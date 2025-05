Tableaux rapides d'IA, et plus encore

DataSpell 2025.1 est disponible : Agent d'IA JetBrains Data Wrangler, flux de préparation des données no-code, tableaux rapides d'IA, et plus encore.

: Pour ceux qui préfèrent une approche pratique, travaillez avec la fenêtre de l'outil ou la visionneuse de données de tableau pour lancer des transformations de données sans écrire une ligne de code. Une fois vos données prêtes, exportez les transformations dans différents formats ou sous forme de code pour une utilisation ultérieure.





Débogueur amélioré : Inclut la fonction Run to caret et le débogage automatique ligne par ligne pour les cellules sans point d'arrêt.

: Arrêtez les noyaux directement à partir de la barre d'outils principale. Graphiques rapides par l'IA pour les tableaux : Générez des aperçus de graphiques en un seul clic. L'AI Assistant utilise les métadonnées des cadres de données pour suggérer des visualisations, qui apparaissent directement dans le widget du tableau. Acceptez une suggestion et insérez instantanément le code du graphique dans votre carnet.

AI Assistant prend désormais en charge d'autres LLM de pointe.





Recherche sur le web : Utilisez la commande /web dans AI Assistant pour obtenir de la documentation et des ressources de dépannage sans quitter votre EDI.







DataSpell est un environnement de développement intégré (EDI) dédié à des tâches spécifiques d'analyse exploratoire de données et de prototypage de modèles ML (machine learning). JetBrains présente DataSpell 2025.1, la première version majeure de 2025. Cette mise à jour vise à rendre le nettoyage et la préparation des données plus intuitifs et plus efficaces que jamais.Avec Data Wrangler, vous pouvez choisir entre un flux sans code ou une automatisation complète de l'IA. Basculez facilement entre les deux :La nouvelle fenêtre d'outils deconsolide les connexions aux bases de données, les liens vers les entrepôts de données et les fichiers joints afin que vous puissiez les gérer en un seul endroit. Le voletvous permet de toujours travailler avec les données dont vous avez besoin, tandis que la cellule d'importation sans code facilite l'intégration de nouveaux fichiers dans vos blocs-notes.Cette version améliore l'expérience Jupyter avec :