langage concerné. Pour C#, il est recommandé d’utiliser ReSharper pour Visual Studio Code En raison de limitations temporaires d’implémentation pendant la preview, JetBrains AI Assistant pour Visual Studio Code ne fonctionne pas pour les utilisateurs chinois.