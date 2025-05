ReSharper, l'extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs .NET, est disponible dans Microsoft Visual Studio Code : la preview publique est maintenant ouverte

Ce qu’apporte ReSharper pour VS Code

Une analyse du code approfondie pour détecter et corriger les erreurs et les mauvaises pratiques dans votre code en temps réel.

Une saisie semi-automatique du code intelligente et des suggestions contextuelles pour accélérer le développement.

ReSharper Solution Explorer pour VS Code, qui permet de naviguer facilement dans de grandes bases de code.

La refactorisation Rename pour mettre à jour les symboles en toute sécurité dans l'ensemble de votre projet.

Une mise en forme du code cohérente, basée sur le style de code de votre équipe.

Une navigation rapide vers les fichiers, les types, les symboles et les utilisations.

Preview publique

Prise en main facile

S’il trouve une solution, il l’ouvrira automatiquement pour vous.

S’il en trouve plusieurs, vous verrez un bouton Open Solution : il vous suffit de cliquer dessus pour choisir la solution avec laquelle vous souhaitez travailler.

Autres bonnes nouvelles



Au cours des 20 dernières années, ReSharper s’est affirmé comme l’outil de productivité .NET de référence et a changé la façon dont des millions de développeurs explorent, écrivent et améliorent leur code dans Microsoft Visual Studio. JetBrains annonce apporter cette expérience transformatrice dans un nouvel environnement.ReSharper est maintenant disponible en tant qu’extension pour Visual Studio Code.Que vous utilisiez VS Code en tant qu’éditeur principal ou en complément de JetBrains Rider ou de Visual Studio, les fonctionnalités de productivité de ReSharper amélioreront votre expérience de développement. Désormais, vous pouvez profiter de sa puissante analyse du code, de la refactorisation Rename et du Solution Explorer intuitif plébiscités par des millions de développeurs, tout cela dans l’interface épurée de VS Code.ReSharper pour VS Code apporte un ensemble d’outils axé sur la productivité à votre expérience d’édition, notamment :ReSharper pour Visual Studio Code est actuellement disponible dans le cadre d’une preview publique. Durant cette première phase, l’utilisation de l’extension est gratuite. Chaque build est limité à 30 jours.À la fin de la preview, ReSharper pour VS Code sera disponible dans le cadre de l’abonnement à dotUltimate. Vous pouvez consulter les options tarifaires pour dotUltimate ici. Un niveau gratuit sera également proposé pour une utilisation à des fins non commerciales.Une fois l’extension ReSharper pour Visual Studio Code installée à partir de Microsoft Visual Studio Marketplace, il vous suffit d’ouvrir votre espace de travail comme d’habitude.ReSharper recherchera automatiquement les fichiers de solutions (.sln/.slnx) dans votre espace de travail :À partir de là, ReSharper se met au travail pour indexer votre code et active immédiatement ses outils de productivité.: ReSharper pour Visual Studio Code n’est pas compatible avec les extensions Microsoft C# et C# Dev Kit. Pour garantir le bon fonctionnement de ReSharper, assurez-vous de désactiver ces deux extensions au préalable.En plus de ReSharper, JetBrains annonce la disponibilité de JetBrains AI Assistant pour Visual Studio Code en preview publique ! Cet outil apporte la puissance de l’IA dans votre workflow quotidien grâce à des fonctionnalités comme un chat en langage naturel qui comprend le contexte de votre projet, la saisie semi-automatique de code sur une ou plusieurs lignes et la génération automatique de documentation.