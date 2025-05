JetBrains annonce que CLion, l'EDI JetBrains pour C et C++, est maintenant gratuit pour une utilisation non commerciale



Nous avons décidé de rendre l’utilisation à des fins non commerciales de certains de nos EDI gratuite afin qu’un plus grand nombre de développeurs aient accès à ces outils. Nous espérons que ce nouveau modèle de licence réduira encore davantage les obstacles à l’utilisation de nos EDI et permettra à davantage de personnes de développer leurs connaissances et leur créativité.



C++ est un langage puissant, mais il n’est pas exactement réputé être facile ou indulgent. Et puis il y a C : minimaliste, de bas niveau et toujours un élément central de nombreux programmes informatiques. Que vous soyez en train d’apprendre ces langages, que vous fassiez de la programmation de systèmes ou que vous exploriez le développement embarqué par vous-même, la courbe d’apprentissage de C et de C++ est souvent difficile.



Nous voulons vous accompagner durant ce parcours. CLion étant désormais gratuit pour une utilisation non commerciale, vous avez la possibilité d'expérimenter, d'apprendre et de créer plus librement, sans vous soucier de la licence de l'EDI.

Quelles fonctionnalités sont incluses dans la licence gratuite ?



Avec le nouveau type de licence non commerciale, vous pouvez profiter d’un EDI complet, identique à sa version payante. La seule différence concerne la fonctionnalité Code With Me : avec une licence gratuite, vous disposez de l’édition Community de Code With Me.

Quelle licence choisir si je souhaite utiliser CLion à la fois pour des projets non commerciaux et commerciaux ?



Si vous avez l’intention d’utiliser CLion à des fins de développement commercial (pour lequel vous recevrez un bénéficie commercial direct ou indirect ou une compensation monétaire au sens des définitions fournies dans l’Accord sur l’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale), vous devrez acheter un abonnement commercial (licence pour un usage individuel ou pour les organisations selon votre situation). Cette licence peut alors également être utilisée à des fins de développement non commercial.

Comment fonctionnent les renouvellements et les mises à niveau désormais ?



Les abonnements pour un usage non commercial sont émis pour une durée d’un an et sont automatiquement renouvelés par la suite. Toutefois, pour que le renouvellement ait lieu, il faut avoir utilisé la licence attribuée au moins une fois au cours des 6 derniers mois de la période d’abonnement. Si cela fait plus de 6 mois que vous avez utilisé pour la dernière fois un EDI activé avec ce type de licence et que le renouvellement n’a pas eu lieu automatiquement, vous pouvez renouveler votre demande afin d’obtenir un nouvel abonnement non commercial à tout moment.

Mon EDI envoie-t-il des données à JetBrains ?



Les termes de l’Accord sur l’utilisation non commerciale supposent que le produit peut également envoyer électroniquement des statistiques anonymisées à JetBrains (télémétrie de l’EDI) liées à votre utilisation des fonctionnalités du produit. Ces informations peuvent concerner, sans s’y limiter, les frameworks, les modèles de fichiers utilisés dans le produit, les actions appelées ainsi que d’autres interactions avec les fonctionnalités du produit. Ces informations ne contiennent pas de données personnelles.

Y a-t-il un moyen de refuser l'envoi de statistiques anonymisées ?



Si l'envoi de statistiques anonymisées ne convient pas à tout le monde, il n’existe malheureusement aucun moyen de refuser l’envoi de statistiques anonymisées à JetBrains selon les termes du Contrat Toolbox pour une utilisation non commerciale. La seule façon de vous y soustraire est de passer à un abonnement payant.

Que faire pour souscrire à l'abonnement non commercial ?



Vous pouvez le faire directement dans votre EDI :



Installez CLion et exécutez-le. Au démarrage, une boîte de dialogue concernant les licences s’affichera, dans laquelle vous pourrez choisir l’option Non-commercial use. Connectez-vous à votre compte JetBrains ou créez-en un nouveau. Acceptez le Contrat d’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale. Vous pouvez commencer à utiliser votre EDI.

Si vous avez déjà commencé une période d’essai pour un EDI ou si vous avez activé votre EDI via une licence payante, vous pouvez toujours passer à un abonnement non commercial en suivant ces instructions :



Allez dans Help | Register . Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton Remove License . Choisissez Non-commercial use . Connectez-vous à votre compte JetBrains ou créez-en un nouveau. Acceptez le Contrat d’abonnement Toolbox pour une utilisation non commerciale. Vous pouvez commencer à utiliser votre EDI.



Je ne vois pas l'option Non-commercial use dans mon EDI. Que faire dans ce cas ?



L’explication la plus probable est que vous utilisez une ancienne version de CLion. Malheureusement, les versions antérieures à CLion 2025.1.1 ne prennent pas en charge les licences non commerciales.



Bjarne Stroustrup, créateur du langage C++ avait une fois déclaré : "" Dans ce sens, rendre С et C++ plus simples est une tâche ardue, voire impossible, mais faciliter leur utilisation est une autre histoire. C'est pourquoi JetBrains annonce que CLion, son EDI pour C et C++, est maintenant gratuit pour une utilisation non commerciale !

En 2024, JetBrains a mis en place un nouveau modèle de licence rendant l'utilisation à des fins non commerciales de ses EDI RustRover, Rider et WebStorm gratuite. Maintenant ce modèle s'étend à CLion. Si vous l'utilisez à des fins non commerciales, telles que l'apprentissage, le développement de projets open source, la création de contenu ou le la pratique du développement en tant que loisir, vous pouvez désormais le faire gratuitement. Si vous en faites une utilisation à des fins commerciales, le modèle de licence actuel reste applicable.

Veuillez noter que seul CLion vient s'ajouter à la liste des IDE gratuits pour une utilisation non commerciale, qui comprend déjà RustRover, Rider et WebStorm. Cette mise à jour ne concerne pas les autres EDI JetBrains pour le moment.

Telle que définie dans l'Accord sur l'utilisation non commerciale de Toolbox, l'utilisation commerciale désigne les activités de développement de produits dont l'auteur retire des avantages et bénéfices commerciaux. Certaines catégories sont toutefois explicitement exclues de cette définition. Parmi les exemples courants d'utilisations non commerciales, on trouve l'apprentissage et l'autoformation, les contributions open source sans bénéfice commercial, toute forme de création de contenu et la pratique du développement en rtant que loisir.

Veuillez noter que l'utilisation d'une licence non commerciale ne permet pas de se soustraire à la collecte de statistiques d'utilisation anonymes, utilisée pour améliorer les produits. JetBrains affirme que les données collectés sont exclusivement celles des utilisations anonymes des fonctionnalités des EDI. Elles se concentrent sur les actions effectuées et sur les types de fonctionnalités utilisées dans l'EDI. JetBrains ne collecte aucune autre donnée.

Voici un extrait de l'annonce :

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes.