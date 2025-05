DataGrip 2025.1, l'EDI pour les bases de données de JetBrains, est disponible : Contexte de schéma pour les explications d'erreurs basées sur l'IA, introspection par niveaux pour MySQL et MariaDB

Les fonctionnalités d'IA de JetBrains sont accessibles gratuitement dans les EDI, avec une utilisation illimitée pour certains et limitée pour d'autres.

Il existe un nouveau modèle d'abonnement qui inclut les options AI Pro et AI Ultimate, ainsi qu'un niveau gratuit.

Le contexte du schéma est désormais automatiquement ajouté aux explications d'erreurs basées sur l'IA.

L'AI Assistant prend désormais en charge les LLM de pointe.

L'introspection par niveau est maintenant supportée pour MySQL et MariaDB.

Les sources de données SQL Server peuvent désormais utiliser le pilote JDBC .NET avec le protocole Shared Memory.

Des rôles spécifiques peuvent désormais être définis lors de la connexion aux bases de données Oracle.

La boîte de dialogue Data Sources end Drivers prend désormais en charge les tildes dans les répertoires de fichiers pour BigQuery et les paramètres de connexion SSL.

Les miroirs Maven et les dépôts personnalisés peuvent désormais être utilisés pour télécharger les pilotes JDBC.

Les valeurs de cellules complètes peuvent maintenant être chargées en place.

L'affichage correct des valeurs brutes de type géo est maintenant supporté pour les bases de données PostgreSQL, MySQL et MariaDB.

L'éditeur de données peut désormais afficher les horodatages BigQuery en microsecondes.



DataGrip est un EDI multiplateforme puissant pour travailler avec les bases de données. Il prend en charge PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, et beaucoup d’autres bases de données et sources de données DDL, et permet de voir la structure de vos bases de données et d’effectuer diverses tâches dans l’explorateur de bases de données. DataGrip 2025.1 est maintenant disponible. C'est la première mise à jour majeure de 2025.DataGrip suggère maintenant de passer en mode session unique lors de l'utilisation de tables temporaires.