PhpStorm 2025.1 est disponible : un niveau gratuit pour l'IA, des améliorations dans les annotations PHPStan, Xdebug, et le support WordPress

PHP

@phpstan-type

@phpstan-import-type

@phpstan-type

@phpstan-import-type

@phpstan-type

@phpstan-import-type

.env

.env

${...}

Débogage

WordPress

JetBrains AI

.aiignore

/web

Frontend

__VLS_WithTemplateSlots

exports

Expérience utilisateur

README.md



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 322 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

PhpStorm est un environnement de développement intégré (EDI) pour les développeurs PHP, conçu pour maximiser la productivité des développeurs. L'application de bureau de l'EDI vous aide à écrire, éditer, analyser, refactoriser, tester et déboguer le code PHP sur Windows, macOS et Linux.Avec PhpStorm, vous disposez d'un support complet pour développer des applications en PHP 5.3 et toutes les versions PHP ultérieures, y compris PHP 8.3. De plus, l'EDI dispose d'un support intégré pour HTML5, CSS, JavaScript, XML et les bases de données. Le support d'autres langages peut être ajouté via des plugins.PhpStorm 2025.1 est maintenant disponible. Cette version est une mise à jour majeure qui inclut des améliorations dans les annotations PHPStan, Xdebug, et le support WordPress, un niveau gratuit pour l'IA et un nouveau système d'abonnement pour JetBrains AI, et plus encore.Cette version améliore le support des annotations PHPStan de PhpStorm, en introduisant la complétion de code pour les alias de forme de tableau danset. En utilisant les alias de type locaux définis dans l'annotationde PHPDoc (ou référencés dans l'annotation), l'EDI complète automatiquement les clés de tableau dans les corps de classe.La version 2025.1 étend le support des fichiersde PhpStorm pour inclure la syntaxe des variables imbriquées. La complétion de code, la navigation entre les déclarations et les utilisations, les inspections et les corrections rapides fonctionnent maintenant aussi pour les variables d'environnement enveloppées dansPhpStorm simplifie l'installation de Xdebug de plusieurs façons, notamment en détectant si le débogueur n'est pas installé pour l'interpréteur PHP utilisé. Si Xdebug n'est pas installé, dans PhpStorm 2025.1, vous pouvez le télécharger et l'installer automatiquement à partir de la fenêtreJetBrains s'est associé à Fraser Chapman pour publier et maintenir une extension Xdebug officielle pour les navigateurs Chrome et Firefox. L'extension Xdebug Helper by JetBrains est open source et développée par Fraser, mais le fait de s'engager à la tester et à la publier permet à JetBrains de s'assurer que vous disposez d'outils fiables pour un débogage sans interruption.Afin de fournir un support aux projets WordPress, PhpStorm a besoin de connaître le chemin d'accès à l'installation principale de WordPress sur votre machine. Alors que vous deviez auparavant spécifier ce chemin manuellement au démarrage du projet, à partir de la version 2025.1, PhpStorm tente de découvrir le chemin et active automatiquement le support du framework WordPress.S'il n'est pas en mesure de détecter le chemin, l'EDI ouvrira la page de configuration de PHP | Frameworks afin que vous puissiez fournir les informations requises.En plus de PhpStorm, JetBrains AI Assistant a reçu une mise à jour majeure. Désormais, toutes les fonctionnalités de JetBrains AI sont disponibles gratuitement dans PhpStorm et les autres IDE JetBrains, offrant un accès illimité à la complétion de code et au support des modèles locaux, avec des limites basées sur le crédit pour les autres fonctionnalités.JetBrains introduit également un nouveau système d'abonnement qui facilite l'augmentation de la capacité en fonction des besoins avec les niveaux AI Pro et AI Ultimate.La sélection de modèles d'IA dans le chat vient d'être élargie ! Désormais, vous pouvez contrôler entièrement votre expérience de l'IA en choisissant parmi les modèles linguistiques les plus récents et les plus avancés, notamment Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.0 Flash.JetBrains s'engage également à intégrer continuellement des modèles d'IA pour vous garantir l'accès aux technologies d'IA les plus récentes.Les LLM locaux et dans le cloud peuvent désormais exploiter les données d'indexation de PhpStorm sur les méthodes PHP utilisées dans votre projet. Cela permet à AI Assistant d'améliorer la qualité et la pertinence des extraits de code générés dans le chat.AI Assistant vous offre la possibilité de travailler avec des modèles locaux hors ligne ou de tirer parti d'un traitement d'IA basé sur le cloud. Avec le nouveau mode hors ligne, vous pouvez désormais travailler sans connexion internet tout en bénéficiant de l'assistance au codage fournie par l'IA. Utilisez des modèles locaux via Ollama ou LM Studio pour le chat, la génération de code, les messages de validation, la documentation en ligne, et plus encore.(Beta)L'édition de plusieurs fichiers n'a jamais été aussi facile ! AI Assistant supporte maintenant les modifications multi-fichiers dans le chat, suggérant des changements à travers votre projet tout en utilisant la génération augmentée par récupération (RAG) pour localiser les fichiers les plus pertinents. Réduisez les tâches répétitives et apportez des modifications à plusieurs fichiers en une seule interaction.Désormais, lorsque le chat IA suggère un extrait de code, vous pouvez utiliser le boutonpour trouver automatiquement l'endroit optimal où insérer le code nouvellement généré - plus de copier-coller manuel. Cette fonctionnalité rationalise considérablement votre flux de travail.L'assistant IA comprend désormais mieux l'ensemble de votre projet, en utilisant le RAG avancé pour faire apparaître les fichiers, les méthodes et les classes les plus pertinents. En outre, le contexte inclut désormais les fichiers récemment consultés, ce qui rend les interactions encore plus pertinentes pour votre flux de travail. Comme vous pouvez désormais ajouter ou supprimer les pièces jointes envoyées en tant que contexte, vous conservez un contrôle total sur le contexte de l'IA.Vous pouvez améliorer votre contrôle sur ce que l'assistant AI voit en configurant un fichier. Cela vous permet d'empêcher JetBrains AI d'accéder à des fichiers ou dossiers spécifiques, garantissant ainsi que les informations sensibles ne sont jamais traitées.Grâce à la nouvelle commande, AI Assistant peut désormais rechercher de la documentation, des conseils de dépannage et les dernières ressources techniques directement sur le web, dans votre fenêtre de chat. Plus besoin de changer d'onglet ou de faire une recherche manuelle !Les explications sont plus efficaces lorsqu'elles utilisent tout le contexte pertinent. Désormais, lorsque vous demandez à AI Assistant d'expliquer une requête, le schéma correspondant est automatiquement joint au chat.PhpStorm facilite désormais le démarrage de nouveaux projets Vue grâce à l'intégration de Nuxt CLI (nuxi) dans l'assistant, ce qui permet une expérience d'installation plus fluide.Cette version améliioré également la prise en charge des propriétés globales de Vue en résolvant correctement les propriétés personnalisées ajoutées par l'augmentation de module. En outre, les problèmes liés à l'autocomplétion et à l'importation automatique pour les composants packagés déclarés avecont été corrigés, ce qui garantit une expérience de développement plus fiable dans les projets Vue.Travailler dans une monorepo devient plus facile ! PhpStorm respecte désormais les configurations Prettier par sous-projet, offre des auto-importations plus intelligentes et une résolution des alias de chemin via une gestion améliorée des, et fournit une complétion de code et une navigation plus rapides dans les grands espaces de travail Nx. Profitez d'une expérience de codage plus cohérente et plus efficace dans tous vos projets.(Beta)La version 2025.1 introduit une nouvelle architecture de terminal, disponible en version Beta. Le terminal fonctionne maintenant sur un noyau stable et conforme aux standards et utilise l'éditeur de l'IDE pour rendre l'interface utilisateur. Ce changement permet d'introduire de nouvelles fonctionnalités tout en préservant la compatibilité et les performances sur différentes plateformes, qu'elles soient locales ou distantes.Dans PhpStorm 2025.1, vous pouvez effectuer des recherches dans les aperçus Markdown. Comme les aperçussont souvent la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez ou clonez un projet, cette mise à jour facilite la recherche instantanée d'informations clés.PhpStorm utilise maintenant par défaut les dialogues de fichiers natifs de Windows au lieu de l'implémentation personnalisée de l'IDE. Cela vous donne une expérience plus familière lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers. Si vous préférez le comportement précédent, vous pouvez le restaurer dans PJetBrains est en train d'affiner le workflow des Commits non-modale, l'option intégrée par défaut, en réponse aux nombreux retours durant le Programme d'Accès Anticipé. L'interface de Commit modale devient un plugin, qui peut être activé dansDans la version 2025.1, le plugin sera intégré à l'EDI, vous pourrez donc continuer à utiliser l'interface sans avoir à l'installer manuellement.