Célébrer les 30 ans de PHP avec l'évènement PHPverse 2025 de JetBrains : un évènement virtuel gratuit qui aura lieu le 17 juin

FrankenPHP : Réinventer PHP pour le Web moderne

Symfony : Etat actuel et projets futurs : Quoi de neuf dans Symfony, et où va-t-il ?

: Quoi de neuf dans Symfony, et où va-t-il ? Construire des serveurs MCP avec PHP : Qu'est-ce qu'un serveur MCP exactement, et comment fonctionnent-ils ?

: Qu'est-ce qu'un serveur MCP exactement, et comment fonctionnent-ils ? Une annonce PhpStorm à ne pas manquer ! : JetBrains dévoilera une mise à jour de son EDI pour PHP "PhpStorm" qui rendra le développement de Laravel plus fluide. Découvrez comment JetBrains fait passer votre flux de travail PHP au niveau supérieur.

: JetBrains dévoilera une mise à jour de son EDI pour PHP "PhpStorm" qui rendra le développement de Laravel plus fluide. Découvrez comment JetBrains fait passer votre flux de travail PHP au niveau supérieur. Laravel Question-Réponse avec son créateur : Taylor Otwell, créateur du framework Laravel, répondra aux questions, partagera ses idées et discutera des prochaines étapes pour le framework.

: Taylor Otwell, créateur du framework Laravel, répondra aux questions, partagera ses idées et discutera des prochaines étapes pour le framework. Les cadeaux d'anniversaire de PHP

Le futur de l'éducation en PHP : Comment enseigner et apprendre PHP en 2025 et au-delà ? Découvrez de meilleurs moyens de partager les connaissances, du rôle de l'IA dans l'apprentissage et de l'évolution de l'enseignement du PHP.

: Comment enseigner et apprendre PHP en 2025 et au-delà ? Découvrez de meilleurs moyens de partager les connaissances, du rôle de l'IA dans l'apprentissage et de l'évolution de l'enseignement du PHP. Comment l'IA change l'industrie technologique : Découvrez comment l'IA transforme l'industrie technologique et comment s'adapter au fur et à mesure, notamment comment les agents de codage de l'IA pourraient changer la donne pour la communauté technologique.

: Découvrez comment l'IA transforme l'industrie technologique et comment s'adapter au fur et à mesure, notamment comment les agents de codage de l'IA pourraient changer la donne pour la communauté technologique. La Fondation PHP : Développer PHP pour le futur : Découvrez les initiatives en cours et l'impact du travail de la Fondation sur l'écosystème PHP.



PHP fête ses 30 ans en juin. Pour célébrer cette étape importante, JetBrains organise le JetBrains PHPverse 2025, où des personnalités de la communauté PHP se réuniront et partageront leurs réflexions sur l'état et l'avenir du langage et de l'écosystème PHP moderne. L'évènement se tiendra le 17 juin 2025 en ligne de 11:30 à 17:00 UTC, soit de 13h30 à 19h00, heure de Paris. Veuillez noter que cet événement sera en anglais.Il s'agit d'un événement en ligne gratuit avec des présentations inspirantes, des discussions, des sessions de questions-réponses et des cadeaux exclusifs pour l'anniversaire de PHP. Chaque présentation durera 20 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses de 10 minutes. Vous pourrez donc poser toutes vos questions aux intervenants. En plus des présentations et de la session de questions-réponses, JetBrains prépare une table ronde et quelques annonces.Pour plus d'informations sur les intervenants et leurs présentations, voir la page JetBrains PHPverse 2025. Voici les présentations prévues pour l'évènement :JetBrains diffusera l'événement sur sa chaîne YouTube officielle, et toutes les présentations resteront disponibles après l'événement afin que vous puissiez rattraper celles que vous aurez manquées.