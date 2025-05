JetBrains lance l'édition 2025 de son enquête sur l'écosystème des développeurs, et vous invite à participer afin de recueillir des informations représentatives de la communauté

MacBook Pro 16"

iPhone 16 Pro ou Google Pixel 9 Pro

Carte-cadeau de 500 $ pour Amazon ou une alternative de votre choix

Abonnement d'un an à JetBrains All Products Pack

Bon d'achat de 150 $ dans le magasin d'articles de marque JetBrains.



Depuis 2017, JetBrains propose une enquête auprès des développeurs du monde entier pour mieux comprendre l'évolution du secteur. JetBrains annonce donc l’ouverture de l'édition 2025 de son enquête annuelle sur l'écosystème des développeurs. C’est l’occasion pour vous de contribuer à la production d’une analyse complète et impartiale du domaine du développement logiciel. Vos retours sont essentiels et JetBrains a hâte de les découvrir. Répondre au questionnaire prend environ 30 minutes et vous donne la possibilité de partager votre expérience en tant que professionnel du développement.L’enquête est disponible en 6 langues : anglais, chinois, coréen, espagnol, français, japonais et portugais.Votre participation aide JetBrains à en apprendre plus sur l’évolution de la communauté des développeurs et sur ses attentes, et permet à la communauté de comprendre les tendances, les défis et les opportunités du secteur du développement logiciel.Vous pouvez aussi gagner l’un des prix suivants :La réussite et la valeur de l’enquête dépendent de l’ampleur de la participation, alors n’hésitez pas à inviter vos amis et collègues développeurs à y répondre afin que les résultats soient véritablement représentatifs. Pour vous remercier, JetBrains vous inscrira à un tirage au sort supplémentaire. La personne ayant amené le plus de participants remportera un prix spécial. Les liens de parrainage sont disponibles sur la dernière page du questionnaire.Comme les années précédentes, JetBrains partagera publiquement les résultats et les analyses de l’enquête, avec notamment des infographies détaillées qui présenteront les dernières tendances et évolutions dans la tech et le développement logiciel. L'éditeur de logiciels pour développeurs fournira également les données brutes anonymisées pour les personnes souhaitant effectuer leurs propres recherches.