PyCharm, l'EDI JetBrains dédié à Python, est désormais un seul produit puissant et unifié

💡 Les Nouveautés

Quelles sont les conséquences pour vous ?



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 329 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

PyCharm est désormais un seul et même produit puissant et unifié ! Ses fonctionnalités essentielles, notamment la prise en charge des notebooks Jupyter, sont gratuites, et un abonnement Pro propose des fonctionnalités supplémentaires. À partir de sa version 2025.1, publiée récemment, chaque utilisateur bénéficie instantanément d’un accès à un essai gratuit d’un mois de l’édition Pro de PyCharm et peut ainsi utiliser immédiatement toutes les fonctionnalités avancées de PyCharm. Après cet essai, vous pourrez choisir de passer à un abonnement Pro ou de continuer à utiliser les fonctionnalités de base gratuitement.Auparavant, PyCharm était proposé en deux versions distinctes : une édition Community gratuite et une édition Professional incluant des capacités étendues. Désormais, avec un seul produit unifié, vous n’avez plus besoin de choisir. Tout se trouve au même endroit et vous pouvez passer des fonctionnalités de base aux fonctionnalités avancées au sein de la même installation de manière fluide à tout moment.Plus besoin de faire des téléchargements supplémentaires ou de passer d’une édition à l’autre. PyCharm est maintenant un produit unifié. Commencez par un mois d’accès gratuit à la version Pro complète, puis continuez à utiliser les fonctionnalités essentielles sans coût supplémentaire. Passez à la version Pro à tout moment sans changer d’installation.PyCharm offre désormais une prise en charge gratuite de Jupyter qui comprend l’exécution, le débogage, le rendu de sortie et l’assistance intelligente à la programmation dans les notebooks. Cette prise en charge est idéale pour les workflows de données, aucun abonnement Pro n’est requis. L’abonnement Pro offre toutefois des capacités plus avancées, notamment les notebooks distants, les tables dynamiques et les cellules SQL.À chaque nouvelle mise à jour majeure de PyCharm (trois fois par an), vous bénéficierez d’un accès instantané à un essai gratuit d’un mois de la version Pro. Une fois celui-ci terminé, vous pourrez continuer à utiliser les fonctionnalités essentielles gratuitement.Avec un seul produit PyCharm unifié, JetBrains pourra améliorer la qualité globale du produit, simplifier les mises à jour et ajouter de nouvelles fonctionnalités plus rapidement.Voici les mots de JetBrains pour les utilisateurs qui utilisent PyCharm Community Edition : "Selon l'annonce, rien ne change pour vous dans l’immédiat, vous pouvez passer à la dernière version 2025.1 de PyCharm Community comme vous l’avait fait pour les précédentes versions. Vous pouvez également choisir de passer manuellement au nouveau PyCharm unifié immédiatement et continuer à utiliser gratuitement tout ce dont vous disposez actuellement, avec la prise en charge des notebooks Jupyter en plus.À partir de PyCharm 2025.2, JetBrains vous proposera un parcours de migration fluide, qui préservera votre configuration et vos préférences actuelles. PyCharm Community 2025.2 sera la dernière version autonome. À partir de la version 2025.3, tous les utilisateurs de l’édition Community passeront à la version unifiée de PyCharm.JetBrains ajoute : "Rien ne change ! Votre licence fonctionnera automatiquement avec le nouveau produit PyCharm unifié. Il vous suffit de passer à PyCharm 2025.1 et de continuer à profiter de tout ce que la version Pro a à offrir.Vous pouvez commencer directement avec le nouveau produit PyCharm unifié. Vous bénéficierez d’un essai gratuit d’un mois de la version Pro avec toutes les fonctionnalités. Après cela, vous pourrez acheter un abonnement Pro et continuer à bénéficier de l’ensemble des capacités de PyCharm, ou continuer à utiliser uniquement les fonctionnalités essentielles, notamment la prise en charge de Jupyter Notebook, ceci gratuitement.