Rider 2025.1 est disponible : Explorateur de solutions amélioré, nouvelles fonctionnalités de l'AI Assistant, mises à jour du développement du jeu, et plus encore.

Prise en charge élargie des modèles d'IA : Rider fonctionne désormais avec Claude 3.7 Sonnet, Gemini 2.0 et d'autres.

nameof

Nouvelle action contextuelle pour convertir l'interpolation de chaîne en concaténation

Amélioration de la détection des modèles de duplication de code

Amélioration des suggestions de noms de composants tuple

Améliorations du débogueur

Visualisation de la chaîne LINQ : Visualisation des résultats intermédiaires directement dans le débogueur.





Attachement automatique : aux processus enfants et petits-enfants.





Configuration des points d'arrêt en cas d'exception : Choisissez d'interrompre uniquement les exceptions non gérées ou réservées au code utilisateur.





Les performances du débogueur natif ont été considérablement améliorées, en particulier pour les grands projets Unreal Engine, où le temps d'exécution est maintenant jusqu'à 50 fois plus rapide.

Le Rider 2025.1 offre une meilleure prise en charge des fichiers Natvis, y compris le chargement automatique et la reconnaissance des éléments synthétiques.

Un nouveau bouton Detach permet de se déconnecter d'un processus sans le terminer.

Développement de jeux

Développement Web

Blazor WebAssembly : La prise en charge complète de la configuration .NET Publish | Publish to Folder permet un déploiement fluide des projets WASM.

: La prise en charge complète de la configuration permet un déploiement fluide des projets WASM. Angular : La prise en charge améliorée des liaisons hôtes, les requêtes de signal Angular 17.2, les formulaires réactifs et les suggestions de propriétés plus intelligentes rendent le travail avec les composants Angular plus efficace.

: La prise en charge améliorée des liaisons hôtes, les requêtes de signal Angular 17.2, les formulaires réactifs et les suggestions de propriétés plus intelligentes rendent le travail avec les composants Angular plus efficace. TypeScript : Les correctifs rapides alimentés par le service sont désormais prioritaires, ce qui améliore la pertinence et la rapidité des suggestions, en particulier pour les importations.

Performance

Un nouveau système d'internalisation des chaînes de caractères qui stocke, en moyenne, quatre fois plus de chaînes uniques que son itération précédente et consomme environ la moitié de la mémoire pour ce faire, libérant ainsi des ressources dans les projets .NET à grande échelle.

L'analyse Razor et Blazor est plus rapide et plus stable, en particulier dans les projets à forte composante.

Autres mises à jour notables

Vous pouvez fusionner le menu principal avec la barre d'outils sous Windows et Linux.

Les mises à jour des plugins sont désormais appliquées automatiquement au redémarrage de l'EDI.

Vous pouvez utiliser dotnet watch comme configuration d'exécution/débogage.

La redirection des entrées/sorties et le support des fichiers .env pour les configurations d'exécution sont maintenant disponibles.

Les améliorations du contrôle de version incluent une vue diff améliorée, l'auto-fetch sur les changements Git à distance, et le support des outils de pre-commit. Pour en savoir plus sur les améliorations apportées à la prise en charge des VCS, cliquez ici.

Décompilateur : Cette version offre une meilleure lisibilité et la prise en charge des nouvelles fonctionnalités C#.

JetBrains Terminal : La nouvelle architecture conforme aux standards est maintenant en Beta.

Le Rider 2025.1 offre une prise en charge de l'exécution et du débogage des Azure Functions, des projets AWS Lambda et des Azure App Services. Ces capacités sont activées via les plugins .NET Aspire et Azure Toolkit for Rider, ce qui facilite le développement et le test de solutions cloud-natives.



